 Луценко ухвалить "об'єктивне рішення" про підозри суддям Окружного адмінсуду після повернення з відпустки

На питання журналістки Громадського Тетяни Безрук Луценко відповів: "Приїду в середу і ухвалю об'єктивне рішення", передає Цензор.НЕТ.

Також генпрокурор заперечив слова керівника управління спецрозслідувань ГПУ Сергія Горбатюка, який заявив, що хотів зустрітися з Луценком для отримання дозволу на проведення більшої кількості обшуків у цій справі, ніж у підсумку отримали слідчі.

За словами Горбатюка, Луценко спочатку відмовляв у зустрічі, а потім поїхав у відпустку. Луценко, зі свого боку, каже, що Горбатюк до нього не звертався.

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Нагадаємо, НАБУ і ГПУ провели обшуки в Окружному адмінсуді Києва. Як пояснили у відомстві ГПУ в рамках розслідування справ Майдану перевіряла на причетність до скоєння злочинів суддів Окружного адмінсуду Києва.

Пізніше стало відомо, що прокуратура підготувала повідомлення про підозру для керівництва і чотирьох суддів Окружного адміністративного суду Києва за фактами втручання в діяльність Вищої кваліфікаційної комісії суддів.

Сергій Горбатюк заявив, що керівництво ГПУ затягує підписання підозр суддям Окружного адмінсуду.

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