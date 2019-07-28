 "Вважаю справою честі розібратися в ситуації", - глава поліції Дніпропетровщини Глуховеря про інцидент із патрульними

Про це Глуховеря повідомив на своїй сторінці в фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.
"Коли це сталось, особисто вислухав сторони конфлікту та був готовий ухвалити рішення про притягнення до відповідальності винного. Однак мене запевнили про вирішення конфлікту. Наразі надам свідчення та пояснення у цій справі слідчим", - написав Глуховеря .
Генерал підкреслив, що для нього справа честі розібратися в ситуації.
Нагадуємо, раніше був оприлюднений запис того, як в 2018 році спецпідрозділ КОРД затримав двох патрульних за зупинку і штраф водієві глави поліції Дніпропетровщини Глуховері.
Президент України Володимир Зеленський зажадав звільнення Віталія Глуховері з посади начальника Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області.
Богданчик - ото кабан.
Нельзя ставить телегу впереди лошади
Эта падла будет отмазывать своих дружков любыми путями
Что бы так считать, нужно иметь честь.
Це ясно, як божий день.
Примеры - насиров, холодницкий, аваков, целая куча рангом пониже - судьи-, депутаты- прокуроры-взяточники, бандиты типа Енакиевского или Нарика...
Если бы избиратель хоть немного думал головой раз в 5(почему не в 2? 3?) лет, такого бы точно не было. И жили бы значительно честнее и, соответственно, богаче.
З свого погребу не бачив зловживань поліції в Січеславській області. Вбиті троє фермерів. Чи не час Глуховерю перевірити на цій справі?
Только патрульных гоняет.....
Но в высочайшем вердикте Чувака Зе было и другое слово - «гражданин» - а это уже для Трубы во главе ДБР стоящего, может и подберут статеечку да и сошьют дельце Глуховере неразумному.
Защити честь мундира !!!
И этой гниде, еще хватает наглости выступать с заявлениями и про честь говорить.
ЗВІСТНО не в грошах, а в забов язаннях.
"Ай-яйяйяйя а-а-а-а а кто это зделал"© Галустян.
Видать пацана прижали на пальцах рассказали что с гавно смешают,тот до хороших времён видео сохранил,а теперь на могиле генерала три меха на баяне порвет!
Подождите сформируется кабмин и появится генеральный прокурор! 37 год для многих наступит
Справою про затримання спецназівцями КОРД патрульних поліцейських, які зупинили автомобіль голови Нацполіції Дніпропетровщини Віталія Глуховері за порушення правил дорожнього руху, може займатися син генерала Олександр Глуховеря, який очолює слідче управління Державного бюро розслідувань.
На родинний зв'язок звернули увагу користувачі мережі.
Як писав в січні 49000.com.ua юрисдикція цього управління ДБР поширюється на Дніпропетровську, Сумську, Полтавську та Харківську області.
"До того він працював у прокуратурі Дніпропетровської області і, як випливає з співбесіди під час конкурсу на посаду начальника слідчого управління ДБР, зробив там запаморочливу кар'єру: ставши стажистом в 2013 році після закінчення університету, Олександр Глуховеря вже піднявся до заступника начальника у 2015. На цій посаді він працював до 2018 року. При цьому, подаючи заявку на конкурс, Олександр чомусь не вказав, що його батько є начальником Дніпропетровської обласної поліції, хоча того вимагають правила. На співбесіді молодий прокурор чомусь не зміг конкретно відповісти, чому він забув розповісти про свого батька", - йдеться в матеріалі.
https://newsua.one/news/prodovzhennya-skandalu-z-kordom-v-dnipri-spravoyu-generala-gluhoveri-mozhe-zainyatisya-iogo-sin-yakii-ocholyue-cile-upravlinnya-v-dbr.html