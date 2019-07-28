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 Політика України
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Все про:Львівщина (912) суд (5348) перерахунок (5)

 Суд ухвалив рішення про перерахунок голосів на шести дільницях 119-го округу на Львівщині, де переміг кандидат від "ЄС", воїн АТО Бондар

Судді Львівського окружного суду 28 липня ухвалили рішення за адміністративним позовом кандидатів у народні депутати України на позачергових виборах в Раду у 119 окрузі Віталія Кравчука й Ореста Кавецького.

За рішенням суду, окружком має здійснити перерахунок голосів на шести дільницях № 460004, № 460007, № 460008, № 460056, № 461 031, № 460673 119-го округу і скласти відповідні протоколи, інформує Цензор.НЕТ.

При цьому суд відмовив у перерахунку голосів на 48 виборчих дільницях того ж округу і визнанні протиправними дій окружної виборчої комісії того ж округу про встановлення підсумків голосування та складання протоколу про підсумки голосування.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ЦВК скасувала перерахунок у 69-му окрузі на Закарпатті, де переміг Балога, - ОПОРА

Зазначимо, що в пресслужбі партії "Європейська Солідарність" називають це рішення Львівського адміністративного суду "зухвалою спробою відібрати чесну і законну перемогу у воїна АТО, героя війни Михайла Бондаря на користь львівських олігархів, партнерів одного з лідерів проросійської партії Віктора Медведчука".

За даними партії, опонент Михайла Бондаря Орест Кавецький входить в сім'ю партнерів Віктора Медведчука і балотувався в Верховну Раду від партії "Слуга народу".

"Наголошуємо, що ні в день голосування, ні пізніше не зафіксовано жодного акту про порушення виборчого процесу. Незважаючи на це, не маючи жодних правових підстав, львівський суд ухвалив рішення про перерахунок голосів.

"Європейська Солідарність" нагадує, що забезпечення проведення чесної і прозорої виборчої кампанії є одним з обов'язків новообраної влади, - так як це було забезпечено під час президентських виборів у 2014 і 2019 роках, а також під час парламентських виборів у 2014 році.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Слуга народу" наполягає на перерахунку голосів у 5 округах, а в одному - вимагає його скасувати

Замість цього в Україну повертаються "виборчі традиції" епохи Януковича, коли грубі порушення під час волевиявлення замовчуються, а перемога в чесному змагальному процесі просто крадеться через рішення підконтрольних судів.

Вимагаємо від влади забезпечити неухильне дотримання законодавства України та міжнародних стандартів, а від правоохоронних органів - дати правову оцінку діям політичних рейдерів", - йдеться в повідомленні.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3140030
 
   
 Топ коментарі
 
Яке ж воно нице, це Зєля.
Уклоніст карликовий.
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Тобто атовець собі голоси домольовував ?
Скотство від зеленських...
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Відібрати заслужену перемогу в Воїна.
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Суд принял решение о пересчете голосов на шести участках 119-го округа на Львовщине, где победил кандидат от "Евросолидарности", воин АТО Бондарь - Цензор.НЕТ 4504
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Яке ж воно нице, це Зєля.
Уклоніст карликовий.
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Рюзькє ванька, смокчи в х#йла та не чипай Україну
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ну правильно ветеран ато не сможет новороссию построить
он же не малоорос как зеленский
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привет, кацапа. сегодня в Лахте двойной тариф, плОтЮт. да?
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если я тебе предложу записать на слух короткую (меньше 70 символов с пробелами) фразу на украинском, ты же начнёшь выкручиваться. так? видишь, как нетрудно показать, кто кацапа?

ну а хамить и вонять - така ваша кацапська доля.
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Кипрские офшоры не создавал, Приват разворовывать не помогал, убыточный бизнес в Украине не имел, в паРаше на корпоративах не выступал, в 95 квартал деятелей государственного и международного уровня не собирал, кумовством не занимается...
короче - анЗел.
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Відібрати заслужену перемогу в Воїна.
Картинка в тему. Точно в тему.
Суд принял решение о пересчете голосов на шести участках 119-го округа на Львовщине, где победил кандидат от "Евросолидарности", воин АТО Бондарь - Цензор.НЕТ 4504
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І оце Львів голосував за Медведчука. Іще у Львові кожного тижня ходять колони в будьоновках і співають Інтернаціонал.
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Тобто атовець собі голоси домольовував ?
Скотство від зеленських...
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Я тобі сказав, нічого мені тут сєпарських блохерів викладати.
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Уверен, шо всем зебилам понравился сигнал, который дал Шефир - "мы свои, у меня и папа с бандерами воевал".
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Ну пересчитать голоса, если все верно, чего истерии???
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А потому, что порохоотсосы видят везде зраду! Их в Украине 0,2%. И они все на цензоре.
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ЗеБєні відомо як перерахують, домалюють своїм
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так пересчитывает же комисию, в которой присутствуют представители разных политсил???
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Порошенко во время президентских выборов такой херней не страдал,хотя имел полную возможность так поступать, Зебил же даже в случае когда победил с отрывом поступает как крыса и проводит какое то переголосование,идиот
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Посмотрим на чем выедут из Рады няни и фотографы.
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Москалику, ти вже раз спалився на гугль транслейті. Ану брись у спам!
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У Львові суди такі самі, як у Києві - ніякої різниці...
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Зебобикам в раде нужны партнеры для изменения Конституции....а самые лучшие для этого это меривечуковцы...за те изменения что выгодны паРаше проголосуют аж бегом...
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Зе-мразь Вова це підла ница смердюча тварина. Мало зеленому бид.у депутатів.. Хочеться ппровести ще одне малоросійське чмо замість героя -атовця..
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