 Кримських татар за пікет у Москві судитимуть в експрес-режимі, 10 хвилин на кожну людину, - адвокат Семедляєв

Про це повідомив адвокат Едем Семедляєв, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на АТR.
Завтра в Таганському районному суді відбудуться перші засідання. Всі засідання розглядатиме один суддя. Він на кожну справу виділив по 10 хвилин. Перша справа о 10:00, друга - о 10:10, тобто він розраховує, що за 10 хвилин він встигне вивчити матеріали справи, роз'яснити права, вислухати адвоката, винести вирок і приступити до наступної справи", - заявив Семедляев.
Крім того, адвокат додав, що після повернення до Криму кримських татар, на яких складено адміністративні протоколи, стали викликати в місцеве відділення російської поліції.
"Їх і в Криму в спокої не залишать. І практично щодня до нас надходить інформація, що когось із цих людей співробітники поліції відвідують. Питають, як вони дісталися, як вони дізналися про суд, хто їм допоміг, різні питання ставлять" , - зазначив Семедляєв.
Нагадаємо, що 10 липня в Москві затримали 7 кримськотатарських активістів, які пікетували на Красній площі на підтримку фігурантів першої Бахчисарайської "справи щодо так званого тероризму". Затримані тримали в руках плакати з написами "Наші діти не терористи" і "Припиніть репресії".
Нам надо смотреть что в Украине - а не в этой сатанинскофашисткой стране ...
Щоб знову не вляпатися в їхній мордор.
Не возмущається ?
ЦК ВКП(б) запропонував подати в ЦК склади позасудових органів - «трійок», а також кількість осіб, що підлягають розстрілу та висланню.
У кожну республіку, область, район спускалися ліміти на репресування за І і ІІ категоріями (І - розстріл, ІІ - ув'язнення, співвідношення 3 до 1). «Знизу» полетіли звіти про перевиконання лімітів, розгорнулося соціалістичне змагання (!) за їх перевиконання, прохання й вимоги збільшити ліміти, особливо за І категорією, висувалися «зустрічні плани» (!). Нарком внутрішніх справ УРСР Ізраїль Леплевський тричі звертався до Москви за таким збільшенням. Призначений після його розстрілу в січні 1938 року в.о. наркома Олександр Успенський - двічі. І Москва їх задовольняла.
Дія «трійок» поширювалася на всі категорії населення. Під репресії потрапили «куркулі», «кримінальники», «контрреволюціонери» різних відтінків, «повстанці», «церковники», «шпигуни», «троцькісти», «диверсанти», «шкідники», «буржуазні націоналісти» - тобто й українська інтеліґенція, яка, за визначенням Сталіна, «не заслуговувала довіри». Безперечно, репресії зачепили всі народи, що мали нещастя залишитися в російській імперії під новою назвою «СССР». Та все ж чи не найбільше постраждав український народ, бо він, з його глибокою релігійністю, волелюбність, потягом до самостійного господарювання, увесь не годився для будівництва комунізму, і його слід було замінити привезеним з Росії та щойно виведеним «совєтскім народом».«Трійки» поєднували в собі слідство, обвинувачення, суд і виконавця вироків. На все слідство відводилося 10 діб. Участь захисника, прокурора, а часом - і самого звинуваченого, оскарження вироку та клопотання про помилування не передбачалися, а вирок виконувався негайно після його винесення. Цілком у дусі настанови творця радянської держави Леніна, який учив: «Будьте зразково нещадними... Розстрілювати, нікого не питаючи і не допускаючи ідіотської тяганини» (В.И. Ленин, ПСС, Москва, Политиздат, 1981 г., т. 50, с. 165). І відповідно до настанови «любимца партии и народа» Кірова, який учив: «Карати по-справжньому, щоб на тому світі був помітний приріст населення, завдяки діяльності нашого ГПУ»
...
Як бачимо, на кацапщині історія зробила оберт кола - можливо навіть, що парфуми Сталіна, Єжова, Берії та інших катів отримали реінкарнацію в нових тілах.
А тепер питання для апологетів мишобратерства.
Хочете, щоб це повторилося в нас - і з нами?
Вони можуть принести лише пекельні борошна
=)))
https://www.facebook.com/Charles.L.*********/videos/10215186579677227/