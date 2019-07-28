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 Політика України, За кордоном
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Все про:Москва (593) суд (5348) кримські татари (1392) Семедляєв (7)

 Кримських татар за пікет у Москві судитимуть в експрес-режимі, 10 хвилин на кожну людину, - адвокат Семедляєв

29 липня відбудеться суд над кримськотатарськими активістами, що вийшли 10 і 11 липня на Красну площу Москви на підтримку фігурантів першої Бахчисарайської "справи щодо так званого тероризму". За день планується провести 18 засідань, на кожне з яких виділено по 10 хвилин.

Про це повідомив адвокат Едем Семедляєв, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на АТR.

Завтра в Таганському районному суді відбудуться перші засідання. Всі засідання розглядатиме один суддя. Він на кожну справу виділив по 10 хвилин. Перша справа о 10:00, друга - о 10:10, тобто він розраховує, що за 10 хвилин він встигне вивчити матеріали справи, роз'яснити права, вислухати адвоката, винести вирок і приступити до наступної справи", - заявив Семедляев.

Крім того, адвокат додав, що після повернення до Криму кримських татар, на яких складено адміністративні протоколи, стали викликати в місцеве відділення російської поліції.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В окупованому Криму трьох фігурантів "справи Хізб ут-Тахрір" помістили в психлікарню, - адвокат Семедляєв

"Їх і в Криму в спокої не залишать. І практично щодня до нас надходить інформація, що когось із цих людей співробітники поліції відвідують. Питають, як вони дісталися, як вони дізналися про суд, хто їм допоміг, різні питання ставлять" , - зазначив Семедляєв.

Нагадаємо, що 10 липня в Москві затримали 7 кримськотатарських активістів, які пікетували на Красній площі на підтримку фігурантів першої Бахчисарайської "справи щодо так званого тероризму". Затримані тримали в руках плакати з написами "Наші діти не терористи" і "Припиніть репресії".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Нова влада підтримує створення кримськотатарської автономії, - радник президента Потураєв

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3140026
 
 
 Топ коментарі
 
...а судить будут тройки? Все по лапотно-кацапским традициям... Крымских татар за пикет в Москве будут судить в экспресс-режиме, по 10 минут на человека, - адвокат Семедляев - Цензор.НЕТ 4510
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Хм. По-моему, даже расстрелять больше времени занимает.
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І де там ПАРЕ ?
Не возмущається ?
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Хм. По-моему, даже расстрелять больше времени занимает.
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...а судить будут тройки? Все по лапотно-кацапским традициям...
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При совке выделяли три минуты . Путлеру должно быть стыдно , Сралин его опережал в три раза . Крымских татар за пикет в Москве будут судить в экспресс-режиме, по 10 минут на человека, - адвокат Семедляев - Цензор.НЕТ 2344
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В режиме нон-стоп , когда толпа " осуждённых " , - именно три минуты . За это время не успевали выкурить папироску " Беломорканал " .
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Меня так судили разок. Всё верно, сопровождающий мент-сержант так и сказал: "По 10 минут на каждого, через полчаса поедем твою водку пить, Андрюха!"(с). И мы поехали. В 1987-м году. Летом, помню. Я оплатил 25 рублей штрафа. Было, за что. Я, вот тому сержанту- в дыню попал. Удачно. А потом появились много-много сержантов... Странно, но даже не пытались измываться. Всё было вежливо. Не знаю- как с этим сейчас.
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Та все уже - в рашке только ****** - там каждый день будут новости о какомто треше - Мордер на то и мордер что в нем справедливости нет ...
Нам надо смотреть что в Украине - а не в этой сатанинскофашисткой стране ...
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Якраз треба дивитися, що там в кацапів.
Щоб знову не вляпатися в їхній мордор.
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В принципе если их не забрать с плакатами то завтра они поставят палатки на площади. Послезавтра Сорос подвезет жратву и сцену с десятком "активистов" и вуаля, Майдан готов. А если будут делать вид, что не замечают, то и в атаку сходить можно ))
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кацапи вже почали горлопанити путін-*****! Це вже з їхньої сторони прогрес якийсь.Раніше бунтували але свого сцаря не згадували.Лише тепер признали
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Угу,верно. Лучше сразу стрелять, как только больше одного собрались. А то сразу пиндосы прилетят, бААгатства у русни отнимать.
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нормальна така собі розбудова сисисир - ровернули суди тройкі. На вокзалах масквабада вже зявились скотовози
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5 серпня 1937 року за наказом НКВД СССР № 00447 вступила в дію постанова Політбюро ЦК ВКП(б) від 2 липня 1937 року П 51/94 «Про антирадянські елементи». Розпочалася наймасовіша за всю радянську епоху «чистка» суспільства від елементів, які не годилися для будівництва комунізму. Її теоретично обґрунтував новий нарком НКВД Микола Єжов і відредагував сам Сталін.
ЦК ВКП(б) запропонував подати в ЦК склади позасудових органів - «трійок», а також кількість осіб, що підлягають розстрілу та висланню.
У кожну республіку, область, район спускалися ліміти на репресування за І і ІІ категоріями (І - розстріл, ІІ - ув'язнення, співвідношення 3 до 1). «Знизу» полетіли звіти про перевиконання лімітів, розгорнулося соціалістичне змагання (!) за їх перевиконання, прохання й вимоги збільшити ліміти, особливо за І категорією, висувалися «зустрічні плани» (!). Нарком внутрішніх справ УРСР Ізраїль Леплевський тричі звертався до Москви за таким збільшенням. Призначений після його розстрілу в січні 1938 року в.о. наркома Олександр Успенський - двічі. І Москва їх задовольняла.
Дія «трійок» поширювалася на всі категорії населення. Під репресії потрапили «куркулі», «кримінальники», «контрреволюціонери» різних відтінків, «повстанці», «церковники», «шпигуни», «троцькісти», «диверсанти», «шкідники», «буржуазні націоналісти» - тобто й українська інтеліґенція, яка, за визначенням Сталіна, «не заслуговувала довіри». Безперечно, репресії зачепили всі народи, що мали нещастя залишитися в російській імперії під новою назвою «СССР». Та все ж чи не найбільше постраждав український народ, бо він, з його глибокою релігійністю, волелюбність, потягом до самостійного господарювання, увесь не годився для будівництва комунізму, і його слід було замінити привезеним з Росії та щойно виведеним «совєтскім народом».«Трійки» поєднували в собі слідство, обвинувачення, суд і виконавця вироків. На все слідство відводилося 10 діб. Участь захисника, прокурора, а часом - і самого звинуваченого, оскарження вироку та клопотання про помилування не передбачалися, а вирок виконувався негайно після його винесення. Цілком у дусі настанови творця радянської держави Леніна, який учив: «Будьте зразково нещадними... Розстрілювати, нікого не питаючи і не допускаючи ідіотської тяганини» (В.И. Ленин, ПСС, Москва, Политиздат, 1981 г., т. 50, с. 165). І відповідно до настанови «любимца партии и народа» Кірова, який учив: «Карати по-справжньому, щоб на тому світі був помітний приріст населення, завдяки діяльності нашого ГПУ»

...
Як бачимо, на кацапщині історія зробила оберт кола - можливо навіть, що парфуми Сталіна, Єжова, Берії та інших катів отримали реінкарнацію в нових тілах.
А тепер питання для апологетів мишобратерства.
Хочете, щоб це повторилося в нас - і з нами?
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...разом зі Стать Згодом.
Вони можуть принести лише пекельні борошна Кримських татар за пікет у Москві судитимуть в експрес-режимі, по 10 хвилин на людину, - адвокат Семедляєв - Цензор.НЕТ 1085
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Ну и что. Наши суды выделяли на апелляцию столько же. По гражданским делам. Сейчас и этого нет. Мало значительные дела, апелляция без сторон...
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К чему такие формальности, для кого спектакль? Можно было сразу всех списком за 5 минут (на оглашение списка и приговора)!
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Путин превзошел своих учителей, один судья рассмотрит 7 дел, даже НКВД тройки использовали.
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Видимо это те сбежавшие судьи которые судили майдановцев.
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