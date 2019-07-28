 Більшість доказів причетності суддів ОАСК до зловживань, найімовірніше знищено, - Горбатюк

Про це Горбатюк заявив в інтерв'ю Deutsche Welle, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, обшуки планувалося провести не тільки в приміщенні Окружного адмінсуду Києва, а й безпосередньо в кабінетах суддів. Однак ні керівництво ГПУ, ні суди не дозволили цього.
На питання про те, чи можна вважати, що в зв'язку з цим докази причетності суддів до зловживань втрачені, глава управління спецрозслідування ГПУ відповів ствердно.
"Думаю, так. Велика частина втрачена. Однак зловживання настільки масштабні, порушень так багато, що неможливо все знищити. Але найбільш важливі докази, які безспосередньо свідчили про причетність, напевно вже знищені. Втім, є докази, які побічно свідчать про зловживання, але до них ми повинні ще дістатися", - зазначив Горбатюк.
Нагадаємо, НАБУ і ГПУ провели обшуки в Окружному адмінсуді Києва. Як пояснили у відомстві ГПУ в рамках розслідування справ Майдану перевіряла на причетність до скоєння злочинів суддів Окружного адмінсуду Києва.
Если действовать по КПК , в рамках закона и Конституции - сие значит опять законсервировать данную систему на следущие надцать лет .
Именно дремучая неопытность и полное нежелание сотрудничать с опытными и проверенными временем бойцами с олигархатом заставит ЗЕ и его команду идти лыжня в лыжню и набивать те же шишки , что уже набили эти "старые" .
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2019/07/28/7222140/
Хотя, скорее всего назначат козла отпущения в виде завхоза или сторожа суда, который "по незнанию" пустил доказательства на самокрутки
Ну и шо ? Начните у них хаты отжимать и гроши и они сами вам все расскажут под видеозапись . Хоспади , как дети малые .
Про це розповів директор Інстітуа розвитку економіки України Олександр Гончаров. На своїй сторінці в Facebook він дав настанову новому гаранту і його партії "Слуги народу".Автор публікації зазначив, що зараз країна опинилася на порозі економічної катастрофи. Олігархи представляють величезну загрозу для стабільності українців.
"Україна сьогодні - країна бідна і непередбачувана, може спалахнути в будь-який момент. Поки все йде відносно спокійно до формування керівництва Ради і затвердження нового складу Кабміну. Навіть зміна «наглядачів» в держструктурах проходить досить мирно і без зайвого шуму. Однак, «Слугам народу» і, перш за все, Володимиру Зеленському доведеться постійно пам'ятати, що дії закредитованих по самі вуха олігархів і виплекали цинічних політиків будуть і далі поглиблювати і без того важке становище в економіці, загострюючи до межа ще й криза демографічний", - припустив економічний експерт.
Олександр Гончаров привів слова провідного аналітика Warsaw Enterprise Institute Анджея Талагі про невтішний стан України. Він розповів, що добробут громадян опустилося нижче плінтуса: «Дохід рядового українця впав нижче рівня жителів країн Північної Африки. Масштаб занепаду настільки великий, що вимагає радикального плану рішучої міжнародної підтримки. Але нічого такого не відбувається ».
Порошенко со всем этим не столкнулся? Или он был президентом Марса? Нет, все это он также получил по наследству. Мало того, в дополнение ко всему этому он еще столкнулся с открытой фазой войны с Россией и пустой кассой. И ничего, страну сохранил. И передал ее законным путем и с помощью честных выборов Зеленскому. Много чего можно было сделать не так. Потому его не выбрали. Но вот посмотрим, что сделает Зеленский "так", и при этом страна останется живой(а это его основная задача). Про "дохід громадян": места нет свободного на парковке во дворе. Все мерсах, шкодах и вольксвагенах. И ничего, не жалуются люди. Всегда были бедные и богатые, всегда будут. Но при чем здесь президент (Порошенко, или Зеленский - неважно). "Зенапад" такой, что проехать негде. Так что может уже хватит? Выборы прошли, приходите в чувство. Все не так уж скверно с точки зрения "зенапада". Есть много проблем ,ну и решайте. А мы глянем, как у вас это выйдет.
То,что ты описал смахивает на олигархат парашенко
А результати зловживань також знищені? А про що ж тоді базікають? Яка жахлива трагедія, нічого нема, все знищено, суд, взагалі, нічим не займався - судді просто зранку одягали свої мантії і після обіду їх знімали та в нарадчій кімнаті святкували іменини і дні народження.
Нема жодних документів, нема відповідальних за їх реєстрацію і збереження.
Всьо пропало - бардак вічний.
совпадение?или эффект исполнителя?
а теперь что же получится,повторно этот окружной притянуть к ответственности уже нельзя будет?