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Теми дня: Парламентські вибори-2019 Українські заручники в РФ Обшуки в Окружному адмінсуді Києва Обирай свідомо
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 Більшість доказів причетності суддів ОАСК до зловживань, найімовірніше знищено, - Горбатюк

Керівник управління спецрозслідування ГПУ Сергій Горбатюк вважає, що більшість доказів причетності суддів Окружного адміністративного суду Києва до зловживань вже знищено.

Про це Горбатюк заявив в інтерв'ю Deutsche Welle, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, обшуки планувалося провести не тільки в приміщенні Окружного адмінсуду Києва, а й безпосередньо в кабінетах суддів. Однак ні керівництво ГПУ, ні суди не дозволили цього.

На питання про те, чи можна вважати, що в зв'язку з цим докази причетності суддів до зловживань втрачені, глава управління спецрозслідування ГПУ відповів ствердно.

"Думаю, так. Велика частина втрачена. Однак зловживання настільки масштабні, порушень так багато, що неможливо все знищити. Але найбільш важливі докази, які безспосередньо свідчили про причетність, напевно вже знищені. Втім, є докази, які побічно свідчать про зловживання, але до них ми повинні ще дістатися", - зазначив Горбатюк.

Також читайте: Керівництво ГПУ ще не підписало підозри суддям Окружного адмінсуду, - Горбатюк

Нагадаємо, НАБУ і ГПУ провели обшуки в Окружному адмінсуді Києва. Як пояснили у відомстві ГПУ в рамках розслідування справ Майдану перевіряла на причетність до скоєння злочинів суддів Окружного адмінсуду Києва.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3140025
 
 
 Топ коментарі
 
опять ему в штаны кто-то насрал.
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"Но часть этих обысков не согласовало нам наше руководство ГПУ. Генпрокурор Юрий Луценко сначала отказывал во встречах, а затем просто уехал в отпуск. ... Находились формальные отказы. Но можно сделать вывод, что просто не хотели, чтобы у судей проводились такие обыски . Так законных причин отказать не было ", - заявил Горбатюк.
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2019/07/28/7222140/
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Скучно! Просто гляньте на эту харю! Это- скорбящая харя. Харя сожалеет, типо, что доказуха- уничтожена. Врёт, харя, просто скучно даже. Харя- на плаву.,ей даже всякие Квадраты- не угрожают. Причина: Харя нужна целенькая. в сохранности, звиздящая. Кстати, у Цензора- в почете.
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Для начала нужно отстранять судей от работы, потом расследовать их злодеяния. Сегодня нет ни одного честного судьи! Не ошибетесь.
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Ви апсалютна прави. Але по портновському КПК з 2013 року це неможливо зробити.
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Пожалуйста дайте данные в какой статья КПК об этом. Очень интересный вопрос
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відкрийте ст.ст. 131,132 нового КПК та порівняйте з ст. 147 КПК 1960 р.
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Пи.Си. На новий КПК плюються і слідчі, і прокурори і судді і, навіть, адвокати , які захищають інтереси потерпілих. Моя знайома суддя з кримінальної палати одного з апеляційних судів каже, що рівень слідчих ніже плінтуса, докази збираються як попало, а адвокати-віртуози обвинувачених працюють аж до ЕСПЛ. Тому іноді виникають ситації, що підсудного не тільки звільняють від усіх звінивачень, ще й вибачитись треба за завдані незручності.
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какой то бред. Судьи себя никогда не накажут.
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Воооот! А ще помножте на низький професійний рівень слідчих! До 2014 року слідчи отримували без звання посадові оклади десь на рівні мінімалки. Тобто - прибиральниця=слідчий, якому ще звання не дали. Ось молоді розумні хлопчики відпрацьовували диплом та уходили з слідства. Пам'ятаю, зайшла до такого в кабінет, питаю, що робиш. А він після взбучки ( дуже частно необгрунтованої) у начальника РВ чи прокурора сидить і каже:"Прапор вишиваю!" - ??? "А скоро вже три роки на посаді - ось вручу їм цей правор в руки і уйду звідси". Так що у нас з правоохоронною системою все набагато печальніше та складніше.
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Но декларируя невмешательство в дела судейские и прочии ЗЕ как президент связал ся по рукам и ногам .

Если действовать по КПК , в рамках закона и Конституции - сие значит опять законсервировать данную систему на следущие надцать лет .

Именно дремучая неопытность и полное нежелание сотрудничать с опытными и проверенными временем бойцами с олигархатом заставит ЗЕ и его команду идти лыжня в лыжню и набивать те же шишки , что уже набили эти "старые" .
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"Но часть этих обысков не согласовало нам наше руководство ГПУ. Генпрокурор Юрий Луценко сначала отказывал во встречах, а затем просто уехал в отпуск. ... Находились формальные отказы. Но можно сделать вывод, что просто не хотели, чтобы у судей проводились такие обыски . Так законных причин отказать не было ", - заявил Горбатюк.
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2019/07/28/7222140/
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За уничтожение служебной документации виновные должны быть, по крайней мере, уволены.
Хотя, скорее всего назначат козла отпущения в виде завхоза или сторожа суда, который "по незнанию" пустил доказательства на самокрутки
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Петики, вы слабо топите против Горба. Если ему не заткнуть рот, может на Петю выйти. Вам же будет хуже.
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" Большинство доказательств причастности судей ОАСК к злоупотреблениям, скорее всего, уничтожена "

Ну и шо ? Начните у них хаты отжимать и гроши и они сами вам все расскажут под видеозапись . Хоспади , как дети малые .
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більшість доказів причетності суддів до зловживань - це винесені ними ухвали та рішення. Всі вони знаходяться в Державному реєстрі судових рішень. Може, горбатюк про це не знає?
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Це питання точно не до мене бо я в юридичних справах - дурко . Проте , я знаю як їх змусити говорити .
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тому Вами і маніпулюють. Наприклад, по якійсь резонансній справі нечистоплотні або недосвідченні слідчі при нечистоплотності процесуального керівника-прокурора зібрали які попало докази, які не відповідають нормам КПК про їх належність, законність та допустимість ( ст. 84 КПК і далі). Розголосили по всім ЗМІ, що справа передана в суд. А в суді всі ці докази адвокат ( а правовий професіоналізм у адвокатів в рази вищій іноді і ніж у суддів) звинувачення розбиває в пух і прах. Що судді робити? Користуватися революційною доцільністю? Виносити вирок при недоведеності обставин? Так попереду ЕСПЛ. Його все одно скасують, і суддю за це накажуть. І розгоняється зрада про продажність суддів. Не завжди воно так, як кажеться. Якщо народ в це не внікає
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Колишній президент Петро Порошенко і його соратники залишилиВолодимиру Зеленському розгрібати велику проблему

Про це розповів директор Інстітуа розвитку економіки України Олександр Гончаров. На своїй сторінці в Facebook він дав настанову новому гаранту і його партії "Слуги народу".Автор публікації зазначив, що зараз країна опинилася на порозі економічної катастрофи. Олігархи представляють величезну загрозу для стабільності українців.

"Україна сьогодні - країна бідна і непередбачувана, може спалахнути в будь-який момент. Поки все йде відносно спокійно до формування керівництва Ради і затвердження нового складу Кабміну. ​​Навіть зміна «наглядачів» в держструктурах проходить досить мирно і без зайвого шуму. Однак, «Слугам народу» і, перш за все, Володимиру Зеленському доведеться постійно пам'ятати, що дії закредитованих по самі вуха олігархів і виплекали цинічних політиків будуть і далі поглиблювати і без того важке становище в економіці, загострюючи до межа ще й криза демографічний", - припустив економічний експерт.

Олександр Гончаров привів слова провідного аналітика Warsaw Enterprise Institute Анджея Талагі про невтішний стан України. Він розповів, що добробут громадян опустилося нижче плінтуса: «Дохід рядового українця впав нижче рівня жителів країн Північної Африки. Масштаб занепаду настільки великий, що вимагає радикального плану рішучої міжнародної підтримки. Але нічого такого не відбувається ».
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Ответ Гончарову.
Порошенко со всем этим не столкнулся? Или он был президентом Марса? Нет, все это он также получил по наследству. Мало того, в дополнение ко всему этому он еще столкнулся с открытой фазой войны с Россией и пустой кассой. И ничего, страну сохранил. И передал ее законным путем и с помощью честных выборов Зеленскому. Много чего можно было сделать не так. Потому его не выбрали. Но вот посмотрим, что сделает Зеленский "так", и при этом страна останется живой(а это его основная задача). Про "дохід громадян": места нет свободного на парковке во дворе. Все мерсах, шкодах и вольксвагенах. И ничего, не жалуются люди. Всегда были бедные и богатые, всегда будут. Но при чем здесь президент (Порошенко, или Зеленский - неважно). "Зенапад" такой, что проехать негде. Так что может уже хватит? Выборы прошли, приходите в чувство. Все не так уж скверно с точки зрения "зенапада". Есть много проблем ,ну и решайте. А мы глянем, как у вас это выйдет.
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саме про це хотіла сказати, підтримую
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Он был президентом марса
То,что ты описал смахивает на олигархат парашенко
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Я думаю, что нужно создать сайт "Лучшие судьи и прокуроры Киева" с указанием адресов, телефонов, перечня оказываемых услуг и расценок, чтобы народ не парился через адвокатов. Більшість доказів причетності суддів ОАСК до зловживань, найімовірніше знищено, - Горбатюк - Цензор.НЕТ 4851
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У каждого судьи есть круг своих адвокатов которому он абсолютно доверяет, потому что связаны круговой порукой. Паутина только ждет, когда в нее попадет жертва. Доказать взятку невозможно.
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знаєте, скільки ментів та прокурорів у відставці з 2000 року отримали адвокатське свідоцтво? На мою думку, вони і стали тими "своїми" для нечистоплотних суддів. А я ще тоді про це гАвАріла
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На хрена мы вас содержим ?Басни рассказывать ?
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Скучно! Просто гляньте на эту харю! Это- скорбящая харя. Харя сожалеет, типо, что доказуха- уничтожена. Врёт, харя, просто скучно даже. Харя- на плаву.,ей даже всякие Квадраты- не угрожают. Причина: Харя нужна целенькая. в сохранности, звиздящая. Кстати, у Цензора- в почете.
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Чёйта армию вспомнил - так, через месяц у нас внезапная проверка из Москвы
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При смене власти чинуши остаются на местах...они приспосабливаются к любой власти,их тяжело выковорить с теплых мест,они всегда в курсе событий
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Вот так и живём... Вычищать всех под ноль дихлофосом:прокуроров, судей.. Иначе толку не будет - никто никого не осудит и не посадит... Нашлось бы замен столько... Жесть
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Кому цей борцун свої казки для дошкільнят розказує?
А результати зловживань також знищені? А про що ж тоді базікають? Яка жахлива трагедія, нічого нема, все знищено, суд, взагалі, нічим не займався - судді просто зранку одягали свої мантії і після обіду їх знімали та в нарадчій кімнаті святкували іменини і дні народження.
Нема жодних документів, нема відповідальних за їх реєстрацію і збереження.
Всьо пропало - бардак вічний.
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У Луцика держат оборону, не позволяют отругать судей которые пачками сепаров на свободу отпускает и в должностях востанавливает........а как же тагда зраду разгонять порохнявым? Петя как бы подстраховался, всю мерзость оставил и влил новую, но это его и погубило, а вой порохоботов лишь раздражает и напоминает что Петю нужно быстро паковать!!
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ты смари...ну прям один в один с доказательствами расстрелов на майдане...
совпадение?или эффект исполнителя?
а теперь что же получится,повторно этот окружной притянуть к ответственности уже нельзя будет?
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ты кому вопрос задаёшь? Горбатюку или Югику, который не дал добро на обыски и свалил в отпуск?
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Значит Луценко опять посадят? Горбатюка можно сделать генпрокурором? А кто уничтожал доказательства?
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