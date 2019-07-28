 Грецька (Елладська) церква де-факто визнає автокефалію ПЦУ, - Епіфаній

Про це заявив митрополит Київський і всієї України Епіфаній, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ми працюємо над тим, щоб нашу автокефальну ПЦУ визнали інші православні церкви. І сьогодні брали участь у Божественні літургії представники Елладської православної церкви, а також наш архієрей. Позавчора і вчора також співслужив з представниками Елладської церкви…, це засвідчує, що де-факто Елладська церква практично визнає автокефалію української православної церкви", - сказав митрополит Епіфаній.

Він зазначив, що на останньому засіданні Священного синоду було ухвалено рішення про відкриття вікаріату для румуномовних, які бажають, щоб у їх парафіях і громадах звучала богослужбова румунська мова.

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"Тому ми робимо багато, щоб поступово, церква за церквою визнала наш автокефальний статус. Напевно всі очікували, що це буде одразу, але ми бачимо, що цей процес тривалий. Але сьогодні говоримо про те, що 30 років ми прямували до того, аби отримати патріарший і синодальний Томос про визнання нашої автокефалії", - сказав митрополит Епіфаній.

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