 Грецька (Елладська) церква де-факто визнає автокефалію ПЦУ, - Епіфаній

Про це заявив митрополит Київський і всієї України Епіфаній, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Ми працюємо над тим, щоб нашу автокефальну ПЦУ визнали інші православні церкви. І сьогодні брали участь у Божественні літургії представники Елладської православної церкви, а також наш архієрей. Позавчора і вчора також співслужив з представниками Елладської церкви…, це засвідчує, що де-факто Елладська церква практично визнає автокефалію української православної церкви", - сказав митрополит Епіфаній.
Він зазначив, що на останньому засіданні Священного синоду було ухвалено рішення про відкриття вікаріату для румуномовних, які бажають, щоб у їх парафіях і громадах звучала богослужбова румунська мова.
"Тому ми робимо багато, щоб поступово, церква за церквою визнала наш автокефальний статус. Напевно всі очікували, що це буде одразу, але ми бачимо, що цей процес тривалий. Але сьогодні говоримо про те, що 30 років ми прямували до того, аби отримати патріарший і синодальний Томос про визнання нашої автокефалії", - сказав митрополит Епіфаній.
https://prm.ua/ptsu-vnesli-do-spisku-pomisnih-tserkov-na-ofitsiynomu-sayti-vselenskogo-patriarhatu/
«На офіційному сайті Вселенського патріархату було оновлено диптих помісних православних церков, ДО ПЕРЕЛІКУ ЯКОГО ВНЕСЛИ ПРАВОСЛАВНУ ЦЕРКВУ УКРАЇНИ.
У переліку "Нові патріархати - Автокефальні церкви" в кінці, після Православної церкви Чехії та Словаччини, вказана Церква України.»
Шкода,что ты этого не понимаешь
Нехай Господь береже нас усіх і Україну!
После принятия христианства начался полный деребан земель.
- своє письмо
- кам'яні будівлі
- власні монети,
- кодекс законів
На самом дєлє всьо сложнєй: ето Порох контроліруєт *****, іллюмінатов, масонов і... Ну, ви понялі.
(С)
@Oleksandr_Karin
😄
И где вы такие забористые грибы покупаете? Поделись🤔
https://lb.ua/society/2019/05/12/426629_epifaniy_nazval_obedinenie_ptsu.html
Видимо дело в самой пцу
І так, в масковського патріархату Томосу так і нема...
Православна церква УКРАЇНИ (ПЦУ) означає, що ця церква розташована в Україні. На обмеженій території даної країни.
Отже,
УКРАЇНСЬКА православна церква може бути де завгодно у світі.
Православна церква УКРАЇНИ може бути лише в Україні.