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 Суспільство
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Все про:УПЦ КП (196) Філарет (233) Епіфаній (170) ПЦУ (413)

 Розколу в ПЦУ немає, є лише окрема думка Філарета, - Епіфаній

Предстоятель Православної церкви України, митрополит Київський і всієї України Епіфаній прокоментував спроби патріарха Філарета відновити УПЦ КП.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Загалом ми маємо констатувати, що розколу в Українській православній церкві немає. Є лише окрема думка і воля однієї людини, одного ієрарха - почесного патріарха Філарета, який залишається зараз чинним архієреєм Православної церкви України", - наголосив  Епіфаній під час спілкування з журналістами після молебню з нагоди 1031-річчя хрещення Русі.

Предстоятель ПЦУ зауважив, що український народ підтримує вже визнану Православну церкву України.

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"І тому воля однієї людини не буде диктувати умови всій церкві, як далі їй розвивати своє майбутнє. Тому ми бачимо зараз підтримку того процесу, який відбувається, і віримо, що надалі все більше і більше православних українців будуть долучатися до нашої визнаної Православної церкви України", - сказав митрополит.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3140020
 
   
 Топ коментарі
 
Раскола то нет , но и продвижения вперед для уничтожения фсб-мп в Украине Мы тоже пока не наблюдаем.. на жаль это факт...
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головне,вигнати гундяєвських сектантів з релігійної сфери України.Це єдині хто вносить розкол в душі українців та релігійні відносини.
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Есть особое мнение Филарета(с). Вот это самое мнение- таки раскол. И этот Епифаний это прекрасно понимает. Но... он- реальный политический поп. То есть: соврать- как с горочки спуститься.
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а Филарет то где, в психиатрической больнице?
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Розколу то може й немає, але ж не можна ставати повними холуями стамбульських попів. Перед Європою соромно. Та й монастирі стамбульцям віддавати економічно невигідно.
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Раскола то нет , но и продвижения вперед для уничтожения фсб-мп в Украине Мы тоже пока не наблюдаем.. на жаль это факт...
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Есть особое мнение Филарета(с). Вот это самое мнение- таки раскол. И этот Епифаний это прекрасно понимает. Но... он- реальный политический поп. То есть: соврать- как с горочки спуститься.
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Время покажет прав ли был Филарет добиваясь патриаршества для Украины, обманули ли Стамбульские старцы надежды украинцев на автокефалию и кто такой Епифан - подвижник или приспособленец . Только будет это очень не скоро
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Епифаний об этом может только мечтать. Не для того ее Папа Римский 450 лет назад создал, чтобы Епифану сейчас подарить
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головне,вигнати гундяєвських сектантів з релігійної сфери України.Це єдині хто вносить розкол в душі українців та релігійні відносини.
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А прикол то в тому, що УПЦ така ж фсбшна, як і ПЦУ чи УПЦ КП. УПЦ-це парадигма,це шлях,яким ідуть мільони українців.І якщо хтось вважає, що це якась секта, якась фсбшна організація чи якесь недолуге тимчасове явище,яке ось- ось зникне,то дуже в цьому помиляється. Бо він або не хоче бачити реальність або не може. Це як коись комунізм будували, ось- ось і світле майбутнє настане.А його все нема і нема. Так скмо і з переходамт в ПЦУ.А ще й Філарета киданули,і з визнанням у світі проблемки. І останні події з нібито переходами в ПЦУ добре це показують. Ніколи істинно віруюча людина не змінить свою віру. Прихильники ПЦУ- це політикани,які ставлять якісь тимчасові політичні аспекти вище Церкви Христової. Вони десь і захопили неправдою храми УПЦ,але громади залишились,зрадили одиниці або прийшли в ПЦУ невоцерковлені далекі від Церкви люди.Ось і пшик вийшов з ПЦУ.Єпіфаній просто дилетант в політиці, якщо говорить, що хтось там до нього перейде з УПЦ.
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невдобно як - всьо харашо, тіко це старе поторочча тирчить. Всім кліром моляця за "здравійє" філярєтове
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