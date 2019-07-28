 Зеленський: "Я закликаю предстоятелів церков до діалогу, щоб віра єднала, а не розділяла українців"

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в привітанні Зеленського з нагоди 1031-річчя хрещення Київської Русі-України, яке розміщене в його твітері.

"Ця історична подія стала потужним стимулом для об'єднання прадавньої держави, її зміцнення і розвитку. Я закликаю предстоятелів церков до діалогу, аби віра єднала, а не розділяла українців. У єдності - наша сила і наше майбутнє", - зазначив президент.

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