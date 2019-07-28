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 Політика України
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Все про:Зеленський (2243) Хрещення Київської Русі (40)

 Зеленський: "Я закликаю предстоятелів церков до діалогу, щоб віра єднала, а не розділяла українців"

Президент України Володимир Зеленський закликав предстоятелів церков до діалогу.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в привітанні Зеленського з нагоди 1031-річчя хрещення Київської Русі-України, яке розміщене в його твітері.

"Ця історична подія стала потужним стимулом для об'єднання прадавньої держави, її зміцнення і розвитку. Я закликаю предстоятелів церков до діалогу, аби віра єднала, а не розділяла українців. У єдності - наша сила і наше майбутнє", - зазначив президент.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3140019
 
   
 Топ коментарі
 
так диалог и идет...кто признает киевскую митрополию,тот договороспособен.а кто хочет с гундяем посредине договариваться-тот не с нашей церкови.
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Лідія Гайдар
23 ч. ·

Друзі, закінчуйте вже реагувати на кожен, прошу пардону, пук Зелебені як на кінець світу. Нам всім жити в стані "непозбувного пи@деця", якщо не пощастить, найближчі п'ять років. Це ж ніякого здоров'я на гідрантову гидоту не вистачить.

Блазень та його лакей урода, на жаль, зараз перемогли. За великим рахунком, чесно (я зараз про голосування, а не про піар-технології, які забеспечили ТАКЕ голосування).
Настав час прийняти ці факти та з ними змиритися.
І жити далі.

Ніхто не змушує вас (та я й сама не збираюся) радіти з цієї обставини, тим більше - підтримувати нову українську владу.

Навпаки - як раз зараз настав наш час критикувати, лаяти, засуджувати, звинувачувати, прискіпуватися до кожного її кроку. Робити висновки з поразки Порошенка та готуватися до повернення ЄС у владу.
Яке станеться обов'язково.

Бо Земля кругла, а Україна в своїй історії бачила та переживала й не таке.

А те, що Зелебені не зможуть ощасливити кожного свого прихильника (в першу чергу тому, що ті марять про взаємновиключні речі), бо щасливою будь-яка людина може себе зробити лише сама - це навіть не обговорюється.

Отже, зберігаємо спокій та чистимо зброю.
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Він це сукє написав, а ви про кого думали?
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Гадав, що це вам відповідь...
Раніше гадав, тепер точно знаю
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Свт. Августин БлаженныйМы веруем во святую соборную Церковь. Однако еретики и раскольники также называют свои общины церквами. Но еретики, ложно мысля о Боге, искажают саму веру, а раскольники беззаконными разделениями отступают от братской любви, хотя верят в то же самое, что и мы. Поэтому ни еретики не принадлежат вселенской Церкви, которая любит Бога, ни раскольники не принадлежат к ней. (О символе веры)Кто не член Христов, тот не может спастись. Можно иметь почесть, можно иметь таинство, можно петь «аллилуиа», можно отвечать «аминь», можно держать Евангелие, можно иметь веру во имя Отца и Сына и Святого Духа и проповедовать ее, но нигде кроме Православной Кафолической Церкви нельзя найти спасения
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як позбудеться булави.
зараз за нього працюють інші люди.
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А воно не прийшло працювати.
Болванчик - то картинка.
Текстики йому пишуть і розміщують (воно навіть не знає), кажуть, що озвучувати ...
І все.

Воно в Одесі, =відпочиває=. Невже Ви думаєте, що воно оце писало ?
Завтра вернеться - почне нове зе-шоу: дзвінки, погрози, наїзди а ля квартал.
А в п*ятницю - звалить на черговий відпочинок.
Це в усіх інших керівників - ненормований робочий день, а хитрий єврейський мальчІк вова не перевтомиться.
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обіззянка окольцована в жовті браслети ))
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В воскресенье, 28 июля, в Киеве на Троещине произошел пожар. Пламя охватило квартиру на шестом этаже дома по адресу улица Градинская, 5. Огонь практически дотла сжег помещение, а спасателям пришлось применить бензорез, чтобы попасть внутрь, передает Хроника.инфо со ссылкой на Информатор.

Пожар начался около 7:40.

По словам соседки снизу, она вызвала пожарно-спасательную службу, когда почувствовала едкий запах гари. Также женщина рассказала, что владельцы квартиры сейчас уехали на отдых в Крым. По предварительной информации, помещение было пустым на момент возгорания.

Около 30 минут пожарные пытались попасть в квартиру. Им пришлось вырезать дверь бензорезом.
Точные причины возгорания пока неизвестны. Огонь уничтожил балкон квартиры. Пламя также частично повредило балкон этажом выше.

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По состоянию на 8:20 пожар локализовали. На месте происшествия работали 2 наряда пожарно-спасательной службы, патрульная полиция, а также дежурили медики скорой помощи. Детали инцидента и причины возгорания устанавливаются.
https://hronika.info/kriminal/526552-na-troeshhine-gorela-kvartira-vladelczev-ne-bylo-doma/
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До чого це тут?
Що ти цим хотів сказати?
Це попи підпалили? Чи що?
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Я хотів багато чого сказати, але не вам. Ви не зрозумієте.
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Блондін, чи блондінка? До Криму не їдь, бо твоя хата згорить
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Да, Богдан жжет. Недаром петиция опять набрала 25 000 на его увольнение.
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подпись под фото:

Богдан и его офисный планктон
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ЗЕбіли, нагадую, що як тільки українці навчилися користуватися гранатометами, то танки русні - це жертви, яких ви намагаєтесь оберігати.
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Так смифно, когда еврейский мальчик, который работает на кэгэбэээээээ, говорит про веру.
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Выгнать секту мацковскую из Лавры - ИСТОРИЧЕСКОГО СОКРОВИЩА Киевской Руси
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Складна справа, бо багато туди ходить😒
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P.S.Лучше пускай прислушается к мнению народа,здоровее будет.
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Пустые декларации,которые на поведение филиала рпц-фсб,оккупирующего Украину никак не повлияет.
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Религия никогда не была объединяющим фактором для народов. Примером тому многочисленные религиозные войны --- крестные походы, католики и протестанты, еврейские погромы, сунниты и шииты, современный джихад. Во всех этих войнах погибло больше людей, чем во всех остальных.
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Пошел ты,на три веселые буквы. С кем объдиняться и вести диалог?.... с московским патриархатом?... Скоро тебя Зе снесут, через пол года,год, но снесут Такое мог заявить. только враг Украины, по методички из москвы.
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Хотя в переводе слово " религия" и обозначает , связывание , союз , ничто так не разделяло целые народы , как эта самая религия .
Это факт .
Пора бы и нам , подобно Исландии , признать все религии без исключения формой терроризма и запретить их официально .
Ведь не секрет , что чем меньше в стране законности и способов повлиять на власть , тем больше в той стране религии .
Посмотрите на Орду ...
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ви такй же невіглас та ідіот, як і той Зєлупа. Не балакайте про те, на чому ви взагалі не розумієтесь. Вся та маячня, що ви тут верзете, не працює.
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Звична вже картина: блазень відмовляється від слів своєї банди. То я тобі, тля, нагадаю:
В комментарии изданию "Тиждень.ua" 31 марта Дмитрий Разумков сказал: "У нас вопрос языка политики поднимают перед выборами, вот в чем проблема. На самом деле, все, что может разъединять украинцев: вера, язык, территория, какие-то исторические лидеры - нужно вынести за скобки, по крайней мере до тех пор, пока мы не закончим войну".

https://www.uaportal.com/news/dmitrij-razumkov-kakoe-skandalnoe-zayavlenie-on-sdelal-i-ego-rol-v-shtabe-zelenskogo.htm

Чи забуло, приморочене, хто таке твій Дімон (у кожного ж вови-х**ла повинен бути свій Дімончик) ?
І він висловлював не свою особисту думку, а вашої ж/зграї.
Так що варняканню твоєму тупому (тим більше, це ж не ти той текстик кропало - бо не здатне) - ціна копійка в базарний день.
Люди написали на цій же твоїй - типу офіційній сторіночці пре-зе, щоб постики тобі тулили державною мовою, а не московітською, то виправився ?
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А ще після образ у бік Томосу у нього нема морального права говорити про об'єднання церков.
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Ну що зелененькі ?
Будете миритись з гундяївщиною ?
Отак. Ніякої вам Лаври Києво-Печерської та інших храмів.
Вітаю ! Ви зробили це разом !
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А вони вже прямо заявляють що війну розв'язав Порошенко і що вигідна вона тільки йому та порохоботам.
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ну тут вроде все однозначно сказано...но может это и к лучшему
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Для кого краще ?
для москаликів ?
Знаєш, я більше за українців дбаю.
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Та ба... А хто залишив у спадок Лавру в володінні УПЦ МП? Не Порошенко? Ні? Мав всі важелі щоб відібрати але не зробив цього. Так що модель тільки просувати на БПППЕС і особисто мародера.
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Банально не встиг. Мали би бути довгі судові засідання з оскарженнями.
Тепер цього не станеться.
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М-да, після такого призиву церкви зразу ж об'єднаються, просто негайно. Треба придумати терміново нову назву об'єднання, а то об'єднаються, а назви нема.Зеленський чи сказати щось хотів, чи просто так, для годиться привітання видав.
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Воно обзивалось про Томас! І це гі-но каже про якесь примирення.
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Бог на том свете всех помирит. Грешников на сковородку, праведников в кущи. Так что думай- те и не грешите(ни в уме, ни в постах).
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Знову Зе? Знову з папірця? Невже без шаурми? Ні, це не цікаво...
Зеленський: "Я закликаю предстоятелів церков до діалогу, щоб віра єднала, а не розділяла українців" - Цензор.НЕТ 6139
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Що ж .На інавгурації вже чули,що українців розділяє мова,тепер-церква.Залишилось армію зачепити ? На День Незалежності,нє ?
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Армію вже зачепив.
Парад відмінив.
На рішення суду щодо харчування не реагує.
Наказики відходити / демонтувати укріплення і не стріляти у відповідь роздає.
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Петька пять лет раскалывал общество, теперь 20 лет склеивать.
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Та да...
Хуже чем при Порохе мокшане ещё не жили, вот и пошли дрязги...
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Не знаю за мокшан, но украинцы хуже ни когда не жили, как при твоём ублюдке.
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Бомбануло, Вася?
Ничего, у вас там в мордоре, всё только начинается...
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Найди себе такого же дауна как и ты и обсуждай с ним мордор.
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а что еврею делать на православном празднике? Вы на Песах в Синагогу ходите?
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Зеленський: "Я закликаю предстоятелів церков до діалогу, щоб віра єднала, а не розділяла українців" - Цензор.НЕТ 8186 Олег Леусенко

@Leusenko_Oleg

1 ч

А на Чорнобильську річницю і Великдень іудей-манкурт поїхав до мусульманської Туреччини. Режим ховається від українських традицій, свят, шанувань героїв, від народу. Але довго в ютубі не протримається.



Зеленський: "Я закликаю предстоятелів церков до діалогу, щоб віра єднала, а не розділяла українців" - Цензор.НЕТ 68 Inna Turenko @i_turenko




1 ч

Потім День Незалежності, а потім Дні революції Гідності , Дні пам1яті....Та він оселиться в Одесі. Ось для чого їм тре переїхати в інше місто, щоб не бути причетним ні до яких пам'ятних дат України , вони їм чужі і непотрібні, як і всі українці, незалежно за кого вони голосували.
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Не в тему но все таки:
"иностранные инвестиции.. какие инвестиции когда иностранец украинскую банковскуб карту сделать не может чтоб на олх заплатить"
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Зеленскому респект и пускай решительно утилизирует всю пену поднявшуюся за спиной революции Гидности. А в дела церковные нехрен лезть государству, хоть верещите хоть не верещите
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Раніше була брудна критика в бік Порошенка за нібито втручання у релігійні справи, а тепер Зеленський робить щось подібне. Тому чекаю брудної критики у бік Зе.
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Так не лезь воинствующий атеист и безбожник в дела церковные и никто тебя говном поливать не будет. В чем проблема? **********? Ну тогда терпи...
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а може то у вас руцкій мір в одному місці засвербів ?
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Какой пафос, даже Зеленский обеспокоился вопросами православия в Украине.

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Странно, что в 2к19 ещё кому-то не пофиг как называется церковь. Как говорится, что то х*йня, что то х*йня. Простой отмыв бабок.
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Что с ИЛ-76 в Ливии? Сообщают о двух сбитых в Ливии самолетах частной украинской компании, перевозившее оружие одной из сторон. О чем речь? Теперь, после разговора с таможенниками, так переправляют на линию фронта сигареты? Мол пусть хлопцы перед боем покурят. Сигареты ведь объединяют. Ну, если не сигареты, то трубка мира точно...
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В Ливии во время ракетного обстрела уничтожили два военно-транспортных самолета Ил-76, предположительно принадлежавших частной украинской компании.
По предварительным данным, они перевозили оружие для одной из сторон конфликта внутри Ливии. Как пишет "Зеркало недели", также есть информация, что пилотировал самолеты экипаж из Украины.
"Самолеты, согласно условиям фрахта, перевозили оружие из Объединенных Арабских эмиратов для одной из сторон конфликта и, по неподтвержденным данным, пилотировались украинскими экипажами. Командир одного из самолетов погиб во время ракетного удара", - уточнили в СМИ.
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Кто-нибудь расскажите наконец Вове , что такое мацковский патриархат, и какую ключевую роль они сыграли в оккупации Украины . Может тогда он поймёт , что нужен не диалог , а очищение нашей страны от фсбшного филиала.
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Шо воно меле це чмо обрізане,з цієї юдейскої казочки про прибитого до досок жида,почався занепад Русі,й братовбивство.
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Мій президент атеїст. І він сказав, щоб шукали в сральниках-храмах свого грьобаного бога, а не презедента. Врунів в країні до 3% хай йдуть лісом.
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Віруни і свинарчуки, це найпідліше падло.
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Яких "церквєй", шмаркля?

Серед православних церков в Україні є лише одна канонічна та українська - це Православна Церква України-Русі, яка отримала нещодавно Томос.
є ще, звичайно, греко-католики, також поважна та патріотична церква України, але вона є католицькою церквою східного обряду, є протестанти, є іудеї. А православних ніяких інших церков немає.

То з ким діалог, шмаркля? Ти закликаєш до діалогу з сатаністами москальського сатанату РПЦ-КГБ? З ворогами України? Так це зайди та колаборанти, яким не місце в Україні. Так що ти несеш, блазню?
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Знову тупий і нікчемний висер Членограя.. Вести діалог з путінською церквою? може ще на коліна сати, худобо зелена?
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люба рилігія проходить еволюцію - від спалаху до занепаду. Ото коли фарісєї вже дойшли до крайньої стєпєні ідіотізьма, прийшов рехворматор Ісус. А тепер, всьо сказане про хварісєїв воплощєно в православ'ї. Апять нужен "пріход" муаддіба якогось, шоп зрушив культ та оживив вєру. Панаятно, шо со врємєнєм людішкі опошлят і новую ідєю. Ото як в четвертій частині "Чайки, шо звалась..." Річарда Баха.
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если вам так необходимо чему-то молиться, поклоняйтесь жизни - всей, целиком… до последней мельчайшей твари (С)
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Чуть не по теме, может кто знает где можно призвать Зеленского что бы он инициировал проверку ну или привлёк полицию для вот этих ходоков которые ходят по частному сектору и дымоходы проверяют, причём ходят те кто г газовикам никакого отношения не имеет, к примеру ООО какой нибудь в лицензии у которого есть пункт что он может заниматься проверкой и это самое ООО находится вообще в другом городе, и цена на эту проверку увеличивается в двое с каждым годом, также привлёк к ответственности облгазы за продажу данных.
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