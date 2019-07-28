 Зеленський: "Я закликаю предстоятелів церков до діалогу, щоб віра єднала, а не розділяла українців"

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в привітанні Зеленського з нагоди 1031-річчя хрещення Київської Русі-України, яке розміщене в його твітері.
"Ця історична подія стала потужним стимулом для об'єднання прадавньої держави, її зміцнення і розвитку. Я закликаю предстоятелів церков до діалогу, аби віра єднала, а не розділяла українців. У єдності - наша сила і наше майбутнє", - зазначив президент.
Вітаю всіх з Днем Хрещення Київської Русі-України! Ця історична подія стала потужним стимулом до об'єднання прадавньої держави, їі зміцнення і розвитку. Я закликаю предстоятелів церков до діалогу, аби віра єднала, а не розділяла українців. В єдності – наша сила і наше майбутнє!— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) 28 июля 2019 г.
Раніше гадав, тепер точно знаю
зараз за нього працюють інші люди.
Болванчик - то картинка.
Текстики йому пишуть і розміщують (воно навіть не знає), кажуть, що озвучувати ...
І все.
Воно в Одесі, =відпочиває=. Невже Ви думаєте, що воно оце писало ?
Завтра вернеться - почне нове зе-шоу: дзвінки, погрози, наїзди а ля квартал.
А в п*ятницю - звалить на черговий відпочинок.
Це в усіх інших керівників - ненормований робочий день, а хитрий єврейський мальчІк вова не перевтомиться.
Пожар начался около 7:40.
По словам соседки снизу, она вызвала пожарно-спасательную службу, когда почувствовала едкий запах гари. Также женщина рассказала, что владельцы квартиры сейчас уехали на отдых в Крым. По предварительной информации, помещение было пустым на момент возгорания.
Около 30 минут пожарные пытались попасть в квартиру. Им пришлось вырезать дверь бензорезом.
Точные причины возгорания пока неизвестны. Огонь уничтожил балкон квартиры. Пламя также частично повредило балкон этажом выше.
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По состоянию на 8:20 пожар локализовали. На месте происшествия работали 2 наряда пожарно-спасательной службы, патрульная полиция, а также дежурили медики скорой помощи. Детали инцидента и причины возгорания устанавливаются.
https://hronika.info/kriminal/526552-na-troeshhine-gorela-kvartira-vladelczev-ne-bylo-doma/
Що ти цим хотів сказати?
Це попи підпалили? Чи що?
Богдан и его офисный планктон
Это факт .
Пора бы и нам , подобно Исландии , признать все религии без исключения формой терроризма и запретить их официально .
Ведь не секрет , что чем меньше в стране законности и способов повлиять на власть , тем больше в той стране религии .
Посмотрите на Орду ...
В комментарии изданию "Тиждень.ua" 31 марта Дмитрий Разумков сказал: "У нас вопрос языка политики поднимают перед выборами, вот в чем проблема. На самом деле, все, что может разъединять украинцев: вера, язык, территория, какие-то исторические лидеры - нужно вынести за скобки, по крайней мере до тех пор, пока мы не закончим войну".
https://www.uaportal.com/news/dmitrij-razumkov-kakoe-skandalnoe-zayavlenie-on-sdelal-i-ego-rol-v-shtabe-zelenskogo.htm
Чи забуло, приморочене, хто таке твій Дімон (у кожного ж вови-х**ла повинен бути свій Дімончик) ?
І він висловлював не свою особисту думку, а вашої ж/зграї.
Так що варняканню твоєму тупому (тим більше, це ж не ти той текстик кропало - бо не здатне) - ціна копійка в базарний день.
Люди написали на цій же твоїй - типу офіційній сторіночці пре-зе, щоб постики тобі тулили державною мовою, а не московітською, то виправився ?
Будете миритись з гундяївщиною ?
Отак. Ніякої вам Лаври Києво-Печерської та інших храмів.
Вітаю ! Ви зробили це разом !
для москаликів ?
Знаєш, я більше за українців дбаю.
Тепер цього не станеться.
Парад відмінив.
На рішення суду щодо харчування не реагує.
Наказики відходити / демонтувати укріплення і не стріляти у відповідь роздає.
Хуже чем при Порохе мокшане ещё не жили, вот и пошли дрязги...
Ничего, у вас там в мордоре, всё только начинается...
Олег Леусенко
@Leusenko_Oleg
1 ч
А на Чорнобильську річницю і Великдень іудей-манкурт поїхав до мусульманської Туреччини. Режим ховається від українських традицій, свят, шанувань героїв, від народу. Але довго в ютубі не протримається.
Inna Turenko @i_turenko
1 ч
Потім День Незалежності, а потім Дні революції Гідності , Дні пам1яті....Та він оселиться в Одесі. Ось для чого їм тре переїхати в інше місто, щоб не бути причетним ні до яких пам'ятних дат України , вони їм чужі і непотрібні, як і всі українці, незалежно за кого вони голосували.
"иностранные инвестиции.. какие инвестиции когда иностранец украинскую банковскуб карту сделать не может чтоб на олх заплатить"
В Ливии во время ракетного обстрела уничтожили два военно-транспортных самолета Ил-76, предположительно принадлежавших частной украинской компании.
По предварительным данным, они перевозили оружие для одной из сторон конфликта внутри Ливии. Как пишет "Зеркало недели", также есть информация, что пилотировал самолеты экипаж из Украины.
"Самолеты, согласно условиям фрахта, перевозили оружие из Объединенных Арабских эмиратов для одной из сторон конфликта и, по неподтвержденным данным, пилотировались украинскими экипажами. Командир одного из самолетов погиб во время ракетного удара", - уточнили в СМИ.
Серед православних церков в Україні є лише одна канонічна та українська - це Православна Церква України-Русі, яка отримала нещодавно Томос.
є ще, звичайно, греко-католики, також поважна та патріотична церква України, але вона є католицькою церквою східного обряду, є протестанти, є іудеї. А православних ніяких інших церков немає.
То з ким діалог, шмаркля? Ти закликаєш до діалогу з сатаністами москальського сатанату РПЦ-КГБ? З ворогами України? Так це зайди та колаборанти, яким не місце в Україні. Так що ти несеш, блазню?