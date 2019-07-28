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 Політика України
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Все про:Крим (7218) Медведєв (1084) МЗС (1833) Севастополь (197)

 МЗС України висловило протест у зв'язку з візитом Медведєва на парад окупаційного флоту РФ у Севастополі

Міністерство закордонних справ України висловило протест у зв'язку з черговим неузгодженим з українською стороною візитом делегації на чолі з головою уряду РФ Д.Медведєвим до тимчасово окупованого Криму та міста Севастополь.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МЗС.

"Зазначена поїздка відбувається всупереч неодноразовим застереженням із боку України. Цинічною є мета "візиту" - участь у параді окупаційного флоту Росії.

Продовжуємо дотримуватися принципової позиції щодо неприпустимості неузгоджених з українською стороною відвідувань російськими посадовими особами території України в її міжнародно визнаних кордонах, яка включає Автономну Республіку Крим і місто Севастополь", - йдеться в коментарі українського МЗС.

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Зазначається, що спроби російської сторони інтерпретувати подібні "візити" в Україну як внутрішньодержавні поїздки є нікчемними і свідчать про відверте нехтування Російською Федерацією загальновизнаними принципами і нормами міжнародного права, її зобов’язаннями за двосторонніми і багатосторонніми договорами.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3140017
 
   
 Топ коментарі
 
Нехай горит . Украине от этого хуже не будет .
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Этот протест не более чем содрагание воздуха,мировое сообщество уже давно насрало на окупацию кацапами Крыма,а в освобождении своих земель на востокевсе больше и больше ограничывает Украину.
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Какая проблема: скоморох может отправить войска освободить Крым. Кто ж мешает? Никто. Ты пойдешь? В Крыму ничего нельзя было сделать. Даже если бы удалось подавить первых пришельцев, за ними пришла бы вторая, третья волна. уйло за ценой бы не постоял. А теперь вспомни, что вообще происходило тогда в Украине, и подумай. Рассказывать можно много, но иногда сделать ничего нельзя.
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Нехай горит . Украине от этого хуже не будет .
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Вчера дотепники написали : Cкажи - ка дядя , ведь не даром , Сибирь , спалённая пожаром , - китайцу отдана . МЗС України вислоло протест у зв'язку з візитом Медведєва на парад окупаційного флоту РФ у Севастополі - Цензор.НЕТ 2180
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Правильно , Сибирь продали китайцам , деньги - по карманам . Пусть сами теперь и тушат . Интересно , китайцы в китае разбрасываются своим добром ?
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Этот протест не более чем содрагание воздуха,мировое сообщество уже давно насрало на окупацию кацапами Крыма,а в освобождении своих земель на востокевсе больше и больше ограничывает Украину.
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Пристайко, нарешті, запрацював? А з зебілом цю ноту погоджував?
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нет, твоему папе ничего не говорили.
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Ты что-то попутал, папа в Украине сейчас - Богдан, а президент - Зелемойский.
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все не так...
папа Беня, а Богдан смотрящий за Зеленкой..
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не чув, Мародер бухає чи готується до судових процесів у тверезому вигляді? МЗС України вислоло протест у зв'язку з візитом Медведєва на парад окупаційного флоту РФ у Севастополі - Цензор.НЕТ 3514
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А в Беларуси? Или не так, в Белоруссии?
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Протест будет когда его мудака не впустят назад в Украину !!! а все остальное чес для лохов.. МИД Украины выразил протест в связи с визитом Медведева на парад оккупационного флота РФ в Севастополе - Цензор.НЕТ 7650
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Шастают , гады , по нашему Крыму .
При Парашенке такого не было ...
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Все, абсолютно все претензии к куриной жопе(дурчинов)
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Какая проблема: скоморох может отправить войска освободить Крым. Кто ж мешает? Никто. Ты пойдешь? В Крыму ничего нельзя было сделать. Даже если бы удалось подавить первых пришельцев, за ними пришла бы вторая, третья волна. уйло за ценой бы не постоял. А теперь вспомни, что вообще происходило тогда в Украине, и подумай. Рассказывать можно много, но иногда сделать ничего нельзя.
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Если бы начали выполнять соглашение януковича и оппозиции при посредниках германии,франции,польши то возможно не возникло бы,не каких проблем...но кто то решил поискать приключений.
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Тут вопрос в том, что Майдан не просто так собрался. Были причины и серьезные. А когда собрался, его было не остановить. Мудрость в том, чтобы не создавать ситуации, когда нужен Майдан. Потому как после этого про компромиссы говорить будет поздно. Ну а по поводу Януковича: это же несерьезно, верно? Он не тот человек, кого хотелось бы видеть в принципе, а на должности президента тем более.
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А у тебя своя голова на плечах есть? Ты понимаешь, что президент ничего другого говорить и не может? Он ограничен в высказываниях, в отличие от нас с тобой.
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Ну, да. Тут самообсёр реальный, не отнять. Кто ж ему такую залипуху присоветовал???
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Зеленский , не иначе . Он , гад .
Видно его подлую руку .
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Опять же, Украина там столкнулась с армией России и все перешло из фазы АТО в фазу открытой, локальной войны. Это мало кто мог предвидеть. Ты имеешь дело с Россией. И здесь все будет сложно, и далеко не так, как бы ты хотел.
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Факт в том что Пеца не выполнил свою миссию в 14-м,и это повод для расследования,что и делает Портнов
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Какую миссию? Страна не развалилась. Это его миссия. И он ее выполнил.
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Не надо лгать! Рашка реально нарисовалась на ТВД в конце августа. В период Иловайскаой трагедии. А это обещание было на 2 месяца ранее таки.
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Уверен? В Крыму их тоже вроде как не было, а те что были были там вроде не для аннексии. Стоят себе мирно в казармах. Подумаешь...А потом оказалось, что все не так просто. И уже в январе-феврале к ним пришли еще части. Уже из России. Правда и это тоже опровергалось. Так почему на Донбассе их не могло быть в мае? Могли, еще как. Просто не все тебе говорят и не все скажут.
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Кто приказал татарам разойтись в ночь перед захватом горсовета в Симферополе ?
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Не знаю. А кто? И думаешь татары бы эту свору остановили бы? Нет. Их бы просто поубивали без всяких сомнений. Ты имеешь дело с Путиным(точнее мы). Он уже десятки тысяч положил до этого, и татар бы положил не моргнув глазом. Донбасс тебе пример в этом смысле.
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Еще как правильный. Дальнейшая история это только подтверждает. Но если есть что-то другое, сообщи. Будет любопытно послушать, что было бы, если бы татар не отослали от горсовета?
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Понятно. С ботами спорить- время терять. Потому- я сливаюсь. Причина: я трезвый, в противном случае- уже бы на.уй послал.
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Лучше бы ты был пьяным. По крайней мере это пояснило бы то, что ты писал. Необъяснимо писать такое на трезвую голову. Теперь можешь слать. Я не растану от этого
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Вы не правы,из самого начала инцидента територии возглавляли ставленики кремля и еще до Иловайска засветились заблудившиеся,кацапские добровольцы и отпускники.А прямое вторжение регулярных войск кацапии когда хотели прорубить сухопутный коридор в Крым?Какая то у Вас память странная...
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Деточка, я всё это прекрасно хаваю, в отличие от тебя. Однако! Заява Порошенко была: Заява Максимально Информированного Человека. Понял? Не твоя. Не моя. Потому: ты свободен.
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Вот Вам сдача Украины Максимально Информированым Человеком Порошенко.
https://www.youtube.com/watch?v=ciJJhpQVhp0
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Обещал не Порошенко, а придурок Гелетей. Его назнчение было одной из серьезных ошибок Порошенко в первые полгода его президентства. Две другие главные ошибки были: надежда на возможность "полюбовно" договориться с Путиным; неверие в возможность прямого военного вторжения на Донбассе, в особенности, на Саур-Могилеи в Илловайске, из-за чего военному командованию были даны неверные общие ориентировки.
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Сейчас про таких есть модное выражение - "память как у гуппи - 3 секунды" МИД Украины выразил протест в связи с визитом Медведева на парад оккупационного флота РФ в Севастополе - Цензор.НЕТ 948
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МИД Украины несмотря на все выходки зебилов продолжает свою работу. Зато Хузело новоявленное, на пляже из себя мачо корчит. Дайте еще шуту кобылу, чтобы точно а ля Путлер
МИД Украины выразил протест в связи с визитом Медведева на парад оккупационного флота РФ в Севастополе - Цензор.НЕТ 2524
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Фото с ребёнком на пляже ( причём со своим) вас так почему то разозлило.
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Злость это для шута слишком громко - презрение. Волкер поехал на Донбасс, а этот ... на море яйца греет. В стране уже мир? Экономика в порядке? Может социалка в мажоре. Пока только шут и его недопартия из птушников и прочей гопоты развлекается. Какой же Петя идиот, так опустить себя и Украину, чтобы ей правил шут, лжец и хам
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Петя и был шутом, лжецом и хамом. И барыгой.
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И как это оправдывает ваш выбор, зебилы. Вы еще на Бандюковича равняться начните
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А позавчера у него состоялась тренировочка. Новую адмиральскую форту чувак примерял. Что-то пошло не так и он- как обычно, в кузьдюмчике. Пичалька-а-а-а, аж страсть.
МИД Украины выразил протест в связи с визитом Медведева на парад оккупационного флота РФ в Севастополе - Цензор.НЕТ 6026
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думал при зеленском эти ноты закончатся. ан нет, все продолжается.
Курский соловей не сдается ни при какой власти МИД Украины выразил протест в связи с визитом Медведева на парад оккупационного флота РФ в Севастополе - Цензор.НЕТ 2539
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Чугункину осталось совсем мало секунд до ушли
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все равно молодец. держится до последнего.
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До последнего памперса
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линию обороны с рашкой в миде до последнего патрона..
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Последний патрон ему пригодится
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Ви ї....ті?
А МВС і СБУ також протест виражають?
Щось у мене не хороші передчуття...
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Услыхал Медведев о протесте МИД Украины, убоялся, побежал в морской музей, украл якорь на входе, привязал к ноге и утопился в Севастопольской бухте.
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как бы этот протест не первый вроде бы, кто в нашем Крыму уже только не бывал.. В жопу протесты, война !
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Телеграмма Зелиной Мендель моржовому Менделю: "Ойц!"
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