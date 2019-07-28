 МЗС України вислоло протест у зв'язку з візитом Медведєва на парад окупаційного флоту РФ у Севастополі

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МЗС.
"Зазначена поїздка відбувається всупереч неодноразовим застереженням із боку України. Цинічною є мета "візиту" - участь у параді окупаційного флоту Росії.
Продовжуємо дотримуватися принципової позиції щодо неприпустимості неузгоджених з українською стороною відвідувань російськими посадовими особами території України в її міжнародно визнаних кордонах, яка включає Автономну Республіку Крим і місто Севастополь", - йдеться в коментарі українського МЗС.
Зазначається, що спроби російської сторони інтерпретувати подібні "візити" в Україну як внутрішньодержавні поїздки є нікчемними і свідчать про відверте нехтування Російською Федерацією загальновизнаними принципами і нормами міжнародного права, її зобов’язаннями за двосторонніми і багатосторонніми договорами.
папа Беня, а Богдан смотрящий за Зеленкой..
При Парашенке такого не было ...
Видно его подлую руку .
https://www.youtube.com/watch?v=ciJJhpQVhp0
Курский соловей не сдается ни при какой власти
А МВС і СБУ також протест виражають?
Щось у мене не хороші передчуття...