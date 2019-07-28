 Філатов преміює інспекторів за евакуацію його машини і покарає водія, який припаркував машину на зебрі

Як передає Цензор.НЕТ, про це Філатов написав на сторінці у фейсбуці.
"Так, я вже в курсі. Перестаньте надсилати мені посилання.
Ні, мою машину не евакуювали за неправильне паркування.
Вона броньована, тому інспектори просто не змогли її підняти.
Так, поки я в Одесі відзначаю 26-ту річницю підняття прапора на "Гетьмані Сагайдачному", мій водій порушив ПДР.
Ні, я нікому не телефонував, не кричав на підлеглих, не викликав поліцію і не намагався зам'яти справу.
Так, мої ж підлеглі інспектори оштрафували мого ж особистого водія на авто, яке знає все місто.
...
І, так, інспекторів буде премійовано, водія буде покарано, а у вересні я подам на сесію документи, щоб Інспекція з паркування змогла купити потужніший евакуатор, що дозволяє транспортувати броньовані авто і люксові позашляховики.
...
І ще.
Шановні товариші, від фейсбучних френдів до великих начальників, перестаньте мені писати, телефонувати, істерити, коли у вас виникають проблеми з інспекторами з паркування.
Хлопці просто роблять свою роботу.
І роблять її добре".
Зайдите на ЖД вокзал в Днепре!
Там под знаком "Остановка запрещена" пройти невозможно, не то, что проехать!
Живи и радуйся.
И подальше от мордора с его шапколомательством и спиновыгибательством перед чиновниками.
Как можно такую муйню связать одно целое?
"Да, мои же подчиненные инспектора оштрафовали моего же личного водителя на авто, которое знает весь Город."
"И, да, инспектора будут премированы, водитель будет наказан, а в сентябре я подам на сессию документы, чтобы Инспекция по парковкам смогла купить более мощный эвакуатор, позволяющий транспортировать бронированные авто и люксовые внедорожники."
В мене досвід керівника відділу 12 років. І я сам особисто надавав подання на преміювання сумлінних працівників. Що не так?
Але це тільки для нас...
А для вас, порохоботів, будуть тільки прострочені рошенки
І доляр по пітьдісят? Чув я, чув
Весь город уже с него ржет
Ты, дядя, мост давай достраивай! И расскажи нам, ГДЕ БАБКИ?- при двукратном удорожании ремонта этого моста и отсутствии результата? Шоб потом не пришлось "премировать" конвоиров, которые поведут тебя в суд.
Только кагальные и полукровки...