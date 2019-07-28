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 Події, Суспільство
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Все про:Дніпропетровськ (1094) евакуатор (10) Філатов (188)

 Філатов преміює інспекторів за евакуацію його машини і покарає водія, який припаркував машину на зебрі

Міський голова Дніпра Борис Філатов має намір нагородити премією інспекторів, які днями евакуювали його машину.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Філатов написав на сторінці у фейсбуці.

"Так, я вже в курсі. Перестаньте надсилати мені посилання.

Ні, мою машину не евакуювали за неправильне паркування.

Вона броньована, тому інспектори просто не змогли її підняти.

Так, поки я в Одесі відзначаю 26-ту річницю підняття прапора на "Гетьмані Сагайдачному", мій водій порушив ПДР.

Ні, я нікому не телефонував, не кричав на підлеглих, не викликав поліцію і не намагався зам'яти справу.

Так, мої ж підлеглі інспектори оштрафували мого ж особистого водія на авто, яке знає все місто.

Дивіться також: Машину Філатова евакуювали за неправильну парковку. ВIДЕО

...

І, так, інспекторів буде премійовано, водія буде покарано, а у вересні я подам на сесію документи, щоб Інспекція з паркування змогла купити потужніший евакуатор, що дозволяє транспортувати броньовані авто і люксові позашляховики.

...

І ще.

Шановні товариші, від фейсбучних френдів до великих начальників, перестаньте мені писати, телефонувати, істерити, коли у вас виникають проблеми з інспекторами з паркування.

Хлопці просто роблять свою роботу.

І роблять її добре".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3140015
 
   
 Топ коментарі
 
А я ЗА такой популизм. Побольше бы такого популизма. Глядишь и жизнь бы наладилась и Украина действительно стала бы правовым государством.
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популизм, такой популизм. "Хлеба и зрелищ!"
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Че хнычешь? Твое корыто на штрафплощадку забрали?
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Это показуха!!!!!!!
Зайдите на ЖД вокзал в Днепре!
Там под знаком "Остановка запрещена" пройти невозможно, не то, что проехать! Філатов преміює інспекторів за евакуацію його машини і покарає водія, який припаркував машину на зебрі - Цензор.НЕТ 2033
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популизм, такой популизм. "Хлеба и зрелищ!"
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Ну на рабсее все гораздо проще: " зачем вам машина если у вас дорог нет?"
Живи и радуйся. Филатов премирует инспекторов за эвакуацию его машины, и накажет водителя, припарковавшего машину на зебре - Цензор.НЕТ 232
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комплекс меншовартості? Мне глубоко по-барабану, что там наросии. Это явно не уровень для подражания
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Ты Филатова попутал с Ляшком и Рабиновичем...
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Спутать легко . Они полностью одинаковые.
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А я ЗА такой популизм. Побольше бы такого популизма. Глядишь и жизнь бы наладилась и Украина действительно стала бы правовым государством.
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Нет, мою машину не эвакуировали за неправильную парковку. Она - бронированная... Источник: https://censor.net.ua/n3140015
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Покрьівая водителя он налаживает порядок в государстве?
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Это правильно,но лучше ходи пешком,а машину отдай детям)
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Краще нехай їздить на броньованому велисопеді.)
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В таком направлении и должно развиваться двигаться наше общество. Филатов премирует инспекторов за эвакуацию его машины, и накажет водителя, припарковавшего машину на зебре - Цензор.НЕТ 378
И подальше от мордора с его шапколомательством и спиновыгибательством перед чиновниками.
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Барин, берёт пример с Кадырова, в ЕС собрались ешаки.
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Ого!
Как можно такую муйню связать одно целое? Филатов премирует инспекторов за эвакуацию его машины, и накажет водителя, припарковавшего машину на зебре - Цензор.НЕТ 7974
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С барского плеча премии даёт, что ого? Не видишь царские замашки?
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А патрульным за хорошо проделанную работу разве премия не полагается?
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А если бы видео не выложили, так бы и жили дальше. Чего ты тут горбатого лепишь, законы не работают, только когда барин велит. Дурачком прикидываешься?
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Законы не работают? Возможно. Только с чего-то нужно начинать. И первое это публичность фактажа и неравнодушие самих украинцев. Что не так? Надо помогать власть имущим понять, что закон один для всех. Для этого все средства хороши.
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Та его гнать надо, очко своё прикрывает.
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Возможно что и надо. Только всему свое время. Если и гнать то законным способом. И на скоко мне известно Филатов сам выступил инициатором досрочных выборов в органы местного самоуправления и выборов мера в том числе.
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Ти статтю читав,чи так просто, аби шо ляпнути?
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Таки читав.
"Да, мои же подчиненные инспектора оштрафовали моего же личного водителя на авто, которое знает весь Город."
"И, да, инспектора будут премированы, водитель будет наказан, а в сентябре я подам на сессию документы, чтобы Инспекция по парковкам смогла купить более мощный эвакуатор, позволяющий транспортировать бронированные авто и люксовые внедорожники."
В мене досвід керівника відділу 12 років. І я сам особисто надавав подання на преміювання сумлінних працівників. Що не так?
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Даже если и так, то при чём здесь кадырка?
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Просто интересно, сколько в этой новости будут зрады?
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Хліб буде в наступному році...
Але це тільки для нас...
А для вас, порохоботів, будуть тільки прострочені рошенки
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Та нам і зараз хліба начебто вистачає. Це у порохоботів кризис жанру. Пепа зарплатню мабуть затримує. Далі для них буде тільки гірше. Пепа не дуже щедра людина. Так шо зарплатня тролям буде тільки зменшуватись.
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Ошибка в том,что никто не оплачивает.И кризиса не будет.
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Тогда почему число порошенковских троллей на форуме последнее время значительно уменьшилось?
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Не уменьшилось-просто зелебобиков больше стало.
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Та не. Значительно меньше стало. Рискуешь вскоре остаться последним из могикан. Філатов преміює інспекторів за евакуацію його машини і покарає водія, який припаркував машину на зебрі - Цензор.НЕТ 5195
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Такі як ти і в 1919 так думали. В результаті в 1933 власних дітей без солі їли.
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Так-так, через те, що шеф банди свинарчуків пролетів на виборах, усі украінці помруть від голоду...
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Таки вміють порохоботи звʼязати несумісні речі, та вкотре нажахати людей. Філатов преміює інспекторів за евакуацію його машини і покарає водія, який припаркував машину на зебрі - Цензор.НЕТ 9559
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Не забывай,вам еще платить коломойскому за приват.На хлебушек может и не хватить.
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Ви серйозно?
І доляр по пітьдісят? Чув я, чув
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Нєнєнє. Під час виборчої компанії порохоботи по 100 доляр пророкували.
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Платить придется вашему кумиру... На сухари ему хватит.
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Судячи з твого коменти, ти теж захавав Филатов премирует инспекторов за эвакуацию его машины, и накажет водителя, припарковавшего машину на зебре - Цензор.НЕТ 8769
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це мабуть один на всю Україну вивівся шо такі справедливі слова пише
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Дешевый понторез...
Весь город уже с него ржет
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в чем понты? не его вина что нормальное поведение в Украине настолько редкое событие, что приходится объяснятся в соцсетях.
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Понты в понтах . Не включай дурку . Все понимают цену этого вертепа . Пусть филя заканчивает хоронить бюдж. средства на свои дутые проекты. Тогда я поверю в "нормальное поведение" . А так - фуфло.
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Цена этого "вертепа" в том, что чиновник хочет быть избранным, и зависит от общественного мнения, поэтому старается создать себе хороший имидж, это все чиновники во всех нормальных странах делают. Гораздо хуже, когда чиновник от общественного мнения не зависит, и делает, что хочет.
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"Хороший имидж " отлично формируется правильными делами в рамках своих обязанностей , а не фуфлажным цирком. Мост ремонтируем ( распил бюджета ) уже три года , метро "строим" . Аэропорт на очереди . Гребёт городскую казну , как не в себя . ещё и из Киева клянчит.
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Ці всі кловани та підстилки кАлойського нічого не варті. Де булу це створіння(фЫлатов), коли патріоти гинули на Майдані? Чому він не приймав участь у АТО, бронежелет на таке пузо не налазило?
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Так ти, свиновато дебільне, проти чого зараз протестуєш, щоб навпаки, поліцейські були покарані, а водій нагороджений, і щоб меру було начхати на громадську думку, як завжди до цього було?
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Сначала мы паркуемся как хотим, потом премии наказавшим нас раздаем... Обтекающие зелебобы доввольны, Профит...
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Именно так, соевое недоразумение. Во-первых, правила нарушил водитель, а не Филатов, во-вторых, и в Европе с Америкой водители мерий иногда правила нарушают, и их штрафуют, это признак нормального общества.
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Даже если это символично-театральный жест, то это всё-таки ещё и жест ответственного политика - согласитесь, что шоу в политике занимает весомое место.
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Кацапа забули спитати. А кацап мені таке: бе-бе-бе, ме-ме-ме.
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Я за шоу, которое поддерживает закон. Побольше бы таких шоу от политиков и чиновников от власти.
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А моральный ущерб возместят? А генерала того сраного посадят? Да никому ничего не будет.
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А-а-а-а-а-а-а !!! Не надо больше , лицо от смеха треснуло. Обидно не то , что нас обдирают тридцать лет , а то , что нас держат за дебилов. Пусть небеса даруют креатива пиарщикам этого кидара.
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Дешевые кагальные понты. Не верьте...
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Чему не верить? Что полицейские награждены, а водитель оштрафован? Или что это Филатов писал?
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Вот это пиар !!!!! Браво !!!! тупей и еще тупее !!!
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Ну что тут скажешь? Мастер пиара! Філатов преміює інспекторів за евакуацію його машини і покарає водія, який припаркував машину на зебрі - Цензор.НЕТ 8538 Только это всё уже было. Например, полёты эконом-классом (как простые смертные) и тут же- украденные у государства миллиарды....
Ты, дядя, мост давай достраивай! И расскажи нам, ГДЕ БАБКИ?- при двукратном удорожании ремонта этого моста и отсутствии результата? Шоб потом не пришлось "премировать" конвоиров, которые поведут тебя в суд. Філатов преміює інспекторів за евакуацію його машини і покарає водія, який припаркував машину на зебрі - Цензор.НЕТ 2321
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Да история с мостом интересная. Не прошло и полгода под каждым вторым фонарём яма...
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Много уж этого филатва. Готовится к през выборам в 2024 года?
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Ага. Главное, чтобы в претенденты не попали этнические украинцы.
Только кагальные и полукровки...
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це той кореш, який закликав голосувати ща баригуна президенських виборах, та який набирав беркут на службу до себе?
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Ну после истории с главным мусором Днепра, другого как то и не могло быть....
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