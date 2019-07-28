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Все про:релігія (238) Хрещення Київської Русі (40) Клімкін (1482)

 Клімкін: Росія зробить все можливе для реваншу на релігійному фронті

Хрещення Русі є тим поворотним моментом в історії України, коли український народ долучився до простору європейських цінностей.

Як передає Цензор.НЕТ, це зазначив у своєму привітанні до Дня хрещення Русі-України міністр закордонних справ України Павло Клімкін у фейсбуці.

"Довгі десятиліття значення хрещення Русі-України, річницю якого сьогодні відзначаємо, замовчувалося й применшувалося, але навіть і після зняття заборони його святкування, ця подія, на жаль, не посіла належного місця в нашій національній свідомості (ще одна з численних травм історичної пам'яті) . Хотілося б, що ми всі нарешті зрозуміли, що хрещення насправді є тим поворотним моментом в нашій історії, коли Україна долучилася до простору європейських цінностей. Без перебільшення це є точкою відліку нашої європейськості. Адже вперше свій європейський вибір ми зробили ще тоді", - заявив Клімкін.

Він підкреслив, що відтоді християнство визначає наш історичний шлях, моральні цінності і культуру, цивілізаційну приналежність.

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"Нинішня 1031-ша річниця ніби й не кругла, але ця одиниця надзвичайно важлива. Адже за цей останній рік відбулися справді доленосні зміни в нашому релігійному і національному житті, які недарма порівнюють навіть зі здобуттям незалежності в 1991 році. Отримання Томосу про автокефалію і створення помісної Православної церкви України стали епохальної перемогою, яка відновила історичну справедливість", - зазначив Клімкін.

Міністр наголосив, що для нас ця перемога особливо важлива ще й тому, що вона відкрила шлях до подолання хворобливого розколу в українському православ'ї, до примирення і єдності, до звільнення мільйонів вірян від сумнівів і духовних мук.

На думку Клімкіна, потрібно розуміти, що ми тільки на самому початку великої і кропіткої роботи з розвитку власної Церкви і мирного об'єднання всіх православних українців під її омофором.

"Ми маємо пам'ятати і про те, що Росія, прагнучи знищити Україну як незалежну державу, зробить все можливе, щоб досягти реваншу і на релігійному фронті. Тому провокацій на релігійному ґрунті не зменшилося, маніпуляції ставатимуть агресивнішими і витонченішими у виборі засобів і мішеней", - вважає міністр.

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Клімкін наголосив, що духовна сфера - це не простір для компромісів, і зазначив, що не можна бути байдужим до того, якою духовною орбітою рухатимуться українці.

"Зі світлим святом Хрещення всіх. Це важливо. Ми з цього починалися як Україна", - зазначив Клімкін у привітанні.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3140014
 
   
 Топ коментарі
 
а де привітання від пляжного клоуна? Чи це не його свято?
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от МП сектьі все иожно ожидать
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Клімкін: Росія зробить все можливе для реваншу на релігійному фронті - Цензор.НЕТ 5901
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Взагалі то це: Вадим Рудольфович Малхасян.
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в цивілізованих країнах державні діячі не сують своє рило до тупих релігіозних розборок, бо вся релігія це неадеквати
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десь тихо, в синагозі, заплакав маленький призЕдент
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а де привітання від пляжного клоуна? Чи це не його свято?
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радієш?
Так, ти добре попрацював тут для цього.
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Ребе сказал,что с ЭТИМ праздником поздравлять не обязательно.Вот исход богоизбранного народа из Египта-это да.Это было событие.))
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Скоро его забудут. Но думаю он не пропадёт, не удивлюсь если он долларовый миллионер. Как и Кровавый Пастор.
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кацап и думает? Клімкін: Росія зробить все можливе для реваншу на релігійному фронті - Цензор.НЕТ 6886так не бывает.то пустой пиар
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Зараз набіжуть лахтакацапи і почнуть мантру : «кококо, стамбульский париархат ! кококо, стамбульский париархат ! кококо, стамбульский париархат ! »

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И как опровергать будешь?Могут еще начать напоминать,что ПЦУ не признала НИОДНА поместная церковь в отличии от того же МП,признаного всеми.
Так что готовся держать оборону.
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Это оффициальные открытые данные
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«Назар Сильченко 3ddb1cc4 И как опровергать будешь?»

До ПЦУ було 14 Помісних Православних Церков.
Зараз їх стало 15.


Це і відповідь для тебе «Назар Сильченко 3ddb1cc4»
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Что б их стало 15,14 должны признать ПЦУ. Не признал никто.
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Чекаю від Вас, ПРУФ, офіційного переліку Помісних Православних Церков, станом на 27.07.2019.

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Вы меряете события не историческим, а бытовым временем - год, десять - для истории это мгновение.
Признают, пуйло уйдет, срачки в Интернете будут на другие темы, а Украина и Церковь останутся и это будет так естественно, что никто не обратит внимания.
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Це не «срачки». Якраз зараз і вирішується питання чи: «Украина и Церковь останутся ».
Також і тут, на Цензорі.
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Украина и ПЦУ останутся.
Но вы правы, бороться с нужно на всех фронтах и на этом тоже.
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З свого боку, відразу вказую на Вашу «Назар Сильченко 3ddb1cc4» брехню:
https://prm.ua/ptsu-vnesli-do-spisku-pomisnih-tserkov-na-ofitsiynomu-sayti-vselenskogo-patriarhatu/

«На офіційному сайті Вселенського патріархату було оновлено диптих помісних православних церков, до переліку якого внесли Православну церкву України.
У переліку "Нові патріархати - Автокефальні церкви" в кінці, після Православної церкви Чехії та Словаччини, вказана Церква України.»
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Наверно тяжко рубиться за то,в чем нифига не понимаешь,да?
Автономные церкви и автокефальные-немного разные вещи.А еще есть независимые типа церкви признаные и непризнаные.Учи матчасть.
==========
Автокефальные церкви
Вселенский Константинопольский патриархат
Александрийский патриархат
Антиохийский патриархат
Иерусалимский патриархат
Московский патриархат
Сербский патриархат
Румынский патриархат
Болгарский патриархат
Грузинский патриархат
Кипрская православная церковь
Греческая православная церковь
Польская православная церковь
Албанская православная церковь
Чехословацкая православная церковь
Православная церковь
Америки
Автономные церкви
Синайская православная церковь
ИПФинская православная церковь
КПЭстонская православная церковь КП (автономию признала только КПЦ)
Японская православная церковь МП (автономию признала только РПЦ)
Китайская православная церковь МП (автономию признала только РПЦ)
Украинская православная церковь МП (автономию признала только РПЦ)
Охридская архиепископия СП (автономию признала только СПЦ)

Ранее независимые церкви

Сии церкви ранее были либо автокефальными, либо автономными, но в настоящее время исчезли или стали неправославными.

Карфагенская церковь
Латвийская церковь
Литовская церковь
Римская церковь

Непризнанные независимые церкви

Следующие церкви непризнаны основными церквами в качестве независимых или канонических.

Украинская православная церковь Киевского патриархата
Белорусская православная автокефальная церковь
Македонская православная церковь
Черногорская православная церковь
Украинская автокефальная православная церковь
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Кроме того было нарушение канонов:
"... подчинение Киевской митрополии Московскому патриарху, реализованное сначала без разрешения Константинопольской православной церкви, властью русских государей, представляет собой «существенное каноническое преступление» и нарушение следующих канонов: 35 Апостолов, 6 I ВС, 13 Ант., 22 Ант., 15 Сард.; вторжение в чужую епархию осуждается в соответствии с канонами 2 II ВС, 13 и 22 Ант., 3 Сард.; подчинение чужих провинций, как и нарушение древних прав церквей, осуждается в соответствии с канонами 8 III ВС, 39 VI ВС."
Но для раши власть государя всегда (и сейчас) эээ, как бы это помягче, ср*ла на законы, каноны, мораль.
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Кстати, а через сколько лет была признана автокефалия русской церкови знаете? Через 150(!!!) лет!
И что? Плохо они сейчас себя от этого чувствуют? Нет, даже претендуют на место очередного пупа вселенского.
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ну а какой же еще?не мацковский же...у мацквы франшизы на патриархат не обнаружено Клімкін: Росія зробить все можливе для реваншу на релігійному фронті - Цензор.НЕТ 7737
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Нет, отсутствует радиосвязь с телефоном вашего абонента
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Та не чугункин,просто эта туфта позволяет бухать,а к вере не имеет никакого отношения,набор обрядов и мракобесие,как оно в очистке служило?п.с.лобызать кости засушеных трупов это не ценности.
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Любая религия-это набор обрядов и мракобесие.
Есть только один истинный бог.Да восславится он в веках.)

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Климкін випускник ФІЗТЕХа, що є аналог МТІ.
І його розумові здібності, співвідносяться з твоїми, Валерий Горзовцев, як 1 до 1/1000000.
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Обідився?
А я думав, що до тебе не дійде.

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Бидло тикай рогом собі в сраку,фізики таку маячню молоти не будуть,йди геть тупориле.
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Мы же говорим о религии а не о вере
В Японии есть религия?
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Церква повинна бути відокремлена від держави. Повністю і наглухо. Тоді подібна херня не буде можлива. 21 сторіччя .... Ряжені товсті рила спекулюють на вірі. Цей ще хєр.... Ти ж такий віруючия як я балєріна.
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вчора у мп-ході жодної людини не було у вишиванці
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ЦЕРКВА МАЄ БУТИ САМА ПО СОБІ, ІНАКШЕ ЦЕРКВА ПЕРЕТВОРЮЄТЬСЯ НА ІНСТРУМЕНТ РЕВОЛЮЦІЙ І ПОЛІТИЧНИХ ПЕРЕВОРОТІВ.
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все ленинские идею толкаешь?тот на соловки церковников видокремил...
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Тю Гига, а ти десятину в церкву тягнеш чі ні? Мені цікаво) церква не має пхати носа у справи держави. Так прийнято в ********* цивілізованому світі. Як приклад кацапів і іранців можеш не приводити. Я в авторизовані точки продажу віри не ходжу. Мені до сраки ряжені. Вони до Господа мають таке ж відношення, як глисти до шлункового травлення. Гига як часто в церкві ти собі лоба рожбиваєшь с молитвенному угарі?))
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Гундяев зрікся Константинополя і вибудовує окрему секту
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кацапсина, не боись, это только начало, и года не прошло с получения Томоса и начало возрождения Православной , настоящей Церкви Украины-Руси.

А твоему москальскому сатанату РПЦ-КГБ обязательно придет конец в Украине, за это не боись, начало уже положено.
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Воладимир Святославич женився на візантійськіой принцесі Анні, сестрі императора Константина і тим приєднав Україну-Русь до Європи
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Какой Константин? Тогда императором византийским был Василий-2
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В переводе с дипломатического - "Кацапия сделает все возможное для реванша на всех фронтах и не только на религиозном, и на их мудаков благо агентов Куйла в Украине пруд-пруди." ...хм.. а кто-то сомневался что свинособаки Нас в покое не оставят НИКОГДА !!
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Филарет уже сознался что работал на кгб, следующий кто - Епифаний?
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ти б за Гундяю переживав би більше
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А ведь оставшись во власти Климкин, Порошенко подменили бы прогрессивные реформы на мракобесие по примеру путинской РФ.
Я и так удивлен - как Климкин не проговорился про "духовную скрепу"
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а шо там бацька,говорят теперь вам и уволиться по собственному желания низзя-только продажа вместе с мануфактурой Клімкін: Росія зробить все можливе для реваншу на релігійному фронті - Цензор.НЕТ 6587.правда шоле?
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А хто у нас тут рєлігіозним фронтом командує? Климкин: Россия сделает все возможное для реванша на религиозном фронте - Цензор.НЕТ 8991
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РПЦ МП - глушилка мозга на лампадах...
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Я вижу ситуацию так: кацапский церковный бизнес конкурирует с украинским
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Религиозный фронт! Реванш! В 35-й статье Конституции написано:

Каждый имеет право на свободу мировоззрения и вероисповедания. Это право включает свободу исповедовать любую религию или не исповедовать никакой, беспрепятственно отправлять единолично или коллективно религиозные культы и ритуальные обряды, вести религиозную деятельность.
Осуществление этого права может быть ограничено законом только в интересах охраны общественного порядка, здоровья и нравственности населения или защиты прав и свобод других людей.
Церковь и религиозные организации в Украине отделены от государства, а школа - от церкви. Никакая религия не может быть признана государством как обязательная.
Никто не может быть освобожден от своих обязанностей перед государством или отказаться от исполнения законов по мотивам религиозных убеждений. В случае если исполнение воинской обязанности противоречит религиозным убеждениям гражданина, исполнение этой обязанности должно быть * заменено альтернативной (невоенной) службой.Согласно статье я не вижу повода для религиозного фронта. А значит его искусственно создал Порро. Да и напоминает всё это лишь перераспределение денежных потоков от опиума для народа, а не распрей на религиозной почве.
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Соевые всегда знали что будет делать Путин,и даже не странно это
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