 Клімкін: Росія зробить все можливе для реваншу на релігійному фронті

Як передає Цензор.НЕТ, це зазначив у своєму привітанні до Дня хрещення Русі-України міністр закордонних справ України Павло Клімкін у фейсбуці.
"Довгі десятиліття значення хрещення Русі-України, річницю якого сьогодні відзначаємо, замовчувалося й применшувалося, але навіть і після зняття заборони його святкування, ця подія, на жаль, не посіла належного місця в нашій національній свідомості (ще одна з численних травм історичної пам'яті) . Хотілося б, що ми всі нарешті зрозуміли, що хрещення насправді є тим поворотним моментом в нашій історії, коли Україна долучилася до простору європейських цінностей. Без перебільшення це є точкою відліку нашої європейськості. Адже вперше свій європейський вибір ми зробили ще тоді", - заявив Клімкін.
Він підкреслив, що відтоді християнство визначає наш історичний шлях, моральні цінності і культуру, цивілізаційну приналежність.
"Нинішня 1031-ша річниця ніби й не кругла, але ця одиниця надзвичайно важлива. Адже за цей останній рік відбулися справді доленосні зміни в нашому релігійному і національному житті, які недарма порівнюють навіть зі здобуттям незалежності в 1991 році. Отримання Томосу про автокефалію і створення помісної Православної церкви України стали епохальної перемогою, яка відновила історичну справедливість", - зазначив Клімкін.
Міністр наголосив, що для нас ця перемога особливо важлива ще й тому, що вона відкрила шлях до подолання хворобливого розколу в українському православ'ї, до примирення і єдності, до звільнення мільйонів вірян від сумнівів і духовних мук.
На думку Клімкіна, потрібно розуміти, що ми тільки на самому початку великої і кропіткої роботи з розвитку власної Церкви і мирного об'єднання всіх православних українців під її омофором.
"Ми маємо пам'ятати і про те, що Росія, прагнучи знищити Україну як незалежну державу, зробить все можливе, щоб досягти реваншу і на релігійному фронті. Тому провокацій на релігійному ґрунті не зменшилося, маніпуляції ставатимуть агресивнішими і витонченішими у виборі засобів і мішеней", - вважає міністр.
Клімкін наголосив, що духовна сфера - це не простір для компромісів, і зазначив, що не можна бути байдужим до того, якою духовною орбітою рухатимуться українці.
"Зі світлим святом Хрещення всіх. Це важливо. Ми з цього починалися як Україна", - зазначив Клімкін у привітанні.
Так, ти добре попрацював тут для цього.
Так что готовся держать оборону.
До ПЦУ було 14 Помісних Православних Церков.
Зараз їх стало 15.
Це і відповідь для тебе «Назар Сильченко 3ddb1cc4»
Признают, пуйло уйдет, срачки в Интернете будут на другие темы, а Украина и Церковь останутся и это будет так естественно, что никто не обратит внимания.
Також і тут, на Цензорі.
Но вы правы, бороться с нужно на всех фронтах и на этом тоже.
https://prm.ua/ptsu-vnesli-do-spisku-pomisnih-tserkov-na-ofitsiynomu-sayti-vselenskogo-patriarhatu/
«На офіційному сайті Вселенського патріархату було оновлено диптих помісних православних церков, до переліку якого внесли Православну церкву України.
У переліку "Нові патріархати - Автокефальні церкви" в кінці, після Православної церкви Чехії та Словаччини, вказана Церква України.»
Автономные церкви и автокефальные-немного разные вещи.А еще есть независимые типа церкви признаные и непризнаные.Учи матчасть.
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Автокефальные церкви
Вселенский Константинопольский патриархат
Александрийский патриархат
Антиохийский патриархат
Иерусалимский патриархат
Московский патриархат
Сербский патриархат
Румынский патриархат
Болгарский патриархат
Грузинский патриархат
Кипрская православная церковь
Греческая православная церковь
Польская православная церковь
Албанская православная церковь
Чехословацкая православная церковь
Православная церковь
Америки
Автономные церкви
Синайская православная церковь
ИПФинская православная церковь
КПЭстонская православная церковь КП (автономию признала только КПЦ)
Японская православная церковь МП (автономию признала только РПЦ)
Китайская православная церковь МП (автономию признала только РПЦ)
Украинская православная церковь МП (автономию признала только РПЦ)
Охридская архиепископия СП (автономию признала только СПЦ)
Ранее независимые церкви
Сии церкви ранее были либо автокефальными, либо автономными, но в настоящее время исчезли или стали неправославными.
Карфагенская церковь
Латвийская церковь
Литовская церковь
Римская церковь
Непризнанные независимые церкви
Следующие церкви непризнаны основными церквами в качестве независимых или канонических.
Украинская православная церковь Киевского патриархата
Белорусская православная автокефальная церковь
Македонская православная церковь
Черногорская православная церковь
Украинская автокефальная православная церковь
"... подчинение Киевской митрополии Московскому патриарху, реализованное сначала без разрешения Константинопольской православной церкви, властью русских государей, представляет собой «существенное каноническое преступление» и нарушение следующих канонов: 35 Апостолов, 6 I ВС, 13 Ант., 22 Ант., 15 Сард.; вторжение в чужую епархию осуждается в соответствии с канонами 2 II ВС, 13 и 22 Ант., 3 Сард.; подчинение чужих провинций, как и нарушение древних прав церквей, осуждается в соответствии с канонами 8 III ВС, 39 VI ВС."
Но для раши власть государя всегда (и сейчас) эээ, как бы это помягче, ср*ла на законы, каноны, мораль.
И что? Плохо они сейчас себя от этого чувствуют? Нет, даже претендуют на место очередного пупа вселенского.
Есть только один истинный бог.Да восславится он в веках.)
І його розумові здібності, співвідносяться з твоїми, Валерий Горзовцев, як 1 до 1/1000000.
А я думав, що до тебе не дійде.
В Японии есть религия?
А твоему москальскому сатанату РПЦ-КГБ обязательно придет конец в Украине, за это не боись, начало уже положено.
Я и так удивлен - как Климкин не проговорился про "духовную скрепу"
Каждый имеет право на свободу мировоззрения и вероисповедания. Это право включает свободу исповедовать любую религию или не исповедовать никакой, беспрепятственно отправлять единолично или коллективно религиозные культы и ритуальные обряды, вести религиозную деятельность.
Осуществление этого права может быть ограничено законом только в интересах охраны общественного порядка, здоровья и нравственности населения или защиты прав и свобод других людей.
Церковь и религиозные организации в Украине отделены от государства, а школа - от церкви. Никакая религия не может быть признана государством как обязательная.
Никто не может быть освобожден от своих обязанностей перед государством или отказаться от исполнения законов по мотивам религиозных убеждений. В случае если исполнение воинской обязанности противоречит религиозным убеждениям гражданина, исполнение этой обязанности должно быть * заменено альтернативной (невоенной) службой.Согласно статье я не вижу повода для религиозного фронта. А значит его искусственно создал Порро. Да и напоминает всё это лишь перераспределение денежных потоков от опиума для народа, а не распрей на религиозной почве.