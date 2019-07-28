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 Київські новини, Суспільство
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Все про:МВС (1288) церква (377) Хрещення Київської Русі (40) Яровий (61)

 У хресній ході ПЦУ в Києві брали участь до 15 тис. вірян, - МВС

28 липня в Києві відбулись масові релігійні заходи з нагоди 1031-річчя хрещення Київської Русі, в яких взяли участь близько 15 тис. вірян.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МВС.

Перший заступник міністра внутрішніх справ Сергій Яровий зазначив: "У релігійних заходах із нагоди святкування 1031-річчя хрещення Київської Русі взяли участь близько 15 тис. вірян. Правопорядок забезпечували до 2 тисяч правоохоронців. Заходи в центрі столиці відбулись без порушень громадського порядку".

Дивіться також: У Києві Православна церква України провела хресну ходу з нагоди 1031-річчя хрещення Русі. ВIДЕО

Для забезпечення порядку під час хресної ходи залучалися всі підрозділи київської поліції: фахівці вибухотехнічної служби, кінологи із собаками, спецпризначенці, а також співробітники превентивної комунікації.

Загалом 27 і 28 липня на заходах, пов'язаних зі святкуванням 1031-річчя хрещення Русі порушень громадського порядку та провокацій зафіксовано не було.

Читайте також: У хресній ході вірян УПЦ МП у Києві взяли участь до 30 тис. осіб, - МВС

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3140011
 
 
 Топ коментарі
 
МП збирав зі всієї країни, а ПЦУ нічого подібного не влаштовувала.
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Всех согнали, Новинский оплачивал.
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ПЦУ і особисто Єпіфанію - потрібно якнайшвидше відмежуватись від токсичного петі..
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в костюмированном параде-були геї ,педофіли а також особи нетради ційної орієнтованної масси?
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15тис..?--а інші не віруючі....

Так и в аду - безверие и глушь.
Чертям осточертела чертовщина.
И ничего не ждешь от глупых душ:
задашь вопрос - услышишь матерщину.
С тоски заводишь адскую машину,
и отправляешь всех в горячий душ. В крестном ходе ПЦУ в Киеве принимали участие до 15 тыс. верующих, - МВД - Цензор.НЕТ 1160
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хай пройдисвіти костюмовані "відкриють свічні заводіки"
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Ачуметь не густо В крестном ходе ПЦУ в Киеве принимали участие до 15 тыс. верующих, - МВД - Цензор.НЕТ 1716 УПЦ МП вчера по данным МВД 30 тысяч собрала! И это в центре Киева!
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церковь не платит людям за то чтобы они в нее ходили.. всегда наоборот.. эти бабушки что хоть вчера хоть сегодня идут по Киеву не наемницы но им промыли мозг.
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Ну як не платить, все відносно, автобуси, харчування, ночівка в московитів все оплачено ***** православною.
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Читай выше.. церковь не платит людям но сами с них берет. сами на свои пожертвования все и сообразили.. Или ты думаешь попы еще где то на стройках подрабатывают? их финансовый приток только их приходы.
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Ви в цьому сенсі, ну тоді да, рекламна компанія.
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мені подобався Чернавецкий У хресній ході ПЦУ в Києві брали участь до 15 тис. вірян, - МВС - Цензор.НЕТ 91"леня космос"--мои любиміе бабушки У хресній ході ПЦУ в Києві брали участь до 15 тис. вірян, - МВС - Цензор.НЕТ 91
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В два раза меньше чем у УПЦ МП. А в прошлом году у УПЦ КП было в несколько раз больше. Что-то не жалует народ ПЦУ.
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Не густо - 15 000. У УПЦ МП называют приблизительное число крестоходцев - около 300 000. Это больше, чем в прошлом году, когда крестным ходом прошли 250 000 человек.
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У Мп було 30 тис, в два рази більше, але їх звозили як баранів.
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Ну какие 30тыс. Не потрудись, посмотри репортажи. Даже не владея методиками подсчёта людей в массовых мероприятиях, можно уверенно предположить количество более 100000 человек.
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МВС нема сенсу брехати, це ж не Московія, було би сто тис написали би сто, в нас нема релігйного конфлікту в країні, це попи ділять.
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Можно хоть какие то факты на это подобное балабольство?
Причина проста.Посчитай церкви ПЦУ и МП в том же Киеве и вспомни о неканоничности и НИКЕМ не признаной в мировом православии ПЦУ.
Срете людям в мозги занимаясь самоуспокоением...
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По данным МВД УПЦ МП было 30000 но это все равно в 2 раза больше.
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МП збирав зі всієї країни, а ПЦУ нічого подібного не влаштовувала.
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ПЦУ і особисто Єпіфанію - потрібно якнайшвидше відмежуватись від токсичного петі..
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А хде бодро шагающий Порошенко ? Шо , сбежал как и Луценко
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а моцковські попи мобілізіровалі вчора аж 30 тищ
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А сколько Филарет в свое время собирал кто нибудь в курсе?
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Вот вам все ответы! Украинскому быдлу нужны были: Томос, мова, армия, НАТО, вступ в Евросоюз????
Быдло оно и есть быдл! Хлеба и зрелищ!!!! Ни хера не работать и что бы кормили!!!!
Я не прихожанин!!! Но в Киеве могли собрать больше!
Будет парад пойду всей семьей! Я уже почти уверен, что быдло на парад не пойдет!!!
ОНО будет радо, если армию не пустят , а ему что-то дадут бесплатно!!!
Презренные рабы! Вонючие Смерды! Потребители дебильных шоу и сериалов!!!
Вам нужна ногайка!
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