 У хресній ході ПЦУ в Києві брали участь до 15 тис. вірян, - МВС

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МВС.
Перший заступник міністра внутрішніх справ Сергій Яровий зазначив: "У релігійних заходах із нагоди святкування 1031-річчя хрещення Київської Русі взяли участь близько 15 тис. вірян. Правопорядок забезпечували до 2 тисяч правоохоронців. Заходи в центрі столиці відбулись без порушень громадського порядку".
Для забезпечення порядку під час хресної ходи залучалися всі підрозділи київської поліції: фахівці вибухотехнічної служби, кінологи із собаками, спецпризначенці, а також співробітники превентивної комунікації.
Загалом 27 і 28 липня на заходах, пов'язаних зі святкуванням 1031-річчя хрещення Русі порушень громадського порядку та провокацій зафіксовано не було.
Так и в аду - безверие и глушь.
Чертям осточертела чертовщина.
И ничего не ждешь от глупых душ:
задашь вопрос - услышишь матерщину.
С тоски заводишь адскую машину,
и отправляешь всех в горячий душ.
Причина проста.Посчитай церкви ПЦУ и МП в том же Киеве и вспомни о неканоничности и НИКЕМ не признаной в мировом православии ПЦУ.
Срете людям в мозги занимаясь самоуспокоением...
Быдло оно и есть быдл! Хлеба и зрелищ!!!! Ни хера не работать и что бы кормили!!!!
Я не прихожанин!!! Но в Киеве могли собрать больше!
Будет парад пойду всей семьей! Я уже почти уверен, что быдло на парад не пойдет!!!
ОНО будет радо, если армию не пустят , а ему что-то дадут бесплатно!!!
Презренные рабы! Вонючие Смерды! Потребители дебильных шоу и сериалов!!!
Вам нужна ногайка!