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Матеріали за темою:
Все про:обстріл (5364) Мар'їнка (432) пункт пропуску (449) КПВВ (26)

 Найманці РФ обстріляли з великокаліберної зброї КПВВ "Мар'їнка". ФОТО

Сьогодні, 28 липня, о 00:15 збройні формування РФ та її найманці порушили режим припинення вогню на Донбасі. Зокрема, вони зробили обстріл КПВВ "Мар'їнка", застосувавши при цьому великокаліберну зброю.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОС.

Найманці РФ обстріляли з великокаліберної зброї КПВВ Марїнка 01

Близько 5 одиночних пострілів було випущено по КПВВ. Вогонь противник вів із напряму терикону "Крокодил". Унаслідок обстрілу в одному з модулів є отвори від куль.

Найманці РФ обстріляли з великокаліберної зброї КПВВ Марїнка 02

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Один із пострілів утворив наскрізний отвір, куля лежала із зовнішнього боку після пробиття другої стінки модуля.

Найманці РФ обстріляли з великокаліберної зброї КПВВ Марїнка 03

Українські військові у відповідь вогонь не відкривали, оскільки дотримуються режиму припинення вогню.

Читайте також: Найманці РФ обстріляли позиції ЗСУ в районі Кримського, поранено одного українського воїна, - пресцентр ООС

"Українська сторона Спільного центру з контролю і координації питань припинення вогню і стабілізації лінії розмежування сторін закликає збройні формування Російської Федерації і їхніх найманців припинити свої провокації і дотримуватися наявних домовленостей", - йдеться в повідомленні.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3140009
 
 
 Топ коментарі
 
Ніззя. 5 років можна було, а зараз ніззя
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Потрібно на три місяці закрити всі пункти пропуску на межі з ордло.. Не можна наражати на небезпеку життя гордих даунбасітов, котрі шастають через ці КПП..
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А як так сталось що модулі не поикриті бетонними блоками? Хто робив проект КПВВ? Закрити бетонною стіною всі модулі, з металевими листами ззовні щоб навіть танковий снаряд не пробив!
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Угумс. И динамической защитой обвешать
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В чому сенс такого обстрілу, вночі пункт не працює.
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Спровоцировать ответный огонь и обвинить в нарушении "перемирия".
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Не надоело дурковать?
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Ну, зебіли кажуть що ***** боїться Зеленського і не стріляє.
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Так бояеца, что не успевают памперсы менять
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По его Итальянской вилле 100% не стреляют.
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"Ми двіжємся к устойчівому пєрємірію.." (с). Добре, що поки що без жертв.
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а вот если бы там был прибит гвоздями кучма-медведчуки, то и не постреляли бы в енту мариинку.

ну ниче,
волкет сказал вчера срочно увелить каличество пропусков с киева в данецк. мало ему 6 штук. трамп приказал сделать еще 666.
бо летом в бамбасе не хватает киевских витаминов.
данецкая армия отказывается воевать на ахметовских макаронах.
витаминов требуют свеженьких.
сало будут зимой жрать.

ждем.
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А что можно было ждать от *****,если он собственный народ взрывал в Волгодонске
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Потрібно на три місяці закрити всі пункти пропуску на межі з ордло.. Не можна наражати на небезпеку життя гордих даунбасітов, котрі шастають через ці КПП..
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Зеленський он наказав ПП з Кримом цивільно облаштувати, щоб з кімнатами відпочинку і біде в туалетах, а ти про ;закрити;.
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мне ещё интересно, что это за пятка сразу над плечом малороса?
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А то охорона невдало в пісок закопалася.

Або ж смотрящій від Бєні.
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Лига смеха важнее! Да ваше превоcходительство?
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А я щойно з рибалки. Встав о 4-00. Ну, піввідра карасів. Нічого так. Дві третини відвіз батькам- хай і смажать, і сушать...
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Опять нарушили перемирие,а сколько их объявлял Пецо то несчесть ,особенно в 14-м когда надо было объявлять военное положение
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Це його помилка, він відповість перед історіей.
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Петя восстанавливал танки и пушки для ВСУ, а ЗЕ восстанавливает мосты для сепаратистов.
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А лугандони кажуть нехай відновлюють, але щоб їх тут не було. Кого? Бендер. Оце такі вони, лугандони.
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Каждый день обстрелы и каждый день раненные при етом официально заявляют что режим тишины не нарушен. Обстрел из крупнокалиберных пулеметов и РПГ походу уже не считается в Украине нарушением режима тишины. Прискорбно что мы уже привыкли к войне и крови.
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Вже на жать відвикли. Вважають, що її немає.
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В ответ достаточно одного снайперского выстрела
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ответный огонь не открывали, поскольку соблюдают режим прекращения огня...

Вот и все что нужно знать про клоуна. "Надо просто перестать стрелять...."
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