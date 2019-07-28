 Найманці РФ обстріляли з великокаліберної зброї КПВВ "Мар'їнка". ФОТО

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОС.
Близько 5 одиночних пострілів було випущено по КПВВ. Вогонь противник вів із напряму терикону "Крокодил". Унаслідок обстрілу в одному з модулів є отвори від куль.
Один із пострілів утворив наскрізний отвір, куля лежала із зовнішнього боку після пробиття другої стінки модуля.
Українські військові у відповідь вогонь не відкривали, оскільки дотримуються режиму припинення вогню.
"Українська сторона Спільного центру з контролю і координації питань припинення вогню і стабілізації лінії розмежування сторін закликає збройні формування Російської Федерації і їхніх найманців припинити свої провокації і дотримуватися наявних домовленостей", - йдеться в повідомленні.
ну ниче,
волкет сказал вчера срочно увелить каличество пропусков с киева в данецк. мало ему 6 штук. трамп приказал сделать еще 666.
бо летом в бамбасе не хватает киевских витаминов.
данецкая армия отказывается воевать на ахметовских макаронах.
витаминов требуют свеженьких.
сало будут зимой жрать.
ждем.
https://youtu.be/nEcBtEMSjVA?t=21s
Або ж смотрящій від Бєні.
Всем привет с морей.
Вот и все что нужно знать про клоуна. "Надо просто перестать стрелять...."