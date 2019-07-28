 Найманці РФ обстріляли з великокаліберної зброї КПВВ "Мар'їнка". ФОТО

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОС.

Близько 5 одиночних пострілів було випущено по КПВВ. Вогонь противник вів із напряму терикону "Крокодил". Унаслідок обстрілу в одному з модулів є отвори від куль.

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Один із пострілів утворив наскрізний отвір, куля лежала із зовнішнього боку після пробиття другої стінки модуля.

Українські військові у відповідь вогонь не відкривали, оскільки дотримуються режиму припинення вогню.

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"Українська сторона Спільного центру з контролю і координації питань припинення вогню і стабілізації лінії розмежування сторін закликає збройні формування Російської Федерації і їхніх найманців припинити свої провокації і дотримуватися наявних домовленостей", - йдеться в повідомленні.