 У Києві Православна церква України провела хресну ходу з нагоди 1031-річчя хрещення Русі. ВIДЕО

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.
Після завершення Божественної літургії колона вірян пройшла від Святої Софії Київської до пам'ятника святому рівноапостольному князю Володимиру.
Колону очолив митрополит Епіфаній, також до хресної ходи приєднався п'ятий президент України Петро Порошенко.
Біля пам'ятника святому рівноапостольному князю Володимиру відбувається молебень і пролунає молитва за Україну.
Відео - Олег Богачук, Цензор.НЕТ
Главное - что не московский патриархат проводил это мероприятие, а собственная церковь Украины.
Стыдно, что у нас религия распространяется и распространяется, ну хоть государственной церкви нет, попы дерутся за прихожан на кадилах. И то хоть хорошо...
В одном лишь Израиле десятки различных верований, есть и совсем традиционалисты (это те что с женщиной не сядут и не посмотрят), есть и абсолютные атеисты.
Вон ссылка ниже говорит, что они вообще одни из наиболее атеистических стран мира, если так (я не знаю, не интересовался, честно) - молодцы :D
https://jewishnews.com.ua/community/izrail-popal-v-chislo-naimenee-religioznyix-stran-mira
Все эти околооккультные практики, гомеопатии, духовные верования гуру - это всё оттуда!
Просто у них это пошло в 60-ые, а в совке (ну он вечно отставал) - в конце 80-ых - в 90-ые.
Креационизм (концепция разумного сотворения мира, разумной эволюции и т.п., редкостная антинаучная чушь) зародилась в США, и именно там уже десятилетиями идет дискуссия, что может включим ее наряду с теорией эволюции в школы. Ибо позиции клерикалов сильны...
Нет, американцы не тупые по Задорнову, но там есть крепкие проблемы с общей образованностью.
Российская империя была примерно 4-5 страной в Европе (берем начало 20-го века, но после Петра Первого примерно такой она и была, только тогда были там Нидерланды и Османская империя, позже та же Италия). По военной силе, промышленному потенциалу и т.п. Крепко после Германии, Британии и Франции. Ну чуть хуже или примерно наравне Италии. Ибо как сказал один историк, Россия - маленькая бедная страна, которая себя не может прокормить (во Франции больше мест для сельского хозяйства).
Совок, при всем моем негативном отношении, откровенной ненависти к Сталину, стал второй страной мира, и только там 1989 что ли году его по ВВП обогнала Япония. Загибаться он начал в 70-ые, ну может чуточку раньше, но это была вторая страна мира. Со всеми дикими проблемами, с голодомором, репрессиями - да. Думаю, это был его исторический путь - развалиться, хотя если бы к власти пришли бы относительно молодые реформаторы - то может быть. Ну да кто бы им дал, с 70-80-летними дедушками в Кремле?
По образованию. В СССР таки было хорошее всеобщее образование, а если сравнить с Российской империей (ну там до половины населения неграмотные) - то вполне отличное. Но у СССР было хорошее именно всеобщее и базовое (дать всем, и по возможности всем хорошее), но совершенно убогое и никакое - высшее.
В США (да и вообще много где) образование ну ооочень сильно зависит от кошелька родителей. Живешь в хорошем районе, водишь детей в хорошую школу - ну значит у деток все будет хорошо. Нет? Ну будут мойщиками машин или кем-то еще из простых специальностей. Тоже не так уж и плохо, благодаря грамотному распределению денег между населением, но...
Вот что в США прекрасное - так это высшее образование. Но там именно что достаточно штучный товар, не всем, не со всех школ, а умных деток через олимпиады подпитываем и с других стран. Т.е. хорошее образование - оно дорогое, и мало кому будет доступно.
Ну я не знаю, что лучше - хорошее среднее образование и херовое высшее или наоборот. Пример США показывает, что второе лучше, но история последних ну 100 лет - это слишком маленький промежуток. Увидим,что в будущем.
Есть мнение , шо Порошенка направят в совсем другое место . Лет на 12
ПыСы. Недохвост, скажи класно на Цензоре стало, когда мамкины победуны два раза порохоботов разогнали?
Как это не выдали ? Еще вчера мне пригожен прислал новую методичку и 2 флакончика стекломоя .
Нехай Господь береже нас усіх і Україну!
віра у всяку хню перемагає людський інтелект.
21 сторіччя
1000 років власних помилок- ряженому попу під хвіст
бал-маскарад в Венеції ховається..уявляєте разом провести гей парад і крестний ход --це шедевр--перформенса