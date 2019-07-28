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Все про:Порошенко (9531) Хрещення Київської Русі (40) Олег Богачук (864) Епіфаній (170) ПЦУ (413)

 У Києві Православна церква України провела хресну ходу з нагоди 1031-річчя хрещення Русі. ВIДЕО

У Києві Православна церква України провела хресну ходу з нагоди 1031-річчя хрещення Руси-України.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

Після завершення Божественної літургії колона вірян пройшла від Святої Софії Київської до пам'ятника святому рівноапостольному князю Володимиру.

Дивіться також: Віряни УПЦ МП пройшли в Києві хрестною ходою з нагоди Дня хрещення київської Русі-України (оновлено). ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Колону очолив митрополит Епіфаній, також до хресної ходи приєднався п'ятий президент України Петро Порошенко.

Біля пам'ятника святому рівноапостольному князю Володимиру відбувається молебень і пролунає молитва за Україну.

Читайте також: Епіфаній привітав українців із 1031-ю річницею хрещення Русі: "Борімося зі злом у собі та навколишньому світі"

Відео - Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3140007
 
   
 Топ коментарі
 
Неа!)))
Главное - что не московский патриархат проводил это мероприятие, а собственная церковь Украины.
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Интересное совпадение. Вчера в Киеве московиты шлялись с хоругвиями, а в мацкве другие московиты паковали московитов в автозаки
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Так Русь ц і є Україна, а не землі мордви, мокшан чи ерзя.
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Ну провели и провели. Главное без происшествий.
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Неа!)))
Главное - что не московский патриархат проводил это мероприятие, а собственная церковь Украины.
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Интересное совпадение. Вчера в Киеве московиты шлялись с хоругвиями, а в мацкве другие московиты паковали московитов в автозаки
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Да привезли титушек под видом верующих - 300 гривен и экскурсия по Киеву.
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Им не до кресных ходов,они с ****** празднуют день флота.
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Ты на "исконно русские земли" без большого мусорного мешка не приезжай.
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Так Русь ц і є Україна, а не землі мордви, мокшан чи ерзя.
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Не годуйте троля. Сигналізуйте модератору, троля у спам.
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Подарите зепрезерватива лугандону и даунбасии и будет счастье Украине
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Есть четкая корреляция между образованностью общества и верой в сверхъестественное. При этом верующие христиане более склонны верить в гомеопатию, астрологию и прочие антинаучные бредологии, что и неудивительно - доказательная база у религии и, допустим, веры в существование рептилоидов ровно одна и та же.

Стыдно, что у нас религия распространяется и распространяется, ну хоть государственной церкви нет, попы дерутся за прихожан на кадилах. И то хоть хорошо...
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Кгм... Американцы достаточно таки религиозные ребяты, не? Или Вы считаете их тупыми?
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А евреи вообще ,можно сказать, религиозные фанатики, но необразоваными считать их ,хм.
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Евреи, они сильно разные.
В одном лишь Израиле десятки различных верований, есть и совсем традиционалисты (это те что с женщиной не сядут и не посмотрят), есть и абсолютные атеисты.

Вон ссылка ниже говорит, что они вообще одни из наиболее атеистических стран мира, если так (я не знаю, не интересовался, честно) - молодцы :D

https://jewishnews.com.ua/community/izrail-popal-v-chislo-naimenee-religioznyix-stran-mira
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Кхм, почитайте, например, Ричарда Фейнмана - вы, наверное шутите...
Все эти околооккультные практики, гомеопатии, духовные верования гуру - это всё оттуда!
Просто у них это пошло в 60-ые, а в совке (ну он вечно отставал) - в конце 80-ых - в 90-ые.

Креационизм (концепция разумного сотворения мира, разумной эволюции и т.п., редкостная антинаучная чушь) зародилась в США, и именно там уже десятилетиями идет дискуссия, что может включим ее наряду с теорией эволюции в школы. Ибо позиции клерикалов сильны...
Нет, американцы не тупые по Задорнову, но там есть крепкие проблемы с общей образованностью.
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Да, проблемы с образованностью.... Тупые. Но почему то уровень экономики и технологического развития в мировом авангарде. А очень образованный бывший оплот ссср (в своё время был самый высокий % населения с высшим образованием, 100% со средним и т.п.) расея в глубокой жопе. Сырьевым придатком была сырьевым придатком и осталась
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Я скажу так, без претензии на 100% правильность, мое мнение.

Российская империя была примерно 4-5 страной в Европе (берем начало 20-го века, но после Петра Первого примерно такой она и была, только тогда были там Нидерланды и Османская империя, позже та же Италия). По военной силе, промышленному потенциалу и т.п. Крепко после Германии, Британии и Франции. Ну чуть хуже или примерно наравне Италии. Ибо как сказал один историк, Россия - маленькая бедная страна, которая себя не может прокормить (во Франции больше мест для сельского хозяйства).
Совок, при всем моем негативном отношении, откровенной ненависти к Сталину, стал второй страной мира, и только там 1989 что ли году его по ВВП обогнала Япония. Загибаться он начал в 70-ые, ну может чуточку раньше, но это была вторая страна мира. Со всеми дикими проблемами, с голодомором, репрессиями - да. Думаю, это был его исторический путь - развалиться, хотя если бы к власти пришли бы относительно молодые реформаторы - то может быть. Ну да кто бы им дал, с 70-80-летними дедушками в Кремле?

По образованию. В СССР таки было хорошее всеобщее образование, а если сравнить с Российской империей (ну там до половины населения неграмотные) - то вполне отличное. Но у СССР было хорошее именно всеобщее и базовое (дать всем, и по возможности всем хорошее), но совершенно убогое и никакое - высшее.

В США (да и вообще много где) образование ну ооочень сильно зависит от кошелька родителей. Живешь в хорошем районе, водишь детей в хорошую школу - ну значит у деток все будет хорошо. Нет? Ну будут мойщиками машин или кем-то еще из простых специальностей. Тоже не так уж и плохо, благодаря грамотному распределению денег между населением, но...
Вот что в США прекрасное - так это высшее образование. Но там именно что достаточно штучный товар, не всем, не со всех школ, а умных деток через олимпиады подпитываем и с других стран. Т.е. хорошее образование - оно дорогое, и мало кому будет доступно.

Ну я не знаю, что лучше - хорошее среднее образование и херовое высшее или наоборот. Пример США показывает, что второе лучше, но история последних ну 100 лет - это слишком маленький промежуток. Увидим,что в будущем.
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ну да...им же клоун кацапский перед смертью открылся,шо падающие самолеты тяжелее воздуха,а американцы тупые У Києві Православна церква України провела хресну ходу з нагоди 1031-річчя хрещення Русі - Цензор.НЕТ 4782
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Крестные ходы? А чем мы от руских тогда отличаемся?
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Від руських нічим, а у росіян рамадан.
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!5 век, ****. И всех же этих толстопузых паразитов прокормить надо..
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Тут нічого не поробиш, церква зараз дуже популярна, в селах в неділю храми повні.
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Народ ведь кормит, охотно и даже очень изобильно.
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Церковь должна быть в головах , а не в рясах .
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Для Порошенко там самое лучшее место. Пусть будет метрополитом, подальше от политики и бизнеса.
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" Для Порошенко там самое лучшее место. "

Есть мнение , шо Порошенка направят в совсем другое место . Лет на 12
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Как же его направят, если он ещё 1 апреля в Ростов сбежал, а, огрызок хвоста?
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Еще один свидетель петробудки . Ты тоже уже сбежал , дезертир
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А ты промой глазки от зе!лёной ссанины и увидишь кто и куда сбежал.

ПыСы. Недохвост, скажи класно на Цензоре стало, когда мамкины победуны два раза порохоботов разогнали?
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Он ничего не увидит. Ибо это тролль лахтинский под украинским прокси. Новых методичек ещё не выдали вот и тявкает из под плинтуса старыми тезисами от фсб
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" Новых методичек ещё не выдали "

Как это не выдали ? Еще вчера мне пригожен прислал новую методичку и 2 флакончика стекломоя .
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Поздравляю ! Так в чём дело ? Давай жги по новым методичкам про Порошенко. А то старые фейки о воровстве уже не катят. Или методички получилО а отмашки на флуд ещё не было ?
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Ты же несколько минут назад сказал , шо новые методички не завезли ... Ты шо , уже поменял свое мнение У Києві Православна церква України провела хресну ходу з нагоди 1031-річчя хрещення Русі - Цензор.НЕТ 8351
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Насколько знаю, полномочия президента в Украине - 5 лет. А вы аж про 12,перебор...
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мало, там 15 с конфискацией - максимум, но это всего лишь "мнение"....
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Вот и главный равин киевской области беспокоится, чтобы его Владимир Александрович не подседел...
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Сначала отсидит,а потом пострижётся и вперёд!
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Ну все, ребята. Сгорел сарай, гори и хата (у московских попов).. Если уже идет ХАРЬКОВСКАЯ ЕПАРХИЯ Украинской церкви, значит процесс её становления не остановишь.
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Хода конечно несравнима со вчерашней, условно промосковской, но лиха беда начало...
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КИЇВСЬКА РУСЬ ЦЕ УКРАЇНА! а Росія вкрала у нас історію.
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Мацква вчера отметилась весьма дружным скандированием знаменитой харьковской кричалки!!! Это радует.
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Можешь у себя в Мордовии раскулачить своих непризнанных попов сатанистов У Києві Православна церква України провела хресну ходу з нагоди 1031-річчя хрещення Русі - Цензор.НЕТ 821
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Вітаємо кожного українця в Україні та поза її межами з Днем Хрещення Русі-України!Це символічне свято є днем нашої вищої, духовної єдності - єдності національної.
Нехай Господь береже нас усіх і Україну!

У Києві Православна церква України провела хресну ходу з нагоди 1031-річчя хрещення Русі - Цензор.НЕТ 6677
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Вроде вчера праздновали. Набожный народ в Украине.
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Пусть расцветает сто цветов =великий Мао=
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Вчера гундяевская гэбэшная секта шабаш провела. А сегодня Украинская Православная церковь провела крёстный ход. Киев крестил Русь. Ни какого мацковского патриархата здесь и духу не должно быть. Православная церковь Украины получила Томос от материнской церкви. А где Томос у московитов ?
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они патриархат украли давно, а мы недавно отказались сами
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И упорно: не экс президент, а таки- пятый президент Порошенко. Единственный раз, позавчера, Цензор удосужился написать верно: экс-президент Порошенко. У Києві Православна церква України провела хресну ходу з нагоди 1031-річчя хрещення Русі - Цензор.НЕТ 915
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свидетеля парашенка тоже пригласили пройтись??))
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браво.
віра у всяку хню перемагає людський інтелект.

21 сторіччя
1000 років власних помилок- ряженому попу під хвіст
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Шо ж тебя так клинит от Порошенко, болезный ? Смотри, ненароком желчью изойдёшь и кондрашка хватит. Будешь до конца жизни лежать и под себя ходить, тролль лахтинский. Да, пятый Президент Украины. Пока самый лучший Президент за время Независимости (смотри результаты опроса). Посмотрим дотянет ли до его уровня шестой.. Станет ли Президентом или останется преЗЕдентом..
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Костюми супер! У Києві Православна церква України провела хресну ходу з нагоди 1031-річчя хрещення Русі - Цензор.НЕТ 3309
бал-маскарад в Венеції ховається..уявляєте разом провести гей парад і крестний ход У Києві Православна церква України провела хресну ходу з нагоди 1031-річчя хрещення Русі - Цензор.НЕТ 3309--це шедевр--перформенса
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Религия ,причем любая :- это опиум ,используемый как средство для обогащения индивидуумов ,занимающихся отправлением религиозных культов.
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Религия, нравственность и мораль это одни из многих пунктов, которые отличают человека от животного
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То есть религиозные войны происходили из за переизбытка нравственности и морали?
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А ты в курсе ,что твоя нравственность утверждала ,что земля стоит на трех слонах .А сколько народа полегло в религиозных войнах?
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по новій канстітуції - 95 квартал становіца єдіной (і йєдінствєнной) государствєнной рєлігійєй малороссії с культом вєлікого (всьо относітєльно) Зє!
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