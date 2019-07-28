 У Києві Православна церква України провела хресну ходу з нагоди 1031-річчя хрещення Русі (оновлено). ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.
Після завершення Божественної літургії колона вірян пройшла від Святої Софії Київської до пам'ятника святому рівноапостольному князю Володимиру.
Колону очолив митрополит Епіфаній, також до хресної ходи приєднався п'ятий президент України Петро Порошенко.
Біля пам'ятника святому рівноапостольному князю Володимиру відбувається молебень і пролунає молитва за Україну.
Відео і фото - Олег Богачук, Цензор.НЕТ
Усміхнені обличчя. Вишиванки. Це УКРАЇНЦІ.
Капелан взагалі класний ))
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Пороха бачу
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а де ж Зрєзєдєнт?