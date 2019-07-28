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 У Києві Православна церква України провела хресну ходу з нагоди 1031-річчя хрещення Русі (оновлено). ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У Києві Православна церква України провела хресну ходу з нагоди 1031-річчя хрещення Русі-України.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

Після завершення Божественної літургії колона вірян пройшла від Святої Софії Київської до пам'ятника святому рівноапостольному князю Володимиру.

У Києві Православна церква України провела хресну ходу з нагоди 1031-річчя хрещення Русі (оновлено) 01
У Києві Православна церква України провела хресну ходу з нагоди 1031-річчя хрещення Русі (оновлено) 02
У Києві Православна церква України провела хресну ходу з нагоди 1031-річчя хрещення Русі (оновлено) 03
У Києві Православна церква України провела хресну ходу з нагоди 1031-річчя хрещення Русі (оновлено) 04
У Києві Православна церква України провела хресну ходу з нагоди 1031-річчя хрещення Русі (оновлено) 05
У Києві Православна церква України провела хресну ходу з нагоди 1031-річчя хрещення Русі (оновлено) 06
У Києві Православна церква України провела хресну ходу з нагоди 1031-річчя хрещення Русі (оновлено) 07
У Києві Православна церква України провела хресну ходу з нагоди 1031-річчя хрещення Русі (оновлено) 08
У Києві Православна церква України провела хресну ходу з нагоди 1031-річчя хрещення Русі (оновлено) 09
У Києві Православна церква України провела хресну ходу з нагоди 1031-річчя хрещення Русі (оновлено) 10
У Києві Православна церква України провела хресну ходу з нагоди 1031-річчя хрещення Русі (оновлено) 11
У Києві Православна церква України провела хресну ходу з нагоди 1031-річчя хрещення Русі (оновлено) 12
У Києві Православна церква України провела хресну ходу з нагоди 1031-річчя хрещення Русі (оновлено) 13
У Києві Православна церква України провела хресну ходу з нагоди 1031-річчя хрещення Русі (оновлено) 14
У Києві Православна церква України провела хресну ходу з нагоди 1031-річчя хрещення Русі (оновлено) 15
У Києві Православна церква України провела хресну ходу з нагоди 1031-річчя хрещення Русі (оновлено) 16
У Києві Православна церква України провела хресну ходу з нагоди 1031-річчя хрещення Русі (оновлено) 17
У Києві Православна церква України провела хресну ходу з нагоди 1031-річчя хрещення Русі (оновлено) 18

У Києві Православна церква України провела хресну ходу з нагоди 1031-річчя хрещення Русі (оновлено) 19
У Києві Православна церква України провела хресну ходу з нагоди 1031-річчя хрещення Русі (оновлено) 20
У Києві Православна церква України провела хресну ходу з нагоди 1031-річчя хрещення Русі (оновлено) 21
У Києві Православна церква України провела хресну ходу з нагоди 1031-річчя хрещення Русі (оновлено) 22
У Києві Православна церква України провела хресну ходу з нагоди 1031-річчя хрещення Русі (оновлено) 23
У Києві Православна церква України провела хресну ходу з нагоди 1031-річчя хрещення Русі (оновлено) 24

Дивіться також: Віряни УПЦ МП пройшли в Києві хрестною ходою з нагоди Дня хрещення київської Русі-України (оновлено). ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У Києві Православна церква України провела хресну ходу з нагоди 1031-річчя хрещення Русі (оновлено) 25
У Києві Православна церква України провела хресну ходу з нагоди 1031-річчя хрещення Русі (оновлено) 26
У Києві Православна церква України провела хресну ходу з нагоди 1031-річчя хрещення Русі (оновлено) 27
У Києві Православна церква України провела хресну ходу з нагоди 1031-річчя хрещення Русі (оновлено) 28
У Києві Православна церква України провела хресну ходу з нагоди 1031-річчя хрещення Русі (оновлено) 29
У Києві Православна церква України провела хресну ходу з нагоди 1031-річчя хрещення Русі (оновлено) 30
У Києві Православна церква України провела хресну ходу з нагоди 1031-річчя хрещення Русі (оновлено) 31
У Києві Православна церква України провела хресну ходу з нагоди 1031-річчя хрещення Русі (оновлено) 32
У Києві Православна церква України провела хресну ходу з нагоди 1031-річчя хрещення Русі (оновлено) 33
У Києві Православна церква України провела хресну ходу з нагоди 1031-річчя хрещення Русі (оновлено) 34
У Києві Православна церква України провела хресну ходу з нагоди 1031-річчя хрещення Русі (оновлено) 35
У Києві Православна церква України провела хресну ходу з нагоди 1031-річчя хрещення Русі (оновлено) 36
У Києві Православна церква України провела хресну ходу з нагоди 1031-річчя хрещення Русі (оновлено) 37
У Києві Православна церква України провела хресну ходу з нагоди 1031-річчя хрещення Русі (оновлено) 38
У Києві Православна церква України провела хресну ходу з нагоди 1031-річчя хрещення Русі (оновлено) 39
У Києві Православна церква України провела хресну ходу з нагоди 1031-річчя хрещення Русі (оновлено) 40
У Києві Православна церква України провела хресну ходу з нагоди 1031-річчя хрещення Русі (оновлено) 41
У Києві Православна церква України провела хресну ходу з нагоди 1031-річчя хрещення Русі (оновлено) 42
У Києві Православна церква України провела хресну ходу з нагоди 1031-річчя хрещення Русі (оновлено) 43
У Києві Православна церква України провела хресну ходу з нагоди 1031-річчя хрещення Русі (оновлено) 44

Колону очолив митрополит Епіфаній, також до хресної ходи приєднався п'ятий президент України Петро Порошенко.

Біля пам'ятника святому рівноапостольному князю Володимиру відбувається молебень і пролунає молитва за Україну.

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У Києві Православна церква України провела хресну ходу з нагоди 1031-річчя хрещення Русі (оновлено) 45
У Києві Православна церква України провела хресну ходу з нагоди 1031-річчя хрещення Русі (оновлено) 46
У Києві Православна церква України провела хресну ходу з нагоди 1031-річчя хрещення Русі (оновлено) 47
У Києві Православна церква України провела хресну ходу з нагоди 1031-річчя хрещення Русі (оновлено) 48
У Києві Православна церква України провела хресну ходу з нагоди 1031-річчя хрещення Русі (оновлено) 49
У Києві Православна церква України провела хресну ходу з нагоди 1031-річчя хрещення Русі (оновлено) 50
У Києві Православна церква України провела хресну ходу з нагоди 1031-річчя хрещення Русі (оновлено) 51
У Києві Православна церква України провела хресну ходу з нагоди 1031-річчя хрещення Русі (оновлено) 52
У Києві Православна церква України провела хресну ходу з нагоди 1031-річчя хрещення Русі (оновлено) 53
У Києві Православна церква України провела хресну ходу з нагоди 1031-річчя хрещення Русі (оновлено) 54
У Києві Православна церква України провела хресну ходу з нагоди 1031-річчя хрещення Русі (оновлено) 55
У Києві Православна церква України провела хресну ходу з нагоди 1031-річчя хрещення Русі (оновлено) 56
У Києві Православна церква України провела хресну ходу з нагоди 1031-річчя хрещення Русі (оновлено) 57
У Києві Православна церква України провела хресну ходу з нагоди 1031-річчя хрещення Русі (оновлено) 58
У Києві Православна церква України провела хресну ходу з нагоди 1031-річчя хрещення Русі (оновлено) 59
У Києві Православна церква України провела хресну ходу з нагоди 1031-річчя хрещення Русі (оновлено) 60
У Києві Православна церква України провела хресну ходу з нагоди 1031-річчя хрещення Русі (оновлено) 61

У Києві Православна церква України провела хресну ходу з нагоди 1031-річчя хрещення Русі (оновлено) 62
У Києві Православна церква України провела хресну ходу з нагоди 1031-річчя хрещення Русі (оновлено) 63
У Києві Православна церква України провела хресну ходу з нагоди 1031-річчя хрещення Русі (оновлено) 64
У Києві Православна церква України провела хресну ходу з нагоди 1031-річчя хрещення Русі (оновлено) 65
У Києві Православна церква України провела хресну ходу з нагоди 1031-річчя хрещення Русі (оновлено) 66
У Києві Православна церква України провела хресну ходу з нагоди 1031-річчя хрещення Русі (оновлено) 67
У Києві Православна церква України провела хресну ходу з нагоди 1031-річчя хрещення Русі (оновлено) 68
У Києві Православна церква України провела хресну ходу з нагоди 1031-річчя хрещення Русі (оновлено) 69
У Києві Православна церква України провела хресну ходу з нагоди 1031-річчя хрещення Русі (оновлено) 70
У Києві Православна церква України провела хресну ходу з нагоди 1031-річчя хрещення Русі (оновлено) 71
У Києві Православна церква України провела хресну ходу з нагоди 1031-річчя хрещення Русі (оновлено) 72
У Києві Православна церква України провела хресну ходу з нагоди 1031-річчя хрещення Русі (оновлено) 73

Відео і фото - Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3140007
 
   
 Топ коментарі
 
Неа!)))
Главное - что не московский патриархат проводил это мероприятие, а собственная церковь Украины.
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Интересное совпадение. Вчера в Киеве московиты шлялись с хоругвиями, а в мацкве другие московиты паковали московитов в автозаки
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Так Русь ц і є Україна, а не землі мордви, мокшан чи ерзя.
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ты дебил, кацап? Греко-католики Папе подчиняются. Какой нахер томос?
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Жорна Господні мелять неспішно, але невпинно.
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В сьогоднішній ході хоча би якась естетика є і люди гарніші.
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Сьогодні на фото зовсім інші люди.
Усміхнені обличчя. Вишиванки. Це УКРАЇНЦІ.
Капелан взагалі класний ))
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