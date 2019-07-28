 Вселенський Патріарх Варфоломій привітав українців і ПЦУ з річницею хрещення Київської Русі

Послання Вселенського Патріарха Варфоломія українському народу зачитав глава делегації Константинопольського патріархату в Україні митрополит Галльський Еммануїл, який був присутній на літургії до Дня хрещення Русі, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"З Константинопольської церкви, яка народила та відродила весь український народ та його квінтесенцію - церковну свідомість, перебуваючи за кілька метрів від того місця, де хрестилася свята княгиня Ольга, з надзвичайною честю та радістю шлемо патріарші благословення та наші побажання всьому божому народові та вітаємо святим цілунком Блаженнішого митрополита Київського та всієї України Епіфанія, ласкавого пастиря церкви України, і всіх без винятку святих архієреїв, що зібралися тут", - зачитав вітання Вселенського Патріарха Варфоломія митрополит Галльський.
Предстоятель Православної церкви України, митрополит Київський і всієї України Епіфаній, зі свого боку, подякував Патріарху Варфоломію і делегації Константинопольського патріархату за слова привітання та благословення.
на нього схоже
невже це складно зрозуміти ?
А мацковских Попов- кгбистов пора развесить на гиляках .
И "цуку православную" армянина Новинского - первым
интеллектуальной собственности с блекджеком и ..на это тоже имел полное право, но это никак не связывает его вид "христианства" с крещением Руси, (поэтому и сейчас всякие даже не внутри-, а скорее меж- религиозные терки происходят). а Украину сейчас - связывает напрямую.
ПЦУ ПРИЗНАНА ВСЕМИ ОСНОВНЫМИ ЦЕРКВЯМИ .
А тебе пора щи кислые есть 😀😀😀
Блин, цуки кацапские- ЖРУТ УКРАИНСКИЙ БОРЩ И САЛО И СРУТ УКРАИНЦАМ В ДУШУ.
головне, що нас визнав Константинополь.
решта то таке..
Может, в них вселился Дьявол ?
ЗЕ, кончай загорать, твою м, ВЫГОНЯЙ МАЦКОВСКИХ ПОПОВ ИЗ ЛАВРЫ
Нехай Господь береже нас усіх і Україну!