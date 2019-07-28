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Все про:Варфоломій (135) Хрещення Київської Русі (40) Епіфаній (170) ПЦУ (413)

 Вселенський Патріарх Варфоломій привітав українців і ПЦУ з річницею хрещення Київської Русі

Вселенський Патріарх Варфоломій передав українцям привітання з нагоди 1031-річчя хрещення Руси-України.

Послання Вселенського Патріарха Варфоломія українському народу зачитав глава делегації Константинопольського патріархату в Україні митрополит Галльський Еммануїл, який був присутній на літургії до Дня хрещення Русі, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"З Константинопольської церкви, яка народила та відродила весь український народ та його квінтесенцію - церковну свідомість, перебуваючи за кілька метрів від того місця, де хрестилася свята княгиня Ольга, з надзвичайною честю та радістю шлемо патріарші благословення та наші побажання всьому божому народові та вітаємо святим цілунком Блаженнішого митрополита Київського та всієї України Епіфанія, ласкавого пастиря церкви України, і всіх без винятку святих архієреїв, що зібралися тут", - зачитав вітання Вселенського Патріарха Варфоломія митрополит Галльський.

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Предстоятель Православної церкви України, митрополит Київський і всієї України Епіфаній, зі свого боку, подякував Патріарху Варфоломію і делегації Константинопольського патріархату за слова привітання та благословення.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3140006
 
   
 Топ коментарі
 
Щиро дякуємо та чекаємо на визнання ПЦУ еладською (грецькою) церквою.
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Дякуємо, Отче, за привітання, за підтримку і допомогу. Бережи Вас Господь
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це може ваш гундяй - кирілій говорив ?
на нього схоже
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бо вони його не визнавали.
невже це складно зрозуміти ?
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Православії прийшло в Київ з Константинополя, завдяки чому Володимир зреситв Русь. А тепер, з наданням Томосу, Константинополь підтвердив канонічність української церкви.
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Каноничность только под контролем самого Варфоломея.
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Щиро дякуємо та чекаємо на визнання ПЦУ еладською (грецькою) церквою.
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а зараз вона яка,якщо томос від грецької церкви,а на московії взагалі томосу ніякого нема?
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У Папы Римского Томоса тоже как то нет и тысячу лет без него обходились, не говоря уж о более мелких церквях. А то, что в Украине опять делят церковь тебя не смущает? Главное, чтобы у москалей было хуже?
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а кто делит? наоборот, восстановление исторической справедливости, и \бесполезный\ урок кремлядям, оказывается, правда всплывает и - часто - за нее придется отвечать
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Ну насколько я понимаю, Филарет на данный момент против и Томоса и Константинополя, и восстанавливает УПЦ КП.
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у нас демократия, имеет право делать что хочет, если найдет много последователей. но историю это не изменит.
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Насколько я понимаю, демократия как то к церковные делам не относится
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как не относится, одна из основ - свобода вероисповедания. к тому же кацапы уже наполовину (большую) чистые мусульмане и центром христианства являться де факто не могут
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Как мы видим, его идея не нашла большого числа поклонников. За редким исключением все хотят оставаться в ПЦУ. Не исключено, что последнии действия Филарета могли быть инспирированы извне.
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ты далек ваще от темы... Вселенський Патріарх Варфоломій привітав українців і ПЦУ з річницею хрещення Київської Русі - Цензор.НЕТ 1980с тобой не о чем говорить.
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Мудрый руководитель преподал урок еврейскому сопляку .
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Я православная. И считаю что Украина по праву должна иметь свою церковь
А мацковских Попов- кгбистов пора развесить на гиляках .
И "цуку православную" армянина Новинского - первым
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Какие нах правоСравні і греко католики ці церкви артодосальні як і усі інші цього обряду в Європі та Ефіопії тільки начальство різне.
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шо кацапа,муляє тобі томос та ПЦУ?отож...от і ***** з гундяєм муляє
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И все равно лучше хитрый грек, чем безумный Филарет. Главное, чтобы они не много тянули денег. В Греции сейчас отменили стипендии священникам.
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Дякуємо, Отче, за привітання, за підтримку і допомогу. Бережи Вас Господь
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Варфоломій завжди наголошує , що Українська церква НІКОЛИ не підпорядковувалась росєянам.
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Я всего лишь констатирую факт. Ниже написал какой
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Это конечно, очень хорошо. Только как то ни одна православная церковь так и не признала ПЦУ. Мало того, в самой ПЦУ оказалось все достаточно сложно...
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Я констатирую факт, Украинская церковь подчинялась российскому Императору с времен Петра 1.
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одно дело - добровольное принятие христианства у лицензиата (ну, почти добровольное), другое - плагиат, рэкет и пиратство интеллектуальной собственности
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Правила государства определяет её правитель. Со времен Петра и до 1917 года церковь российской империи подчинялась Императору. И я что то не читал, чтобы Константинополь этому как то припятствовал. Я не знаток церковной Истории, но тем не менее Боже царя храни было во всех православных храмах империи.
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ну царь придумал свое христианство с блекджеком и .. на это тоже имел полное право, но это никак не связывает его вид "христианства" с крещением Руси, (поэтому и сейчас всякие даже не внутри-, а скорее меж- религиозные терки происходят). а Украину сейчас - связывает напрямую.
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христианство - это религия убеждения и там кажется есть запрет на насильственные угрозы, обращения и т.д. и т.п. москали это не воспринимают (как тогда, так и сейчас) так как привыкли к силе а все остальное считают слабостью. так что ждать от Константинополя угроз и наказаний - абсолютная глупость. разве что адепты Москвы начнут человеческие жертвоприношения проносить во имя, или людоедством заниматься, хотя даже и тогда - не факт.
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Дон, расскажите, пожалуйста, тогда нам, как "петровская" греко-кафолическая церковь почила в лету в 1029 году, а новая РПЦ была создана И. В. Сталиным в 1943 году.
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Это показатель того, что если даже Святое дело делается кривыми и грязными руками с неумытой рожей, результат налицо, печальный.
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В Украине не нужен филиал КГБ СССР, даже если он рядится под "каноническую церковь".
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А она тоже не совсем каноничная. Старая церковь (в которую, кстати, насильно интегрировали Киевскую митрополию в 1688 году) была переподчинена государству Петром Первым, а это - грубейшее церковное нарушение. Почила эта церковь (она называлась "греко-кафолическая" церковь) в лету в 1929 году. А нынешняя РПЦ - это детище Сталина и МГБ. Никаких исторических связей с Константинополем там, вообще, нет.
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Кстати в день ее образования, по старым христианским обычаям (ао время крещения Киева и Руси было уничтожено более 30% селений и более 50% населения) в днепре масмово топили украинцев-чернорубашечников с кирпичами в руках. Полмиллиона утопили.
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Кончай тут толкать сепаратисто- кгбистские тезы.
ПЦУ ПРИЗНАНА ВСЕМИ ОСНОВНЫМИ ЦЕРКВЯМИ .
А тебе пора щи кислые есть 😀😀😀

Блин, цуки кацапские- ЖРУТ УКРАИНСКИЙ БОРЩ И САЛО И СРУТ УКРАИНЦАМ В ДУШУ.
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Какими церквями признана? Даже грузинская церковь не признала. Об остальных вообще молчу.
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Только варфоломеем. Афон запретил пцу пояалятся даже на пороге.
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А Варфоломей не обьяснил почему один из первых по времени основания монастырей Киевсой Руси, одна из важнейших православных святынь (со времени создания "томоса")не стала принедлежать пцу,и почему мировое православие не признает томоса,а на день интронизации митрополита Онуфрия приехали все представители помесных Церквей?Думайте если есть чем.
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у нас все материальные ценности принадлежат государству
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бо москалі всім заплатили.
головне, що нас визнав Константинополь.
решта то таке..
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По-видимому, все представители поместных (не "помесных") церквей тоже приветствуют Голодомор, как и Онуфрий.
Может, в них вселился Дьявол ?
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А где это он говорил что приветствует голодомор?Или это из серии одна бабка казала
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Если христосовец начнет думать то в краткие сроки он перестанет быть христосовцем иди останется для проформы. Там вся религия основана на хитросплетении лжи и массовых убийствах с оргиями. Ну вот взять библию названную по имени города Библ где поклонялись Вельзевулу, ряду черных богов и Осирису. Это же прямле указание ддя думающих.
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А когда мацковская секта освободит от своей вони НАШУ ЛАВРУ?

ЗЕ, кончай загорать, твою м, ВЫГОНЯЙ МАЦКОВСКИХ ПОПОВ ИЗ ЛАВРЫ
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В такой торжественный момент празднования Крещения Руси Великим князем Владимиром Ясно Солнышко, давайте вспомним о наших "братьях" из РПЦ и их экзархате УПЦ МП, и почитаем их томос.

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Вітаємо кожного українця в Україні та поза її межами з Днем Хрещення Русі-України!Це символічне свято є днем нашої вищої, духовної єдності - єдності національної.
Нехай Господь береже нас усіх і Україну!
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Приємно усвідомлювати , що твоя церква є частиною Світового Православ'я , а не якоюсь зариганою гундяєвською шарагою , що лише збирає гроші , інформацію , підтримує тероризм , війну і продає нелегальний тютюн .
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