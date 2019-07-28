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Все про:пам'ятник (516) УПА (84) Харків (1448) вандалізм (252)

 Вандали облили червоною фарбою пам'ятник УПА в Харкові. ФОТО

У Київському районі Харкова невідомі облили червоною фарбою пам'ятний знак, встановлений на честь загиблих воїнів Української повстанської армії.

Як передає Цензор.НЕТ, про це 28 червня повідомили в Департаменті комунікації поліції Харківської області.

Працівниками поліції вживаються заходи щодо встановлення осіб правопорушників та їхнього місця перебування, за фактом порушено кримінальне провадження за ч.1 ст. 296 КК (хуліганство).

"Максимальне покарання за санкцією статті передбачає до 5 років позбавлення волі", - зазначили в поліції.

Вандали облили червоною фарбою памятник УПА в Харкові 01

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3140005
 
 
 Топ коментарі
 
Дивне співпадіння: чим далі від Західної України - тим більше знають як УПА та бандерівці дітей на вечерю їли.
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Для кацапа ідоли сталін.нквд,кдб фсб--вони їм моляться,тому і ненавидять все українське.
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Интересно,а обливали бы так памятник енкаведистам?
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тоже бы мог быть *****, понятно что другими ребятами
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Дивне співпадіння: чим далі від Західної України - тим більше знають як УПА та бандерівці дітей на вечерю їли.
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Дед Зигирь 6a5ea49c


Дивне співпадіння: чим далі від Західної України - тим більше знають як УПА та бандерівці дітей на вечерю їли.
Вандали облили червоною фарбою пам'ятник УПА в Харкові - Цензор.НЕТ 4422

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та то нквдшникі возили малюків зі сходу та з мацкви...но,шоб бандерівці вдома не світилися Вандали облили червоною фарбою пам'ятник УПА в Харкові - Цензор.НЕТ 2357
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Нда....Вот если бы кернеса в жертву там принесли,не было бы хулиганство!!!
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святая правда.
всі негаразди які відбуваються в Харкові за ними стоїть тінь гепи.
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Для кацапа ідоли сталін.нквд,кдб фсб--вони їм моляться,тому і ненавидять все українське.
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Когда обливается краской памятники, установленные Советами громко хлопаю в ладоши. А теперь, когда это делают в отношении националистов, то громко возмущаться. Все закономерно. Не обливается бы одни памятники, были бы целы и другие
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ну я не уверен, что до 2013 года не было обливаний таких знаков на территории "юго-востока"...ну и у нас декоммунизация, сам понимаешь, а бандеровцы по официальной позиции государства--герои и борцы за независимость
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Я пишу о другом. Об отношении к памятниками независимо от кого они установлены. Красивый пример был в Запорожье, когда Ленина одели в вышиванку. Я против любого вандализма против любых памятников. Да, есть памятники лицам, при честным к истреблению украинцев. Демонтируйте их, но законно с учётом мнения людей, которые проживают на этой территории, где установлен этот памятник.
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Не согласен. Во всяком случае это не вандализм и выглядело красиво. Я так понимаю это красивый юмор.
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какой то сюр, как по мне, хотя ватные ребята, да с тезой, что ленин "организовал Украину в государство" могли нормально воспринять
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Це як Гебельс в буденовці, Леніну було байдуже на народи, на всі.
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так а если большинство людей в какой то области подвержено определенной пропаганде и будет против сноса памятников коммуняцких деятелей?понятно, что такие вопросы все же должны быть централизованы
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*********, ти блуданув? допомогти знайти дорогу в радную говєнь?
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Мне трудно судить об УПА, я живу там где этих структур просто не было. Поэтому я бы не давал никаких бы оценок.
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Вата распушилась, пора прессовать и в топку.
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При зебілах злочинна панда хоче повернути свою кормову базу. Але на кожних зебілів є справжній патріотичний український Майдан. Скинемо цих клоунів на смітник історії.
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Этот памятник страдает уже лет 20.Рядом с киевским райотделом полиции Харькова.У власти нет денег поставить камеры слежения.Он держится только на энтузиастах от ПС и НК.Думаю,надо Жору кровавого потревожить и завалить памятник Тихонову в начале Клочковской.
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ты уже шины с палаткой подготовил?или будешь с дивана майданом руководить?
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Я воював на АТО за Незалежність країни, тому маю не тільки шини, а й зброю, якою вмію користуватися.
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Бойся своих желаний, некоторые из них збываются.
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строго пох)надеюсь, что время для эмиграции в канаду у меня еще будет)))
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А зелекторат думал, что в Украине очень просто застабилизировать ситуацию, если 18% в Раду проходят явные таёжносоюзовцы...
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Я могу дать наводку. Вандал на коляске ездит.
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Мишебратья, однозначно. Тільки вони помнят Волинь.
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А то, что было до Волыни - не помнят? Здесь помню, а здесь - не помню?
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кацапські провакатори вже давно сидять на цій темі - посварити укрів і поляків, ці гебістському провокації старі як світ але дієві ...
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риторика польського керівництва тільки сприяє цьому
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Принаймні вони не закликають до осквернення пам'ятників
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абсолютно точно - вони їх(памятники і захоронення воїнів УПА) просто зносять
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Вы бы видели сколько сепаров в Фейсбуке из Харькова! А цепи там какие по всей украине!!! Харьков, Днепр - это такое комуняцкое гнездо!!! Жуть!!! И эта зараза внутри и она ждет момента!!! Я мах. могу их драконить!!! Дальше СБУ!!
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Ничего удивительного - там много этнических русских, которые поселились в этих областях во времена СССР. Почему вы их называете сепаратистами? Они что - хотят отделиться от Украины целыми областями?
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Хотят-не хотят. Вопрос философский. А вот х-лу бы особо не сопротивлялись.
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Получается, что это граждане Украины которые придерживаются другой идеологии. А поскольку у нас демократия, а идеология не запрещённая (нацистская, фашистская, коммунистическая) то они имеют право. Если они придерживаются, например, коммунистической идеологии - то вопрос не к ним, а к ГлухоЗверю. Чего он не пришлёт КОРД и не запакует коммунистических отщепенцев?
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Так в нас наче нема заборони на власну ідеологію, є заборона її нав'язувати.
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Это не идеология, а нарушение Конституции.
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Они по сути трусливое стадо, и как вы писали Ждут поводыря, а самостоятельно без кнута и пряника хоть и призрачного не смогут забузить.
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Та там так буде завжди...за парканом Козлостан i у Харьковi вати немеряно..
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Попов московских в Украине надо потрепать. Это их чёрносотенная пропаганда.
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Опять же получишь сцаной тряпкой по коцарскому иплу😂😂🌷
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Оборвать яйца керноскоту и в Хрькове такого не повторится
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5 лет не хватило почему-то. И это странно весьма.
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Облейте красной краской жукова и гепу .
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Харьков прифронтовой город. на север кацапье озлобленное на все украинское, а на восток "пАвстанцы" слетевшая с катушек, так шо не удивительно шо гепа перекрашивается по погоде.А без ведома и дозвола гепрада в Харькове муха не перднит.
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не гепрада а ГЕПАРДА!! ты че в рюзкай школе учился Вандали облили червоною фарбою пам'ятник УПА в Харкові - Цензор.НЕТ 6951
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Единственным оплотом Пуйла в Украине оствётся УПЦ МП.Крестный ход показал антиукраинское нутро этой гидры многоголовой.Мне кажется обезопасить можно,если пометить эти церкви флагами и гербами Украины.А у входов на территиории этих церков нужно в большие праздники и воскресенья выставлять пикеты с портретами павших героев за Украину и под камеру снимать антиукраинские выступления для СБУ и принятия мер к церкви.Это святотатство с памятником приурочено к крёстному ходу.Действовать надо.
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Это таким образом нас хотят поссорить с поляками ?
Мелко и примитивно. Почерк узнаваем и знаком.
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Зразу кажу - Адольфовіч тут не при дєлах Вандали облили червоною фарбою пам'ятник УПА в Харкові - Цензор.НЕТ 6635
Він у цей час квіточки висаджував на пам ятнику жукову
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Это не вандалы. Это ватники, в сущности своей, имея паспорт Украины, они всегда ненавидели Украину и всё Украинское. 5-я про российская ( про советская) колонна. Пережиток прошлого.
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Мне думается, что это профессиональные провокаторы оплачиваемые Кремлём, памятник Жукову они тоже валили 100 пудов. Кремлю нужна Гражданская война в Украине, они потом введут войска для "примирения".
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ХТО БАЖАЄ МОЖЕ ВИЇХАТИ !!! ЧИМ БІЛЬШЕ ТИМ КРАЩЕ! ХАЙ ТАМ "СПАСАЮТ ІЗІЧНІХ"!!

КТО ЖЕЛАЕТ МОЖЕТ УЕХАТЬ!!

Консульство РФ в Харкові
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Вандали облили червоною фарбою пам'ятник УПА в Харкові - Цензор.НЕТ 8192
Без обмежень на путін!!!


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я предлагаю сторонникам и противникам УПА в Харькове встретиться в кафе Папа Рома, попить пивка и договориться
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