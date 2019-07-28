 Вандали облили червоною фарбою пам'ятник УПА в Харкові. ФОТО

Як передає Цензор.НЕТ, про це 28 червня повідомили в Департаменті комунікації поліції Харківської області.
Працівниками поліції вживаються заходи щодо встановлення осіб правопорушників та їхнього місця перебування, за фактом порушено кримінальне провадження за ч.1 ст. 296 КК (хуліганство).
"Максимальне покарання за санкцією статті передбачає до 5 років позбавлення волі", - зазначили в поліції.
Дивне співпадіння: чим далі від Західної України - тим більше знають як УПА та бандерівці дітей на вечерю їли.
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