 Керівництво ГПУ ще не підписало підозри суддям Окружного адмінсуду, - Горбатюк

Як передає Цензор.НЕТ, про це глава управління спецрозслідування ГПУ Сергій Горбатюк сказав в інтерв'ю DW.

"Наразі підозри напрпвлено на підпис новому заступнику генерального прокурора Сергію Кізю (призначений 3 липня 2019 року. - Ред.). Такий у нас регламент. Ми цій людині вперше направляємо документи, тому ще не знаємо, наскільки швидким буде розгляд і його результат", - зазначив Горбатюк.

Водночас він додав, що попередні заступники генпрокурора, які курували управління спецрозслідувань ГПУ, упродовж останнього року "жодної підозри на суддів не підписали, а ми підготували їх понад десять", зокрема щодо "справ Майдану".

Горбатюк також заявив про намір провести обшуки не лише в приміщенні Окружного адмінсуду Києва, а й безпосередньо в кабінетах суддів. Однак, за його словами, частину цих обшуків не погодило керівництво ГПУ.

Нагадаємо, НАБУ і ГПУ провели обшуки в Окружному адмінсуді Києва. Як пояснили у відомстві, ГПУ в межах розслідування "справ Майдану" перевіряла на причетність до скоєння злочинів суддів Окружного адмінсуду Києва.

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