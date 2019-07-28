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 Керівництво ГПУ ще не підписало підозри суддям Окружного адмінсуду, - Горбатюк

Підозри суддям Окружного адміністративного суду Києва має підписати керівництво Генеральної прокуратури. Але яким буде рішення, невідомо.

Як передає Цензор.НЕТ, про це глава управління спецрозслідування ГПУ Сергій Горбатюк сказав в інтерв'ю DW.

"Наразі підозри напрпвлено на підпис новому заступнику генерального прокурора Сергію Кізю (призначений 3 липня 2019 року. - Ред.). Такий у нас регламент. Ми цій людині вперше направляємо документи, тому ще не знаємо, наскільки швидким буде розгляд і його результат", - зазначив Горбатюк.

Водночас він додав, що попередні заступники генпрокурора, які курували управління спецрозслідувань ГПУ, упродовж останнього року "жодної підозри на суддів не підписали, а ми підготували їх понад десять", зокрема щодо "справ Майдану".

Горбатюк також заявив про намір провести обшуки не лише в приміщенні Окружного адмінсуду Києва, а й безпосередньо в кабінетах суддів. Однак, за його словами, частину цих обшуків не погодило керівництво ГПУ.

Нагадаємо, НАБУ і ГПУ провели обшуки в Окружному адмінсуді Києва. Як пояснили у відомстві, ГПУ в межах розслідування "справ Майдану" перевіряла на причетність до скоєння злочинів суддів Окружного адмінсуду Києва.

Читайте також: Керівництво Окружного адмінсуду змушувало суддів КСУ скасувати закони про незаконне збагачення і про люстрацію, - Горбатюк

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3140004
 
   
 Топ коментарі
 
От Горбатюк... такий брехун... Каже, підозри суддям не оголошувались... Ну, пам'ять, звісно все не втримає; але ж підкаже, що це - БРЕХНЯ! А гугль допоможе, наприклад:

1) Спеціалізована антикорупційна прокуратура, 15 мая 2018 г. ·САП повідомила про підозру судді Окружного адміністративного суду міста Києва - https://www.facebook.com/sap.gov.ua/posts/1216158261820688/
2) ДБР повідомило колишньому судді про підозру у постановленні завідомо неправосудного рішення, 25/07/2019 - https://dbr.gov.ua/news/dbr-povidomilo-kolishnomu-suddi-pro-pidozru-u-postanovlenni-zavidomo-nepravosudnogo-rishennya
3) 23.08.2017 судді Олександру Бойко, який раніше працював у Рівному, а тепер здійснює правосуддя в Орджонікідзевському районному суді міста Запоріжжя, прокурор обласної прокуратури вручив підозру. Через те, що буцімто суддя виносив свідомо неправосудні рішення, - http://vse.rv.ua/article/suddi-iz-rivnogo-ogolosili-pro-pidozru-vin-vvazae-ce-vtrucannam-u-jogo-robotu-ta-tiskom.html
По справам Майдану? - та, будь-ласка:
4) 25 липня 2019р. (на цьому же тижні!!!) ГПУ повідомила підозру судді за переслідування учасників Революції Гідності - https://www.unn.com.ua/uk/news/1815454-gpu-povidomila-pidozru-suddi-za-peresliduvannya-uchasnikiv-revolyutsiyi-gidnosti
5) 22.01.2015 ГПУ оголосила підозру слідчому судді за незаконний арешт євромайданівців - https://ua.112.ua/suspilstvo/gpu-ogolosila-pidozra-slidchogo-suddi-za-nezakonniy-aresht-yevromaydanovciv-177775.html
6) ГПУ оголосила підозру слідчим, прокурорам та судді за незаконні арешти євромайданівців https://www.unian.ua/politics/943388-gpu-ogolosila-pidozru-slidchim-prokuroram-ta-suddi-za-nezakonni-areshti-evromaydanivtsiv.html
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Може, достатньо того, щоб зрозуміти, як Горбатюк бреше? І зрозуміти, чому справи по злочинам Майдану так довго розслідуються?
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.. а що там кум-алькаш нашего Липецкого???
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а он же на отдыхе вроде, в отпуске, наработался, устал))
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А оно сколько при власти? Меньше трех месяцев. А уже сколько раз успело поотдыхать? Сильно перетрудилось сердешное.наверное?

Только смотрите не перепутайте, кто сейчас у нас в воюющей стране президент, а то по вчерашним фоткам совсем непонятно:

Керівництво ГПУ ще не підписало підозри суддям Окружного адмінсуду, - Горбатюк - Цензор.НЕТ 2352
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Юрик свалил в отпуск. Ему с судьями продажными сейчас бодаться нельзя,ведь они же завтра и его "судить" могут. Вот он и устранился от греха подальше. Нужно его менять немедленно но есть риск что следующий "зелёный" Генпрокурор будет ничуть не лучше ведь здесь уже всё мутит не Вова а "Папа Беня" на которого этот суд как раз и трудится в поте лица и за два месяца вынес не менее двух десятков решений в его пользу и по Привату и по арестованным активам и арестованной недвижимости на миллиарды долларов. Так что этот суд можно назвать смело Бениным а значит всё будет Беня!
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о чем ты кацапа тут спиваешь?
не зелебеня ли верещал шоб были новые и шоб старые не мешались?и климкин,и гройсман,и мо,и юрик...
так шо за шо боролись-на то и напоролись.
а ты ваще шел бы митинги разгонять,там на мацкве бунтовать удумали
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...поэтому пока не знаем, насколько быстрым будет рассмотрение и его результат.

Успеем добежать до канадской границы. (с)
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А всё будет зависеть от того, сколько денег занесут... А то, что будут нести - это факт.
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Постой у входа может и тебе пару копеек сыпнут
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Перестань в такую жару жрать самогон и боярышник. Мозги прочистятся, если они ещё есть...
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а на шо воно йому шось падпісивать? у бульбашей і без всякіх подпісєй крєпастноє право Руководство ГПУ еще не подписало подозрения судьям Окружного админсуда, - Горбатюк - Цензор.НЕТ 8546
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Забирают в ГПУ, А потом ведут в тюрьму Девять месяцев проходит Следствие к концу подходит, Собираются судитьЛет на десять посадить Вот заходим в светлый зал, Судьи все давно уж там Выступает прокурор, Он на морду чистый вор Сидит справа заседатель, Наш с Гаврилою приятельА налево заседатель, Он карманов выгребатель Впереди сидит судья, Рылом - чистая свиньяА когда мы дали в лапу,Стал для нас он рОдным папой Тут защитничек встаёт, И такую речь ведёт Греха на душу не брать,Я прошу их оправдать Они парни-симпатяги, И на морду работяги Не проходит тут и час, Оправдали судьи нас, Ксивы на руки вручаютИ на волю отпускают !
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Так кто в этой истории плохиши, ГПУ или окружной суд Киева?
Надо у Игоря Валерьевича спросить,уж он то точно знает
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Йозеф Кнехт‏ @jozefkneht1 9 ч.9 часов назад

Якщо з понеділка не буде заяв посольств та якихось дій ЗМІ, нам доведеться самим качати ситуацію з Окружним судом. Через тві, петиції та інше. Це має набути резонансу та широкого розголосу
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От Горбатюк... такий брехун... Каже, підозри суддям не оголошувались... Ну, пам'ять, звісно все не втримає; але ж підкаже, що це - БРЕХНЯ! А гугль допоможе, наприклад:

1) Спеціалізована антикорупційна прокуратура, 15 мая 2018 г. ·САП повідомила про підозру судді Окружного адміністративного суду міста Києва - https://www.facebook.com/sap.gov.ua/posts/1216158261820688/
2) ДБР повідомило колишньому судді про підозру у постановленні завідомо неправосудного рішення, 25/07/2019 - https://dbr.gov.ua/news/dbr-povidomilo-kolishnomu-suddi-pro-pidozru-u-postanovlenni-zavidomo-nepravosudnogo-rishennya
3) 23.08.2017 судді Олександру Бойко, який раніше працював у Рівному, а тепер здійснює правосуддя в Орджонікідзевському районному суді міста Запоріжжя, прокурор обласної прокуратури вручив підозру. Через те, що буцімто суддя виносив свідомо неправосудні рішення, - http://vse.rv.ua/article/suddi-iz-rivnogo-ogolosili-pro-pidozru-vin-vvazae-ce-vtrucannam-u-jogo-robotu-ta-tiskom.html
По справам Майдану? - та, будь-ласка:
4) 25 липня 2019р. (на цьому же тижні!!!) ГПУ повідомила підозру судді за переслідування учасників Революції Гідності - https://www.unn.com.ua/uk/news/1815454-gpu-povidomila-pidozru-suddi-za-peresliduvannya-uchasnikiv-revolyutsiyi-gidnosti
5) 22.01.2015 ГПУ оголосила підозру слідчому судді за незаконний арешт євромайданівців - https://ua.112.ua/suspilstvo/gpu-ogolosila-pidozra-slidchogo-suddi-za-nezakonniy-aresht-yevromaydanovciv-177775.html
6) ГПУ оголосила підозру слідчим, прокурорам та судді за незаконні арешти євромайданівців https://www.unian.ua/politics/943388-gpu-ogolosila-pidozru-slidchim-prokuroram-ta-suddi-za-nezakonni-areshti-evromaydanivtsiv.html
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Може, достатньо того, щоб зрозуміти, як Горбатюк бреше? І зрозуміти, чому справи по злочинам Майдану так довго розслідуються?
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Горбатюку все время кто-то мешает выполнять свои обязанности. Все время, во всех интервью одно и тоже. И по майдану и по остальным резонансам тоже. Он типа непризнанный гений прокуратуры, единственный светоч в темном царстве, но ему всегда не дают развернуться.
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Загулял из бриллиантовыми прокурорами.
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