 Керівництво ГПУ ще не підписало підозри суддям Окружного адмінсуду, - Горбатюк

Як передає Цензор.НЕТ, про це глава управління спецрозслідування ГПУ Сергій Горбатюк сказав в інтерв'ю DW.
"Наразі підозри напрпвлено на підпис новому заступнику генерального прокурора Сергію Кізю (призначений 3 липня 2019 року. - Ред.). Такий у нас регламент. Ми цій людині вперше направляємо документи, тому ще не знаємо, наскільки швидким буде розгляд і його результат", - зазначив Горбатюк.
Водночас він додав, що попередні заступники генпрокурора, які курували управління спецрозслідувань ГПУ, упродовж останнього року "жодної підозри на суддів не підписали, а ми підготували їх понад десять", зокрема щодо "справ Майдану".
Горбатюк також заявив про намір провести обшуки не лише в приміщенні Окружного адмінсуду Києва, а й безпосередньо в кабінетах суддів. Однак, за його словами, частину цих обшуків не погодило керівництво ГПУ.
Нагадаємо, НАБУ і ГПУ провели обшуки в Окружному адмінсуді Києва. Як пояснили у відомстві, ГПУ в межах розслідування "справ Майдану" перевіряла на причетність до скоєння злочинів суддів Окружного адмінсуду Києва.
Только смотрите не перепутайте, кто сейчас у нас в воюющей стране президент, а то по вчерашним фоткам совсем непонятно:
не зелебеня ли верещал шоб были новые и шоб старые не мешались?и климкин,и гройсман,и мо,и юрик...
так шо за шо боролись-на то и напоролись.
а ты ваще шел бы митинги разгонять,там на мацкве бунтовать удумали
Успеем добежать до канадской границы. (с)
ви ви ви
Надо у Игоря Валерьевича спросить,уж он то точно знает
Якщо з понеділка не буде заяв посольств та якихось дій ЗМІ, нам доведеться самим качати ситуацію з Окружним судом. Через тві, петиції та інше. Це має набути резонансу та широкого розголосу
1) Спеціалізована антикорупційна прокуратура, 15 мая 2018 г. ·САП повідомила про підозру судді Окружного адміністративного суду міста Києва - https://www.facebook.com/sap.gov.ua/posts/1216158261820688/
2) ДБР повідомило колишньому судді про підозру у постановленні завідомо неправосудного рішення, 25/07/2019 - https://dbr.gov.ua/news/dbr-povidomilo-kolishnomu-suddi-pro-pidozru-u-postanovlenni-zavidomo-nepravosudnogo-rishennya
3) 23.08.2017 судді Олександру Бойко, який раніше працював у Рівному, а тепер здійснює правосуддя в Орджонікідзевському районному суді міста Запоріжжя, прокурор обласної прокуратури вручив підозру. Через те, що буцімто суддя виносив свідомо неправосудні рішення, - http://vse.rv.ua/article/suddi-iz-rivnogo-ogolosili-pro-pidozru-vin-vvazae-ce-vtrucannam-u-jogo-robotu-ta-tiskom.html
По справам Майдану? - та, будь-ласка:
4) 25 липня 2019р. (на цьому же тижні!!!) ГПУ повідомила підозру судді за переслідування учасників Революції Гідності - https://www.unn.com.ua/uk/news/1815454-gpu-povidomila-pidozru-suddi-za-peresliduvannya-uchasnikiv-revolyutsiyi-gidnosti
5) 22.01.2015 ГПУ оголосила підозру слідчому судді за незаконний арешт євромайданівців - https://ua.112.ua/suspilstvo/gpu-ogolosila-pidozra-slidchogo-suddi-za-nezakonniy-aresht-yevromaydanovciv-177775.html
6) ГПУ оголосила підозру слідчим, прокурорам та судді за незаконні арешти євромайданівців https://www.unian.ua/politics/943388-gpu-ogolosila-pidozru-slidchim-prokuroram-ta-suddi-za-nezakonni-areshti-evromaydanivtsiv.html
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Може, достатньо того, щоб зрозуміти, як Горбатюк бреше? І зрозуміти, чому справи по злочинам Майдану так довго розслідуються?