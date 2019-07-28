 Епіфаній привітав українців із 1031-ю річницею хрещення Русі: "Борімося зі злом у собі та навколишньому світі"

Як передає Цензор.НЕТ, привітання розміщено на офіційній сторінці митрополита Епіфанія у фейсбуці в неділю вранці.

"Сьогодні ми, як і багато поколінь перед нами, користуємося плодами діл святого Володимира, можливо, навіть належним чином не замислюючись над тим, яку роль відіграв цей святий у житті нашого народу, а отже - кожного з нас", - йдеться у звернені.

На думку митрополита, князь Володимир свідомо став християнином, зразком морального життя і чеснот.

"Князь Володимир залишив у спадок нащадкам велику державу, мати хороші відносини з якою вважали за благо всі сусідні країни. Він довів, що воля людини до пізнання істини та бажання втілювати її у власному житті сильніші за обставини місця й часу. Хоча, на жаль, цим не раз ми виправдовуємо те, що належно не боремося зі злом у самих собі та у навколишньому світі. Приклад цього святого доводить, що можна перемогти свої гріховні пристрасті й просто життєві негативні звички та інших направити до блага", - зазначив Епіфаній.

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Предстоятель ПЦУ підкреслив, що для того, щоб обрати правильний шлях у майбутнє, треба добре знати своє минуле.

"Хто щиро прагне пізнати істину та втілити її в життя, може це зробити! Хто щиро бажає відкинути гріховне життя та досягти святості, не буде зупинений на цьому шляху жодними обставинами. Трудімося сьогодні задля розбудови церкви й України, борімося зі злом у собі та навколишньому світі, знаючи, що жодна добра справа не є марною і що все, чого не вистачає нам самим, своєю благодаттю зміцнить та доповнить Господь! Зі святом!" - підсумував Епіфаній.

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