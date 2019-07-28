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Все про:Хрещення Київської Русі (40) Епіфаній (170) ПЦУ (413)

 Епіфаній привітав українців із 1031-ю річницею хрещення Русі: "Борімося зі злом у собі та навколишньому світі"

Предстоятель УПЦ (ПЦУ) митрополит Київський і всієї України Епіфаній привітав українців із Днем пам'яті рівноапостольного князя Володимира та 1031-ю річницею хрещення Русі.

Як передає Цензор.НЕТ, привітання розміщено на офіційній сторінці митрополита Епіфанія у фейсбуці в неділю вранці.

"Сьогодні ми, як і багато поколінь перед нами, користуємося плодами діл святого Володимира, можливо, навіть належним чином не замислюючись над тим, яку роль відіграв цей святий у житті нашого народу, а отже - кожного з нас", - йдеться у звернені.

На думку митрополита, князь Володимир свідомо став християнином, зразком морального життя і чеснот.

"Князь Володимир залишив у спадок нащадкам велику державу, мати хороші відносини з якою вважали за благо всі сусідні країни. Він довів, що воля людини до пізнання істини та бажання втілювати її у власному житті сильніші за обставини місця й часу. Хоча, на жаль, цим не раз ми виправдовуємо те, що належно не боремося зі злом у самих собі та у навколишньому світі. Приклад цього святого доводить, що можна перемогти свої гріховні пристрасті й просто життєві негативні звички та інших направити до блага", - зазначив Епіфаній.

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Предстоятель ПЦУ підкреслив, що для того, щоб обрати правильний шлях у майбутнє, треба добре знати своє минуле.

"Хто щиро прагне пізнати істину та втілити її в життя, може це зробити! Хто щиро бажає відкинути гріховне життя та досягти святості, не буде зупинений на цьому шляху жодними обставинами. Трудімося сьогодні задля розбудови церкви й України, борімося зі злом у собі та навколишньому світі, знаючи, що жодна добра справа не є марною і що все, чого не вистачає нам самим, своєю благодаттю зміцнить та доповнить Господь! Зі святом!" - підсумував Епіфаній.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3140003
 
   
 Топ коментарі
 
КНЯЗЬ ВЛАДИМИР ДАЖЕ НЕ ПОДОЗРЕВАЛ,
ЧТО ГДЕ-ТО НА ДАЛЕКИХ БОЛОТАХ КОГДА-ТО БУДЕТ ЖИТЬ НЕКТО, КТО ОБЪЯВИТ СЕБЯ ЕГО ПОТОМКАМИ.
ТАК ЭТО ЕСЛИ ЗАВТРА, КАКОЙ-НИТЬ АФРИКАНСКИЙ ВОЖДЬ НАЗОВЕТ СВОЕ ПЛЕМЯ
ПРОИЗВОДНЫМ ОТ "РУСИ" ТО ТОЖЕ МОЖЕТ ВЕЩАТЬ О ЗИМБАБВЕ КАК ОБ ИСКОННО
РУССКОМ ГОСУДАРСТВЕ НАСЛЕДНИКЕ КИЕВСКОЙ РУСИ?
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Киевская Русь вместе с Литвой, которая даже стала Белой Русью, вместе с Польшей соединилась в великое западное государство славян, культурное грамотное, мощное, признанное всей Европой.
Московия была московским улусом Орды, писалась на европейских картах или Татария, или Тартария, или Московия, и к Киевской Руси, вообще, не имело никакого отношения.
Александр Невский был московским беклербеком Орды, то есть, московского улуса и собирал дань, «крышуясь» большими «пацанами» из ордынской ставки.
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Ну еврейское нацменшинство в Украине тоже имеет свои права и праздники. Не забудь и их поздравить.
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Ну шо ты за дурню пишешь , пионер. ПреЗЕдент ОБЯЗАН ПОЗДРАВЛЯТЬ КАТОЛИКОВ, православных УКРАИНСКОЙ ЦЕРКВИ, мусульман, евреев.
А ЗЕ - просто трусливая сопля
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Как раз не трус, раз отстраняется от этого мракобесия. Спец по опиуму для народа был Петя. Бегал размахивая томосом с попами и кричал слава Украине при полной заднице в стране. Пора не кричалки кричать а дела делать. 21 век давно. Церковью пусть занимаются попы.
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Ты, дикий кацап.ОРДА НЕМАКАННАЯ. Потому и жизнь у вас через жопу.
Весь цивилизованный мир ходит в церковь и молится Всевышнему.

И вот что интресно , если к Богу обратиться с просьбой , то он ее выполнит. Потому в ЕС и зарплаты в сто раз больше чем в Украине. И жизнь лучше. И продолжительность жизни больше.
Запомни, БОГ ВСЕ ВИДИТ
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Вот насчет опиума и Зеленского поосторожней. Могут не так понять😁
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Любопытно как скандинавы от относятся к своему соотечественнику, викингу князю Владимиру. У него не было ни одного положительного качества.
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Скоро выйдет 6 сезон Викингов. Там будет и про Киев . Вот и посмотрим, как относятся
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художественная литература не катит. Нужны исторические факты. Кстати про нашего Рюрика они почти ничего не знают.
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Этот сериал заказан историческим каналом по мотивам старинных калевал. Поэтому это считается народным устным творчеством. Вроде наших сказов о Добрыне и Владимире -Красно Солнышко. Так что какая-то правдоподобность есть. Но вопрос был : как скандинавы относятся к Владимиру? Вот это и покажет их отношение .
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Зі святом всіх, нехай Господь дасть нам розуму. Бо поки що телевізор його забрав.

Хай Господь збереже нашу Україну.
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