 Протести в Москві: у ЄС засудили масові затримання і "непропорційне застосування сили"

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це заявила прессекретар верховного представника ЄС із закордонних справ і політики безпеки Майя Косьянчич.
"Затримання та непропорційне застосування сили до мирних протестувальників, що послідували за серією арештів і рейдів проти опозиційних політиків, проведених останніми днями, вкотре підривають фундаментальні права на свободу слова, зібрань і об'єднань. Ці фундаментальні права закріплено в російській Конституції, і ми очікуємо, що вони будуть захищені",- йдеться в повідомленні на сайті зовнішньополітичної служби ЄС.
У Євросоюзі очікують дотримання Росією зобов'язань, взятих нею у рамках ОБСЄ та інших міжнародних організацій під час регіональних виборів у вересні 2019 року, додала Косьянчич.
Як повідомлялося, в центрі Москви в суботу відбувалась неузгоджена акція опозиції. За даними МВС, за різні правопорушення на ній було затримано понад тисячу осіб. Водночас голова Ради при президентові РФ із прав людини (РПЛ) Михайло Федотов повідомив про необґрунтовані затримання під час акції.
Перед початком несанкціонованої акції поліція затримала незареєстрованих кандидатів у Мосміськдуму Івана Жданова, Дмитра Гудкова, Юлію Галяміну, Любов Соболь, Іллю Яшина. Стосовно Жданова, Соболь і Яшина було складено протоколи за ч. 2 ст. 20.2 КоАП РФ (організація або проведення публічного заходу без подачі в установленому порядку повідомлення про його проведення), упродовж дня їх затримували двічі. Першого разу Любові Соболь було призначено штраф у 30 тис. рублів за організацію несанкціонованої акції, що відбулась 14 липня в Новопушкінському сквері, другий протокол складено за ч. 8 ст. 20.2 КоАП РФ (повторне порушення порядку організації заходу), повідомила вона у твітері. Суд щодо Іллі Яшина перенесено на 30 липня, цього ж дня відбудеться розгляд стосовно Івана Жданова. Також вдруге було затримано Юлію Галяміну. Після того, як її доставили в ОВС Бірюльово Західне, відпустили додому із зобов'язанням з'явитися в суд 31 липня.
Честно говоря, я хотел бы дружественных отношений с Россией, кто бы что не говорил. Но только тогда, когда (и если) они сбросят путина и главное путинизм. Я лично верю, что это когда-нибудь произойдет. Давайте не забывать о том, что ветер свободы и демократии повеял именно из Москвы. Всей душей поддерживаю вышедших на митинг москвичей. Посмотрите, послушайте и вспомните, какой была Россия еще каких-нибудь 20 лет назад https://youtu.be/v5nG5IQ5dMY 👏.
Наутилус Помпилиус : Хлоп - Хлоп
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так выглядит протест по великаросийски
Это вам не януковичевское кодло ссыкливое.
Укатают в асфальт и фамилию не спросят.
Так что всем смельчакам пока еще не поздно - на митинг в Севастополь о территориальной целостности Украины.
Поезда туда вроде ходят.
Против свободы собраний путин не посмеет пойти.
Вот вам и секрет освобождения Крыма и Донбасса.
по-видимому, тяжелый чемодан за спиной Собчака. Вглядитесь внимательно в лицо и
фигуру этого маленького ленинградца. Перекошенное лицо его выражает страдание
от ноши и от его внешности, которая его угнетает. Прошло немного времени и этот малый вскарабкался на вершину
власти случайно. Создается впечатление, что он выиграл лотерейный билет у
Волошина и Березовского, которые предъявили его Ельцину, со словами - это наш
победитель в лотерее ,чтобы стать вашим преемником. Ельцин по-видимому был с
бодуна и не возражал. Таким образом Окурок и Бледная моль поменял тяжелый
чемодан Собчака на ядерный чемоданчик и превратился с Окурка в ботоксное,
сатаническое Х..ло, который очаровал всю Россию. Как мало надо людям, чтобы
такой низкорослый тип с лицом бледной моли стал лицом России и отцом нации.
Не зря иностранцы говорят, что загадочную хусскую душу не
разгадать никому.
певна позиція є, про неї голосно кажуть, але все обмежується пакуванням в автозаки.
ніхто навіть не захищається, бо далі тоді ЩО ?
POSTED BY: ANTI-COLORADOS ЛИПЕНЬ 28, 2019
Всю субботу из Москвы идут сообщения о стихийных митингах, связанных с очередной эпопеей подтасовки выборов в местные органы власти, но нечто подобное потихоньку расползается по всей стране. Очевидно, что это - лишь поводы, которые группируют вокруг себя людей, а причины в общей усталости населения. Как бы пропаганда не вымывала мозг, а стадо ощущает динамику шкурой. Пока росли зарплаты и все прочее на примитивном уровне это воспринималось так, что сегодня - лучше чем вчера, а завтра - будет лучше, чем сегодня.
Если такое обеспечивается, то правильная пропаганда попадает в цель и публика сидит у телека, борясь с отрыжкой от пива. Причем, она себе мотивированно вбила в голову тезис о том, что ей (публике) не интересно то, какими способами руководство это обеспечивает. Если нога руководства сильнее давит педаль пропаганды, то публика стервенеет и рвет на себе майки и трусы с криками «щаз пафтарю!».
Но вот когда эта схема разворачивается и движется в обратном направлении, а публика начинает ощущать не только то, что сегодня хуже, чем вчера, но и то, что завтра будет хуже, чем сегодня, ситуация меняется. Ведь это совершенно разные вещи, когда орут, что готовы есть г, но не потерять величия, и совсем другое, когда большой ложкой это г зачерпнут из выгребухе и предложат тебе разинуть хлебало. Или не так, можно кричать «хоть камни с неба!», но когда такой камень проломит череп лично тебе или на твоих глазах - твоим детям, то это уже совсем другой фен-шуй.
Но для того, чтобы от желать ребенка от путина или на его худой конец - отведать его царского г, до уже стихийных и довольно массовых, как для РФ протестов, должно пройти какое-то время и появиться ощущение неизбежного и продолжительного ухудшения жизни, начало печь шею, ниже поясницы.
Похоже на то, что сейчас мы наблюдаем в РФ именно эту фазу, поскольку протесты возникают уже из-за чего угодно - свалок, выборов, паводков или чего-то подобного. Десять лет назад о таком даже речи не могло быть. Все протесты были организованными и их возглавляли яркие личности. Собственно говоря, это - классический вариант выпускания пара, поскольку изначально этот протест не рассматривается как средство, при определенных условиях, способное изменить все. Это даже в потенции не вкладывалось.
Сейчас - другое дело. На протест выходят уже не организованные митинги, а стихийно собирающиеся толпы. Это - опасная штука для любой власти. Организованный протест всегда можно обезглавить, а такое - не получится. Пока еще нет эффекта самоподдерживающегося протеста, и неизвестно, может ли там такое возникнуть в принципе. По крайней мере, глядя на кадры протестов и то, как пятеро омоновцев пакуют одного человека, а рядом, человек сто снимает это для ютуба - ничего не произойдет.
Тем не менее, уже это - вызывает напряженние у российских властей. Это значит, что пропаганда уже не удерживает стадо в узде. Оно начинает бурлить самостоятельно и уже непредсказуемо.
Собственно говоря, власть предержащие, на чьих плечах держится власть Путина, имеют неформальный контракт с Путиным и Ко. Они его всячески поддерживают и не заглядывают ему за пазуху, а тот - обеспечивает им комфортную и безопасную жизнь, в том числе - ограждает от бунта черни. А ведь что не говори, а бунты, бессмысленные и беспощадные, происходили на Московии регулярно, и это - одна из московских традиций, которые там не любят вспоминать.
Все эти Пугачевы и Разины - не самая красота. Натуральные бунты с тотальным мародерством, насилием и убийствами, происходили во время похода Наполеона на Москву, например. Тогда чернь развесила своих баринов по деревьям, а имущество начисто разграбили. Кстати, саму Москву тоже разграбили крестьяне соседних сел, а вот сжег ее, генерал-губернатор, князь Растопчин.
Знатный бунт произошел в 1917 году, когда были все те же фирменные грабежи, насилие и убийства, которые чернь творила с упоением и в этот раз - под корень. Но и большевизм не вылечил московитов от этого. В 1941 году все повторилось, разве что коммунистов не успели развешать от души. Они не просто драпали, а согласно планам - за две недели отселялись из приграничных районов совка. Так что пустить красненькую не сильно получилось, а вот пограбить успели, но недолго, поскольку оккупант к мародерству относился отрицательно и пускал грабителей в расход пачками.
Если посмотреть на историю бунтов Московии, то сейчас можно отметить уж слишком затянувшийся отрезок затишья. Но чем он дольше, тем неистовее будет бунт. Речь идет именно о бунте с теми прелестями, которые он всегда несет.
- ааа чё там у хахлов???
POSTED BY: ANTI-COLORADOS ЛИПЕНЬ 28, 2019
На Московии любят это дело и когда начинается - в него включаются все, поскольку грабить, убивать, насиловать, пытать и делать массу других вещей там действительно обожают. Правда, такая возможность выпадает не каждому поколению, но когда это случается - никто в стороне не стоит.
Россиян зря пугали Майданом. Майдан - наше, европейское средство борьбы с преступной властью. Так было и так будет. Россияне на это не способны. У них не включается механизм самоорганизации и ответственности перед собой, окружающими и страной в момент вытеснения преступной власти. За ее уходом не следует вакуума, который и генерирует бунт. Так что они на Майдан не способны просто по своей сути, а вот на бунт - легко, и время уже походит.
Это тем более очевидно потому, что механизм возникновения бунта идентичен тому, что долгое время держало общество в скрепах. То, что было стержнем для последней империи, станет топливом для ее бунта. Ведь что на самом деле сделал Путин? Он довольно долго раскачивал ксенофобию самых нижних и массовых слоев общества. Именно эти слои надо было разбудить, чтобы те стали активной электоральной базой и дали тот самый процент, который делает пребывание у власти самого Путина и правящей верхушки комфортным и уверенным.
Рецепт этот давно и хорошо известен. Чернь должна утратить желание следить за движениями власти, и тогда можно обогащаться практически без ограничений. А для этого надо понимать суть черни. Она всегда - недовольна всем, и также всегда не видит собственной роли в том, что в 21 веке они юзают сортир с выгребухой, когда весь нормальный мир об этом давно забыл. Мозг должен быть вынесен основательно, чтобы чернь не замечала противоречия в том, что телевизор вещает о величии, о рекордных цифрах проданной нефти и газа, и послушав это, он идет в сортир с дыркой в полу.
Этот рецепт был у Сталина, но вариант Гитлера оказался более приемлемым для Путина, и он реализовал именно его. Для этого нужен внешний враг или еще лучше - много врагов, а внутри надо давать все возрастающие подачки, чтобы черни было не до того, кто и как ими правит. И это действительно работало, а немцы, после окончания войны, действительно не догадывались о том, что творится в концлагерях, а тем более - о масштабах того ужаса.
Система была выстроена так, чтобы им это было не интересно, чтоб не было дела до всего этого. Но на каком-то уровне всегда начинается нисходящая часть синусоиды. Ведь рассказывать ужасы о врагах - одно дело, а воевать с ними, уже - другое.
Пока есть победы, все будет перекрываться милитаристским психозом, а это значит, что единожды начав войну, режим ее уже не захочет останавливать, чтобы не вывалилась одна из важнейших скреп. Это все равно, что наркоману - бросить наркотик. А в таком режиме, рано или поздно - ждет поражение, поскольку война ради войны - всегда кончается поражением.
Но и с подачками населению - тоже не все шоколадно. Они просто не могут расти бесконечно, и тоже достигнут своего предела, а тем более, когда одновременно ведется война и плюс к тому - война на истощение ресурсов. Рано или поздно - придется им затягивать пояса и ситуация перейдет в свою обратную крайность. Разбуженная масса нижних слоев просто не находит удовлетворения, а успокоить ее уже невозможно. Джин только вылетает из бутылки легко, а возвращается - очень трудно.
И вот когда эти факторы устойчиво и достаточно долго играют на разрушение, страна входит в полосу «мертвой зыби», когда бунт, кровавый и беспощадный, может начаться в любой момент и полыхнуть просто повсеместно.
Это потому, что слой общества, наиболее приближенный к власти, чувствует как внизу начинает печь и подгорать, и в какой-то момент осознает, что кончится это плохо, а эта, давно невменяемая власть, не способна предотвратить бунт. А это - одно из условий поддержки власти, ради чего на многое закрывались глаза. Поэтому, когда полыхнет, никто даже сказать не сможет, с чего все началось.
И вот здесь, самые рассудительные из российских богатых Буратин, начинают понимать, что репатриация капиталов и семей из Европ и Америк, не что иное, как желание власти застраховаться от бунта заложниками от этой части общества. А это - еще один признак того, что власть уже тоже прекрасно чует жаренное и пытается обезопасить себя таким вот образом.
Казалось бы, а что нам до этого? А на самом деле, нам есть прямое дело до этого. Жить рядом с этой гангреной смертельно опасно. Но жить надо. Мы не можем прямо повлиять на ситуацию и разгромить РФ, по вполне понятным причинам. Мы даже не можем вести боевых действий на ее территории, но постоянно вести войну на своей земле, как минимум - не умно. Надо переносить ее на территорию противника, хотя бы информационную составляющую войны. Чем быстрее там громыхнет, тем скорее перекроются каналы, питающие нашу орду предателей, и тем быстрее Москве станет не до нас. Это - крайне положительный момент.
Именно по этой причине, есть смысл поддерживать любой не организованный протест, поскольку организованный - давно оседлан провокаторами ФСБ. Кстати, ФСБ тоже сейчас попало под невиданную раздачу по причине, указанной выше - из-за утраты лояльности к телу.
В общем, мы полагаем, что в данной ситуации следует исходить из принципа: «враг моего врага - мой друг». Но формулу эту надо читать очень внимательно. Он может быть другом до того момента, пока не свалит нашего врага. Как только лысого повезут в крематорий, «друг» перестает быть таковым и становится тем, кем и был. Он наш друг до тех пор, пока работает на разрушение империи, пусть и путем бунта любого масштаба и последствий. А после этого - все, ибо не было им веры и не будет никогда!
Что бы у вас повылазило.У ожидальщиков сранных.
Деньги кровавые вам карманы не жмут?
https://www.youtube.com/watch?v=kwGzEUk8KdE&fbclid=IwAR36O3xcRL4xANhRZg4wT4DttWqfrw_vSlJ6_i1kAv7hTyBpt9xes8Urff8
Бомбить сирийских детей не есть гут.
Мы варажаем решительный протест.
Бух на колени и давай протестовать.
Потому, и заигрывают они с путиным, и прыгают перед ним на задних лапках, чтобы он и дальше держал орду в "срепах". Даже деньги его наворованые хранят в своих банках. Но когда начал он войну в Украине, то поняли, какую змею пригрели на груди. Помните, какие глаза были у Меркель, когда Владимир оказался в другой реальности, по ее мнению..
Не учли они, у маньяков аппетит разгорается во время еды. Как у ихнего Адольфушки, которому сначала Суддеты скормили..потом Австрию, Чехославакию и пошла жара дальше..Только одному Черчилю ума хватило начать борьбу.
То-есть против того, что-бы пи""здить пропорционально , Европа не против ?
"У Рівному затримали і затягли до міліції двох неповнолітніх за одиночний пікет із плакатом про "імпічмент"
Дітей засудив рівенський суд!
Також, за одиничний пікет і плакат затримували активіста руху "Відсіч", напередодні 2 туру,
Із плакатом проти тодішнього кандидата в президенти, який тепер новообраний.