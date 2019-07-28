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Все про:Москва (593) протест (938) Косьянчич (18)

 Протести в Москві: у ЄС засудили масові затримання і "непропорційне застосування сили"

Затримання на мітингу в Москві викликають занепокоєння і підривають права на свободу слова і зборів.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це заявила прессекретар верховного представника ЄС із закордонних справ і політики безпеки Майя Косьянчич.

"Затримання та непропорційне застосування сили до мирних протестувальників, що послідували за серією арештів і рейдів проти опозиційних політиків, проведених останніми днями, вкотре підривають фундаментальні права на свободу слова, зібрань і об'єднань. Ці фундаментальні права закріплено в російській Конституції, і ми очікуємо, що вони будуть захищені",- йдеться в повідомленні на сайті зовнішньополітичної служби ЄС.

У Євросоюзі очікують дотримання Росією зобов'язань, взятих нею у рамках ОБСЄ та інших міжнародних організацій під час регіональних виборів у вересні 2019 року, додала Косьянчич.

Дивіться також: Понад 1 300 учасників протесту затримали в Москві. Люди скандували: "Путін х#йло!" ВIДЕО

Як повідомлялося, в центрі Москви в суботу відбувалась неузгоджена акція опозиції. За даними МВС, за різні правопорушення на ній було затримано понад тисячу осіб. Водночас голова Ради при президентові РФ із прав людини (РПЛ) Михайло Федотов повідомив про необґрунтовані затримання під час акції.

Перед початком несанкціонованої акції поліція затримала незареєстрованих кандидатів у Мосміськдуму Івана Жданова, Дмитра Гудкова, Юлію Галяміну, Любов Соболь, Іллю Яшина. Стосовно Жданова, Соболь і Яшина було складено протоколи за ч. 2 ст. 20.2 КоАП РФ (організація або проведення публічного заходу без подачі в установленому порядку повідомлення про його проведення), упродовж дня їх затримували двічі. Першого разу Любові Соболь було призначено штраф у 30 тис. рублів за організацію несанкціонованої акції, що відбулась 14 липня в Новопушкінському сквері, другий протокол складено за ч. 8 ст. 20.2 КоАП РФ (повторне порушення порядку організації заходу), повідомила вона у твітері. Суд щодо Іллі Яшина перенесено на 30 липня, цього ж дня відбудеться розгляд стосовно Івана Жданова. Також вдруге було затримано Юлію Галяміну. Після того, як її доставили в ОВС Бірюльово Західне, відпустили додому із зобов'язанням з'явитися в суд 31 липня.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3140002
 
 
 Топ коментарі
 
Сссука, если б вы знали, как я люто озабочен... Протесты в Москве: В ЕС осудили массовые задержания и "непропорциональное применение силы" - Цензор.НЕТ 5391
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Працівники концтабору відлупцювали жєлающіх тоже поработать в концлагєрє.
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Даже не озабачивались. Прости осудили и ожидают. См. текст. Озабоченность это следующая стадия, типа, мы ждали ,но не дождались.
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Да как хотят. Наше поколение всё это уже видело - шоу с кукловодами, дёргающими за ниточки.
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По поводу последних событий в Москве.
Честно говоря, я хотел бы дружественных отношений с Россией, кто бы что не говорил. Но только тогда, когда (и если) они сбросят путина и главное путинизм. Я лично верю, что это когда-нибудь произойдет. Давайте не забывать о том, что ветер свободы и демократии повеял именно из Москвы. Всей душей поддерживаю вышедших на митинг москвичей. Посмотрите, послушайте и вспомните, какой была Россия еще каких-нибудь 20 лет назад https://youtu.be/v5nG5IQ5dMY 👏.
Наутилус Помпилиус : Хлоп - Хлоп
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Тобто, з моменту утворення Московії (а потім штучної країни Росії) людожерсько-рабський менталітет з постійним бажанням міцної руки царя не мінявся, а тут поміняється? Є в мене сумніви. Ця ментальність у них ще з племінних часів. Вони з недовірою відносились до всіх сусідів, і вирізали всіх на у прикордонних районах (такий собі буфер безпеки).
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А какие они были 20 лет назад? Как по мне, то такие же, как и 100, и 300, и со времён Андрея Боголюбского. Твари, ненавидящие всех вокруг. Потому нах, нах и еще раз нах идею "мир, дружба, жвачка, с руснёй.
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Не правда. Я русский и никогда ничего подобного ("ненавидящих все вокруг") за собой не замечал. Но в то же время я вижу, что ненавидишь ты. И это плохо, хотя во время войны это понятно и простительно.
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РуССких ненавижу - это да. Хотя ещё вроде и не так давно переживал и сочувствовал когда герои рассии резали бошки простым руССким ванькам и парамонам и взрывали их в метро и в школах. Глюпый был. Но с 2004-го начал что-то подозревать, а с 2013-го окончатёльно излечился от эмпатии к свинособакам. Объяснять почему?
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114 років тому, по кацапах стріляли, а тут прямо цацкаюця.
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А хто винен дурням, що прийшли до царя в дворець де він три роки вже не жив?
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В день протеста он уехал из столицы. От своего народа, который опять обокрали. Теперь не на выборах, как в 2011-м, а заранее, на подходе.Он бежал из Москвы не зная, что делать с народом. Отдал приказ запугать, погасить пламя, задержав лидеров. Не удалось. Не испугались. Вышли. Мирно. Без оружия. Против дубин.Какой символ.Сесть в батискаф и уйти на дно, в тишину. Где темно, нет шума, упреков, вопросов. Забыть о том, что наверху стоит пустой Кремль, вокруг бушует народный ураган и никого, кроме полиции, между испарившейся властью и народом. Никого и ничего. Осталась голая, тупая сила.И полиция кричит растерянно по рации, гоняясь за демонстрантами: «Что теперь делать?». Пока кричит. Пока не надоело.Он хорошо научился за 20 лет чтить мертвых. Возлагать венки, стоять с опущенной головой, вытянув руки и распрямив спину. С ними просто - они не ответят. С живыми ему трудно.Горячий июльский день 27-го склонился к вечеру. На Москву упала вечерняя прохлада, в окнах зажегся свет. Завтра придет новый день. Люди по всей России, следившие, затаив дыхание, за столицей, проснутся немного в другой стране. Она двинулась вперед - от безмолвия, смирения, покорности. Теперь она пойдет дальше и дальше, все ускоряя и ускоряя шаг.https://echo.msk.ru/blog/serpompo2018/2472003-echo/
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Кто автор? Крым чей??? Хотя... про вовкуХуйло уже стало доходить
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Женский ВИЗГ и вопрос - "ЧТА ВЫ ДЕЛАИТЕ?!"
так выглядит протест по великаросийски

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А что вы такие смелые не приехали протестовать в Крым или на Донбасс?
Это вам не януковичевское кодло ссыкливое.
Укатают в асфальт и фамилию не спросят.
Так что всем смельчакам пока еще не поздно - на митинг в Севастополь о территориальной целостности Украины.
Поезда туда вроде ходят.
Против свободы собраний путин не посмеет пойти.
Вот вам и секрет освобождения Крыма и Донбасса.
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От неуёмные засуждальщики... думаю, ********** покраснел от стыда...
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А що, у Мацквє ті кого ще можна називати ЛЮДЬМИ, підпалювали авто, грабували магазини, руйнували зупинки???
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Внимание привлек снимок, где Путин тащит с большим трудом,
по-видимому, тяжелый чемодан за спиной Собчака. Вглядитесь внимательно в лицо и
фигуру этого маленького ленинградца. Перекошенное лицо его выражает страдание
от ноши и от его внешности, которая его угнетает. Прошло немного времени и этот малый вскарабкался на вершину
власти случайно. Создается впечатление, что он выиграл лотерейный билет у
Волошина и Березовского, которые предъявили его Ельцину, со словами - это наш
победитель в лотерее ,чтобы стать вашим преемником. Ельцин по-видимому был с
бодуна и не возражал. Таким образом Окурок и Бледная моль поменял тяжелый
чемодан Собчака на ядерный чемоданчик и превратился с Окурка в ботоксное,
сатаническое Х..ло, который очаровал всю Россию. Как мало надо людям, чтобы
такой низкорослый тип с лицом бледной моли стал лицом России и отцом нации.

Не зря иностранцы говорят, что загадочную хусскую душу не
разгадать никому.
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Галустян должен возглавить оппозицию 😀😀😀 а то пока толку нет от протестов
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поки що росєяни не готові до активних дій.
певна позиція є, про неї голосно кажуть, але все обмежується пакуванням в автозаки.
ніхто навіть не захищається, бо далі тоді ЩО ?
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ПАСЕ не зассе вздрючить делегацию мордора? Или попросит премиальных?
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Хде були кізякі, я вас спрашиваю? Для чого портить имидж доброй и доблесної роз хвардії?
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І я хотів би почути реакцію від ПАРЄ. З резолюцією.
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Бессмысленный и беспощадный (Часть 1)

POSTED BY: ANTI-COLORADOS ЛИПЕНЬ 28, 2019
Всю субботу из Москвы идут сообщения о стихийных митингах, связанных с очередной эпопеей подтасовки выборов в местные органы власти, но нечто подобное потихоньку расползается по всей стране. Очевидно, что это - лишь поводы, которые группируют вокруг себя людей, а причины в общей усталости населения. Как бы пропаганда не вымывала мозг, а стадо ощущает динамику шкурой. Пока росли зарплаты и все прочее на примитивном уровне это воспринималось так, что сегодня - лучше чем вчера, а завтра - будет лучше, чем сегодня.
Если такое обеспечивается, то правильная пропаганда попадает в цель и публика сидит у телека, борясь с отрыжкой от пива. Причем, она себе мотивированно вбила в голову тезис о том, что ей (публике) не интересно то, какими способами руководство это обеспечивает. Если нога руководства сильнее давит педаль пропаганды, то публика стервенеет и рвет на себе майки и трусы с криками «щаз пафтарю!».

Но вот когда эта схема разворачивается и движется в обратном направлении, а публика начинает ощущать не только то, что сегодня хуже, чем вчера, но и то, что завтра будет хуже, чем сегодня, ситуация меняется. Ведь это совершенно разные вещи, когда орут, что готовы есть г, но не потерять величия, и совсем другое, когда большой ложкой это г зачерпнут из выгребухе и предложат тебе разинуть хлебало. Или не так, можно кричать «хоть камни с неба!», но когда такой камень проломит череп лично тебе или на твоих глазах - твоим детям, то это уже совсем другой фен-шуй.

Но для того, чтобы от желать ребенка от путина или на его худой конец - отведать его царского г, до уже стихийных и довольно массовых, как для РФ протестов, должно пройти какое-то время и появиться ощущение неизбежного и продолжительного ухудшения жизни, начало печь шею, ниже поясницы.

Похоже на то, что сейчас мы наблюдаем в РФ именно эту фазу, поскольку протесты возникают уже из-за чего угодно - свалок, выборов, паводков или чего-то подобного. Десять лет назад о таком даже речи не могло быть. Все протесты были организованными и их возглавляли яркие личности. Собственно говоря, это - классический вариант выпускания пара, поскольку изначально этот протест не рассматривается как средство, при определенных условиях, способное изменить все. Это даже в потенции не вкладывалось.

Сейчас - другое дело. На протест выходят уже не организованные митинги, а стихийно собирающиеся толпы. Это - опасная штука для любой власти. Организованный протест всегда можно обезглавить, а такое - не получится. Пока еще нет эффекта самоподдерживающегося протеста, и неизвестно, может ли там такое возникнуть в принципе. По крайней мере, глядя на кадры протестов и то, как пятеро омоновцев пакуют одного человека, а рядом, человек сто снимает это для ютуба - ничего не произойдет.
Тем не менее, уже это - вызывает напряженние у российских властей. Это значит, что пропаганда уже не удерживает стадо в узде. Оно начинает бурлить самостоятельно и уже непредсказуемо.

Собственно говоря, власть предержащие, на чьих плечах держится власть Путина, имеют неформальный контракт с Путиным и Ко. Они его всячески поддерживают и не заглядывают ему за пазуху, а тот - обеспечивает им комфортную и безопасную жизнь, в том числе - ограждает от бунта черни. А ведь что не говори, а бунты, бессмысленные и беспощадные, происходили на Московии регулярно, и это - одна из московских традиций, которые там не любят вспоминать.

Все эти Пугачевы и Разины - не самая красота. Натуральные бунты с тотальным мародерством, насилием и убийствами, происходили во время похода Наполеона на Москву, например. Тогда чернь развесила своих баринов по деревьям, а имущество начисто разграбили. Кстати, саму Москву тоже разграбили крестьяне соседних сел, а вот сжег ее, генерал-губернатор, князь Растопчин.

Знатный бунт произошел в 1917 году, когда были все те же фирменные грабежи, насилие и убийства, которые чернь творила с упоением и в этот раз - под корень. Но и большевизм не вылечил московитов от этого. В 1941 году все повторилось, разве что коммунистов не успели развешать от души. Они не просто драпали, а согласно планам - за две недели отселялись из приграничных районов совка. Так что пустить красненькую не сильно получилось, а вот пограбить успели, но недолго, поскольку оккупант к мародерству относился отрицательно и пускал грабителей в расход пачками.

Если посмотреть на историю бунтов Московии, то сейчас можно отметить уж слишком затянувшийся отрезок затишья. Но чем он дольше, тем неистовее будет бунт. Речь идет именно о бунте с теми прелестями, которые он всегда несет.
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Я вам скажу, що Беркутня на Майдане виглядала солиднее нежелі ці недоношені росгвардейци. Таке враження що на рассии голод
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Бессмысленный и беспощадный (Часть 2)

POSTED BY: ANTI-COLORADOS ЛИПЕНЬ 28, 2019
На Московии любят это дело и когда начинается - в него включаются все, поскольку грабить, убивать, насиловать, пытать и делать массу других вещей там действительно обожают. Правда, такая возможность выпадает не каждому поколению, но когда это случается - никто в стороне не стоит.

Россиян зря пугали Майданом. Майдан - наше, европейское средство борьбы с преступной властью. Так было и так будет. Россияне на это не способны. У них не включается механизм самоорганизации и ответственности перед собой, окружающими и страной в момент вытеснения преступной власти. За ее уходом не следует вакуума, который и генерирует бунт. Так что они на Майдан не способны просто по своей сути, а вот на бунт - легко, и время уже походит.

Это тем более очевидно потому, что механизм возникновения бунта идентичен тому, что долгое время держало общество в скрепах. То, что было стержнем для последней империи, станет топливом для ее бунта. Ведь что на самом деле сделал Путин? Он довольно долго раскачивал ксенофобию самых нижних и массовых слоев общества. Именно эти слои надо было разбудить, чтобы те стали активной электоральной базой и дали тот самый процент, который делает пребывание у власти самого Путина и правящей верхушки комфортным и уверенным.

Рецепт этот давно и хорошо известен. Чернь должна утратить желание следить за движениями власти, и тогда можно обогащаться практически без ограничений. А для этого надо понимать суть черни. Она всегда - недовольна всем, и также всегда не видит собственной роли в том, что в 21 веке они юзают сортир с выгребухой, когда весь нормальный мир об этом давно забыл. Мозг должен быть вынесен основательно, чтобы чернь не замечала противоречия в том, что телевизор вещает о величии, о рекордных цифрах проданной нефти и газа, и послушав это, он идет в сортир с дыркой в полу.

Этот рецепт был у Сталина, но вариант Гитлера оказался более приемлемым для Путина, и он реализовал именно его. Для этого нужен внешний враг или еще лучше - много врагов, а внутри надо давать все возрастающие подачки, чтобы черни было не до того, кто и как ими правит. И это действительно работало, а немцы, после окончания войны, действительно не догадывались о том, что творится в концлагерях, а тем более - о масштабах того ужаса.

Система была выстроена так, чтобы им это было не интересно, чтоб не было дела до всего этого. Но на каком-то уровне всегда начинается нисходящая часть синусоиды. Ведь рассказывать ужасы о врагах - одно дело, а воевать с ними, уже - другое.
Пока есть победы, все будет перекрываться милитаристским психозом, а это значит, что единожды начав войну, режим ее уже не захочет останавливать, чтобы не вывалилась одна из важнейших скреп. Это все равно, что наркоману - бросить наркотик. А в таком режиме, рано или поздно - ждет поражение, поскольку война ради войны - всегда кончается поражением.

Но и с подачками населению - тоже не все шоколадно. Они просто не могут расти бесконечно, и тоже достигнут своего предела, а тем более, когда одновременно ведется война и плюс к тому - война на истощение ресурсов. Рано или поздно - придется им затягивать пояса и ситуация перейдет в свою обратную крайность. Разбуженная масса нижних слоев просто не находит удовлетворения, а успокоить ее уже невозможно. Джин только вылетает из бутылки легко, а возвращается - очень трудно.

И вот когда эти факторы устойчиво и достаточно долго играют на разрушение, страна входит в полосу «мертвой зыби», когда бунт, кровавый и беспощадный, может начаться в любой момент и полыхнуть просто повсеместно.
Это потому, что слой общества, наиболее приближенный к власти, чувствует как внизу начинает печь и подгорать, и в какой-то момент осознает, что кончится это плохо, а эта, давно невменяемая власть, не способна предотвратить бунт. А это - одно из условий поддержки власти, ради чего на многое закрывались глаза. Поэтому, когда полыхнет, никто даже сказать не сможет, с чего все началось.

И вот здесь, самые рассудительные из российских богатых Буратин, начинают понимать, что репатриация капиталов и семей из Европ и Америк, не что иное, как желание власти застраховаться от бунта заложниками от этой части общества. А это - еще один признак того, что власть уже тоже прекрасно чует жаренное и пытается обезопасить себя таким вот образом.

Казалось бы, а что нам до этого? А на самом деле, нам есть прямое дело до этого. Жить рядом с этой гангреной смертельно опасно. Но жить надо. Мы не можем прямо повлиять на ситуацию и разгромить РФ, по вполне понятным причинам. Мы даже не можем вести боевых действий на ее территории, но постоянно вести войну на своей земле, как минимум - не умно. Надо переносить ее на территорию противника, хотя бы информационную составляющую войны. Чем быстрее там громыхнет, тем скорее перекроются каналы, питающие нашу орду предателей, и тем быстрее Москве станет не до нас. Это - крайне положительный момент.

Именно по этой причине, есть смысл поддерживать любой не организованный протест, поскольку организованный - давно оседлан провокаторами ФСБ. Кстати, ФСБ тоже сейчас попало под невиданную раздачу по причине, указанной выше - из-за утраты лояльности к телу.

В общем, мы полагаем, что в данной ситуации следует исходить из принципа: «враг моего врага - мой друг». Но формулу эту надо читать очень внимательно. Он может быть другом до того момента, пока не свалит нашего врага. Как только лысого повезут в крематорий, «друг» перестает быть таковым и становится тем, кем и был. Он наш друг до тех пор, пока работает на разрушение империи, пусть и путем бунта любого масштаба и последствий. А после этого - все, ибо не было им веры и не будет никогда!
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Евросоюзе ожидают соблюдения Россией обязательств, данных в рамках ОБСЕ Источник: https://censor.net.ua/n3140002

Что бы у вас повылазило.У ожидальщиков сранных.
Деньги кровавые вам карманы не жмут?
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козломордые вы РАБЫ по жизни. Женщин пи-дят а они бегают на видео снимают, а мужики рут _помогите=))
https://www.youtube.com/watch?v=kwGzEUk8KdE&fbclid=IwAR36O3xcRL4xANhRZg4wT4DttWqfrw_vSlJ6_i1kAv7hTyBpt9xes8Urff8
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Как же так, всеми европейцами уважаемый член ПАСЕ и творит такой беспредел!? Не хорошо, господа европейцы.
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Пальчиком ну- ну - ну.
Бомбить сирийских детей не есть гут.
Мы варажаем решительный протест.
Бух на колени и давай протестовать.
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А вам не приходило в голову, что Европа до усрачки боится всего этого стада русских? Они их видели сами, своими глазами, в 1945. Вы думаете, когда русские говорят "Можем повторить..", они не обделываются в свои уютные европейские штанишки? Они и сейчас их видят в своих Европах, но в ничтожно малых дозах, но достаточно, чтобы понимать, что с ними будет, когда они заявятся миллионнами.. Действительно, ОРДА, кровавая и беспощадная!
Потому, и заигрывают они с путиным, и прыгают перед ним на задних лапках, чтобы он и дальше держал орду в "срепах". Даже деньги его наворованые хранят в своих банках. Но когда начал он войну в Украине, то поняли, какую змею пригрели на груди. Помните, какие глаза были у Меркель, когда Владимир оказался в другой реальности, по ее мнению..
Не учли они, у маньяков аппетит разгорается во время еды. Как у ихнего Адольфушки, которому сначала Суддеты скормили..потом Австрию, Чехославакию и пошла жара дальше..Только одному Черчилю ума хватило начать борьбу.
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Единственное в новейшей истории прямое боестолкновение сил НАТО с силами РФ закончилось со счетом 190-0, если не ошибаюсь. Так что бояться россиян нет смысла, армии НАТО имеют технологическое преимущество перед российской. Даже полуразворованная украинская армия на Донбассе смогла более-менее достойно насколько возможно противостоять российской армии.
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"Ледокол" Суворова почитайте, и вы поймете с какого перепуга Гитлер, властелин всей Европы напал на лапотную Россию.
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Одни граждане РФ с энтузиазмом дубасят других граждан РФ... Третьи граждане РФ с интересом снимают процесс на телефоны. Всем всё нравится. ЕС каким боком пытается вставить сюда свою рожу?
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"я на стоянке автозаков заранее пробрался внутрь - чтобы потом не торопиться и не стоять в очередях." Протести в Москві: у ЄС засудили масові затримання і "непропорційне застосування сили" - Цензор.НЕТ 6241
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Посвятите меня,не ведающего .Что такое "непропорциональное применение силы" ?
То-есть против того, что-бы пи""здить пропорционально , Европа не против ?
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в маЦкве можно и нужно п..здить всех подряд и непропорционально и будет только на пользу. Протести в Москві: у ЄС засудили масові затримання і "непропорційне застосування сили" - Цензор.НЕТ 2360
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Согласен.Чем больше они отхватят звиздюлей тем скорее до них дойдет, что Крым не их ,а ворованный.
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Повністю підтримую дії росіянських мусорів, прошу добавити росіянськім рабам ще!
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Да, сдал старик Кабаев за двадцать годков. Но как был )(уйлом моложавым так и стал )(уйлом старым
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интересно, что в ПАСЕ скажут по этому поводу
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И они хотят договариваться с этим ублюдком..?
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Не то что бы кого то оправдать или пристыдить, но все таки закон есть закон и граждане должны его соблюдать, а если и есть какие то вопросы, то к странам ЕС они тоже есть, которых не очень то беспокоило, когда Макрон несколько месяцев гонял по Парижу желтые жилеты, которые тоже были не согласны с политикой властей - невольно вспоминается пословица - в своем глазу бревна не видишь.
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Повязали ПОЛОВИНУ митингующих, как стадо. И не вякнули. Это жуть.
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Стояли на коленях , как рабы . Таким способом нельзя поменять свои мозги и страну .
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Аваков почав тренування ще в травні!
"У Рівному затримали і затягли до міліції двох неповнолітніх за одиночний пікет із плакатом про "імпічмент"
Дітей засудив рівенський суд!

Також, за одиничний пікет і плакат затримували активіста руху "Відсіч", напередодні 2 туру,
Із плакатом проти тодішнього кандидата в президенти, який тепер новообраний.
Протести в Москві: у ЄС засудили масові затримання і "непропорційне застосування сили" - Цензор.НЕТ 1981
Протести в Москві: у ЄС засудили масові затримання і "непропорційне застосування сили" - Цензор.НЕТ 8096
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Пусть они свою глубокую озабоченность засунут в СП2 или какое нибудь другое место.
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