 Кияни "отримали перші практичні негативні наслідки виборів" - ВС віддав забудовнику гектар зеленої зони в Шевченківському районі, - Левченко

Як передає Цензор.НЕТ, про це написав на сторінці у фейсбуці народний депутат Юрій Левченко.

Наводимо його пост.

"Нам, разом із громадою та депутатом Київради Кутняком Святославом вдалося в 2015 році розірвати договір оренди забудовника й створити на цьому гектарі зеленої зони сквер. Проте протистояння із забудовником тривали вже майже 4 роки, бо забудовник подав до суду й справу розглядало вже декілька десятків суддів. Ми вже навіть виборювали справедливі рішення, проте ділянка виявилась занадто вартісною, аби її просто так віддали громаді Києва.

У січні 2018 року ми нарешті отримали позитивне рішення в апеляційному господарському суді, але через касацію справу знову було повернуто в апеляційну інстанцію. А вже у квітні 2019 року продажна колегія суддів ухвалює рішення на користь забудовника! Лишалася надія на нашу касацію, в якій ми оскаржували абсурдність рішення апеляційної колегії. Наша правова позиція була бездоганною. І ось 9 липня було тривале судове засідання (https://www.facebook.com/Y.V.Levchenko/posts/1544756725655732). Проте судді вирішили перенести ухвалення рішення на 25 липня - одразу після виборів.

Логіка була простою: якщо не буде цього незручного Левченка, то можна спокійно брати гроші й ухвалювати корупційне рішення, немає про що хвилюватися. Так і сталося. Після років боротьби ділянку повернули забудовнику.

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Але ми не зупинимося. Так, ми вже не матимемо інструментарію народного депутата, проте наша команда продовжить боротьбу за збереження цієї зеленої зони й багатьох інших у Києві. Є низка інших правових механізмів, які можна ще спробувати, та й не тільки...

Я впевнений, що якщо громада буде й надалі разом боротися, то нам вдасться відстояти громадський простір, як ми це вже й робили 4 роки. Разом - сила!

P. S. І, товариство, наступного разу, коли якийсь ваш знайомий із Шевченківського району буде обурюватися, що "немає де погуляти з дитиною", "повітря жахливе", "стою в пробках" тощо, запитайте, за кого він чи вона голосували 21 липня 2019 року".