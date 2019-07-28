 Кияни "отримали перші практичні негативні наслідки виборів" - ВС віддав забудовнику гектар зеленої зони в Шевченківському районі, - Левченко

Як передає Цензор.НЕТ, про це написав на сторінці у фейсбуці народний депутат Юрій Левченко.
Наводимо його пост.
"Нам, разом із громадою та депутатом Київради Кутняком Святославом вдалося в 2015 році розірвати договір оренди забудовника й створити на цьому гектарі зеленої зони сквер. Проте протистояння із забудовником тривали вже майже 4 роки, бо забудовник подав до суду й справу розглядало вже декілька десятків суддів. Ми вже навіть виборювали справедливі рішення, проте ділянка виявилась занадто вартісною, аби її просто так віддали громаді Києва.
У січні 2018 року ми нарешті отримали позитивне рішення в апеляційному господарському суді, але через касацію справу знову було повернуто в апеляційну інстанцію. А вже у квітні 2019 року продажна колегія суддів ухвалює рішення на користь забудовника! Лишалася надія на нашу касацію, в якій ми оскаржували абсурдність рішення апеляційної колегії. Наша правова позиція була бездоганною. І ось 9 липня було тривале судове засідання (https://www.facebook.com/Y.V.Levchenko/posts/1544756725655732). Проте судді вирішили перенести ухвалення рішення на 25 липня - одразу після виборів.
Логіка була простою: якщо не буде цього незручного Левченка, то можна спокійно брати гроші й ухвалювати корупційне рішення, немає про що хвилюватися. Так і сталося. Після років боротьби ділянку повернули забудовнику.
Але ми не зупинимося. Так, ми вже не матимемо інструментарію народного депутата, проте наша команда продовжить боротьбу за збереження цієї зеленої зони й багатьох інших у Києві. Є низка інших правових механізмів, які можна ще спробувати, та й не тільки...
Я впевнений, що якщо громада буде й надалі разом боротися, то нам вдасться відстояти громадський простір, як ми це вже й робили 4 роки. Разом - сила!
P. S. І, товариство, наступного разу, коли якийсь ваш знайомий із Шевченківського району буде обурюватися, що "немає де погуляти з дитиною", "повітря жахливе", "стою в пробках" тощо, запитайте, за кого він чи вона голосували 21 липня 2019 року".
Хотя тебя почитаешь, то про 5% твой лечащий тебе врёт, чтоб ты не расстаивался.
Похоже что Турчинов или кто там у мормонов смотрящий отжал участок под сквер еще в 2015 году, а виноват все равно Зеленский
Да пошел он в зад!
Собирался уступить этот участок пустыря с руинами детского садика и дрожжевой фабрики за взятку, а тут облом!
не рассказал главного..
кто этот ЗАГАДОЧНЫЙ застройщик, кто за ним стоит?
а где Кличко? или он в Киеве НИЧЕГО не решает?
Но увидел только войну зебобиков и порохоботов - тема ветки им и нахрен не нужна...
Зайду позже, может адекватные подтянутся...
За зеленым забором пару чахлых деревьев, которые выросли на руинах детского садика завода Артема и дрожжевой фабрики.
Туда даже с собаками гулять никто не ходит.
А это место - самый центр Киева, очень лакомый кусок для кармана каждого "активиста".
Ну, це таке... Всі такі "рішення" будуть відмінені...
Справа в іншому: щоб такі "хлібні" місця знову не були зайняті злодіями і їх лакеями типу баблокатів, лєр-лєр, акваріусів, гигів, ксеньвб і т.п., тільки вже з інших кланів.
Читай внимательно статью. Цитирую:
А уже в АПРЕЛЕ 2019 продажная коллегия судей выносит решение в пользу застройщика! Источник: https://censor.net.ua/n3140001
Когда были выборы депутатов? В ИЮЛЕ!!!