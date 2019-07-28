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Все про:Київ (6332) забудова (195) Левченко Юрій (21)

 Кияни "отримали перші практичні негативні наслідки виборів" - ВС віддав забудовнику гектар зеленої зони в Шевченківському районі, - Левченко

Днями Шевченківський район "отримав перші практичні негативні наслідки виборів 21 липня на 223-му окрузі". Верховний Суд віддав забудовнику гектар зеленої зони в серці району на вулиці Глибочицька, 5.

Як передає Цензор.НЕТ, про це написав на сторінці у фейсбуці народний депутат Юрій Левченко.

Наводимо його пост.

"Нам, разом із громадою та депутатом Київради Кутняком Святославом вдалося в 2015 році розірвати договір оренди забудовника й створити на цьому гектарі зеленої зони сквер. Проте протистояння із забудовником тривали вже майже 4 роки, бо забудовник подав до суду й справу розглядало вже декілька десятків суддів. Ми вже навіть виборювали справедливі рішення, проте ділянка виявилась занадто вартісною, аби її просто так віддали громаді Києва.

У січні 2018 року ми нарешті отримали позитивне рішення в апеляційному господарському суді, але через касацію справу знову було повернуто в апеляційну інстанцію. А вже у квітні 2019 року продажна колегія суддів ухвалює рішення на користь забудовника! Лишалася надія на нашу касацію, в якій ми оскаржували абсурдність рішення апеляційної колегії. Наша правова позиція була бездоганною. І ось 9 липня було тривале судове засідання (https://www.facebook.com/Y.V.Levchenko/posts/1544756725655732). Проте судді вирішили перенести ухвалення рішення на 25 липня - одразу після виборів.

Логіка була простою: якщо не буде цього незручного Левченка, то можна спокійно брати гроші й ухвалювати корупційне рішення, немає про що хвилюватися. Так і сталося. Після років боротьби ділянку повернули забудовнику.

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Але ми не зупинимося. Так, ми вже не матимемо інструментарію народного депутата, проте наша команда продовжить боротьбу за збереження цієї зеленої зони й багатьох інших у Києві. Є низка інших правових механізмів, які можна ще спробувати, та й не тільки...

Я впевнений, що якщо громада буде й надалі разом боротися, то нам вдасться відстояти громадський простір, як ми це вже й робили 4 роки. Разом - сила!

P. S. І, товариство, наступного разу, коли якийсь ваш знайомий із Шевченківського району буде обурюватися, що "немає де погуляти з дитиною", "повітря жахливе", "стою в пробках" тощо, запитайте, за кого він чи вона голосували 21 липня 2019 року". 

Кияни отримали перші практичні негативні наслідки виборів - ВС віддав забудовнику гектар зеленої зони в Шевченківському районі, - Левченко 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3140001
 
   
 Топ коментарі
 
Всьо тока пачынаеться!!!!!Да ЗЕ дебилы!!!!?????
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Ну старый депутат был против застройки, новому - очень деньги нужны. А так да, ни причем.
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Бо як був президентом Порошенко недореформовані суди боялися приймати незаконні рішення, а тепер не бояться. Невже ви не відчуваєте різниці?
Це ви винні в тому, що так сталося.
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Та я ж не твой доктор...
Хотя тебя почитаешь, то про 5% твой лечащий тебе врёт, чтоб ты не расстаивался.
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Йдеться про сквер площею 0,92 га, на місці якого хочуть побудувати молитовний будинок Церкви Ісуса Христа Святих Останніх Днів в Україні (церква мормонів, - ред). Проект рішення підготовлений депутатом від "Самопомочі" Романом Марченком.

Похоже что Турчинов или кто там у мормонов смотрящий отжал участок под сквер еще в 2015 году, а виноват все равно Зеленский
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Зеленая зона?
Да пошел он в зад!
Собирался уступить этот участок пустыря с руинами детского садика и дрожжевой фабрики за взятку, а тут облом!
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А к новоизбранному депутату обращались? Впрочем он пока ещё не депутат. Депутат пока ещё Левченко. И ещё месяц будет депутутом. В чём дело? Всего свету что в оконце? Так его пока ещё не погасили. И не факт что новый депутат не поддержит вашу праведную борьбу. Короче - нытьё проигравшего. Что ж вы такие нехорошие меня обидели?
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И очередной наброс для говноплевания порохососов.
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рассказал-ВСЁ!
не рассказал главного..
кто этот ЗАГАДОЧНЫЙ застройщик, кто за ним стоит?

а где Кличко? или он в Киеве НИЧЕГО не решает?
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А что Верховный Суд? Петя собрал сборище продажных судей для которых Правосудие лишь пустой звук.
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5 років, змушені були боятися і притримуватися закону, але зараз... Страждання закінчені, можна по -беззаконню. Та нова влада ж подасть касацію на свавілля суддів? Правда?
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Какой контингент привел петя ВС, что при удобном случае они показали свои рыла барыг? Идиот.
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Хотел почитать комменты, чтобы понять где правда...
Но увидел только войну зебобиков и порохоботов - тема ветки им и нахрен не нужна...
Зайду позже, может адекватные подтянутся...
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так сама новость манипулятивна. Не понятно кто застройщик, во всем абстракто обвинена "новая власть". В этом случае разве можно понять "где правда"?
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Нагугли Глубочицкая, 5, перейди в режим просмотра улиц и увидишь, где правда.
За зеленым забором пару чахлых деревьев, которые выросли на руинах детского садика завода Артема и дрожжевой фабрики.
Туда даже с собаками гулять никто не ходит.
А это место - самый центр Киева, очень лакомый кусок для кармана каждого "активиста".
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Левченко, если тебя не выбрали, значит быдлякам не впал твой парк
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Приходить нова влада, яка, судячи з заяв, брати не дасть. Тому все порошенківсько-ригівське лайно, яке ДО СЬОГОДНІ біля корит, елементарно старається нажертись в останні дні скільки можна, бо ж завтра не дадуть, виженуть, ліквідують тощо...
Ну, це таке... Всі такі "рішення" будуть відмінені...
Справа в іншому: щоб такі "хлібні" місця знову не були зайняті злодіями і їх лакеями типу баблокатів, лєр-лєр, акваріусів, гигів, ксеньвб і т.п., тільки вже з інших кланів.
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Чтобы победить такого застройщика нужно забрать у него лицензию.
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А вибори тут до чого? КОжна муха гадить тільки у відповідності є вибори чи немає.? То Зеленський винен, чи продажне керівництво міста відає зелені зони та забудовує все що можна та неможна.
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Да и уйх с ним,нахрена быдлу сквер,пусть выхлопом дышат
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так это только начало, пробные шаги молодых политиков команды зе, где все как один новые и чисты от честности лица.
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Пока новая ВР не заработала, петины барыги в мантиях будут пользоваться этим.
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"первые практические негативные последствия выборов" - не тільки кияни, а всі українці отримали ще п'ять років тому, коли парашенка та його банда пограбувала українців та віджала все що можна .
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Кияни "отримали перші практичні негативні наслідки виборів" - ВС віддав забудовнику гектар зеленої зони в Шевченківському районі, - Левченко - Цензор.НЕТ 6286 Nikol Kovalenko

Читай внимательно статью. Цитирую:
А уже в АПРЕЛЕ 2019 продажная коллегия судей выносит решение в пользу застройщика! Источник: https://censor.net.ua/n3140001
Когда были выборы депутатов? В ИЮЛЕ!!!
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