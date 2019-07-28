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 Політика України, Суспільство
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Все про:інваліди (137) омбудсмен (207) інвалідність (5)

 В Україні створили посаду омбудсмена з прав людей з інвалідністю

Кабінет Міністрів України ухвалив постанову про створення посади уповноваженого з прав людей з інвалідністю зі створенням його апарату.

Як передає Цензор.НЕТ, відповідну постанову оприлюднено на сайті Кабінету Міністрів України.

Також, згідно з постановою, буде ліквідовано офіси з питань європейської та євроатлантичної інтеграції, Департамент із питань стратегічного планування та координації державної політики, Департамент із питань державного управління, Департамент із питань регіональної політики і Департамент забезпечення документообігу та контролю.

"Утворити в структурі Секретаріату Кабінету Міністрів України в межах граничної чисельності працівників Секретаріату Директорат взаємодії з Верховною Радою України, Департамент забезпечення документообігу, управління організаційно-аналітичного забезпечення діяльності прем'єр-міністра України і ввести посаду урядового уповноваженого з прав людей з інвалідністю з утворенням його апарату", - йдеться в документі.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3140000
 
 
 Топ коментарі
 
...с созданием его аппарата.
Портфели закончились? Минисерство по делам ветеранов уже создали? Значит пора создавать министерство по делам инвалидов. И аппарат...
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Вопрос стоит в социализации инвалидов, а не в том, чтоб загнать их в соц.гетто со своим омбудсменом и параллельной инфроструктурой. Может спец. паспорта будем печатать и банковские карти випускать?
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Там Порох еще долго будет ссать в подьездах...
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Нет, Потрошенковская кнопкодавка завалила все в этом направлении.
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...с созданием его аппарата.
Портфели закончились? Минисерство по делам ветеранов уже создали? Значит пора создавать министерство по делам инвалидов. И аппарат...
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а я думал: ну вот в такой теме какой можно найти поіод, чтобі вісраться шоколадом?
та легко
у песиков дна нет
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Вопрос стоит в социализации инвалидов, а не в том, чтоб загнать их в соц.гетто со своим омбудсменом и параллельной инфроструктурой. Может спец. паспорта будем печатать и банковские карти випускать?
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Минимальная пенсия 2 тыс.грв., а у пенсионера по инвалидности 1564 грв., может что-то изменится.
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Потрошенко їх і загнав у гетто, ігноруючи та створюючи вади, тепер треба інвалідів виводиться з гето.
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Вся эта канитель затевалась только чтобы сократить департамент по евроинтеграции. Думая предельно ясен курс президента. Зе будет декларировать нейтралитет.
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Так кабмин, который эти решения принимает, порошенковский пока что
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У вас не правильная информация, сейчас решения принимает зе и его команда
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Там Порох еще долго будет ссать в подьездах...
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Будет Гройсмана в кресле на допросы возить.
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Также, согласно постановлению, будут ликвидированы офисы по вопросам европейской и евроатлантической интеграции, Департамент по вопросам стратегического планирования и координации государственной политики.
Источник: https://censor.net.ua/n3140000

Дуже цікаво ! В Україні створили посаду омбудсмена з прав людей з інвалідністю - Цензор.НЕТ 6556
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А чи не пора вже створювати посаду омбудсмена омбудсменів... а то цих людей з особливими стільки розвелося і ВР, і в Кабміні, і при Президентові що пора вже подбати і про їх захист про захист державного бюджету від цих дармоїдів ! В Україні створили посаду омбудсмена з прав людей з інвалідністю - Цензор.НЕТ 1830
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Первая власть которая не игнорирует права инвалидов. Хорошо, что пороховласть, которая уничтожала инвалидов и служила интересам олигархов в прошлом.
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Да ладно?И пяти лет не прошло,как инвалиды начали массово появляться в стране.Некогда Пете было такой фигней заниматся,да?Бабло надо было кроить всеми силами.А то эти инвалиды,переселенцы лезут и лезут,хотят чего-то...Квартиру им дай,пособие дай.Тут своим порохоботам на всех квартир и домов в Киеве не хватает,а ещё и эти...А хотя как раз на порохомразей то каартирки с домами и зарплатки астрономические изыскали.А кто знает,за что Прошенко по мордасам Полтаве надавал на празновании по случаю прохождения в раду?
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