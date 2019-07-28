 В Україні створили посаду омбудсмена з прав людей з інвалідністю

Як передає Цензор.НЕТ, відповідну постанову оприлюднено на сайті Кабінету Міністрів України.
Також, згідно з постановою, буде ліквідовано офіси з питань європейської та євроатлантичної інтеграції, Департамент із питань стратегічного планування та координації державної політики, Департамент із питань державного управління, Департамент із питань регіональної політики і Департамент забезпечення документообігу та контролю.
"Утворити в структурі Секретаріату Кабінету Міністрів України в межах граничної чисельності працівників Секретаріату Директорат взаємодії з Верховною Радою України, Департамент забезпечення документообігу, управління організаційно-аналітичного забезпечення діяльності прем'єр-міністра України і ввести посаду урядового уповноваженого з прав людей з інвалідністю з утворенням його апарату", - йдеться в документі.
Портфели закончились? Минисерство по делам ветеранов уже создали? Значит пора создавать министерство по делам инвалидов. И аппарат...
та легко
у песиков дна нет
Источник: https://censor.net.ua/n3140000
Дуже цікаво !
про їх захистпро захист державного бюджету від цих дармоїдів !