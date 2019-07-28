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 Політика України
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Все про:децентралізація (236) Корнієнко (13)

 У "Слузі народу" пропонують замінити держадміністрації префектурами

У партії "Слуга народу" пропонують провести реформу адміністративного устрою, замінивши державні адміністрації префектурами.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю LB.ua заявив глава виборчого штабу партії Олександр Корнієнко.

За його словами, реформа передбачає "розширення повноважень влади на місцевому рівні і зменшення ролі таких елементів, як держадміністрації".

Їх, за словами Корнієнка, замінять префектури, "які стежитимуть за законністю рішень місцевих рад".

"За такої моделі... йдеться про укрупнення районів, якими займатиметься префект", - зазначив він і додав, що планується залишити 100 районів.

"У нас є група, яка займається децентралізацією та місцевим самоврядуванням. Щось робитиметься з нуля, щось буде доопрацьовано", - повідомив Корнієнко, говорячи про проект реформи.

Він додав, що децентралізація є в програмах усіх політичних сил і "її підтримують".

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3139999
 
   
 Топ коментарі
 
а нафига тогда кличка спихнуть стараетесь,префектурщики?
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введение префектов-это французский вариант.а во франции президентско-парламентская республика.так шо если по сути-зелебеня хочет усиления президентской власти.как и янучара.причем еще даже не дождавшись работы парламента.
это и есть стремление к узурпации.
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Ещё одно меганеотложное дело наряду с переездом с Банковой. И опять за счёт зебилов... У "Слузі народу" пропонують замінити держадміністрації префектурами - Цензор.НЕТ 4152
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роман безсмертний все не заспокоїться, це ж його ідея за часів Юща
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якщо це зменьгить кількість паразитів то нехай.
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Не названия кресел нужно менять, а порошенковских и рыгоанальных воровских уйобков, которые годами пердят в эти кресла!
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