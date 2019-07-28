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 Політика України, Економіка
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Все про:шельф (10) Гройсман (3542) Пономарьов Ілля (36)

 "З нетерпінням чекаємо справедливого рішення українського Кабміну", - Пономарьов про пропозицію Гройсмана провести повторний конкурс на розробку українського шельфу

Спроба оголосити новий конкурс на право розробки українського шельфу призведе до затримки щонайменше ще на рік.

Як передає Цензор.НЕТ, про це на сторінці у фейсбуці написав ексдепутат Державної думи Росії Ілля Пономарьов, реагуючи на недавній пост прем'єр-міністра Володимира Гройсмана, в якому той запропонував провести повторний конкурс на право розробки українського шельфу.

Наводимо текст Пономарьова повністю.

"Хотів би пояснити нашу позицію.

Почну з того, що я повністю розумію думку скептиків, які говорили, що проводити конкурс у передвиборчий період - не найкраще рішення. Однак коли готувався конкурс (осінь 2018-го), ніхто в уряді не припускав такої політичної турбулентності навесні-влітку цього року. Тому сумніваюся, що там був злий умисел.

Аргумент про стислість конкурсу - 2 місяці на підготовку - для мене взагалі вельми сумнівний. Trident почав підготовку до заходу на шельф на початку 2018 року, зробив IPO в травні 2018-го, направив офіційну заявку в Кабмін України в листопаді 2018-го. Крім того, легко загуглити, що Держгеонадра оголосили про підготовку конкурсу також восени 2018-го, за 8 місяців до закінчення терміну подання пропозицій. Ми весь час критикували уряд не за поспіх, а за неквапливість у ключовому для економіки України питанні нарощування власного видобутку газу! Ба більше, що наступного року будуть проблеми з транзитом газу, і про це також було відомо заздалегідь. З метою прискорення процесу ми неодноразово пропонували уряду не йти на УРП, а провести аукціон на цю ділянку. І я, як і раніше, вважаю, що був у цьому питанні правим.

Однак надії на прихід великого західного гравця спонукав уряд діяти за схемою УРП. Знову-таки ми відразу говорили, що жодні мейджори в Україну не прийдуть, і на те є декілька вагомих причин. По-перше, не вкладатимуть ті, у кого є значні активи в Росії (це Shell, ExxonMobil, Total, BP, Conoco, Chevron і низка інших). По-друге, не вкладатимуть ті, хто лише п'ять років тому ухвалив рішення згорнути свою присутність в Україні (ті ж Shell, Exxon, Chevron). По-третє, мейджори взагалі не будуть вкладати в Україну, бо масштаб можливих проектів для них занадто малий. Для компаній типу нашої, або Vermillion, що розпочала партнерство з "Нафтогазом", проект у $1 млрд - це максимально можливе зобов'язання, а для Exxon - мінімальне. Мейджори можуть у майбутньому купити українські успішні компанії з видобутком понад 2-3 млн тонн н.е., але не братимуть на себе ризики з їхнього створення. Це я можу впевнено казати ще й тому, що Trident якраз створений вихідцями з мейджорів - наш голова ради директорів був віцепрезидентом ExxonMobil, а до цього Chevron і Shell, у мене за плечима "ЮКОС" і Schlumberger.

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Однак ми передбачали, що серед компаній середнього розміру інтерес буде високим. І успішні аукціони, і конкурси на наземні УРП це наочно довели. Як і слід було очікувати, конкурси відбулись також у не завжди прозорій боротьбі, проте в підсумку у всіх них перемогли справді гідні гравці. Та ж ситуація склалася і з морським проектом: перемогла та заявка, яка була вочевидь найсильнішою за всіма показниками.

Треба зазначити, що конкуренції бізнесу у нас особливої не було, незважаючи на дуже поважних учасників. Але ніхто не міг ні надати безумовну гарантію повного фінансування першого етапу розробки (200 млн) і закумулювати необхідну суму на рахунку (причому з прозорим джерелом коштів), також і показати розширення цього обсягу до 1 млрд дол. (що взагалі є найбільшою прямою іноземною інвестицією в Україну з моменту Майдану) в разі отримання рентабельного видобутку. Офшорний видобуток - дороге задоволення! Наша пропозиція найщедріша з точки зору частки української держави у видобутої продукції, створює максимум робочих місць у країні і передбачає максимально швидкий запуск проекту, бо тільки у нас є для цього вже створена база і платформа в Румунії, єдина доступна наразі у Чорному морі.

Як виявилося (і для нас це стало несподіванкою), ми конкурували з геополітичним противником (і тут прем'єр правий на всі 100%), який створив союз із тими колишніми держчиновниками вищого рангу, які штовхнули Україну до найглибшої економічної кризи і наслідки діяльності яких, власне, і призвели до гострого інвестиційному голоду в країні. Вони поширюють дезінформацію в ЗМІ і в кулуарах лякають як чинну, так і прийдешню владу, розповідаючи несенітниці про конкурс, що відбувся. І їхня поведінка наочно показує, що у них немає бажання виграти і прийти добувати - є бажання не дати Україні почати розробку свого шельфу, максимально затягнути цей і так вже тривалий процес. Спроба зараз оголосити новий конкурс - це щонайменше ще один рік затримки.

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Думаю, всі ці судоми наших опонентів скоро закінчаться. Упевнений, що після вивчення всіх матеріалів Міжвідомчої комісії, підготовлених фахівцями Мінпаливенерго, прем'єр Гройсман захоче увійти в історію України як керівник уряду, який провів серію успішних залучень у країну іноземних надрокористувачів, який зміг залучити мільярдну інвестицію в національну економіку, за якого було створено першу компанію-інвестора в Україні, що торгує на престижному міжнародному майданчику NASDAQ. До цього аналогічний тиск чинився і на міністра палива та енергетики Насалика, однак він виявився мудрішим і зміг правильно оцінити ситуацію.

Ми з нетерпінням чекаємо справедливого рішення українського Кабінету Міністрів".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3139998
 
   
 Топ коментарі
 
Единственный человек который не голосовал в госдуме за ввод войск в Крым - это поступок - и все он логично написал - да,да - бизнес это и есть - зарабатывание прибыли - как то так
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І займеться мародерством миролюбна реформістська зелена свиня.
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Как по мне, скользкий этот тип. Съехал бы он куда нибудь из Украины.
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мыролюбно разойдется, по реформистски.
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І займеться мародерством миролюбна реформістська зелена свиня.
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Как по мне, скользкий этот тип. Съехал бы он куда нибудь из Украины.
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Гроссе не занесли??, нипарядок... украинской стратегии незаплатят...
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"С нетерпением ждем справедливого решения украинского Кабмина": Пономарев о предложении Гройсмана провести повторный конкурс на разработку украинского шельфа

не пропадет ентот не пропадет нигде,
уже пристроился газ качать в киеве,

газ скважины получил от гасударства и....гатов продавать гасударству газ обратно.
нищее население не куупит-бо нищее.

ахахаха
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Единственный человек который не голосовал в госдуме за ввод войск в Крым - это поступок - и все он логично написал - да,да - бизнес это и есть - зарабатывание прибыли - как то так
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Ну да, ну да. Никогда не думал, зачем он не голосовал? Подумай.
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Так он же сам и дал объяснение типа того, что Крым отжать надо было как-то похитрее, а не так, как было сделано. Он был против формы, но за содержание. Вот и вся разница.
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Тут дело не в Крыме. В ФСБ прекрасно понимали, как будут реагировать в Украине на депутата Думы, который открыто голосовал против аннексии Крыма. Он же герой, он против Путина. Ура, свои люди, давай сюди, хлопче...Такой человек был и нужен. Ну а пока он герой и пользуется внутри Украины доверием, он выполняет то, что придумали на той же Лубянке, а именно: скупка ресурсов. Не дать возможности Украине добывать свой газ и полностью пересесть на газ из России со всеми последствиями. По сути это новый Фирташ.
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Да, мой комментарий, скорее, был для Чингачгука. В любом случае, свою личную позицию по Крыму Пономарев пояснил, т.е. он был на самом деле "за", но другими методами.
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ПаРаша сильно хочет впихнуть Украине свой газ и ей тут конкуренты - враги №1. Судя по реакции кремлеботов, Кремлю вообще не нравится добыча газа в Украине.
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Такая реальность, она тебе не нравится, потому и достала. Но это не значит, что ее нет. Идет серьезная драка за газ, от этого зависит очень многое. И в ход идут любые средства, чтобы его заполучить. Тут же ничего особенного не используется - банальный обман. Очень старый инструмент, но очень эффективный. Не получится - будет что-то еще. В одном не сомневайся: на шельф и на газ будет пытаться наложить лапу Россия, просто для того, чтобы не дать возможность стать энергетически независимой страной. Ну хоть в это можешь поверить?
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та шота мне кажется он из тех,что приехали строить новую раиську в Украине... "С нетерпением ждем справедливого решения украинского Кабмина": Пономарев о предложении Гройсмана провести повторный конкурс на разработку украинского шельфа - Цензор.НЕТ 2931
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Новую роиську здесь впевнено строил порошенко. Боты, олигархи, коррупция, одинаковые призывы на билбордах, обгаживание политических конкурентов - один-в-один.
И желание из народа сделать быдло.
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Casada. Сильно достал Порошенко Х**ла. Х**лоботы до сих пор его "мочат".
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Только быдло из нарІда получилось почему-то сделать кукловоду зелебобы бородатой бабушке из Хайфы. И понадобилось ему для этого точно то же средство коим в быдло превратил раиссян ***** - ТЕЛЯвидение и ненагодована скабейчучка.
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я ваши представления об мироустройстве давно уже изучил.ничего нового ты не сказал "З нетерпінням чекаємо справедливого рішення українського Кабміну", - Пономарьов про пропозицію Гройсмана провести повторний конкурс на розробку українського шельфу - Цензор.НЕТ 4894
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Украина обязана помочь Газпрому в этот нелёгкий час...а свой газ нужно оставить нащадкам.
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Нахер этих путинцев,для них вообще нужно наложить запрет работать в Украине,а этот раздал взятки перед выборами,типа выйграл конкурс и теперь вякает.
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Хе-хе. Или хе-хе-хе. Как правильно? Но можно не сомневаться в одном: ФСБ - очень серьезный инвестор и теперь он будет добывать еще и газ. А нам придется наблюдать, как Европа попросит Нафтогаз продлить контракт по транзиту с Газпромом еще на один год. Заметьте, не от Газпрома они будут что-то требовать, а от Нафтогаза. Интересное шоу, правда?
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Одному чорти вважаються, другому білочки, іншому ФСБ. Економіку потрібно піднімати, шукати прибутки, інвесторів, в іншому разі так і будемо ходити з протягнутою рукою...
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Инвестор - это далеко не то же самое, что ФСБ-инвестор. Последнее как раз и предназначено для того, чтобы экономика не поднялась. Неужели кто-то думает, что про Украину на Лубянке забыли и просто так дадут поднять экономику? Никто ничего не забыл. Мешать будут разными способами, и обман здесь играет одну из ведущих ролей. Обманешь народ - народ твой, и делай с ним что хочешь.
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А де саме Пономарьов не правий?
Перечитав статтю декілька разів, все він логічно пояснив...
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ну фсё...теперь обидится вернется обратно в госдуму раиськи
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Тебе какое дело до украинских недр?Казачек засланый.Кто ты такой вообще?Понавезли сюда разных Говнопольских,Киселевых,Бабченков и остальной сброд.Типа родившися тут воров и хапуг не хватает и этот в доляху хобот сунет.Свободен до Урала!
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Вот и вылез главный тормоз, не гройсман его кличут - сво...ь.
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Интересно, что инвесторам интереснее смотреть: зазывания /Зеленского или реальный рейдерский отжим на этапе конкурса?
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Борман розраховував собі частину прихопити, а тут якійсь Пономарьов втрутився ... нєпорядок, треба переробити.
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28.07.2019 г.
Находящийся в средней тяжести алкогольной интоксикации Зеленский на работе отсутствует. По ОПУ печально бродит забытый всеми Данилюк. В своем кабинете Пристайко пытается разобрать все входящие документы условно относящиеся к "международным".

С ним общается Пономарев, которого .... нехороший Гройсман пытается кинуть через ... по вопросу участка "Дельфин". Это зря. На "Дельфин" нацелился Коломойский.
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Представьте！ КАК ？？ На роисе можно стать депутатом госдумы и быть против путина！ Это засланный агент！ Его задача улыбаться, критиковать рашу, и скупать путину всё что сможет！ Это
же очевидно！ Эта дрянь не занимается просто бизнесом, ОНО лезет в ГАЗ！. Вот его задача！ В час Х эта сволочь будет приедет на танке за якобы своей собственностью！
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