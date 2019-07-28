 "З нетерпінням чекаємо справедливого рішення українського Кабміну", - Пономарьов про пропозицію Гройсмана провести повторний конкурс на розробку українського шельфу

Як передає Цензор.НЕТ, про це на сторінці у фейсбуці написав ексдепутат Державної думи Росії Ілля Пономарьов, реагуючи на недавній пост прем'єр-міністра Володимира Гройсмана, в якому той запропонував провести повторний конкурс на право розробки українського шельфу.
Наводимо текст Пономарьова повністю.
"Хотів би пояснити нашу позицію.
Почну з того, що я повністю розумію думку скептиків, які говорили, що проводити конкурс у передвиборчий період - не найкраще рішення. Однак коли готувався конкурс (осінь 2018-го), ніхто в уряді не припускав такої політичної турбулентності навесні-влітку цього року. Тому сумніваюся, що там був злий умисел.
Аргумент про стислість конкурсу - 2 місяці на підготовку - для мене взагалі вельми сумнівний. Trident почав підготовку до заходу на шельф на початку 2018 року, зробив IPO в травні 2018-го, направив офіційну заявку в Кабмін України в листопаді 2018-го. Крім того, легко загуглити, що Держгеонадра оголосили про підготовку конкурсу також восени 2018-го, за 8 місяців до закінчення терміну подання пропозицій. Ми весь час критикували уряд не за поспіх, а за неквапливість у ключовому для економіки України питанні нарощування власного видобутку газу! Ба більше, що наступного року будуть проблеми з транзитом газу, і про це також було відомо заздалегідь. З метою прискорення процесу ми неодноразово пропонували уряду не йти на УРП, а провести аукціон на цю ділянку. І я, як і раніше, вважаю, що був у цьому питанні правим.
Однак надії на прихід великого західного гравця спонукав уряд діяти за схемою УРП. Знову-таки ми відразу говорили, що жодні мейджори в Україну не прийдуть, і на те є декілька вагомих причин. По-перше, не вкладатимуть ті, у кого є значні активи в Росії (це Shell, ExxonMobil, Total, BP, Conoco, Chevron і низка інших). По-друге, не вкладатимуть ті, хто лише п'ять років тому ухвалив рішення згорнути свою присутність в Україні (ті ж Shell, Exxon, Chevron). По-третє, мейджори взагалі не будуть вкладати в Україну, бо масштаб можливих проектів для них занадто малий. Для компаній типу нашої, або Vermillion, що розпочала партнерство з "Нафтогазом", проект у $1 млрд - це максимально можливе зобов'язання, а для Exxon - мінімальне. Мейджори можуть у майбутньому купити українські успішні компанії з видобутком понад 2-3 млн тонн н.е., але не братимуть на себе ризики з їхнього створення. Це я можу впевнено казати ще й тому, що Trident якраз створений вихідцями з мейджорів - наш голова ради директорів був віцепрезидентом ExxonMobil, а до цього Chevron і Shell, у мене за плечима "ЮКОС" і Schlumberger.
Однак ми передбачали, що серед компаній середнього розміру інтерес буде високим. І успішні аукціони, і конкурси на наземні УРП це наочно довели. Як і слід було очікувати, конкурси відбулись також у не завжди прозорій боротьбі, проте в підсумку у всіх них перемогли справді гідні гравці. Та ж ситуація склалася і з морським проектом: перемогла та заявка, яка була вочевидь найсильнішою за всіма показниками.
Треба зазначити, що конкуренції бізнесу у нас особливої не було, незважаючи на дуже поважних учасників. Але ніхто не міг ні надати безумовну гарантію повного фінансування першого етапу розробки (200 млн) і закумулювати необхідну суму на рахунку (причому з прозорим джерелом коштів), також і показати розширення цього обсягу до 1 млрд дол. (що взагалі є найбільшою прямою іноземною інвестицією в Україну з моменту Майдану) в разі отримання рентабельного видобутку. Офшорний видобуток - дороге задоволення! Наша пропозиція найщедріша з точки зору частки української держави у видобутої продукції, створює максимум робочих місць у країні і передбачає максимально швидкий запуск проекту, бо тільки у нас є для цього вже створена база і платформа в Румунії, єдина доступна наразі у Чорному морі.
Як виявилося (і для нас це стало несподіванкою), ми конкурували з геополітичним противником (і тут прем'єр правий на всі 100%), який створив союз із тими колишніми держчиновниками вищого рангу, які штовхнули Україну до найглибшої економічної кризи і наслідки діяльності яких, власне, і призвели до гострого інвестиційному голоду в країні. Вони поширюють дезінформацію в ЗМІ і в кулуарах лякають як чинну, так і прийдешню владу, розповідаючи несенітниці про конкурс, що відбувся. І їхня поведінка наочно показує, що у них немає бажання виграти і прийти добувати - є бажання не дати Україні почати розробку свого шельфу, максимально затягнути цей і так вже тривалий процес. Спроба зараз оголосити новий конкурс - це щонайменше ще один рік затримки.
Думаю, всі ці судоми наших опонентів скоро закінчаться. Упевнений, що після вивчення всіх матеріалів Міжвідомчої комісії, підготовлених фахівцями Мінпаливенерго, прем'єр Гройсман захоче увійти в історію України як керівник уряду, який провів серію успішних залучень у країну іноземних надрокористувачів, який зміг залучити мільярдну інвестицію в національну економіку, за якого було створено першу компанію-інвестора в Україні, що торгує на престижному міжнародному майданчику NASDAQ. До цього аналогічний тиск чинився і на міністра палива та енергетики Насалика, однак він виявився мудрішим і зміг правильно оцінити ситуацію.
Ми з нетерпінням чекаємо справедливого рішення українського Кабінету Міністрів".
не пропадет ентот не пропадет нигде,
уже пристроился газ качать в киеве,
газ скважины получил от гасударства и....гатов продавать гасударству газ обратно.
нищее население не куупит-бо нищее.
ахахаха
И желание из народа сделать быдло.
Перечитав статтю декілька разів, все він логічно пояснив...
Находящийся в средней тяжести алкогольной интоксикации Зеленский на работе отсутствует. По ОПУ печально бродит забытый всеми Данилюк. В своем кабинете Пристайко пытается разобрать все входящие документы условно относящиеся к "международным".
С ним общается Пономарев, которого .... нехороший Гройсман пытается кинуть через ... по вопросу участка "Дельфин". Это зря. На "Дельфин" нацелился Коломойский.
же очевидно！ Эта дрянь не занимается просто бизнесом, ОНО лезет в ГАЗ！. Вот его задача！ В час Х эта сволочь будет приедет на танке за якобы своей собственностью！