 "З нетерпінням чекаємо справедливого рішення українського Кабміну", - Пономарьов про пропозицію Гройсмана провести повторний конкурс на розробку українського шельфу

Як передає Цензор.НЕТ, про це на сторінці у фейсбуці написав ексдепутат Державної думи Росії Ілля Пономарьов, реагуючи на недавній пост прем'єр-міністра Володимира Гройсмана, в якому той запропонував провести повторний конкурс на право розробки українського шельфу.

Наводимо текст Пономарьова повністю.

"Хотів би пояснити нашу позицію.

Почну з того, що я повністю розумію думку скептиків, які говорили, що проводити конкурс у передвиборчий період - не найкраще рішення. Однак коли готувався конкурс (осінь 2018-го), ніхто в уряді не припускав такої політичної турбулентності навесні-влітку цього року. Тому сумніваюся, що там був злий умисел.

Аргумент про стислість конкурсу - 2 місяці на підготовку - для мене взагалі вельми сумнівний. Trident почав підготовку до заходу на шельф на початку 2018 року, зробив IPO в травні 2018-го, направив офіційну заявку в Кабмін України в листопаді 2018-го. Крім того, легко загуглити, що Держгеонадра оголосили про підготовку конкурсу також восени 2018-го, за 8 місяців до закінчення терміну подання пропозицій. Ми весь час критикували уряд не за поспіх, а за неквапливість у ключовому для економіки України питанні нарощування власного видобутку газу! Ба більше, що наступного року будуть проблеми з транзитом газу, і про це також було відомо заздалегідь. З метою прискорення процесу ми неодноразово пропонували уряду не йти на УРП, а провести аукціон на цю ділянку. І я, як і раніше, вважаю, що був у цьому питанні правим.

Однак надії на прихід великого західного гравця спонукав уряд діяти за схемою УРП. Знову-таки ми відразу говорили, що жодні мейджори в Україну не прийдуть, і на те є декілька вагомих причин. По-перше, не вкладатимуть ті, у кого є значні активи в Росії (це Shell, ExxonMobil, Total, BP, Conoco, Chevron і низка інших). По-друге, не вкладатимуть ті, хто лише п'ять років тому ухвалив рішення згорнути свою присутність в Україні (ті ж Shell, Exxon, Chevron). По-третє, мейджори взагалі не будуть вкладати в Україну, бо масштаб можливих проектів для них занадто малий. Для компаній типу нашої, або Vermillion, що розпочала партнерство з "Нафтогазом", проект у $1 млрд - це максимально можливе зобов'язання, а для Exxon - мінімальне. Мейджори можуть у майбутньому купити українські успішні компанії з видобутком понад 2-3 млн тонн н.е., але не братимуть на себе ризики з їхнього створення. Це я можу впевнено казати ще й тому, що Trident якраз створений вихідцями з мейджорів - наш голова ради директорів був віцепрезидентом ExxonMobil, а до цього Chevron і Shell, у мене за плечима "ЮКОС" і Schlumberger.

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Однак ми передбачали, що серед компаній середнього розміру інтерес буде високим. І успішні аукціони, і конкурси на наземні УРП це наочно довели. Як і слід було очікувати, конкурси відбулись також у не завжди прозорій боротьбі, проте в підсумку у всіх них перемогли справді гідні гравці. Та ж ситуація склалася і з морським проектом: перемогла та заявка, яка була вочевидь найсильнішою за всіма показниками.

Треба зазначити, що конкуренції бізнесу у нас особливої не було, незважаючи на дуже поважних учасників. Але ніхто не міг ні надати безумовну гарантію повного фінансування першого етапу розробки (200 млн) і закумулювати необхідну суму на рахунку (причому з прозорим джерелом коштів), також і показати розширення цього обсягу до 1 млрд дол. (що взагалі є найбільшою прямою іноземною інвестицією в Україну з моменту Майдану) в разі отримання рентабельного видобутку. Офшорний видобуток - дороге задоволення! Наша пропозиція найщедріша з точки зору частки української держави у видобутої продукції, створює максимум робочих місць у країні і передбачає максимально швидкий запуск проекту, бо тільки у нас є для цього вже створена база і платформа в Румунії, єдина доступна наразі у Чорному морі.

Як виявилося (і для нас це стало несподіванкою), ми конкурували з геополітичним противником (і тут прем'єр правий на всі 100%), який створив союз із тими колишніми держчиновниками вищого рангу, які штовхнули Україну до найглибшої економічної кризи і наслідки діяльності яких, власне, і призвели до гострого інвестиційному голоду в країні. Вони поширюють дезінформацію в ЗМІ і в кулуарах лякають як чинну, так і прийдешню владу, розповідаючи несенітниці про конкурс, що відбувся. І їхня поведінка наочно показує, що у них немає бажання виграти і прийти добувати - є бажання не дати Україні почати розробку свого шельфу, максимально затягнути цей і так вже тривалий процес. Спроба зараз оголосити новий конкурс - це щонайменше ще один рік затримки.

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Думаю, всі ці судоми наших опонентів скоро закінчаться. Упевнений, що після вивчення всіх матеріалів Міжвідомчої комісії, підготовлених фахівцями Мінпаливенерго, прем'єр Гройсман захоче увійти в історію України як керівник уряду, який провів серію успішних залучень у країну іноземних надрокористувачів, який зміг залучити мільярдну інвестицію в національну економіку, за якого було створено першу компанію-інвестора в Україні, що торгує на престижному міжнародному майданчику NASDAQ. До цього аналогічний тиск чинився і на міністра палива та енергетики Насалика, однак він виявився мудрішим і зміг правильно оцінити ситуацію.

Ми з нетерпінням чекаємо справедливого рішення українського Кабінету Міністрів".