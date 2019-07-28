 Водій трактора підірвався на протитанковій міні біля окупованого Нікішиного

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляється у звіті Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні на основі інформації, що надійшла станом на 19:30 26 липня 2019 року.
"26 липня медпрацівники лікарні в населеному пункті Єнакієве (непідконтрольний уряду, 41 км на північний схід від Донецька) повідомили СММ, що 19 липня до них доставили чоловіка (30-39 років) із переломами правої ноги, яких він зазнав від вибуху, ймовірно, протитанкової міни. 27 липня (поза звітним періодом) чоловік розповів спостерігачам телефоном, що в другій половині 19 липня він їхав на тракторі ґрунтовою дорогою з придорожньою рослинністю біля населеного пункту Нікішине (непідконтрольний урядові, 60 км на північний схід від Донецька), коли почув гучний вибух", - сказано у звіті.
За інформацією СММ, 23 липня в будинку пораненого чоловіка в населеному пункті Ольховатка (непідконтрольний урядові, 52 км на північний схід від Донецька) члени патруля СММ зафіксували пошкоджені колеса і шасі трактора, за оцінкою, унаслідок підриву на, ймовірно, протитанковій міні (ТМ-62), а також бачили неподалік розібрані частини трактора.
"Товариш чоловіка, який мешкає в тому ж будинку, повідомив СММ, що 19 липня знайшов потерпілого, який лежав на дорозі з пораненнями правої ноги, та відвіз його до лікарні в Єнакієве", - додали в Місії.
"...Конечно у шахтарей работа тяжелая и опасная...", мало того, еще и очень убыточная для страны, даже разорительная, можно сказать, а эти ребята стучат касками(ельцинская расия в это время тайно помогает финансово лидерам профсоюза) и требуют себе больших денег и гарантий не закрытия убыточных на корню шахт. Это примерно как если бы, например, работники Львовского завода по производству никому уже не нужных тяжелых и больших кинескопов во времена плоских жидкокристаллических панелей требовали не закрывать производство и повышенных себе зарплат...
То есть, плевать на остальных, вообще плевать на здравый смысл, плати нам, государство, иначе мы все разрушим.
Она не понимает, что это американцы сделали из Америки прекрасную страну, ее просто давит жаба. Тем более, она не понимает, что если переселить американцев в Россию, а россиян в Америку, то очень скоро Америка будет в жопе, а Россия станет прекрасной страной.
Противотанковая мина ТМ-57[править | править код]
Мина противотанковая противогусеничная. Предназначена для выведения из строя гусеничной и колёсной техники противника. Поражение машинам противника наносится за счёт разрушения их ходовой части при взрыве заряда мины в момент наезжания колеса (катка) на нажимную крышку мины[4].Тактико-технические характеристики мины
Тип мины: противогусеничная
Корпус: металлический
Масса: 9 кг
Масса взрывчатого вещества (тротил или ТГА): 6.5 кг
Диаметр: 32 см
Высота с МВ-57: 11.1 см
Высота с МВШ-57: 27.2 см
Диаметр датчика цели: 22 см
Чувствительность: 200-500 кг
Температурный диапазон применения: от −60 до +60 град.
Мина может устанавливаться как на грунт, так и в грунт, в снег, под воду, вручную или средствами механизации (прицепные минные раскладчики ПМР-1, ПМР-2, прицепные минные заградители ПМЗ-3, ПМЗ-4, гусеничный минный заградитель ГМЗ, вертолётная система минирования ВМР-2).
Срок боевой работы мины не ограничивается. При разрушении металлического корпуса мины от коррозии чувствительность мины возрастает с 200-500 кг до 3-5 кг. Самоликвидатором не оснащается.
Якщо були і є юридичні підстави, то подивимось як
шмаркля їх заборонить.
Те кто звали русский мир уже давно выздыхали,а их организаторы среднего щвена пузы греют на островах тропических.Какое им дело до трпкториста из Никишино?
Когда это кто учился на ошибках других?
К танку тоже цепляют спереди каток и спокойно едут разминировать. Взрыв даже в метре от танка ему ничем особо не угрожает