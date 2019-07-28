 Водій трактора підірвався на протитанковій міні біля окупованого Нікішиного

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляється у звіті Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні на основі інформації, що надійшла станом на 19:30 26 липня 2019 року.

"26 липня медпрацівники лікарні в населеному пункті Єнакієве (непідконтрольний уряду, 41 км на північний схід від Донецька) повідомили СММ, що 19 липня до них доставили чоловіка (30-39 років) із переломами правої ноги, яких він зазнав від вибуху, ймовірно, протитанкової міни. 27 липня (поза звітним періодом) чоловік розповів спостерігачам телефоном, що в другій половині 19 липня він їхав на тракторі ґрунтовою дорогою з придорожньою рослинністю біля населеного пункту Нікішине (непідконтрольний урядові, 60 км на північний схід від Донецька), коли почув гучний вибух", - сказано у звіті.

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За інформацією СММ, 23 липня в будинку пораненого чоловіка в населеному пункті Ольховатка (непідконтрольний урядові, 52 км на північний схід від Донецька) члени патруля СММ зафіксували пошкоджені колеса і шасі трактора, за оцінкою, унаслідок підриву на, ймовірно, протитанковій міні (ТМ-62), а також бачили неподалік розібрані частини трактора.

"Товариш чоловіка, який мешкає в тому ж будинку, повідомив СММ, що 19 липня знайшов потерпілого, який лежав на дорозі з пораненнями правої ноги, та відвіз його до лікарні в Єнакієве", - додали в Місії.