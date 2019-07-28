 ПЦУ проведе молебень до Дня хрещення Русі в Києві, рух транспорту буде обмежено

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ПЦУ.
Зокрема, в неділю, 28 липня, о 8:30 у Софії Київській почнеться Божественна літургія, яку очолить предстоятель Православної церкви України Епіфаній. Згодом, о 10:30, відбудеться Українська хресна хода на чолі з митрополитом Епіфанієм. Хода рушить від святої Софії Київської до пам'ятника святому рівноапостольному князю Володимиру. Об 11:00 відбудеться молебень біля пам'ятника святому рівноапостольному князю Володимиру.
А об 11:45 митрополит Єпіфаній проведе спілкування з представниками ЗМІ.
З 12:00 відбудеться паломництво вірян до чудотворних святинь - частинки Древа Хреста Господнього і мощей святого апостола Андрія Первозванного - у Свято-Михайлівському Золотоверхому соборі.
Як повідомляє пресслужба КМДА, вносяться зміни в роботу наземного громадського транспорту.
"28 липня від початку руху до закінчення заходів на період закриття руху всіх видів транспорту на вул. Володимирській (на ділянці від вул. Великої Житомирської до вул. Ірининської), Володимирському проїзді, вул. Софійській, вул. Алли Тарасової, вул. Малій Житомирській, Рильському пров., Михайлівському пров., вул. Михайлівській, вул. Костьольній, вул. Трьохсвятительській, вул. В. Житомирській (на ділянці від вул. Володимирської до вул. Михайлівської) рух громадського транспорту буде організовано:
- тролейбусів маршруту №6 - від Мінського масиву до ст. метро "Лук'янівська";
- тролейбусів маршруту №№16, 18 відповідно від вул. Академіка Туполєва і вул. Сошенка до Повітрофлотського шляхопроводу;
- автобусів маршруту №24 від Національного музею історії України у Другій світовій війні до Європейської пл.", - зазначили в КМДА
Роботу автобусів маршруту №114 буде організовано на ділянках від вул. Милославської до Європейської пл. і від залізничного вокзалу "Центральний" до б-ру Тараса Шевченка за власною схемою, далі вул. Велика Васильківська - ст. метро "Площа Льва Толстого" - вул. Льва Толстого - вул. Володимирська - б-р Тараса Шевченка, у зворотному напрямку за власною схемою.
Но считаю себя прихожанкой украинской Церкви. А так могу зайти в храм любого вероисповедания.
Так може зробити кожний християнин, окрім зомбованих расєян.
На екскурсію би пішла.
І довіряє Раді форумчан.
Кстати, день рождения ведь сегодня, правильно?
Тогда чего РПЦ вчера отмечала...
Нельзя заранее отмечать, может привести к смерти отмечающих
русню взагалі не хрестили, а МП це російська церква, тож вони можуть святкувати в будь-який день.
Так Хрещення Русі це і є день народження православної віри/церкви...
Деякі джерела говорять, що нас хрестили католики.
І чи правда, що хрещень було три, а Володимир прийняв візантійський обряд, бо планував одружитись на візантійській принцесі, яка потрапила до нього в полон ?
у одних рок-кумиры, у других звёзды футбола, у третьих.....
сравнимая, может, с праздником, днём рождения психиатра, "лечащего" электрошокером в дурдоме
Це лише святкування...
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Все эти Пугачевы и Разины - не самая красота. Натуральные бунты с тотальным мародерством, насилием и убийствами, происходили во время похода Наполеона на Москву, например. Тогда чернь развесила своих баринов по деревьям, а имущество начисто разграбили. Кстати, саму Москву тоже разграбили крестьяне соседних сел, а вот сжег ее, генерал-губернатор, князь Растопчин.
Знатный бунт произошел в 1917 году, когда были все те же фирменные грабежи, насилие и убийства, которые чернь творила с упоением и в этот раз - под корень. Но и большевизм не вылечил московитов от этого. В 1941 году все повторилось, разве что коммунистов не успели развешать от души. Они не просто драпали, а согласно планам - за две недели отселялись из приграничных районов совка. Так что пустить красненькую не сильно получилось, а вот пограбить успели, но недолго, поскольку оккупант к мародерству относился отрицательно и пускал грабителей в расход пачками.
Если посмотреть на историю бунтов Московии, то сейчас можно отметить уж слишком затянувшийся отрезок затишья. Но чем он дольше, тем неистовее будет бунт. Речь идет именно о бунте с теми прелестями, которые он всегда несет.\\\\\
День проголошення незалежності України !..
Дотошным римлянам было неинтересно это?
Восстание? - Ах оставьте, там просто оживляют дохлых и исцеляют слепых и кривых(тысячами).
Кстати, а то что восстало множество зомби и все это бродило по городам - пустяк какой-то, зачем записывать такую мелочь?
Прямий ..богослужіння ПЦУ !
\\\\\С 12:00 состоится паломничество верующих к чудотворным святыням - частице Древа Креста Господня и мощам святого апостола Андрея Первозванного - в Свято-Михайловском Златоверхом соборе. Источник: https://censor.net.ua/n3139996\\\\\
Таких "частиц" по миру вагонов 5 уже. И каждый поп визжит шо именно его частица - настоящая, а все другие - просто кусок дерева
А насчет мощей, то только одних "ребер св. Николая" в мире около 400, говорит Александр Глебович. Видео есть прикольное - показывает скелет удава(ребер столько же) и сообщает что данный святун скорее всего был удавом
Вакханалия какая-то - попы соревнуются кто больше всего верунов приведет. А то что Аваков обосрался, обеспечивая чтобы их не подорвали, называется "бохзащитил"
похкак обычно.