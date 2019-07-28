 ПЦУ проведе молебень до Дня хрещення Русі в Києві, рух транспорту буде обмежено

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ПЦУ.

Зокрема, в неділю, 28 липня, о 8:30 у Софії Київській почнеться Божественна літургія, яку очолить предстоятель Православної церкви України Епіфаній. Згодом, о 10:30, відбудеться Українська хресна хода на чолі з митрополитом Епіфанієм. Хода рушить від святої Софії Київської до пам'ятника святому рівноапостольному князю Володимиру. Об 11:00 відбудеться молебень біля пам'ятника святому рівноапостольному князю Володимиру.

А об 11:45 митрополит Єпіфаній проведе спілкування з представниками ЗМІ.

З 12:00 відбудеться паломництво вірян до чудотворних святинь - частинки Древа Хреста Господнього і мощей святого апостола Андрія Первозванного - у Свято-Михайлівському Золотоверхому соборі.

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Як повідомляє пресслужба КМДА, вносяться зміни в роботу наземного громадського транспорту.

"28 липня від початку руху до закінчення заходів на період закриття руху всіх видів транспорту на вул. Володимирській (на ділянці від вул. Великої Житомирської до вул. Ірининської), Володимирському проїзді, вул. Софійській, вул. Алли Тарасової, вул. Малій Житомирській, Рильському пров., Михайлівському пров., вул. Михайлівській, вул. Костьольній, вул. Трьохсвятительській, вул. В. Житомирській (на ділянці від вул. Володимирської до вул. Михайлівської) рух громадського транспорту буде організовано:

- тролейбусів маршруту №6 - від Мінського масиву до ст. метро "Лук'янівська";

- тролейбусів маршруту №№16, 18 відповідно від вул. Академіка Туполєва і вул. Сошенка до Повітрофлотського шляхопроводу;

- автобусів маршруту №24 від Національного музею історії України у Другій світовій війні до Європейської пл.", - зазначили в КМДА

Роботу автобусів маршруту №114 буде організовано на ділянках від вул. Милославської до Європейської пл. і від залізничного вокзалу "Центральний" до б-ру Тараса Шевченка за власною схемою, далі вул. Велика Васильківська - ст. метро "Площа Льва Толстого" - вул. Льва Толстого - вул. Володимирська - б-р Тараса Шевченка, у зворотному напрямку за власною схемою.