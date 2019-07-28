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 Політика України
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Все про:обстріл (5364) операція Об'єднаних сил (1419)

 Найманці РФ один раз порушили режим тиші в зоні ООС, поранено одного українського воїна, - штаб

Найманці російсько-терористичних військ від початку доби в суботу один раз порушили режим тиші в зоні проведення операції Об'єднаних сил, один український військовий зазнав поранення.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр штабу ООС на сторінці у фейсбуці.

"27 липня Збройні сили України дотримувалися сталого режиму припинення вогню, тоді як збройні формування Російської Федерації і її найманці порушили заборону на використання будь-якої зброї. У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник зробив обстріл позицій Об'єднаних сил неподалік Кримського з автоматичного гранатомета. Унаслідок ворожого обстрілу один військовослужбовець зазнав поранення", - йдеться в ранковому зведенні.

Від початку поточної доби обстрілів не зафіксовано.

"Від початку поточної доби обстрілів позиції Об'єднаних сил не зафіксовано", - підсумували в штабі ООС.

Читайте також: Найманці РФ обстріляли позиції ЗСУ в районі Кримського, поранено одного українського воїна, - пресцентр ООС

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3139995
 
 
 Топ коментарі
 
Кто бы сомневалси...
Уроды есть уроды...
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Вже і ежику ясно як ЗЕБІЛ дагаварилса, куди не засуне свого носа всюди проеб, як у зовнішній так і внутрішній політиці. Ще й з хуйлом напросився на разгавор. А хуйло його провертів на х..ю як катенка. Москалям по..х, Українців як вбивали так і вбивають, пята колона піднялась, ярі сєпари з українофобами та урки з 10 фальшими паспортами зайшли в Раду.. Такого піз...ца в Україні не було ще з 91р.
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Кто бы сомневалси...
Уроды есть уроды...
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Одужання пораненому українцю.
Смерть ворогам !
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Одужуй воїн! Донбас став великим полігоном для орди а мішенями українці, тільки блокада і по троху вибивать з землі української, і морозиться нас там нєт!
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у ***** в мацкве бунт назревает , ***** нужно форсировать войну чтобы свинорусам вбить в голову что хахлы первые на повестке и перебить тему, так шо думаю все тока в переди.
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Вже і ежику ясно як ЗЕБІЛ дагаварилса, куди не засуне свого носа всюди *****, як у зовнішній так і внутрішній політиці. Ще й з ****** напросився на разгавор. А ***** його провертів на х..ю як катенка. Москалям по..х, Українців як вбивали так і вбивають, пята колона піднялась, ярі сєпари з українофобами та урки з 10 фальшими паспортами зайшли в Раду.. Такого піз...ца в Україні не було ще з 91р.
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Якого року віджали Крим? З якого року війна на Донбасі?
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Перемирие с редкими нарушениями сохраняется уже неделю а оно еще и недовольно.
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можна взагалі капітулявати і настане мир.
хочеш так ?
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Вы же видите, простые порохоботы начали разбегаться, мынстэць адвокатов начал на ветки заганять! Зраду нужно же кому-то разгонять
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"Чмошник", "сам дурак!" - реальная тема "кацапов"... Ты пытаешься "дристать", не понимая, что здесь пишут "волонтёры"... Это у тебя, "боты на зарплате"...
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А ти хто, волонтер?
Я так розумію, ти вітаєш тираду про зраду отого адвоката?
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Так, я - волонтер... Я "выбачаюсь",а ти, "взагалі", українець" .?!!.. Чи, просто, "узкоязычный"1....
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Ще питання:
1. Дата введення військового стану "одразу" після перших ознак агресії?
2. яка країна світу або ряд країн першими ввели санкції проти агресора, просто назва і дату?
3. Дата закону про визначення агресора?
4. Дата введеня візового режиму з агресором?
5. Дата розірвання економічних стосунків з агресором?
6. Дата введеннчя закону про калобраціонізм та сепаратизм, відповідальність?
І останнє назвіть дати правління, ім'я президента, парламентську більшість з 2014 року.
Дякую.
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Не буду вас мучить, напишу з першого питання, тобто початок агресії, далі згідно пунктів
20 лютого 2014 року початок агресії!
1. 26.11.18-26.12.18р. Тобто місяць.
2. 2014рік, G8, USA
3.18.02.2018 року
4. ----
5. Санкції, дата точна невідома, зі слів РНБО це "з березня 2014 року" завод титан ми пам'ятаєм, і розблокування санкцій проти заводу в Молдові.
7. -----
7.06.2014 Петро Порошенко, 26.10.214 року парламент.
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Желаем нашему раненому воину быстрого выздоровления, полного восстановления и скорейшего возвращения в строй, а расеянским ******* и сепаротеррорюгам побольше мучительных смертей и тяжелых ранений с травматическими ампутациями конечностей и в брюшную полость.
Благодарим за обстрелы и ранения наших защитников вот это существо


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А "в дыню зарядить", за "картинку", имеется желание, "подкацапник"?...
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?????????????????? Это что еще за бред, ты адресом не ошибся?
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не ошибся он. все пральна. хлебальник тебе начистить надо
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Это за он и ты зепрездобола осерчали? А что, собственно, не так?Найманці РФ один раз порушили режим тиші в зоні ООС, поранено одного українського воїна, - штаб - Цензор.НЕТ 4107
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Оце так ви потопили Петра Порошенка і пєс!
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Кто еврей , Порох или зепрездобол? Кто скулил "надо просто перестать стрелять? И каким образом я потопил Пороха?
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Вам шановний, як і ботам із за порєбріка, лише стьоб по національній належності і поїбеньки в голові, вам євреї заважають, чи яйця гарно танцювать?
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Тузікі і Бобікі намагаються гавкнути в сторону ЗЕ абсолютно в любій темі
Тузікі і Бобікі смішні тваринки
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Плохо что адекватно ответить нельзя так как к ответке надо подготовиться и бабахнуть точно по уродам а на это нужно время и нас обвинят в нарушении договоренностей.
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Я би Вові порадив просто спробувати негласно розв'язати хлопцям руки, тихенько, а він як влада включать мороз, нас там нєт! Ваші даказательства нє даказатєльства!
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А ліпше наперед розвідати цілі і при перших же пострілах їх знищувати.За одного нашого воїна має бути знищено не менше десяти уродів.Не обовязково відповідати туди звідки кацапи стріляли а хреначити туди куди треба і ніяких порушень договора не буде ад же там необумовлено що маємо відповідати туди звідки ведуть вогонь.
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Так, привентивні удари. Повірте хлопці на 0, знають там все, лише негласна команда і вони грамотно все зроблять, хазяйновито, лише воля, хоч би спробували.
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Привентивні удари будуть порушувати домовленності,а ось договором обумовлено шо наші хлопці можуть відповідати ворогу і тут ніяких команд з верху не потрібно.
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P.S.Дуже важливо не порушувати домовленості щоб не зірвати процес по обміну полоненими.
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Ось тут і хибність що відповідати, ми на своїй землі, я не кажу гатить артою та танками а тихенько малими групами рухатись, вони їх ладні руками подавить аби була команда...
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Можливо Ви праві,але на мою думку в першу чергу теба знищувати укріплення разом із ворогом та важку ронетехніку яку даже нагрядачі признали що вона знаходиться поблизу лінії розмежування.Так що голими руками цих уродів порвати просто так невдасться поки в них укріплення та броня.
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Можуть! Мало того не руйнувать а віджимать, по ситуації або закріплюватись або мінувать і знищувать, ми ж 5 років так робили що відповідали і дотримувались, а вони ютуб засирали вбросами що зсу розстрілює мирних, яка різниця? чому ж не спробувати тихенько проводити операції по віджиму власних територій? а в середині країни розкрутить громадянські позови в суди України та єспл щодо агресії та окупації, ворог визначений законодавчо!
але потрібна воля на такий наказ
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П.с. В Україні стільки гнид, що полонених вже давно можна було розмінять на всих, починаючи з партньоров і рішень судів відшкодування збитків за агресію, ніт він трубу дизельну віддав в монополію куму а ворожій пропаганді 3 канали під кінець каденції. Жах!
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пораненому - найскорішого одужання
(якась дивна і болісна статистика - один постріл - один поранений... то це і є перемиріє???)
мабудь наші не відповідають...щоб не спровокувати... так?
але ж... вже три чи чотири дні..одни постріл - один поранений..... один постріл - ......
бережіть себе, воїни!
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Кажуть що гатили весь вечір. А у бригади Зєлі всього один обстріл і один поранений.

Висновок один- втрати засекречені.
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Більше всього що засекречують, бо вже тенденція під ряд новин, 1 обстріл - 1 трьохсотий, брешуть...
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