 Найманці РФ один раз порушили режим тиші в зоні ООС, поранено одного українського воїна, - штаб

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр штабу ООС на сторінці у фейсбуці.

"27 липня Збройні сили України дотримувалися сталого режиму припинення вогню, тоді як збройні формування Російської Федерації і її найманці порушили заборону на використання будь-якої зброї. У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник зробив обстріл позицій Об'єднаних сил неподалік Кримського з автоматичного гранатомета. Унаслідок ворожого обстрілу один військовослужбовець зазнав поранення", - йдеться в ранковому зведенні.

Від початку поточної доби обстрілів не зафіксовано.

"Від початку поточної доби обстрілів позиції Об'єднаних сил не зафіксовано", - підсумували в штабі ООС.

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