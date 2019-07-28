 Найманці РФ один раз порушили режим тиші в зоні ООС, поранено одного українського воїна, - штаб

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр штабу ООС на сторінці у фейсбуці.
"27 липня Збройні сили України дотримувалися сталого режиму припинення вогню, тоді як збройні формування Російської Федерації і її найманці порушили заборону на використання будь-якої зброї. У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник зробив обстріл позицій Об'єднаних сил неподалік Кримського з автоматичного гранатомета. Унаслідок ворожого обстрілу один військовослужбовець зазнав поранення", - йдеться в ранковому зведенні.
Від початку поточної доби обстрілів не зафіксовано.
"Від початку поточної доби обстрілів позиції Об'єднаних сил не зафіксовано", - підсумували в штабі ООС.
Уроды есть уроды...
Смерть ворогам !
хочеш так ?
Я так розумію, ти вітаєш тираду про зраду отого адвоката?
1. Дата введення військового стану "одразу" після перших ознак агресії?
2. яка країна світу або ряд країн першими ввели санкції проти агресора, просто назва і дату?
3. Дата закону про визначення агресора?
4. Дата введеня візового режиму з агресором?
5. Дата розірвання економічних стосунків з агресором?
6. Дата введеннчя закону про калобраціонізм та сепаратизм, відповідальність?
І останнє назвіть дати правління, ім'я президента, парламентську більшість з 2014 року.
Дякую.
20 лютого 2014 року початок агресії!
1. 26.11.18-26.12.18р. Тобто місяць.
2. 2014рік, G8, USA
3.18.02.2018 року
4. ----
5. Санкції, дата точна невідома, зі слів РНБО це "з березня 2014 року" завод титан ми пам'ятаєм, і розблокування санкцій проти заводу в Молдові.
7. -----
7.06.2014 Петро Порошенко, 26.10.214 року парламент.
Благодарим за обстрелы и ранения наших защитников вот это существо
Тузікі і Бобікі смішні тваринки
але потрібна воля на такий наказ
(якась дивна і болісна статистика - один постріл - один поранений... то це і є перемиріє???)
мабудь наші не відповідають...щоб не спровокувати... так?
але ж... вже три чи чотири дні..одни постріл - один поранений..... один постріл - ......
бережіть себе, воїни!
Висновок один- втрати засекречені.