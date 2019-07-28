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Все про:Москва (593) протест (938)

 Понад 1 300 учасників протесту затримали в Москві. Люди скандували: "Путін х#йло!" ВIДЕО

У центрі Москви відбувався несанкціонований мітинг "За чесні вибори" на підтримку незалежних кандидатів на виборах до міської думи, яким відмовили в реєстрації.

Як повідомляє "ОВД-Инфо", незареєстровані кандидати в депутати Мосміськдуми, а також Олексій Навальний закликали небайдужих громадян Москви прийти 27 липня до будівлі мерії, щоб висловити протест у зв'язку з масовим недопуском незалежних кандидатів на вибори, передає Цензор.НЕТ.

На заклик відгукнулися тисячі людей. За даними МВС, в акції взяли участь 3 500 осіб. Насправді, ймовірно, учасників було більше. Протестувальники планували зібратися біля будівлі мерії, але силовики блокували всі підходи до неї і почали відтісняти людей.

Дивіться також: У Москві на акції проти недопуску кандидатів до виборів у Мосміськдуму затримали понад 500 осіб. ФОТОрепортаж

Як наслідок, затримали 1 316 осіб (за даними ОВД-Инфо на 1:10). МВС відзвітувало про затримання 1 074 осіб. З них неповнолітніх - близько 25 осіб.

Затриманим закидають порушення правил участі в акції (ч. 5 ст. 20.2 КоАП РФ). Їм загрожує штраф до 20 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадські роботи терміном до 40 годин.

Постраждали кілька журналістів. Зокрема, співробітницю РБК Олену Шевельову вдарив поліцейський, а оператору відомого російського урбаниста Іллі Варламова Олексію Солоухіну розбили ніс. Громадян масово били кийками, на учасників акції нацьковували службових собак. Крім того, невідомі розпорошили в натовпі перцевий газ, від якого постраждали і громадяни, і силовики. Співробітники поліції побили 77 осіб (за даними видання Baza, яке не вказує джерело інформації цієї статистики).

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3139990
 
   
 Топ коментарі
 
либерализм московитов в отношении Украини, заканчивается на вопросе:"чей Крим".
вы ошибаетесь если думаете что какие-нибудь "хорошие кацапи", типа Навального или Собчак против анексии Крима.
существование московской недоимперии в любом виде представляет потенциальную угрозу независимости и целостности Украини.
поэтому недоимперия зла, паразитирующая за счет угнетаемых народов и захватившая чужие земли, должна быть уничтожена
приветствую, если одна банда московитов перестреляет другую, и чем больше, тем лучше
тем меньше украинских парней погибнет, освобождая родную землю
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свои идиоты надоели. надо других пообсуждать. Понад 1 300 учасників протесту затримали в Москві. Люди скандували: "Путін х#йло!" - Цензор.НЕТ 4745
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Зачем постить фейки? Очевидно же что видео смонтировано. Потом всякие петушарии высеры свои высерают.
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зподобався коментар до відео :
"За часів України в Седово зі схожим фотографувалися. Його якийсь дядько узбережжям на повідку водив, саджав на плече людям й 10 гривень за фото брав". Понад 1 300 учасників протесту затримали в Москві. Люди скандували: "Путін х#йло!" - Цензор.НЕТ 1658
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Тобто оркам мало того, що Путін їм кримнаш зробив - їм подавай "чесні вибори"?
Дубасити орків до кровавої юшки:"бей красних пока нє побєлєют, бєй бєлих пока не покраснєют!". Ніякого співчуття до орків не має і не може бути.
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Труна кишень не має ! Але потім буде цікаво дивитись , як кремлівська банда , гризтиме горлянки одне одному за ті схованки !!!
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Некому их пороть и мне некогда, розгами, утром и в обед а вечером только натощак, и часа в четыре утра отпустить по домам.
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Зачинщиков не отпускать, пока новая шкура два раза не нарастёт.
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Наконец то адекватным россиянам начало доходить ху из путин.
вата и лишнехромосомные мордора не излечимы.
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не переказуйте міфи, немає ніяких адекватних кацапів
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Видите, рашку можно и нужно бить на поле боя, их даже свои звиздят вполне успешно.
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Более 1300 участников протеста задержали в Москве. За то что они обозвали ****** моржовую пи*ду.
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То не протест, і не Майдан,
Не амеров вліяніє,
На цей вікенд в мокшопейзан,
народниє гулянія.
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То что путин х#йло это верно , но вашему ватному народу очень далеко до майдана .
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Потому, что мало совсем дураков на россии.
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Согласен , дураков мало , идиотов много .
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Это такой зажигательный флешмоб. 1300 человек, передразнивают Украинцев. Корчат их себя идиотов.
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Агенты кремля шатают лодку однозначно. Верно я говорю порохоботы?
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поражает этот массовый мазохизм. выходят просто для того чтоб быть отхерячеными....
как то не понятно - вышли - проскандировали- получили тырей - забрали в полицию - дали наказание...
и самое интересное выходят знают что так и будет и ничего не меняют
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Ты,главное,сиди дома,-а та снег башка попадет совсем мертвый будешь! Главное следи кто победит,чтобы вовремя подбежать сапоги лизнуть и в задницу поцеловать,-так для тебя надежнее будет!
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Нет. ***** у тебя на шее! Кстати вместе с нашим Додоном,-его партия финансируется и рфии. Ты главное не отвлекайся -следи внимательно,кто будет победителем,чтобы первым подбежать к сапогу,и тогда получишь косточки-вкусняшки!
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Я бы на вашем не надеялся на Майдан в России. Слишком мало и слишком маргинальные.
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Мало понятно. Непонятно применение « маргиналиные» в данном случае
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Это в основном фрики, вроде убитой ЛГБТ-активистки которая жила в своей квартире как бомж, с головой у нее явно было что-то не в порядке.
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Ліга сміху жартує про зеленського так само гостро і критично, як і КВН про путінаСміливі та горді люди. Цвяхи б робити з цих людей!
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Ну это уже похвально что спустя 5 лет кричалку украинских футбольных фанатов
"ПУТИН ХУ#О" скандируют но уже россияне в Москве значит еще через лет 5 закричат СЛАВА УКРАИНЕ
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Україна
травень 2019 Зе ще не преЗЕдент..
Понад 1 300 учасників протесту затримали в Москві. Люди скандували: "Путін х#йло!" - Цензор.НЕТ 809
Зе ВЖЕ ПРЕЗЕ...

Затримання у рівному неповнолітніх за пікет
Суд їх засудив по так званій "сплячій" статті, яка протирічіть нинішньому законодавству.

Понад 1 300 учасників протесту затримали в Москві. Люди скандували: "Путін х#йло!" - Цензор.НЕТ 2219
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Граждан Заключенных концлагеря ГУЛАГ массово били дубинками, на участников акции натравливали служебных собак. Кроме того, неизвестные распылили в толпе перцовый газ Источник: https://censor.net.ua/n3139990
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Хоть вони і скандють "Путін х.йло" але вони ще не забули як скандувати "Крим наш"! Понад 1 300 учасників протесту затримали в Москві. Люди скандували: "Путін х#йло!" - Цензор.НЕТ 2576

Імперське мислення кацапа - воно невиліковне, не треба бути наївним дивлячись на такі акції в Кремляндії, але підтримувати їх треба, намікаючи на Майдан)))
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читая вас на форуме, - одна мысль, а стоите ли вы наших убитых и покалеченных мальчиков с самого начала в добробатах , сейчас в АТО , да и Майдан, мы масово туда ездили вас поддержать. Скажите , всё это пишут не боты, а украинцы? / Мiнск?
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а ведь среди избитых наверняка были этнические украинцы, и даже евреи
где же реакция нашей новой молодой власти?
где ноты протеста и митинги - защитим земляков, смерть кремлёвским холуям?
где ты, "Национальный" корпус?
короче, мне всё более близка позиция Яроша
пора заканчивать чистку оружия
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Не правильно написано - "В центре Москвы проходил несанкционированный митинг" по моему самое что ни есть правильный .
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Так, стопэ!!! Путин - ***** - это украинский лозунг.

Дарахие расеяни должны кричать "Крым наш". Или Крым уже не интересен, потому что жрать хочется?
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Восстание мАсковских тараканов на путлеровской кухне.
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- Эй, что вы делаете!
- Ведите меня по человечески, я же не сопротивляюсь!
https://www.facebook.com/100013086735273/videos/702203603559191/?t=262
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Всю історію імперії воювали за ресурси і лише кацапи маючи найбільше природних ресурсів на планеті і не будучи спроможними ці ресурси перетворити в добробут власного народу прагнуть захопити чуже, а захопивши перетворюють будь що на смітник... Їх потрібно ізолювати.
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