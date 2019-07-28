 Понад 1 300 учасників протесту затримали в Москві. Люди скандували: "Путін х#йло!" ВIДЕО

Як повідомляє "ОВД-Инфо", незареєстровані кандидати в депутати Мосміськдуми, а також Олексій Навальний закликали небайдужих громадян Москви прийти 27 липня до будівлі мерії, щоб висловити протест у зв'язку з масовим недопуском незалежних кандидатів на вибори, передає Цензор.НЕТ.
На заклик відгукнулися тисячі людей. За даними МВС, в акції взяли участь 3 500 осіб. Насправді, ймовірно, учасників було більше. Протестувальники планували зібратися біля будівлі мерії, але силовики блокували всі підходи до неї і почали відтісняти людей.
Як наслідок, затримали 1 316 осіб (за даними ОВД-Инфо на 1:10). МВС відзвітувало про затримання 1 074 осіб. З них неповнолітніх - близько 25 осіб.
Затриманим закидають порушення правил участі в акції (ч. 5 ст. 20.2 КоАП РФ). Їм загрожує штраф до 20 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадські роботи терміном до 40 годин.
Постраждали кілька журналістів. Зокрема, співробітницю РБК Олену Шевельову вдарив поліцейський, а оператору відомого російського урбаниста Іллі Варламова Олексію Солоухіну розбили ніс. Громадян масово били кийками, на учасників акції нацьковували службових собак. Крім того, невідомі розпорошили в натовпі перцевий газ, від якого постраждали і громадяни, і силовики. Співробітники поліції побили 77 осіб (за даними видання Baza, яке не вказує джерело інформації цієї статистики).
"За часів України в Седово зі схожим фотографувалися. Його якийсь дядько узбережжям на повідку водив, саджав на плече людям й 10 гривень за фото брав".
Дубасити орків до кровавої юшки:"бей красних пока нє побєлєют, бєй бєлих пока не покраснєют!". Ніякого співчуття до орків не має і не може бути.
вата и лишнехромосомные мордора не излечимы.
Не амеров вліяніє,
На цей вікенд в мокшопейзан,
народниє гулянія.
...
как то не понятно - вышли - проскандировали- получили тырей - забрали в полицию - дали наказание...
и самое интересное выходят знают что так и будет и ничего не меняют
"ПУТИН ХУ#О" скандируют но уже россияне в Москве значит еще через лет 5 закричат СЛАВА УКРАИНЕ
травень 2019 Зе ще не преЗЕдент..
Зе ВЖЕ ПРЕЗЕ...
Затримання у рівному неповнолітніх за пікет
Суд їх засудив по так званій "сплячій" статті, яка протирічіть нинішньому законодавству.
ГражданЗаключенных концлагеря ГУЛАГ массово били дубинками, на участников акции натравливали служебных собак. Кроме того, неизвестные распылили в толпе перцовый газ Источник: https://censor.net.ua/n3139990
Імперське мислення кацапа - воно невиліковне, не треба бути наївним дивлячись на такі акції в Кремляндії, але підтримувати їх треба, намікаючи на Майдан)))
где же реакция нашей новой молодой власти?
где ноты протеста и митинги - защитим земляков, смерть кремлёвским холуям?
где ты, "Национальный" корпус?
короче, мне всё более близка позиция Яроша
пора заканчивать чистку оружия
Дарахие расеяни должны кричать "Крым наш". Или Крым уже не интересен, потому что жрать хочется?
- Ведите меня по человечески, я же не сопротивляюсь!
https://www.facebook.com/100013086735273/videos/702203603559191/?t=262