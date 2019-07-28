 Понад 1 300 учасників протесту затримали в Москві. Люди скандували: "Путін х#йло!" ВIДЕО

Як повідомляє "ОВД-Инфо", незареєстровані кандидати в депутати Мосміськдуми, а також Олексій Навальний закликали небайдужих громадян Москви прийти 27 липня до будівлі мерії, щоб висловити протест у зв'язку з масовим недопуском незалежних кандидатів на вибори, передає Цензор.НЕТ.

На заклик відгукнулися тисячі людей. За даними МВС, в акції взяли участь 3 500 осіб. Насправді, ймовірно, учасників було більше. Протестувальники планували зібратися біля будівлі мерії, але силовики блокували всі підходи до неї і почали відтісняти людей.

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Як наслідок, затримали 1 316 осіб (за даними ОВД-Инфо на 1:10). МВС відзвітувало про затримання 1 074 осіб. З них неповнолітніх - близько 25 осіб.

Затриманим закидають порушення правил участі в акції (ч. 5 ст. 20.2 КоАП РФ). Їм загрожує штраф до 20 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадські роботи терміном до 40 годин.

Постраждали кілька журналістів. Зокрема, співробітницю РБК Олену Шевельову вдарив поліцейський, а оператору відомого російського урбаниста Іллі Варламова Олексію Солоухіну розбили ніс. Громадян масово били кийками, на учасників акції нацьковували службових собак. Крім того, невідомі розпорошили в натовпі перцевий газ, від якого постраждали і громадяни, і силовики. Співробітники поліції побили 77 осіб (за даними видання Baza, яке не вказує джерело інформації цієї статистики).

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