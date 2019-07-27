 Чоловік загинув унаслідок зіткнення пасажирського поїзда з автомобілем на Львівщині, - поліція

Як попередньо встановили правоохоронці, на нерегульованому залізничному переїзді в селі Хлопчиці сталося зіткнення пасажирського поїзда Сянки - Львів з автомобілем Opel Vectra, передає Цензор.НЕТ із посиланням на сайт управління поліції.

Внаслідок ДТП водій легковика, 22-річний житель району, загинув на місці пригоди. Його пасажирка доставлена у лікарню, діагноз встановлюється.

Вирішується питання про відкриття кримінального провадження, з’ясовуються обставини події.

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