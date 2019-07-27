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 Чоловік загинув унаслідок зіткнення пасажирського поїзда з автомобілем на Львівщині, - поліція

Вранці 27 липня в поліцію надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду, яка сталася в Самбірському районі.

Як попередньо встановили правоохоронці, на нерегульованому залізничному переїзді в селі Хлопчиці сталося зіткнення пасажирського поїзда Сянки - Львів з автомобілем Opel Vectra, передає Цензор.НЕТ із посиланням на сайт управління поліції.

Внаслідок ДТП водій легковика, 22-річний житель району, загинув на місці пригоди. Його пасажирка доставлена у лікарню, діагноз встановлюється.

Вирішується питання про відкриття кримінального провадження, з’ясовуються обставини події.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3139986
 
 
 Топ коментарі
 
И как? Поднимать бронеплиту вместо шлагбаума? Если оно видит сигнал, но считает себя самым крутым и чотким пацаном, который "ненавижу, бля, ждать" и прётся через рельсы!
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Давно можно было решить проблему переездов. Но как давили поезда авто, автобусы так и давят. Как гибли, так и гибнут...
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правила дорожнього руху надо читать, когда за руль машины садишься, лапоть Чоловік загинув унаслідок зіткнення пасажирського поїзда з автомобілем на Львівщині, - поліція - Цензор.НЕТ 7810
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Давно можно было решить проблему переездов. Но как давили поезда авто, автобусы так и давят. Как гибли, так и гибнут...
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Ничего, вот построят Гиперлуп, водители сами станут шарахаются от этих переездов!
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И как? Поднимать бронеплиту вместо шлагбаума? Если оно видит сигнал, но считает себя самым крутым и чотким пацаном, который "ненавижу, ***, ждать" и прётся через рельсы!
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пусть давят. для нашей страны - это уже привычное явление. не останавливает этих уродов ни семафор, ни шлагбаум, ни наличие глаз. Реально достали эти недалекие людишки. Мне не жаль абсолютно их, жаль только машиниста. Они не виноваты никогда. А тем - поделом. Земля таким образом очищается от быдла.. Просто ежедневные такие новости реально уже бесят: поезд, гранаты и поножовщина. Больше в Украине новостей нет. Аминь.
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Після дтп в Нікополі ,коли їхав з добрячою швидкістю по неправильному шляху електровоз з машиністом -інструктором і затаранив автобус, нам казали що будуть тільки шляхопроводи, але їх навіть там де літають швидкісні потяги немає
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правила дорожнього руху надо читать, когда за руль машины садишься, лапоть Чоловік загинув унаслідок зіткнення пасажирського поїзда з автомобілем на Львівщині, - поліція - Цензор.НЕТ 7810
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Оппа... а где там в Никополе такая автострада? Весь Никополь - сплошная шиномонтажка, что на въезде с Днепра, что со стороны дамбы... не, ну просто интересно, как там можно разогнаться до 18 км/час?
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он прітармазіл, но нє астанавілся. КОРД спасти нє успєл
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в рашке там людей уже упаковали 750 чел - за митинг
цензор вы не гуглите ? или опять на смене мой враг ?
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