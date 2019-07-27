 При Кабміні створено посаду уповноваженого з прав людей з інвалідністю

Відповідно до опублікованої на сайті Кабміну постанови, будуть ліквідовані офіс з питань європейської і євроатлантичної інтеграції, Департамент з питань стратегічного планування та координації державної політики, Департамент з питань державного управління, Департамент із питань регіональної політики і Департамент забезпечення документообігу та контролю, передає Цензор.НЕТ.
Зазначимо, що йдеться не про ліквідацію відомства віцепрем'єрки Іванни Климпуш-Цинцадзе, а старої структури в секретаріаті Кабміну. Зараз його функції виконує структура з дуже схожою назвою - Урядовий офіс координації європейської та євроатлантичної інтеграції. З грудня 2017-го генеральним директором цього відомства є Ольга Стефанишина.
У структурі Секретаріату Кабінету міністрів "у межах граничної чисельності працівників Секретаріату" буде створений Директорат взаємодії з Верховною Радою України, Департамент забезпечення документообігу, управління організаційно-аналітичного забезпечення діяльності прем'єр-міністра України.
Також введена посада Урядового уповноваженого з прав людей з інвалідністю з утворенням його апарату
Отметим, что речь идет не о ликвидации ведомства вице-премьера Иванны Климпуш-Цинцадзе, а старой структуры в секретариате Кабмина. Сейчас его функции выполняет структура с очень похожим названием - Правительственный офис координации европейской и евроатлантической интеграции. С декабря 2017 года генеральным директором этого ведомства является Ольга Стефанишина. Источник: https://censor.net.ua/n3139984
не знаешь кто эта "тьотка" Ольга Стефанишина? какие у неё там достижения в интеграциях?
В неї інші пріоритети - нада пєрєстать стрєлять і бігом в Тайожний, мать його, сАюз.
Здравствуй, малороссия!
кароче, похоронили енту эвруынтерацыю вместе с кабимином.
главная прамблема осталась,
ну куда кума порошенка цинцадзе завтра на работу поэдет??
она же типа была главная в ентом офисе евро.
да и климкин сообщил, что мол НЕизвестно, попадет ли вообще когда-нибудь украина в эвропу.
следующий шаг - отбор безвиза??
ну нееет, не отберут, украрбайтеры шуганули в эвропы табунами, меркеля-макроны
даже новый закон приняли про украрбайтеров 1 милион штук.
усложнять доставку арбайтеров в немецию никто не будет.
в 1941-5 в товарняках везли украрбайтеров в немецыю, счас оные сами едут.
побэзвизам.
след этап - отмена томоса.
ахахаха
Пока ЗЕ постепенно реализует сценарий Ялынковича.