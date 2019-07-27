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 Політика України
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Все про:євроінтеграція (169) Кабмін (2970) омбудсмен (206)

 Кабмін змінив структуру, ліквідувавши офіс євроінтеграції та створивши посаду уповноваженого з прав людей з інвалідністю

Уряд вирішив змінити свою структуру.

Відповідно до опублікованої на сайті Кабміну  постанови, будуть ліквідовані офіс з питань європейської і євроатлантичної інтеграції, Департамент з питань стратегічного планування та координації державної політики, Департамент з питань державного управління, Департамент із питань регіональної політики і Департамент забезпечення документообігу та контролю, передає Цензор.НЕТ.

Зазначимо, що йдеться не про ліквідацію відомства віцепрем'єрки Іванни Климпуш-Цинцадзе, а старої структури в секретаріаті Кабміну. Зараз його функції виконує структура з дуже схожою назвою - Урядовий офіс координації європейської та євроатлантичної інтеграції. З грудня 2017-го генеральним директором цього відомства є Ольга Стефанишина.

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У структурі Секретаріату Кабінету міністрів "у межах граничної чисельності працівників Секретаріату" буде створений Директорат взаємодії з Верховною Радою України, Департамент забезпечення документообігу, управління організаційно-аналітичного забезпечення діяльності прем'єр-міністра України.

Також введена посада Урядового уповноваженого з прав людей з інвалідністю з утворенням його апарату

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3139984
 
   
 Топ коментарі
 
А тебе хотелось бы, шоб Украина с вонючей московией интегрировалась?
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Та да , с 4 000 евро зарплаты субсидии не нужны .
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Это ж просто смешно-партия президента,который пять лет торохтел про ЕС набирает на выборах 8(восемь)%.Люди поняли что Пеца брехун,циничный и кровожадный
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Кабмин изменил структуру, ликвидировав офис евроинтеграции

кароче, похоронили енту эвруынтерацыю вместе с кабимином.

главная прамблема осталась,
ну куда кума порошенка цинцадзе завтра на работу поэдет??
она же типа была главная в ентом офисе евро.

да и климкин сообщил, что мол НЕизвестно, попадет ли вообще когда-нибудь украина в эвропу.

следующий шаг - отбор безвиза??
ну нееет, не отберут, украрбайтеры шуганули в эвропы табунами, меркеля-макроны
даже новый закон приняли про украрбайтеров 1 милион штук.
усложнять доставку арбайтеров в немецию никто не будет.

в 1941-5 в товарняках везли украрбайтеров в немецыю, счас оные сами едут.
побэзвизам.

след этап - отмена томоса.

ахахаха
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Германия планирует вообще отменить визы молодежи до 25 лет из постсоветских стран. Грамотный демографический удар.
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Логично. Евроинтеграции досвидос. Тайожеинтеграции привет.

Пока ЗЕ постепенно реализует сценарий Ялынковича.
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