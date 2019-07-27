 ЦВК прийняла протоколи з мокрими печатками в 194 із 199 окружкомів

Пресслужба комісії уточнює, що за станом на 27 липня прийняла протоколи про підсумки голосування 194 ОВК та кількох виборчкомів - №27, 33, 77, 94, 97, 112, 168, 176 з позначкою "Уточнений", передає Цензор.НЕТ.

Водночас Комісія доручила підготувати та надати протоколи про підсумки голосування ОВК ОВО № 14, № 21, № 89, № 92, № 93, № 132, № 143, № 193, № 217 з поміткою "Уточнений" до 29 липня, а ОВК ОВО № 18, № 34, № 50, № 52, № 59, № 96, № 107, № 114, № 137 – до 30 липня.

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Комісія внесла зміни до складу окремих окружних виборчих комісій, утворених відповідно до постанови ЦВК від 31 травня 2019 року № 919.

Також внесено зміни до єдиних кошторисів видатків окружних виборчих комісій низки одномандатних виборчих округів для підготовки та проведення позачергових виборів народних депутатів України.

Нагадаємо, 21 липня в Україні відбулися позачергові парламентські вибори.

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