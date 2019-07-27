 Російська окупація заважає територіям Донбасу розвиватися разом з Україною, - Волкер

Про це заявив спецпредставник Держдепартаменту США з питань України Курт Волкер на брифінгу в Києві, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Давайте не забувати, що першопричина того, що люди на цих (непідконтрольних українському уряду. – Ред.) територіях страждають, - це російське вторгнення і окупація цих територій. Якби не окупація території Донбасу, люди, які зараз там залишилися, були б частиною тієї загальної динаміки (розвитку -. Ред.) України, яку ми зараз спостерігаємо", - сказав Волкер.
У цьому контексті він висловив сподівання, що шляхом застосування різних механізмів вдасться добитися від Росії розуміння того, що конфлікт на Донбасі – "це не те, що їй потрібно" і що Росія може зробити реальні кроки для поліпшення життя людей на Донбасі.
Нагадаємо, спеціальний представник Держдепартаменту США з питань України Курт Волкер анонсував у понеділок, 29 липня, візит будівельної команди в Станицю Луганську (Луганська обл.) для огляду обсягу робіт з відновлення моста.
якщо ти не погоджуєшся то пиши Зелі петицію, він пенсії сепаркам відмінить, в нього ж тепер більшість в раді.
хіба не схоже на правду ?
питання в іншому - нафіга нам ці території , якщо навіть ***** вони не потрібні ?
а як же решта 900 км неприкритого кордону в Чернігівській . сумській , харківській областях ? Плюс до того - "кордон" з окупованим Кримом ?
поки рашка існує, завжди будуть проблеми.
Це Москва 27 липня 2019.
«Путін, *****»:
https://youtu.be/lXzvh68pedY
Оригінал:
https://youtu.be/LloyKD8Eb-g
Мабуть шото знають
https://youtu.be/0GC5YTU5FT0?t=40
она мешает развиваться и Украине и Европе...и всему миру... ибо задолбала эта раша...
вот просто...ржавый якорь всей цивилизации...
Толь лыжи не едут, толь я - долбанутый»,
День на дворе, в небо вышла луна,
Криком кричит в уши мне тишина.
Кто я? Зачем я? И здесь почему?
Думаю месяц, никак не пойму,
Смотрюсь я в себя, а в глазах огоньки!
Может мне лыжи, сменить на коньки?)))
Влад НЕЖНЫЙ © 20/06/2015
ми вже чули, як імпортозамєщєніє допомогло потопити Лошаріка ))
ну давай збренькай щось правдоподібне.
И с вашим ростом в 4%, вам понадобиться 50 лет, чтобы достичь сегодняшний уровень жизни россиян.
а росія така собі.. економіка - рівень бензоколонки, наука - костюмовані актори у вигляді роботів.
Тут нужны усилия всех стран,а не Америки,Прибалтики и Польши
Ну-ну....
И хрен его знает что делать . Бросить - хрен потом вернёшь, оставить - можно и не выплыть ..
Мо моему Пеца лапшички навешал этому кренделю как и украинскому пэрэсичному лохторату
Не россия я, не Европа я,
Новороска не в меру пи....датая,
Лугандонка я грязно....опая
И обнюханная, и поддатая!
А я словом могу, как из Бука,
Триста душ- да не мне рассказывать,
Не фригидная я, слышишь, ****-
Надо х....й хоть соплями смазывать!
И все так же стоит наш Ленин,
И полей целина непаханная
Обосрался ты, слышь, Есенин,
Я бурятом на танке траханная!
Єлєна Заславская. Лаурєатка мждународной Єсєнинской прєміі. Пітєр.
Так розвивається що зараз бідніші за молдован