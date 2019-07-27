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 Політика України
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Все про:окупація (2097) Донбас (12615) Волкер Курт (434)

 Російська окупація заважає територіям Донбасу розвиватися разом з Україною, - Волкер

Якби не російська окупація території Донбасу, люди, які живуть там, були б частиною загальної динаміки розвитку України.

Про це заявив спецпредставник Держдепартаменту США з питань України Курт Волкер на брифінгу в Києві, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Давайте не забувати, що першопричина того, що люди на цих (непідконтрольних українському уряду. – Ред.) територіях страждають, - це російське вторгнення і окупація цих територій. Якби не окупація території Донбасу, люди, які зараз там залишилися, були б частиною тієї загальної динаміки (розвитку -. Ред.) України, яку ми зараз спостерігаємо", - сказав Волкер.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Волкер про ймовірність візиту Трампа до України: "Я б не став нічого відкидати"

У цьому контексті він висловив сподівання, що шляхом застосування різних механізмів вдасться добитися від Росії розуміння того, що конфлікт на Донбасі – "це не те, що їй потрібно" і що Росія може зробити реальні кроки для поліпшення життя людей на Донбасі.

Нагадаємо, спеціальний представник Держдепартаменту США з питань України Курт Волкер анонсував у понеділок, 29 липня, візит будівельної команди в Станицю Луганську (Луганська обл.) для огляду обсягу робіт з відновлення моста.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3139981
 
   
 Топ коментарі
 
цікаво - а Волкер знає , що Україна справно платить Лугандонії данину - виплачує місцевим пенсії , безкоштовно дає туди воду , електрику , газ і т.д...?!
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Це не Харків 2014.
Це Москва 27 липня 2019.
«Путін, хуйло»:
https://youtu.be/lXzvh68pedY
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В отличии от Украины, кацапы не морды бьют своему гестапо, а делают селфи, а потом постят возмущённые фотки в соц сетях. Все что нужно знать о народе предпочитающем рабство свободе☹️
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цікаво - а Волкер знає , що Україна справно платить Лугандонії данину - виплачує місцевим пенсії , безкоштовно дає туди воду , електрику , газ і т.д...?!
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громадяни України мають право на пенсію.
якщо ти не погоджуєшся то пиши Зелі петицію, він пенсії сепаркам відмінить, в нього ж тепер більшість в раді.
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А вот если бы ты подобное заявила в Молдове, что Кишинев обязан платить пенсии в Приднестровье, то легко могла бы схлопотать в дыню - там как раз к местным соцвыплатам доплачивает Москва.
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Бо вони погодились віддати Придністров'я.
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як завжди брехня - коли це вони на таке погодились ? Російська окупація заважає територіям Донбасу розвиватися разом з Україною, - Волкер - Цензор.НЕТ 1619
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а що вони роблять для повернення тих територій ?
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Судя по твоей логике мы отказались от Крыма, а за Донбасс цепляемся зубами.
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поки що так.
хіба не схоже на правду ?
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знает. она и раньше платила колоссальные деньги. сейчас это копейки. даунам говорю, - придурки, мы 26 лет доили вуек и они даже не догадывались, а некоторые свято верили Донбасс кормилец! прискорбно.
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так же как и крысьчанам поставляет электрику и газ.
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рос. оккупанты сознательно уничтожают Донбасс. вернут хлам.
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головне, щоб це місцеве лайноселення забрали собі, коли територію будуть повертати
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навпаки - вони , як зараз в Криму , ще більше ватанів туди понаселяють ! Це ж звичайна тактика кремля ...
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Крим і дамбас для кацапів мають різні стратегічні значення.... Крим для них вернувся в радную говєнь, а дамбас - розмінна монета.....
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нічого - при Совку ж хотіла... і зараз ВВХ знайде спосіб , якщо захоче ...
питання в іншому - нафіга нам ці території , якщо навіть ***** вони не потрібні ? Російська окупація заважає територіям Донбасу розвиватися разом з Україною, - Волкер - Цензор.НЕТ 440
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это буфер... зачем к центру приближать врага? пусть колпашат своих. Російська окупація заважає територіям Донбасу розвиватися разом з Україною, - Волкер - Цензор.НЕТ 6163
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"буфер" ?!
а як же решта 900 км неприкритого кордону в Чернігівській . сумській , харківській областях ? Плюс до того - "кордон" з окупованим Кримом ?
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надо вернуть белгородские и курские уезды... желательно с Кубанью и Таганрогом. Мы не должны делать подарков. утопия скажешь, а развалить империю и станцевать гопака на их площи, це що? меньшевартисть в тому, що мы не здатни утвердить свое историческое превосходство.
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100% але це тільки після того , коли українською стане ВСЯ Україна , а з цим і зараз великі проблєми ...
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а по поводу совка отдельный разговор т.к. война оттуда.
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только тех кто сотрудничал. при условии, что они не будут амнистированы. все сложно.
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росія сама внутрішньо окупована і не розвивається, а деградує, до того ж намагається зробити те саме з сусідами.
поки рашка існує, завжди будуть проблеми.
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Це не Харків 2014.
Це Москва 27 липня 2019.
«Путін, *****»:
https://youtu.be/lXzvh68pedY
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В отличии от Украины, кацапы не морды бьют своему гестапо, а делают селфи, а потом постят возмущённые фотки в соц сетях. Все что нужно знать о народе предпочитающем рабство свободе☹️
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А от кацапи співають Гімн України по русські.
Мабуть шото знають


https://youtu.be/0GC5YTU5FT0?t=40
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руцкая оккупация мешает не только оккупированному дамбацу развиваться,
она мешает развиваться и Украине и Европе...и всему миру... ибо задолбала эта раша...
вот просто...ржавый якорь всей цивилизации...
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Добре йти в хвості, й кричати, що хтось там попереду не розвивається. Ніхто ж не обгонить. Здається, ця пуста пропаганда націлена лише на те, щоб відволікти від проблем українських насущних. Пропагандувати реальний розвиток не пробували? Нічого ж для цього не робиться.
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«По мотивам этого события можно было бы запилить плед в горошек над кремлём», «там в жопу застреленный Путин лежит», «Какая красота», «Есть такая традиция, у полковника черенок от лопаты должен торчать», «а контрольный в его любимых ленточных глистов», «Контрольный в левое полупопие»... Российская оккупация мешает территориям Донбасса развиваться вместе с Украиной, - Волкер - Цензор.НЕТ 89
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Так. В них дупа там, де в людей голова. Тому - контрольний в дупу!
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«Стою на асфальте я в лыжи обутый.
Толь лыжи не едут, толь я - долбанутый»,
День на дворе, в небо вышла луна,
Криком кричит в уши мне тишина.

Кто я? Зачем я? И здесь почему?
Думаю месяц, никак не пойму,
Смотрюсь я в себя, а в глазах огоньки!
Может мне лыжи, сменить на коньки?)))

Влад НЕЖНЫЙ © 20/06/2015
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а рашка розвіваєтся ?
ми вже чули, як імпортозамєщєніє допомогло потопити Лошаріка ))
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це тобі в Криму розповіли коли ти туди їздила на свою дачу ?
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а коли я туди їздила ?
ну давай збренькай щось правдоподібне.
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от і зізнайся - коли ти туди їздила .. не соромся ..))
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ВВП по ППС по данным МВФ и Всемирного Банка в РФ 30 000 в Украине 10 000. Проще говоря каждый украинец в три раза бедней россиянина.
И с вашим ростом в 4%, вам понадобиться 50 лет, чтобы достичь сегодняшний уровень жизни россиян.
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простіше кажучи, росіяни тих грошей не бачать і не побачать.
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Вы наверное блондинка, и не понимаете что такое ВВП по ППС. Погуглите поможет.
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Давай я помогу найти тебе выход с чужого для тебя сайта😂😂😂
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Вы правы. Они вбухивают эти деньги в военщину, новое производство, инфраструктуру, науку. В реальности разрыв между уровнем жизни людей не так значителен (уж не в 3 раза точно).
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основний розхід це розкоші для керівництва.
а росія така собі.. економіка - рівень бензоколонки, наука - костюмовані актори у вигляді роботів.
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"...путем применения разных механизмов удастся добиться от России понимания того, что конфликт на Донбассе - "это не то, что ей нужноИсточник: https://censor.net.ua/n3139981 - потрійний фейспалм ! Не дарма кацапи сміються з тупих піндосів ... ((
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Все верно говорит Волкер,но раша будет держать Украину в постоянном хаосе и раздоре
Тут нужны усилия всех стран,а не Америки,Прибалтики и Польши
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Tot Totovich Найголовніше зусилля самої України.На заході вже будуть бачити,що нова влада накерує.
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гм ... насправді - на заході вже будуть бачити, ЯК українці навчилися контролювати владу і в т.ч і цю нову ! Бо справа не у самій владі , а у здатності людей на цю владу впливати !
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Ти про те як ПреЗЕдент воюючої країни вчора злітав на концерт ;Ліга Смєха;, сьогодні на пляжі провалявся, завтра на футбол зібрався?
Ну-ну....
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А як називають у Польщі російськомовних поляків?
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Мировоззренческий разрыв в ОРЛДО и в Украине с каждым днем все сильней, И мне порой кажется , что лугандон для Украины - как кожаные сапоги для плавца - и снять жалко и на дно тянут (да и с каждой минутой пребывания в воде - все больше портятся) .

И хрен его знает что делать . Бросить - хрен потом вернёшь, оставить - можно и не выплыть ..
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У світі немає нічого вічного - все змінюється ... в тому числі і кордони держав ! Головне - завжди діяти в національних інтересах України , а тимчасово втратити щось - це не біда ...
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Российская оккупация мешает территориям Донбасса развиваться вместе с Украиной, - Московия мешает как бывшей колонии Украине развиваться, так и и своим существующим колониям,которых она ежечасно грабит и продаёт к примеру газ культурной и доброй Германии. А Германия скупает ворованное и помогает затыкать рты всем кто настроен против умом непонятного образования под названием Россия Російська окупація заважає територіям Донбасу розвиватися разом з Україною, - Волкер - Цензор.НЕТ 8336
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Интересно что поздний СССР развивал Украину лучше, чем она развивала потом сама себя.
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Кхм..А Украина точно развивается?
Мо моему Пеца лапшички навешал этому кренделю как и украинскому пэрэсичному лохторату
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Хай пробачить мені Адмін:

Не россия я, не Европа я,
Новороска не в меру пи....датая,
Лугандонка я грязно....опая
И обнюханная, и поддатая!

А я словом могу, как из Бука,
Триста душ- да не мне рассказывать,
Не фригидная я, слышишь, ****-
Надо х....й хоть соплями смазывать!

И все так же стоит наш Ленин,
И полей целина непаханная
Обосрался ты, слышь, Есенин,
Я бурятом на танке траханная!

Єлєна Заславская. Лаурєатка мждународной Єсєнинской прєміі. Пітєр.
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Мдя, Україна розвивається..анекдот тижня 😂
Так розвивається що зараз бідніші за молдован
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так це ж "перемога" і наслідок правління соєвого режиму !
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ЯБП и севернее - воюют. Стрелкотня и бахи.
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Наивный Волкер-террорист -никто без заложников,тем более,когда за них ему и выкуп платят долгосрочный тупые петерасты в виде пенсий,бо "тамжежнашелюде"их с жоп 8,1+13.8 избиратели.Компенсируйте потери оккупантов-москалей доунбасянами-сепарами,которым паспорта раздали и закрывайте безвиз с агрессором.
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Прекрати сорить два братских народа. Жидяра вонючая.
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