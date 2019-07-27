EN|RU|UK
Теми дня: Парламентські вибори-2019 Українські заручники в РФ Обшуки в Окружному адмінсуді Києва Обирай свідомо
 Події, Фоторепортаж
  28152  139
Все про:Житомирщина (415) криміналітет (183) Нацполіція (7932) вбивство (1858)

 Для розслідування вбивства мешканця Житомирщини Обихода на прізвисько Француз створено СОГ на чолі з Аброськіним, - Нацполіція. ФОТОрепортаж

Жителі Малинського району Житомирщини 26 липня близько 12:30 повідомили в місцевий відділ у поліції про виявлення в лісі тіла чоловіка, присипаного землею.

"Під час перевірки поліцейські встановили, що у лісі поблизу с. Липляни Малинського району, неподалік автодороги Київ-Ковель, дійсно у землі є тіло людини. Під час попереднього огляду з'ясувалось, що це чоловік, віком 30-40 років", - цитує Цензор.НЕТ повідомлення пресслужби Нацполіції.

За вказаним фактом було розпочато кримінальне провадження за ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

У подальшому 27 липня під час слідчих дій було встановлено особу загиблого. Ним виявився 23-річний житель м. Коростеня, який наприкінці червня 2019 був оголошений у розшук як безвісно зниклий.

Крім того, чоловік був підозрюваним у вчиненні вбивства іншого коростенця, що сталося в березні 2018 року в одному з розважальних закладів міста під час конфлікту з кількома чоловіками.

За інформацією поліції, знайдений у лісі чоловік був причетним до одного із злочинних угруповань.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кримінальний авторитет Обиход на прізвисько Француз був причетний до вбивства "колеги по цеху" Лазаренка

Нині у рамках досудового розслідування перевіряється низка версій щодо його вбивства, зокрема, озвучені у засобах масової інформації щодо його причетності до виборчих баталій. Він був фігурантом одного з кримінальних проваджень, що стосувалося порушень виборчого законодавства. А також перевіряється версія про причетність до кримінальних розбірок.

Для забезпечення ефективного розслідування створено посилену слідчо-оперативну групу Національної поліції України на чолі із заступником голови НПУ В'ячеславом Аброськіним, яка зараз працює на місці події у Житомирській області. Його перебіг перебуває на особистому контролі Міністра внутрішніх справ та голови Національної поліції України.

Тривають заходи для встановлення причетних до злочину осіб.

Для розслідування вбивства мешканця Житомирщини Обихода на прізвисько Француз створено СОГ на чолі з Аброськіним, - Нацполіція 01

Для розслідування вбивства мешканця Житомирщини Обихода на прізвисько Француз створено СОГ на чолі з Аброськіним, - Нацполіція 02
Для розслідування вбивства мешканця Житомирщини Обихода на прізвисько Француз створено СОГ на чолі з Аброськіним, - Нацполіція 03
Для розслідування вбивства мешканця Житомирщини Обихода на прізвисько Француз створено СОГ на чолі з Аброськіним, - Нацполіція 04

Читайте на "Цензор.НЕТ": Службове розслідування щодо інциденту з водієм начальника ГУ НП у Дніпропетровській області Глуховері на контролі в міністра Авакова, - Нацполіція


Для розслідування вбивства мешканця Житомирщини Обихода на прізвисько Француз створено СОГ на чолі з Аброськіним, - Нацполіція 05

Як повідомляв Цензор.НЕТ із посиланням на власні джерела, 3 березня 2018 року в кафе в Коростені раніше судимі місцеві жителі Ярослав Лазаренко і Ілля Обиход на прізвисько Француз стріляли один в одного, в результаті поранень обидва потрапили в лікарню і перший помер.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3139980
 
 
 Топ коментарі
 
я явно что то не понимаю,один бандюк застрелил другого,из за чего волна идёт?
 показати весь коментар
 
Чому по факту вбивства ТРЬОХ власників агропідприємств на Дніпропетровщині і по факту незаконного перепису їх майна держреєстраторами на невідомих нікому осіб досі не створена слідча група на чолі з заступниками керівника нацполіції? А по факту вбивства якогось гівна кримінального цілого Аброськіна направили розслідувати?
 показати весь коментар
 
пАШИНСЬКОГО нехай допитають ретельно
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
Сторінка 2 з 2
<<<1 2
 
А что за событие для страны, что убийством 23-летнего сопляка занимается сам начальник криминальной полиции страны? А сам министр МВД берет это дело на контроль? Они его крышевали, что ли? Страна идиотов, блин. И никто же не поправит их сверху.
Не скажет, ребята, у вас что, более важных дел нет, чтобы лично заниматься убийством молодого уголовника.
 показати весь коментар
 
 
ты осторожней про страну идиотов, а то в следующий раз на выборах еще больше обидятся, подумают што их действительно целая страна))....
 показати весь коментар
 
Ух-ты,какой движняк вокруг бандюкана,а ведь знали что он бандит и не арестовывали.Надо было посадить лет этак на 15 или пожизненно то остался бы этот урод жив.
А ведь такого движняка нету относительно тех кто пристрелил пятилетнего мальчика.
 показати весь коментар
 
 
Вот прочитал новость,комментарии и не знаю смеяться или плакать?Может подойти и другие эмоции,но...В 23 года "криминальный авторитет"?Вопросы,сколько ходок,где сидел,каких людей знал???Цензор,это уже маразм.Вот у Кадырова ребенок телохранитель ..Класс,молодец Кадыров,понял ребенка,поощрил и перевел все в нормальную не злую шутку.Сказал что спокоен теперь за свою жизнь.А здесь ведь не шутка,парня убили,да еще и ярлык навесили "авторитет".
 показати весь коментар
 
 
в дєлє мальчіка включєна вся мощь тормозов - нада псов отмазать, шоп другійє вєрно служілі
 показати весь коментар
 
Зачем так много шума? Криминальный авторитет оказался там где ему место.
 показати весь коментар
 
 
Вы еще возьмите НА президентский контроль это расследование дол......бы ... .
Чем больше их положат тем воздух чище и лучше для всех будет а судить их бесполезно
 показати весь коментар
 
 
Вперше чую про цього француза. Історія, як в детективному оповіданні. Погуглив і знайшов деякі подробиці до цього детективу. Кому цікаво, читайте https://strana.ua/articles/rassledovania/212347-v-korostene-ischez-ilja-obikhod-po-klichke-frantsuz-kotoryj-vyvel-na-vybory-klonov-nardepa-serheja-pashinskoho.html
 показати весь коментар
 
 
В 23 года "криминальній авторитет". При этом работающий на железной дороге (наемным работником). Для розслідування вбивства кримінального авторитета Обихода на прізвисько Француз створено СОГ на чолі з Аброським, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 5081
 показати весь коментар
 
 
ну, где "работает" - не важно, но возраст вызывает....
 показати весь коментар
 
 
Криминальный авторитет?
Проехать!!!
Найти заказчика и захоронить их обоих в положении стоя на мусорке, в обнимку. Заказчика можно и живым зарыть. А вокруг них, тоже стоя и тоже заживо, зарыть на той же мусорке, весь списочный состав их банд. Если их бабы будут пытаться кидаться на полисов - зарыть и их вместе с их любимыми урками.
 показати весь коментар
 
не треба скиглити.треба брати лопати и работати. Н.Я.Азиров(из необузданного) Для розслідування вбивства кримінального авторитета Обихода на прізвисько Француз створено СОГ на чолі з Аброським, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 2567
 показати весь коментар
 
 
А вы представляете, какой ценной археологической находкой станет это захоронение через 3000 лет!!!)))
 показати весь коментар
 
а вбивство хлопчика Кіріла Тлялова якось рослєдуйєця? чи там зразу оприділили в вісяк?
 показати весь коментар
 
Це фішка така у Пашинського. Щоб людям хлопця не жалко було. Це дворове призвисько, а не кримінальне погоняло
 показати весь коментар
 
 
Ой да, горе то какое ...срочно надо расследовать!... очередной биомусор отправили в утиль...Сдох Никадим да и х..й с ним!!!)))))))))))
 показати весь коментар
 
 
Мені завжди подобається картинка, коли працюють наші "спеціалісти". Один копає, семеро дивляться. Кримінальний авторитет так громко написали. Тіло років 30-40, а потім виявилося, що 23. Мелочи жизни....
 показати весь коментар
 
 
На одного бандита, стало уже меньше, хотя это не говорит о том, что больше их не станет.
 показати весь коментар
 
Нужно новой власти объявлять войну организованной преступности иначе дела не будет. Это одна из важнейших проблем нашей страны, наравне с коррупцией. Криминал за последние годы особенно начиная с 2014 очень сильно разросся.
 показати весь коментар
 
 
что доказует, что полиция занимается разбором только "своих" трупов, на людей насрать
 показати весь коментар
 
розслідування знищення гівна - слідча комісія, а розслідування вбивства ТРЬОХ власників агропідприємств на Дніпропетровщині і по факту незаконного перепису їх майна держреєстраторами на невідомих нікому осіб нічого не відомо, вибачте за плагіат.
 показати весь коментар
 
А ,может,стоит бросить такие силы на раскрытие убийсв,которые более значимые для страны?
А авторитеты пусть спокойно "мочат" друг друга.... Для розслідування вбивства кримінального авторитета Обихода на прізвисько Француз створено СОГ на чолі з Аброськіним, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 8267
 показати весь коментар
Сторінка 2 з 2
<<<1 2
Цензор.НЕТНовиниПодії
 
 
 
 
 
 вгору