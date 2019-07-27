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 Політика України
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Все про:Балога (222) Закарпаття (792) ЦВК (753) перерахунок (4) ОПОРА (122)

 ЦВК скасувала перерахунок у 69-му окрузі на Закарпатті, де переміг Балога, - ОПОРА

Центральна виборча комісія скасувала повторний підрахунок голосів у 69-му окрузі з центром у Мукачевому.

Про це повідомляє регіональне відділення Громадянської мережі ОПОРА, передає Цензор.НЕТ.

У засіданні ОВК № 69 оголошено чергову "технічну" перерву до понеділка 09:00. Сьогодні стало відомо, що ЦВК скасувала перерахунок голосів на 133 ДВК округу", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кандидат від "Слуги народу" на Закарпатті Токар домігся перерахунку голосів після програшу Балозі

За інформацією спостерігача від ОПОРИ, в суботу перерахували результати тільки 4 ДВК, були виявлені деякі відмінності.

ЦВК скасувала перерахунок у 69-му окрузі на Закарпатті, де переміг Балога, - ОПОРА 01

Напомним, кандидат в депутаты от "Слуги народа" по 69-му округу на Закарпатье Эдгар Токар заявил о пересчете голосов на всех участках округа. Ранее по данным ЦИК победителем на этом округе с отрывом в 789 голосов стал Виктор Балога. Пересчет был назначен на 27 июля.

Также читайте: "Слуга народа" настаивает на пересчете голосов в 5 округах, а в одном - требует его отменить

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3139979
 
 
 Топ коментарі
 
наоборот Балога - місцевий кримінальний авторитет, а у Токар реально високий рейтинг на Закарпатті.
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Два криминальных авторитета дерутся а один мандат ЦВК скасувала перерахунок у 69-му окрузі на Закарпатті, де переміг Балога, - ОПОРА - Цензор.НЕТ 1529 .. Более достойных людей , на Закарпатье видимо больше не нашлось .
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ото балога... шалит в своей берлоге...
хозяин-барин велели - отменить, наплевать и забыть
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номер участка стильный) балога готовься)
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никуда он готовиться не будет... да Балога тот еще фрукт но тут ПОЛИТИКА ПРИЧЕМ очень сложная запускать там зебобика Слугу котоырй сдаст регион вонючим мадьярам которые только спят и видят и НЕ скрыют веруть себе Закарпатье.. а Балога НАШ УКРИНСКИЙ Дон Мафиози.. мадьярам покажет голый прибор... и пошлет далеко- далеко да и Ахметов там впишется однозначно Буршинский энергоостров ему принадлежит..так что...
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Не ссы людям в уши и не пиши хероту.
1. Венгрия даже если бы имела 99% "поклонников" итак не сможет "забрать". ЕЕ сразу с ЕС "выкакают". Это анексия. Не нужно путать ЭС с руцкими свиньями. Руцкий иван всегда был быдлом и скотом. В ЭС действуют ЗАКОНЫ. В ЭС Латвия, Литва, Эстония, Польша. Эти страны помнят "любовь" русских иванов. Помнят и анексию. И не случайно СССР=фашисткий режим
2. Всякие выродки от Венгрии уже приезжали и квакали про автономию. Где был Ваш спаситель?
3. Ведь так просто тебе взять и вылить бочку гавна на человека который не виноват
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яя рысские бли нашим старшим братом забыл зелено болотная шобла так и венгр им посрать на ЕС приращение земель всегда будет выше любых союзов эфимерных...
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Пфф. Для тебя может они и старший брат. Весь народ Украины помнит и знает что такое сатанинская машина СССР.
Никакого "приращения" не будет. А местным "сепарам" нужно давать реальные сроки за посягательство на территорию Украины. Вот заикнулся про "афтаномию" - 5 лет. % дебилов значительно поубавится. А "мания величия" - это болезнь. Такая же болезнь и у путлера.
В ЕС союз не "эфимерный". Если Венгрию выкинут с ЕС, то вернут и всех ее граждан назад с Лондона и Берлина и т.д.
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слышь ты кому политинформацию проводишь мне 55 лет я родился в СССР а ты сопливое понятия не имешь о чем пишешь набрался поноса на ветках разных потеха и умора не позорься даун...
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Мне твой СССР нафиг не всрался, как и старший брат - руцкая свинья - ********.
Ты историю почитай, а потом тут мукай.
Как людей морили голодом - десятки миллионов, как мучили, расстреливали - десятки миллионов, как срока в 25 лет штамповали пачками.
И нехер свои тупые вердикты выносить типа "сдаст регион".
Столько лет, а ума нет. КАК 1 и даже 100 людей теоретически могут сдать Закарпатье? Ты хоть видишь что пишешь?
"Ахметов впишеться". О да, все видели как "хазяин бамбаса" вписался. Ага. В мечеть ходил к "святому ахатию браги"? (та что в данецке).
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ото балога... шалит в своей берлоге...
хозяин-барин велели - отменить, наплевать и забыть
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в нього реально високий рейтинг на Закарпатті....а його конкурент Токар, якщо не помиляюся, місцевий кримінальний авторитет
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наоборот Балога - місцевий кримінальний авторитет, а у Токар реально високий рейтинг на Закарпатті.
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можливо, не той Токар..... але в Мукачево точно був такий авторитет
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Два криминальных авторитета дерутся а один мандат ЦВК скасувала перерахунок у 69-му окрузі на Закарпатті, де переміг Балога, - ОПОРА - Цензор.НЕТ 1529 .. Более достойных людей , на Закарпатье видимо больше не нашлось .
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Скоро відмінять сциківців, от вони й хАпають востаннє.
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А что мешало сделать пересчет, чтобы успокоить обе стороны?
Или все же что-то не чисто?
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Жаба проти гадюки! ЦВК скасувала перерахунок у 69-му окрузі на Закарпатті, де переміг Балога, - ОПОРА - Цензор.НЕТ 5042 Ну, а фінал на усім знайомий! ЦВК скасувала перерахунок у 69-му окрузі на Закарпатті, де переміг Балога, - ОПОРА - Цензор.НЕТ 3466
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Интересно, что же Балога Слипачук пообещал, чтобы не пересчитывали.
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Можливо дорахувалися і всі побачили, що реально перемагає Балога, а тому могли і припинити перерахунок, щоб лічильників на маринувати.
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Швидше всього. А ще напевне побачили, що цифри будуть більші, ніж показали. В іншому випадку довели б до кінця.
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Так Балога він хитрий, він Зе на президентських виборах підтримав))
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чергова маячня.... в тебе навечір температура піднімається?
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Мені одному цікаво, чому перерахунок голосів назначили лише на дільницях, де зе-кандидати програли?
От у нас на 223 окрузі в Києві екзит-пол показав майже рівні результати двох кандидатів, а за офіційними результатами кандидатка від Зе чомусь перемагає з розривом аж 15%. Чому тут нема перерахунку?
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Что там считать-Слуга народа победил по всей Украине,и соевая банда будет уничтожена
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Соевая банда это конечно хорошо. Вот только соевая банда уже начала крушить фундамент Украины И я как то смотрю, Зеля тоже этим серьёзно занимается.
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Крушить Украину Пеца начал ещё давно,когда получил прозвисько Лолита
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Я не против. Но Петя гибридный уже сбитый лётчик и вряд ли уже когда поднимется в небо. Меня интересует, что второй еврей будет делать с Украиной.
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Особо одарённым напоминаю, что Зеля еврей, что Порося!!!
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Данілко, ти вже портфеля до школи на перше вересня зібрав?! Тікі в школі таке не кажи, шо ти тут верзеш. Бо, якщо там не тільки розумово відсталі навчаюцця, то можуть і побити. Бережи себе! ЦВК скасувала перерахунок у 69-му окрузі на Закарпатті, де переміг Балога, - ОПОРА - Цензор.НЕТ 5547
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Реально уже это надоело. Что баловаться, что эти тормоза под флагом Слуг народа. Витя уже имел и Президента и Раду в кармане и чем закончил? Ростовский пленником...
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Скоро до Януковича в гости Пеца прибежит
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Ростов не резиновый. А Липецк скоро бомбить будут....
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100%. А за ними следом и ЗЕкловун побежит. Нужно же будет какому то шуту развлекать Витю и Петю...
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А куди воно може побігти? До Ізраїлю, звичайно. Якщо дядю беню слухатиметься ЦВК скасувала перерахунок у 69-му окрузі на Закарпатті, де переміг Балога, - ОПОРА - Цензор.НЕТ 2126
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ЦВК скасувала перерахунок у 69-му окрузі на Закарпатті, де переміг Балога, - ОПОРА - Цензор.НЕТ 6238
СМИ: тело пропавшего 23-летнего врага Пашинского Обихода найдено со следами пыток - все подробности смерти 27 июля 2019, 19:46 -

читайте подробнее на сайте "Диалог.UA": https://www.dialog.ua/crime/185092_1564245383?fbclid=IwAR1YRbtj4qQ4JgixEKzPRmf1nGSbqgzK8E3LLgs2bD4SQCsqKvpghVqlIWE
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Шалаєв Анатолій з Taras Rad' і ще 8 осіб перебувають в Львівський окружний адміністративний суд.
2 год · Lviv ·

Під час розгляду справи у одіозному 119 виборчому окрузі за позовом Кавецького Ореста, який нібито "програв" всього 140 голосів представнику ЄС Бондару Михайлу виявились нові обставини. Виявляється, окрім основного підсумкового протоколу ОВК, який розглядається зараз в окружному адмсуді, є уточнений протокол - якого ніхто з опонентів "переможця" навіть не бачив у очі, принаймні жодного підпису кандидатів, довірених та уповноважених осіб на його останній сторінці немає.
Дані цього загадкового "уточненого протоколу", який вже завезли в ЦВК, значно вирізняються від того, що оскаржуються, а також свідчать про можливу невідповідність загальної кількості виборців, які взяли участь, проголосували на дому п.12, з загальною кількістю виборців, які взяли участь в голосуванні п.13 (можете перевірити) в 769 голосів. При чому в попередньому протоколі ці цифри співпадали. Невже фальсифікація? P.S.завершились судові дебати, суд пішов до нарадчої кімнати. Рішення - за три години..ЦВК скасувала перерахунок у 69-му окрузі на Закарпатті, де переміг Балога, - ОПОРА - Цензор.НЕТ 4466ЦВК скасувала перерахунок у 69-му окрузі на Закарпатті, де переміг Балога, - ОПОРА - Цензор.НЕТ 9879
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Интересно, сколько Балога отстегнул ЦИК "на скрепки" ?
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Я напомню что ЦИК и Куницкого снимал, и Слипачук очень предвзята
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