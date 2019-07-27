 ЦВК скасувала перерахунок у 69-му окрузі на Закарпатті, де переміг Балога, - ОПОРА

Про це повідомляє регіональне відділення Громадянської мережі ОПОРА, передає Цензор.НЕТ.
У засіданні ОВК № 69 оголошено чергову "технічну" перерву до понеділка 09:00. Сьогодні стало відомо, що ЦВК скасувала перерахунок голосів на 133 ДВК округу", - йдеться в повідомленні.
За інформацією спостерігача від ОПОРИ, в суботу перерахували результати тільки 4 ДВК, були виявлені деякі відмінності.
Напомним, кандидат в депутаты от "Слуги народа" по 69-му округу на Закарпатье Эдгар Токар заявил о пересчете голосов на всех участках округа. Ранее по данным ЦИК победителем на этом округе с отрывом в 789 голосов стал Виктор Балога. Пересчет был назначен на 27 июля.
1. Венгрия даже если бы имела 99% "поклонников" итак не сможет "забрать". ЕЕ сразу с ЕС "выкакают". Это анексия. Не нужно путать ЭС с руцкими свиньями. Руцкий иван всегда был быдлом и скотом. В ЭС действуют ЗАКОНЫ. В ЭС Латвия, Литва, Эстония, Польша. Эти страны помнят "любовь" русских иванов. Помнят и анексию. И не случайно СССР=фашисткий режим
2. Всякие выродки от Венгрии уже приезжали и квакали про автономию. Где был Ваш спаситель?
3. Ведь так просто тебе взять и вылить бочку гавна на человека который не виноват
Никакого "приращения" не будет. А местным "сепарам" нужно давать реальные сроки за посягательство на территорию Украины. Вот заикнулся про "афтаномию" - 5 лет. % дебилов значительно поубавится. А "мания величия" - это болезнь. Такая же болезнь и у путлера.
В ЕС союз не "эфимерный". Если Венгрию выкинут с ЕС, то вернут и всех ее граждан назад с Лондона и Берлина и т.д.
Ты историю почитай, а потом тут мукай.
Как людей морили голодом - десятки миллионов, как мучили, расстреливали - десятки миллионов, как срока в 25 лет штамповали пачками.
И нехер свои тупые вердикты выносить типа "сдаст регион".
Столько лет, а ума нет. КАК 1 и даже 100 людей теоретически могут сдать Закарпатье? Ты хоть видишь что пишешь?
"Ахметов впишеться". О да, все видели как "хазяин бамбаса" вписался. Ага. В мечеть ходил к "святому ахатию браги"? (та что в данецке).
хозяин-барин велели - отменить, наплевать и забыть
Или все же что-то не чисто?
От у нас на 223 окрузі в Києві екзит-пол показав майже рівні результати двох кандидатів, а за офіційними результатами кандидатка від Зе чомусь перемагає з розривом аж 15%. Чому тут нема перерахунку?
СМИ: тело пропавшего 23-летнего врага Пашинского Обихода найдено со следами пыток - все подробности смерти 27 июля 2019, 19:46 -
читайте подробнее на сайте "Диалог.UA": https://www.dialog.ua/crime/185092_1564245383?fbclid=IwAR1YRbtj4qQ4JgixEKzPRmf1nGSbqgzK8E3LLgs2bD4SQCsqKvpghVqlIWE
Шалаєв Анатолій з Taras Rad' і ще 8 осіб перебувають в Львівський окружний адміністративний суд.
2 год · Lviv ·
Під час розгляду справи у одіозному 119 виборчому окрузі за позовом Кавецького Ореста, який нібито "програв" всього 140 голосів представнику ЄС Бондару Михайлу виявились нові обставини. Виявляється, окрім основного підсумкового протоколу ОВК, який розглядається зараз в окружному адмсуді, є уточнений протокол - якого ніхто з опонентів "переможця" навіть не бачив у очі, принаймні жодного підпису кандидатів, довірених та уповноважених осіб на його останній сторінці немає.
Дані цього загадкового "уточненого протоколу", який вже завезли в ЦВК, значно вирізняються від того, що оскаржуються, а також свідчать про можливу невідповідність загальної кількості виборців, які взяли участь, проголосували на дому п.12, з загальною кількістю виборців, які взяли участь в голосуванні п.13 (можете перевірити) в 769 голосів. При чому в попередньому протоколі ці цифри співпадали. Невже фальсифікація? P.S.завершились судові дебати, суд пішов до нарадчої кімнати. Рішення - за три години..