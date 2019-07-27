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Все про:Житомирщина (415) криміналітет (181) Пашинський (252) бурштин (328)

 Убитий в Житомирській області Ілля Обиход був під судом за вбивство в 2018-му місцевого жителя

3 березня 2018 року в кафе Коростеня раніше судимі місцеві жителі Ярослав Лазаренко і Ілля Обиход на прізвисько Француз стріляли один в одного.

Як повідомили Цензор.НЕТ джерела в правоохоронних органах, Ілля Обиход сидів у кафе з Василем Ярощуком на прізвисько Щука. Туди зайшов Ярослав Лазаренко з раніше судимими Іллею Кажаном на прізвисько Пумба і Богданом Сайчишиним на прізвисько Бекса.

Між компаніями виник конфлікт, що закінчився стріляниною. Лазоренка поранили в живіт, він помер у лікарні. Обихода поранили в груди і ногу, він потрапив в реанімацію.

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За даними слідства, в Лазоренка стріляв Обиход. На місці виявлені гільзи, проте знаряддя вбивства не знайдені.

За даними Цензор.НЕТ, обидва причетні до так званої бурштинової мафії, покривали копання бурштину і займалися здирництвом. Одна з версій слідства - перерозподіл сфер впливу.

Проросійське видання "Страна.UA" повідомило, що 26 липня на Житомирщині виявлено тіло жителя Коростеня Іллі Обихода на прізвисько Француз. Він зник ще 28 червня. Зникнення зв'язали з депутатом від "Народного фронту" Сергієм Пашинським. Нібито Обиход допоміг супротивникам нардепа, що  балотувався (і програв) в 64 окрузі, підібрати клонів з однаковими прізвищами - Михайла Пашинського і свого товариша по службі Івана Пашинського.

Убитий в Житомирській області Ілля Обиход був під судом за вбивство в 2018-му місцевого жителя 01

Сам Пашинський в своєму фейсбуці підкреслив, що з Обиходом не знайомий і ніколи з ним не перетинався, а опублікований матеріал не має нічого спільного з дійсністю.

Убитий в Житомирській області Ілля Обиход був під судом за вбивство в 2018-му місцевого жителя 02

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3139977
 
 
 Топ коментарі
 
23 летний криминальный авторитет(сколько ходок??)..прикол..мельчает однако уголовка
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да хоть все всех постреляют я не понял а нафига столько места для этой новости... Криминальный авторитет Обиход по кличке Француз был причастен к убийству "коллеги по цеху" Лазаренко - Цензор.НЕТ 3700
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отмазывают пашинского, который, возможно, напрямую причастен к убийству 23 летнего парня, а какой он авторитет? в 23 года?
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В Житомирской области нашли мертвым "Француза", который помогал конкурентам Пашинского
Александр Сибирцев 16:37, сегодня
26 июля близ села Липляли Малинского района Житомирской области - возле автотрассы Киев - Ковель, обнаружено тело убитого 23-летнего жителя Коростеня Ильи Обихода по прозвищу Француз.
"Страна" уже писала об исчезновении мужчины и о связи этого с предвыборной кампанией по мажоритарному округу в Корестене.
Илья Обиход пропал 28 июня после того, как помог противникам баллотировавшегося (и проигравшего) в 64 округе нардепа от "Народного фронта" Сергея Пашинского подобрать клонов-однофамильцев - Михаила Пашинского и своего сослуживца Ивана Пашинского.
Однако оба однофамильца сняли свои кандидатуры 26 июня без объяснения причин. По информации "Страны", с обоими якобы "жестко" пообщались люди из охраны Сергея Пашинского.
Знакомые Ильи Обихода также заявили "Стране" о своих подозрениях по поводу его пропажи - у них были опасения, что "Француза" убили люди, которые работают на Сергея Пашинского в отместку за клонов.
По данным источников "Страны" в полиции Житомирской области, тело Ильи Обихода найдено в лесопосадке - оно было присыпано землей.
Перед смертью парня явно пытали - тело раздето почти догола, сломана челюсть. На голову мужчины убийцы натянули пластиковый мешок.
По предварительной информации, "Француз" был убит выстрелом в спину. Открыто уголовное производство по части 1, ст. 115 УК Украины - умышленное убийство.
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23 летний криминальный авторитет(сколько ходок??)..прикол..мельчает однако уголовка
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да хоть все всех постреляют я не понял а нафига столько места для этой новости... Криминальный авторитет Обиход по кличке Француз был причастен к убийству "коллеги по цеху" Лазаренко - Цензор.НЕТ 3700
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мразь-пашинский причетний.

однопартієць бутусіва.
спасать нада братуху, бо дехто досі не розуміє, куди стріляли гвинтівки пашинського на Майдані.
На інших сайтах ця новина подається ясніше і простіше. Без обмазування лайном загиблого.
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не, ну вы так зря, Витя Янукоид по первой тоже за шапку присел. а там пошло и поехало аффтаритет бимбасса...........
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У него 6 приводов в детскую комнату милиции..Так шта.. вполне..
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Естественный отбор - глисты поедают омёб !!! )
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Таки Льоня Ройтман не брехал о том беспределе , шо творится в Украине .
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Француза потрібно нагородити. Санітар лісу.
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причастны к так называемой янтарной мафии / Гарант посадит Розенблата. В этот раз Розенблат не выкрутится. /"Янтарное дело": Четыре взятки из шести замыкаются на Розенблате. СХЕМА
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как только-так сразу. Докупается-дозагорает в Одессе, заменит неправильных пацанов правильными, переедет в новое помещение, подготовится к олимпийским играм-и сразу.
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На фото рука с пистолетом явно еврейская, подозреваю, что Вальцмана. Криминальный авторитет Обиход по кличке Француз был причастен к убийству "коллеги по цеху" Лазаренко - Цензор.НЕТ 9060
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Вітя, ти в євреях розбираєшся ще гірше, ніж я в балеті
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Вальцман ФСБшная деза, сколько подмахивать еще будешь?
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Никто и не спорит. "Дезил" твой Вальцман всю Украину целых 5 лет. До сих пор лапша на ушах. Кримінальний авторитет Обиход на прізвисько Француз був причетний до вбивства "колеги по цеху" Лазаренка - Цензор.НЕТ 4622
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Вальцман ФСБшная деза, сколько подмахивать еще будешь?
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Пашинский? Да не, не может быть, он честный.
Кстати, откуда у него столько денег?
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отмазывают пашинского, который, возможно, напрямую причастен к убийству 23 летнего парня, а какой он авторитет? в 23 года?
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Заказуха від пашинського. Цензор ти фуфлометом став
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Криминальный авторитет Обиход по кличке Француз был причастен к убийству "коллеги по цеху" Лазаренко - Цензор.НЕТ 3185

та как у вас язык повернулся... нет... та как вы ваще могли подумать на добрейшей души человека...человечище... просто уё.....ще... плешивая выхухоль - вне подозрений..? ага!!!
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Криминал в связке с депутатским корпусов, как не крути....
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Зебики, можете разорвать этого соратника Тимошенко и Авакова, без суда и следствия.
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самовыпил защитон.
не сказать, что мне как обывателю кого-то из них жаль.
хай они все убьют себя об стенку
можно - кремлевскую
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Ага, знаем мы. И Химикикус тоже сам себе ногу прострелил.
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За Пашинским уже много лет тянутся грязные следы
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Убили в затылок и прикопали в лесополосе 23 лет парня. Цензор заказуху?
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...зі зламаною щелепою і слідами тортур
активіст Обіход приймав участь у виборчій компанії на стороні конкурентів КРИМІНАЛЬНОГО ДЕФУТАТА Пашинського.

інші учасники виборчої боротьби залякані охоронцями пашинського, Обіход- закатований.
НЕБЕЗПЕЧНОГО ЗЛОЧИНЦЯ ПАШИНСЬКОГО- ДО ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ !
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???
Який "активіст" ?
Ви статтю читали ?
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По ходу Пашинський вбив чоловіка, а сам в депутати не пройшов, чи як?
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Пашинський чимсь схожий на Троцького. Теж рішучій, теж впевнений в собі, теж неперебірливий у методах досягнення мети. Українофоб, як і Троцький, доречі.
Мені байдуже доля Троцького, Сталіна, Пашинського. Мені не байдуже доля українців. Будьмо пильними
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Мені цікаво, а чим керується редактор, коли виділяє новину про цього уркагана жирним ?

Там ще спец.комісію з розслідування створили ?
Прибили ? Туди йому й дорога. Неймовірно "корисна" для суспільства людина ...
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пашинский и Химикуса не знает......и наверняка и с ним не встречался.
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хаха янтарная мафия.по ходу она организована, и не один десяток лет керуется с банковой и так на всех уровнях игорный бизнес, добыча украинского газа , таможня и много чего другого . если порядок не навести .тут и путена не нужно страна сама себя изживет((
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