 Убитий в Житомирській області Ілля Обиход був під судом за вбивство в 2018-му місцевого жителя

Як повідомили Цензор.НЕТ джерела в правоохоронних органах, Ілля Обиход сидів у кафе з Василем Ярощуком на прізвисько Щука. Туди зайшов Ярослав Лазаренко з раніше судимими Іллею Кажаном на прізвисько Пумба і Богданом Сайчишиним на прізвисько Бекса.
Між компаніями виник конфлікт, що закінчився стріляниною. Лазоренка поранили в живіт, він помер у лікарні. Обихода поранили в груди і ногу, він потрапив в реанімацію.
За даними слідства, в Лазоренка стріляв Обиход. На місці виявлені гільзи, проте знаряддя вбивства не знайдені.
За даними Цензор.НЕТ, обидва причетні до так званої бурштинової мафії, покривали копання бурштину і займалися здирництвом. Одна з версій слідства - перерозподіл сфер впливу.
Проросійське видання "Страна.UA" повідомило, що 26 липня на Житомирщині виявлено тіло жителя Коростеня Іллі Обихода на прізвисько Француз. Він зник ще 28 червня. Зникнення зв'язали з депутатом від "Народного фронту" Сергієм Пашинським. Нібито Обиход допоміг супротивникам нардепа, що балотувався (і програв) в 64 окрузі, підібрати клонів з однаковими прізвищами - Михайла Пашинського і свого товариша по службі Івана Пашинського.
Сам Пашинський в своєму фейсбуці підкреслив, що з Обиходом не знайомий і ніколи з ним не перетинався, а опублікований матеріал не має нічого спільного з дійсністю.
Александр Сибирцев 16:37, сегодня
26 июля близ села Липляли Малинского района Житомирской области - возле автотрассы Киев - Ковель, обнаружено тело убитого 23-летнего жителя Коростеня Ильи Обихода по прозвищу Француз.
"Страна" уже писала об исчезновении мужчины и о связи этого с предвыборной кампанией по мажоритарному округу в Корестене.
Илья Обиход пропал 28 июня после того, как помог противникам баллотировавшегося (и проигравшего) в 64 округе нардепа от "Народного фронта" Сергея Пашинского подобрать клонов-однофамильцев - Михаила Пашинского и своего сослуживца Ивана Пашинского.
Однако оба однофамильца сняли свои кандидатуры 26 июня без объяснения причин. По информации "Страны", с обоими якобы "жестко" пообщались люди из охраны Сергея Пашинского.
Знакомые Ильи Обихода также заявили "Стране" о своих подозрениях по поводу его пропажи - у них были опасения, что "Француза" убили люди, которые работают на Сергея Пашинского в отместку за клонов.
По данным источников "Страны" в полиции Житомирской области, тело Ильи Обихода найдено в лесопосадке - оно было присыпано землей.
Перед смертью парня явно пытали - тело раздето почти догола, сломана челюсть. На голову мужчины убийцы натянули пластиковый мешок.
По предварительной информации, "Француз" был убит выстрелом в спину. Открыто уголовное производство по части 1, ст. 115 УК Украины - умышленное убийство.
однопартієць бутусіва.
спасать нада братуху, бо дехто досі не розуміє, куди стріляли гвинтівки пашинського на Майдані.
На інших сайтах ця новина подається ясніше і простіше. Без обмазування лайном загиблого.
Кстати, откуда у него столько денег?
та как у вас язык повернулся... нет... та как вы ваще могли подумать на добрейшей души человека...человечище... просто уё.....ще... плешивая выхухоль - вне подозрений..? ага!!!
не сказать, что мне как обывателю кого-то из них жаль.
хай они все убьют себя об стенку
можно - кремлевскую
активіст Обіход приймав участь у виборчій компанії на стороні конкурентів КРИМІНАЛЬНОГО ДЕФУТАТА Пашинського.
інші учасники виборчої боротьби залякані охоронцями пашинського, Обіход- закатований.
НЕБЕЗПЕЧНОГО ЗЛОЧИНЦЯ ПАШИНСЬКОГО- ДО ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ !
Який "активіст" ?
Ви статтю читали ?
Мені байдуже доля Троцького, Сталіна, Пашинського. Мені не байдуже доля українців. Будьмо пильними
Там ще спец.комісію з розслідування створили ?
Прибили ? Туди йому й дорога. Неймовірно "корисна" для суспільства людина ...