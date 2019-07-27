 Убитий в Житомирській області Ілля Обиход був під судом за вбивство в 2018-му місцевого жителя

Як повідомили Цензор.НЕТ джерела в правоохоронних органах, Ілля Обиход сидів у кафе з Василем Ярощуком на прізвисько Щука. Туди зайшов Ярослав Лазаренко з раніше судимими Іллею Кажаном на прізвисько Пумба і Богданом Сайчишиним на прізвисько Бекса.

Між компаніями виник конфлікт, що закінчився стріляниною. Лазоренка поранили в живіт, він помер у лікарні. Обихода поранили в груди і ногу, він потрапив в реанімацію.

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За даними слідства, в Лазоренка стріляв Обиход. На місці виявлені гільзи, проте знаряддя вбивства не знайдені.

За даними Цензор.НЕТ, обидва причетні до так званої бурштинової мафії, покривали копання бурштину і займалися здирництвом. Одна з версій слідства - перерозподіл сфер впливу.

Проросійське видання "Страна.UA" повідомило, що 26 липня на Житомирщині виявлено тіло жителя Коростеня Іллі Обихода на прізвисько Француз. Він зник ще 28 червня. Зникнення зв'язали з депутатом від "Народного фронту" Сергієм Пашинським. Нібито Обиход допоміг супротивникам нардепа, що балотувався (і програв) в 64 окрузі, підібрати клонів з однаковими прізвищами - Михайла Пашинського і свого товариша по службі Івана Пашинського.

Сам Пашинський в своєму фейсбуці підкреслив, що з Обиходом не знайомий і ніколи з ним не перетинався, а опублікований матеріал не має нічого спільного з дійсністю.

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