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Все про:Житомирщина (413) криміналітет (181) Пашинський (252) бурштин (328)

 Кримінальний авторитет Обиход на прізвисько Француз був причетний до вбивства "колеги по цеху" Лазаренка

3 березня 2018 року в кафе Коростеня раніше судимі місцеві жителі Ярослав Лазаренко і Ілля Обиход на прізвисько Француз стріляли один в одного.

Як повідомили Цензор.НЕТ джерела в правоохоронних органах, Ілля Обиход сидів у кафе з Василем Ярощуком на прізвисько Щука. Туди зайшов Ярослав Лазаренко з раніше судимими Іллею Кажаном на прізвисько Пумба і Богданом Сайчишиним на прізвисько Бекса.

Між компаніями виник конфлікт, що закінчився стріляниною. Лазоренка поранили в живіт, він помер у лікарні. Обихода поранили в груди і ногу, він потрапив в реанімацію.

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За даними слідства, в Лазоренка стріляв Обиход. На місці виявлені гільзи, проте знаряддя вбивства не знайдені.

За даними Цензор.НЕТ, обидва причетні до так званої бурштинової мафії, покривали копання бурштину і займалися здирництвом. Одна з версій слідства - перерозподіл сфер впливу.

Проросійське видання "Страна.UA" повідомило, що 26 липня на Житомирщині виявлено тіло жителя Коростеня Іллі Обихода на прізвисько Француз. Він зник ще 28 червня. Зникнення зв'язали з депутатом від "Народного фронту" Сергієм Пашинським. Нібито Обиход допоміг супротивникам нардепа, що  балотувався (і програв) в 64 окрузі, підібрати клонів з однаковими прізвищами - Михайла Пашинського і свого товариша по службі Івана Пашинського.

Кримінальний авторитет Обиход на прізвисько Француз був причетний до вбивства колеги по цеху Лазаренка 01

Сам Пашинський в своєму фейсбуці підкреслив, що з Обиходом не знайомий і ніколи з ним не перетинався, а опублікований матеріал не має нічого спільного з дійсністю.

Кримінальний авторитет Обиход на прізвисько Француз був причетний до вбивства колеги по цеху Лазаренка 02

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3139977
 
 
 Топ коментарі
 
23 летний криминальный авторитет(сколько ходок??)..прикол..мельчает однако уголовка
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На фото рука с пистолетом явно еврейская, подозреваю, что Вальцмана. Криминальный авторитет Обиход по кличке Француз был причастен к убийству "коллеги по цеху" Лазаренко - Цензор.НЕТ 9060
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23 летний криминальный авторитет(сколько ходок??)..прикол..мельчает однако уголовка
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да хоть все всех постреляют я не понял а нафига столько места для этой новости... Криминальный авторитет Обиход по кличке Француз был причастен к убийству "коллеги по цеху" Лазаренко - Цензор.НЕТ 3700
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У него 6 приводов в детскую комнату милиции..Так шта.. вполне..
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Естественный отбор - глисты поедают омёб !!! )
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Таки Льоня Ройтман не брехал о том беспределе , шо творится в Украине .
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Француза потрібно нагородити. Санітар лісу.
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причастны к так называемой янтарной мафии / Гарант посадит Розенблата. В этот раз Розенблат не выкрутится. /"Янтарное дело": Четыре взятки из шести замыкаются на Розенблате. СХЕМА
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как только-так сразу. Докупается-дозагорает в Одессе, заменит неправильных пацанов правильными, переедет в новое помещение, подготовится к олимпийским играм-и сразу.
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На фото рука с пистолетом явно еврейская, подозреваю, что Вальцмана. Криминальный авторитет Обиход по кличке Француз был причастен к убийству "коллеги по цеху" Лазаренко - Цензор.НЕТ 9060
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Вітя, ти в євреях розбираєшся ще гірше, ніж я в балеті
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Вальцман ФСБшная деза, сколько подмахивать еще будешь?
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Вальцман ФСБшная деза, сколько подмахивать еще будешь?
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Пашинский? Да не, не может быть, он честный.
Кстати, откуда у него столько денег?
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отмазывают пашинского, который, возможно, напрямую причастен к убийству 23 летнего парня, а какой он авторитет? в 23 года?
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Заказуха від пашинського. Цензор ти фуфлометом став
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Криминальный авторитет Обиход по кличке Француз был причастен к убийству "коллеги по цеху" Лазаренко - Цензор.НЕТ 3185

та как у вас язык повернулся... нет... та как вы ваще могли подумать на добрейшей души человека...человечище... просто уё.....ще... плешивая выхухоль - вне подозрений..? ага!!!
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Криминал в связке с депутатским корпусов, как не крути....
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Зебики, можете разорвать этого соратника Тимошенко и Авакова, без суда и следствия.
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