 Кримінальний авторитет Обиход на прізвисько Француз був причетний до вбивства "колеги по цеху" Лазаренка

Як повідомили Цензор.НЕТ джерела в правоохоронних органах, Ілля Обиход сидів у кафе з Василем Ярощуком на прізвисько Щука. Туди зайшов Ярослав Лазаренко з раніше судимими Іллею Кажаном на прізвисько Пумба і Богданом Сайчишиним на прізвисько Бекса.
Між компаніями виник конфлікт, що закінчився стріляниною. Лазоренка поранили в живіт, він помер у лікарні. Обихода поранили в груди і ногу, він потрапив в реанімацію.
За даними слідства, в Лазоренка стріляв Обиход. На місці виявлені гільзи, проте знаряддя вбивства не знайдені.
За даними Цензор.НЕТ, обидва причетні до так званої бурштинової мафії, покривали копання бурштину і займалися здирництвом. Одна з версій слідства - перерозподіл сфер впливу.
Проросійське видання "Страна.UA" повідомило, що 26 липня на Житомирщині виявлено тіло жителя Коростеня Іллі Обихода на прізвисько Француз. Він зник ще 28 червня. Зникнення зв'язали з депутатом від "Народного фронту" Сергієм Пашинським. Нібито Обиход допоміг супротивникам нардепа, що балотувався (і програв) в 64 окрузі, підібрати клонів з однаковими прізвищами - Михайла Пашинського і свого товариша по службі Івана Пашинського.
Сам Пашинський в своєму фейсбуці підкреслив, що з Обиходом не знайомий і ніколи з ним не перетинався, а опублікований матеріал не має нічого спільного з дійсністю.
Кстати, откуда у него столько денег?
та как у вас язык повернулся... нет... та как вы ваще могли подумать на добрейшей души человека...человечище... просто уё.....ще... плешивая выхухоль - вне подозрений..? ага!!!