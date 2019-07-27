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 Політика України, Події
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Все про:Аваков (1201) Дніпропетровщина (579) Нацполіція (7928) Глуховеря (1)

 Службове розслідування щодо інциденту з водієм начальника ГУ НП у Дніпропетровській області Глуховері на контролі в міністра Авакова, - Нацполіція

За фактом подій навколо дорожнього інциденту, що стався в 2018 році в Дніпропетровській області за участю водія голови обласної поліції, розпочато службове розслідування, яке перебуває на контролі глави МВС Арсена Авакова.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Нацполіції

"27 липня в засобах масової інформації з'явилося відео, яке викликало резонанс у суспільстві. Детальні обставини події, яка мала місце в м.Дніпро за участю водія керівника ГУНП у Дніпропетровській області, будуть встановлені під час службового розслідування.

Про перебіг перевірки та її результати громадськість та представники засобів масової інформації будуть сповіщені в найкоротший термін", - йдеться у повідомленні.

Для всебічної та об’єктивної перевірки перебіг  розслідування перебуватиме під контролем Міністра внутрішніх справ Арсена Авакова.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Маски, зброя і дорогі автомобілі, - поліція затримала ватажка банди розбійників, які грабували ювелірні магазини. ФОТОрепортаж

Раніше Президент України Володимир Зеленський зажадав звільнення Віталія Глуховері з посади начальника Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області.

Нагадуємо, раніше був оприлюднений запис того, як в 2018 році спецпідрозділ КОРД затримав двох патрульних за зупинку і штраф водієві глави поліції Дніпропетровщини Глуховері.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ДБР відкрило провадження щодо затримання КОРДом патрульних на Дніпропетровщині. Інцидент стався у вересні 2018 року, - Варченко

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3139976
 
 
 Топ коментарі
 
Аваков в 2018 не выполнил свою прямую работу и не уволил этого отморозка. Авакова 2019 контролирует увольнение этого отморозка. Только мне кажется, что тут что-то не клеится, или так должно быть?
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Рюкзаков сам себе царь, ему шестерки Бени, не указ.
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Нипанятна...
Сцарь же в фейсбуке приказал уволить..
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Нипанятна...
Сцарь же в фейсбуке приказал уволить..
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Не стесняйся, сходи к медсестре, пускай укол сделает, Или галоперидол закончился?
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Брехня! Приехали делать двойников Чрствого. Для его же пиара.
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Рюкзаков сам себе царь, ему шестерки Бени, не указ.
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Вот я не пойму, это ж нужно быть полным дебилом, чтоб из-за штрафа в 300грн подставить себя и еще кучу ментовской шоблы, что там в голове? Кто нас защищает?
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Тут інше дивує. Рюкзаков теж про неподобства, які чиняться на його "парафії" щойно щ інтернету дізнався? Тоді гріш йому ціна. А якщо знав раніше в не проводив службове розслідування, то це взагалі злочинна бездіяльність, або ще гірше - покриття злочину. У будь-якому випадку повинен відповісти.
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А Ви, вибачаюсь, напевне знаєте наприклад чим займається ваша дружина приміром?
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о, жінки зраджують чоловікам раді прінципа - шоп напряженійє зняти та за обіди отомстіть!!! Даже йєслі ви не обіжали, то за то шо брільянтів мало!!!
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Не знаю. 😁 У мене немає дружини. Я розлучився. Але я дуже добре знаю, що у мене робиться на роботі. А у вас, вибачте, проблеми з дружиною? Чи ви вважаєте, що питання профпридатності і сімейних проблем у Авакова ідентичні?
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Ні, просто сподіваюся що такі факти йому невідомі були. Сподиваюся. Просто. Службове розслідування щодо інциденту з водієм начальника ГУ НП у Дніпропетровській області Глуховері на контролі в міністра Авакова, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 5936
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А те що рузлучилися то вважаю до песвного часу таки не знали мабуть. Хоча зазделегідь вибачаюся. Не моя справа. Службове розслідування щодо інциденту з водієм начальника ГУ НП у Дніпропетровській області Глуховері на контролі в міністра Авакова, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 7714
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Ті ошиблась ,глиста парашная.сцарь уже никому ничего не приказівает,некогда,анализі сдаёт в ГПУ..... Служебное расследование по инциденту с водителем начальника ГУ НП в Днепропетровской области Глуховери на контроле у министра Авакова, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 1618
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Слово "сцарь" уже занято одним заграничным шибздиком. Нужно обладать хотя бы минимальным воображением, чтобы придумать что-нибудь другое, если уж хочется уколоть зеленского, потому, что так нипанятна.
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Ясен перец, де їх докази, вони повинні були їх продемонструвати водію і розглянути справу прямо на місці. Так і тебе завтра зупинять і скажуть, що ти щось там робив, а ти його не робив, твої дії ? А корда в тебе немає, є тільки гроші...
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В морг. - Но ведь я же еще не умер? - Больной! Не занимайтесь самолечением! Доктор сказал: «В морг!», значит - в морг!
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Аваков в 2018 не выполнил свою прямую работу и не уволил этого отморозка. Авакова 2019 контролирует увольнение этого отморозка. Только мне кажется, что тут что-то не клеится, или так должно быть?
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Откопали историю годичной давности, разнесли в СМИ, подняли хай, комментируют и требуют наказания на высшем уровне.
А история с Окружным судом, намного более серьезная, никак не комментируется высшим руководством страны.

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Извиняюс, а что там с окружным судом? Я чейта наверное пропустил.
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НАБУ обнародовало прослушку главы Окружного админсуда Вовка, который диктовал решение главе Суворовского суда Одессы, чтобы заблокировать ВККС.
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А що ж там коментувати? Вовк заявив: "Ви все вретІ". Підозрюю, що нова владу цей "аргумент" влаштовує
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Ну а что тут комментировать? Под соусом борьбы с плохими судьями(без кавычек) будут ставиться свои(тоже без кавычек). Они будут не лучше, но на некоторое время для проведения тех или иных решений хватит. Всем хорошо: власть якобы борется с коррупцией, но при этом делает то же, что и папередники. Народ визжит от восторга прославляя "гений" руководителя. Кто же захочет разрушить такую идиллию излишними комментариями?
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Судя по выносимым решениям "судьями" Окружного суда, они и так их ( Бенино-портновские ).
В соцсетях читала, что НАБУ в этом деле очень помогает ФБР.
Надеюсь, это правда.
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Есть в Ваших словах логика. Но жизнь - штука непредсказуемая. Возможно им потребовался судья "из-за скобок", о котором мало кто знает или не знает вообще. Связаться с Волком - себя дискредитировать еще даже не приступив к работе. И тогда появляется необходимость в новых лицах со старыми целями. Но поглядим.
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ты шо, у зебилов Аваков теперь лучший министр МВД Службове розслідування щодо інциденту з водієм начальника ГУ НП у Дніпропетровській області Глуховері на контролі в міністра Авакова, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 1279 А вовочка героически борется с последствиями "лучшего" министра
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Я побачив тільки що патрульні кажуть що він не став на "стоп", водій не згодний з ними. Потім каже у нього є спецталон !!??? по якому вони не повинні його зовсім зупиняти, патрульні згодні, але ж талона немає. Так що герала міняють, але спецталоні так і остаються. От і все що вам треба знати
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Тут речь не о том , нарушил ли водила правила или нет ,, или правы патрульные ли нет . "Убил" сам факт того что этот хенералишко долбанный , натравил на них спеназ .!! Это конечно беспредел полнейший .

А оперативные талоны выдают лишь когда автомобиль участвует в оперативном задании , задержании преступников например .А возиння жопы хенерала , таковым не является . Службове розслідування щодо інциденту з водієм начальника ГУ НП у Дніпропетровській області Глуховері на контролі в міністра Авакова, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 8359 . !
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стоко сіл брошено на йєрундовую разборку!!! Нікто же нє пострадал. Іщітє убійц!!!
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Так завжди коли стикаються інтереси двох п...лів - буде купа лайок, але результату нуль. Бо кожен знає що опонент такий самий п....л.
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Да у него и Княжичи на контроле до сегодняшнего дня находятся.
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Ликвидировать звание генералов! Вместе со всеми вытекающими привилегиями!
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Хочешь угробить уголовное дело поручи Авакову контролировать.
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на контроле у всех граждан - так спокойней
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При шоколадному вони були царьками,які нечібто пройшли люстрацію.
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