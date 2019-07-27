 Службове розслідування щодо інциденту з водієм начальника ГУ НП у Дніпропетровській області Глуховері на контролі в міністра Авакова, - Нацполіція

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Нацполіції
"27 липня в засобах масової інформації з'явилося відео, яке викликало резонанс у суспільстві. Детальні обставини події, яка мала місце в м.Дніпро за участю водія керівника ГУНП у Дніпропетровській області, будуть встановлені під час службового розслідування.
Про перебіг перевірки та її результати громадськість та представники засобів масової інформації будуть сповіщені в найкоротший термін", - йдеться у повідомленні.
Для всебічної та об’єктивної перевірки перебіг розслідування перебуватиме під контролем Міністра внутрішніх справ Арсена Авакова.
Раніше Президент України Володимир Зеленський зажадав звільнення Віталія Глуховері з посади начальника Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області.
Нагадуємо, раніше був оприлюднений запис того, як в 2018 році спецпідрозділ КОРД затримав двох патрульних за зупинку і штраф водієві глави поліції Дніпропетровщини Глуховері.
Сцарь же в фейсбуке приказал уволить..
А история с Окружным судом, намного более серьезная, никак не комментируется высшим руководством страны.
В соцсетях читала, что НАБУ в этом деле очень помогает ФБР.
Надеюсь, это правда.
А оперативные талоны выдают лишь когда автомобиль участвует в оперативном задании , задержании преступников например .А возиння жопы хенерала , таковым не является . . !