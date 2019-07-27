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 Політика України
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Все про:вибори (4402) МВС (1286) США (5215) Тейлор (22)

 США високо оцінили роботу МВС у забезпеченні прозорих і демократичних виборів в Україні, - Тейлор

Офіційну позицію Сполучених Штатів Америки щодо проведеної Міністерством внутрішніх справ України роботи під час виборів до Верховної Ради повідомив сьогодні, 27 липня, тимчасовий повірений у справах США в Україні Вільям Тейлор.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МВС.

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Вільям Тейлор зазначив, що підрозділи системи МВС вкотре, як і під час виборів президента України, продемонстрували свою аполітичність і забезпечили проведення безпечних та прозорих позачергових парламентських виборів.

"Я вкотре віддаю належне Міністерству внутрішніх справ України та всім підрозділам, які йому підпорядковуються, за злагоджену координацію, професійну та ефективну роботу в передвиборний період і в день проведення дострокових парламентських виборів, що відбулися минулої неділі", - зазначив Вільям Тейлор.

Тимчасовий повірений у справах США в Україні наголосив, що підрозділи МВС продемонстрували відповідність високим стандартам, які українці очікують від правоохоронних сил.

"Посилена робота Національної поліції, Нацгвардії, ДСНС, Державної прикордонної та міграційної служб знову дозволила громадянам України вільно та прозоро висловити свої політичні переваги, в основному, без внутрішніх інцидентів і втручання ззовні", - сказав Вільям Тейлор.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3139975
 
 
 Топ коментарі
 
Ты шо , уже в Болгарию свалил ? А как же Педро , патриотизм , клюб 25% ? США высоко оценили работу МВД в обеспечении прозрачных и демократических выборов в Украине, - Тейлор - Цензор.НЕТ 559
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Лахта?
Чи звичайний порохоботікус? США высоко оценили работу МВД в обеспечении прозрачных и демократических выборов в Украине, - Тейлор - Цензор.НЕТ 6149
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Большой брат похвалил, может ещё и конфетку даст когда нибудь.
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а тебе вот это вместо кофетки...без злорадства.просто как аукнется-так и откликнется.что посеешь-то и пожнешь.

США високо оцінили роботу МВС у забезпеченні прозорих і демократичних виборів в Україні, - Тейлор - Цензор.НЕТ 6798
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У меня лично большая благодарность США которые вызвали Авакова перед президентскими и хвост ему там так накрутили что приехал и ну законность соблюдать
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К сожалению Авакян не выбор народа защищал, свою задницу.Останься Порох на второй срок, он бы отдал пол своего состояния ,чтобы его убрать.
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А давайте вже заодно зелю на Волкера замініть. А то болодя завтра ще й на футбол в одесі зали шається. хай гуляСША высоко оценили работу МВД в обеспечении прозрачных и демократических выборов в Украине, - Тейлор - Цензор.НЕТ 286є хлопчик
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Вы считаете что Зеленского не выбрали украинцы а его «поставили США»?
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Ні. Зеленського вибрав недолугий люмпен. Згідно статистики 70% населення мають IQ нижче середнього. І добавлю- у нас всі сєпари голосували за фрік-мена.
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Все сепары твои знакомые и сказали тебе по секрету 😁😁
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Ні. Один на виборах мені відкрито заявив що голосував за Зєлю, бо, приводжу дослівно-;я хочу шоб прийшов путі і вас, бандер йо....х перестріляв усіх!;
Я дав йому по пиці.
Пару раз.

Ногами.
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😁😁 Интересно, на форуме остался ещё хоть один пользователь, который верит твоим побрехенькам
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Ні. Всі вірять переселенці з Донецька, котра збирала гуманітарку для окупованих територій.
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ти ж безногий с 5 группой инвалидности на голову.. чьими ногами ты бил? США високо оцінили роботу МВС у забезпеченні прозорих і демократичних виборів в Україні, - Тейлор - Цензор.НЕТ 6652
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Уважаемый, объясни мне по возможности почему барыга не предоставил Украинское гражданство патриотам Украины из других стран воевавшим за её независимость ???
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Ти про росіян з приватної армії Авакова, під керівництвом ;Бєлого Вождя; Бєлецково, котрий в інтерв'ю заявив що мріє об'єднати братні білі раси- росіян, українців та білорусів, щоб повести їх у бій проти чорних та євреїв?
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А ви побільше обзивайся. Як в Антиколорадоса - "бидло", "маса", скот, "охлос", ну і "люмпен", погрози, заклики вішати, стріляти, заклики до перевороту, до фейкометства і ..... "может не надо іх так абзивать, а то нам убеждать іх ішьо галасавать за "пораха"".

Скромно чо США высоко оценили работу МВД в обеспечении прозрачных и демократических выборов в Украине, - Тейлор - Цензор.НЕТ 8392
Невже вони не бачать шо це якось не особливо мотивує підтримувати їхнього ідола?)
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это все вполне литературные слова.не запрещенные.если ты на них обижаешься-значит внутреннее чувство тебе подсказывают,что какое то соответствие есть. США високо оцінили роботу МВС у забезпеченні прозорих і демократичних виборів в Україні, - Тейлор - Цензор.НЕТ 9346постарайся изменить свое поведение и отношение к миру-и они тебе станут безразличны,как многие другие слова,не имеющие к тебе отношения
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😁 Не то слово. Кацахол считает нас тупыми люмпенами. Этот образчик чистоты, порядочности и благосостояния
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Нет, я осталась в украинском гражданстве. Разрешат двойное - возьму и немецкое. Не разрешат - не возьму.
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Тобто, зі своїм німцем- багатодітним інвалідом дитинства- ти навіть не розписана?- Дуже розумно.
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Люмпены - это бродяги, нищие, уголовные элементы и другие асоциальные личности.
(С)

Так у меня вопрос. Как при таком благосостоянии, которое всем устроил Петр Алексеевич, оказалось 73% люмпенов в стране?
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Люмпен, це ще і образ мислення. Це лежати на дивані з пивом та косяком і гикати з концерту кварталу-95.
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То есть Петя устроил всем такое благосостояние, что 73% могут себе позволить не работать, а смотреть ТВ и им ещё хватаетесь пиво? 😁
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Ла-ла, те що ти змінила нік не означає що тебе ніхто не впізнав.
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Все комментарии с моего прошлого ника Лалала висят. Давай пруфы, балабол
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А ти сама знайди. Я тоді тебе запитав чому ти з чоловіком не приїхали воювати за Україну.
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Кожному своє.

Зеленському- сісєчки Богдана, українцям кулі.
США высоко оценили работу МВД в обеспечении прозрачных и демократических выборов в Украине, - Тейлор - Цензор.НЕТ 1341
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Слабо, как раздражитель. Для войны есть петины генералы, которых он наштамповал своими указами.
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Ну, я не розумію нащо Зєля взагалі. Вчора у нього був концерт ;Ліга Смєха;, сьогодні на пляжі провалявся, завтра на футбол зібрався.

Непогано чувак прилаштувався.
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Иди работай, нефиг баловаться на цензоре.
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В целом все верно. Если нарид опять решил все просрать, то мешать ему не правильно.
МВД обеспечило реализацию права 73% хохлов на государственное самоубийство.
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Ты шо , уже в Болгарию свалил ? А как же Педро , патриотизм , клюб 25% ? США высоко оценили работу МВД в обеспечении прозрачных и демократических выборов в Украине, - Тейлор - Цензор.НЕТ 559
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Езе буки пресно аки ! Лошарик ты усралси ! Прими наши поздравления !!! 👏😁
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Сомік, а шо з рюкзаками Авакова? Уже скрєпно?
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А шо по этому поводу думает генеральный прокурор?
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Какая разница что он думает по этому поводу?
Рюкзаками Авакова занималось НАБУ.
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И что?
При чем Луценко к рюкзакам Авкова?
Это не его подследственность.
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Цікава річ- заяв про порушення бригадою Узеленського мєнти не приймали.
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Это были самые честные выборы на которых победил народ
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а на остальньіх народ побеждал нечестно? щось в тебе з стилістикою проблеми ?
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Азм есть царь в Украине. Да здравствует цирк-шапито
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Даёшь ещё позитивных новостей!
Глуховерю прикрыть нужно!
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