 США високо оцінили роботу МВС у забезпеченні прозорих і демократичних виборів в Україні, - Тейлор

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МВС.
Вільям Тейлор зазначив, що підрозділи системи МВС вкотре, як і під час виборів президента України, продемонстрували свою аполітичність і забезпечили проведення безпечних та прозорих позачергових парламентських виборів.
"Я вкотре віддаю належне Міністерству внутрішніх справ України та всім підрозділам, які йому підпорядковуються, за злагоджену координацію, професійну та ефективну роботу в передвиборний період і в день проведення дострокових парламентських виборів, що відбулися минулої неділі", - зазначив Вільям Тейлор.
Тимчасовий повірений у справах США в Україні наголосив, що підрозділи МВС продемонстрували відповідність високим стандартам, які українці очікують від правоохоронних сил.
"Посилена робота Національної поліції, Нацгвардії, ДСНС, Державної прикордонної та міграційної служб знову дозволила громадянам України вільно та прозоро висловити свої політичні переваги, в основному, без внутрішніх інцидентів і втручання ззовні", - сказав Вільям Тейлор.
😁
Я дав йому по пиці.
Пару раз.
Ногами.
Скромно чо
Невже вони не бачать шо це якось не особливо мотивує підтримувати їхнього ідола?)
(С)
Так у меня вопрос. Как при таком благосостоянии, которое всем устроил Петр Алексеевич, оказалось 73% люмпенов в стране?
Зеленському- сісєчки Богдана, українцям кулі.
Непогано чувак прилаштувався.
МВД обеспечило реализацию права 73% хохлов на государственное самоубийство.
Чи звичайний порохоботікус?
Рюкзаками Авакова занималось НАБУ.
При чем Луценко к рюкзакам Авкова?
Это не его подследственность.
😁
Глуховерю прикрыть нужно!