EN|RU|UK
Теми дня: Парламентські вибори-2019 Українські заручники в РФ Обшуки в Окружному адмінсуді Києва Обирай свідомо
 Економіка, Фоторепортаж
  1855  111
Все про:аукціон (26) Ленін (79) пам'ятник (516) Державна виконавча служба (17)

 Виконавча служба на аукціоні продає бронзову статую Леніна для погашення боргів перед комунальниками на Дніпропетровщині. ФОТО

Державна виконавча служба продає на електронних торгах бронзовий пам'ятник Леніну вагою 6 тонн.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Виконавча служба на аукціоні продає бронзову статую Леніна для погашення боргів перед комунальниками на Дніпропетровщині 01

"Пам'ятник В.І.Леніну, 2003 р.в., інв № 34200, матеріал лита бронза, вага 6 тонн", - сказано в описі лоту. "Місце перебування майна: Дніпропетровська обл., м.Жовті Води", - додається у повідомленні про торги.

Виконавча служба на аукціоні продає бронзову статую Леніна для погашення боргів перед комунальниками на Дніпропетровщині 02

Державна виконавча служба продає майно комунального підприємства "Виробниче житлово-ремонтно-експлуатаційне об'єднання Жовтоводської міської ради", оскільки КП має борги з зарплати понад 97 тис. грн.

Стартова ціна лоту складає 514 500 гривень. Торги призначено на 8 серпня 2019 року на 09:00 годин.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Замість Флори буде Ленін: у Нікітському ботсаду окупанти замінять статую богині родючості бюстом вождя пролетаріату

Наразі на сайті OpenMarket подано 10 заявок від потенційних учасників аукціону.

"Купивши пам'ятник, покупець зможе поповнити колекцію артефактів соцреалізму, а також допомогти робітникам отримати зарплату", - наголосив генеральний директор ДП "СЕТАМ" Віктор Вишньов.

Виконавча служба на аукціоні продає бронзову статую Леніна для погашення боргів перед комунальниками на Дніпропетровщині 03

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3139974
 
 
 Топ коментарі
 
Что житель мухосранска, колбасит тебя от того, что рейтинг этого трупака на кацапии высше, нежели у 150 сантиметрового кремлевского опарыша, а "хохлы" его на переправку.
 показати весь коментар
 
Надо было переплавить и продавать просто кусок бронзы
 показати весь коментар
 
в странах Балтии не было голодомора то красножопых, в Украине немного жестче подход
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
Сторінка 2 з 2
<<<1 2
 
щас пули уже не те. из меди только тонкий слой сверху на них . И нужен он только для того чтобы ствол меньше изнашивался.
 показати весь коментар
 
"Из меди" тільки гільза, а куля не з міді.
 показати весь коментар
 
Наверное она стоит миллион зеленных? И всю коммуналку в Днепре погасит.
 показати весь коментар
 
Сестро! Пацієнтові зуйово! Клізьму Есмарха, три відра!
 показати весь коментар
 
 
Что житель мухосранска, колбасит тебя от того, что рейтинг этого трупака на кацапии высше, нежели у 150 сантиметрового кремлевского опарыша, а "хохлы" его на переправку.
 показати весь коментар
 
Сторінка 2 з 2
<<<1 2
Цензор.НЕТНовиниЕкономіка
 
 
 
 
 
 вгору