 Виконавча служба на аукціоні продає бронзову статую Леніна для погашення боргів перед комунальниками на Дніпропетровщині. ФОТО

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Пам'ятник В.І.Леніну, 2003 р.в., інв № 34200, матеріал лита бронза, вага 6 тонн", - сказано в описі лоту. "Місце перебування майна: Дніпропетровська обл., м.Жовті Води", - додається у повідомленні про торги.

Державна виконавча служба продає майно комунального підприємства "Виробниче житлово-ремонтно-експлуатаційне об'єднання Жовтоводської міської ради", оскільки КП має борги з зарплати понад 97 тис. грн.

Стартова ціна лоту складає 514 500 гривень. Торги призначено на 8 серпня 2019 року на 09:00 годин.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Замість Флори буде Ленін: у Нікітському ботсаду окупанти замінять статую богині родючості бюстом вождя пролетаріату

Наразі на сайті OpenMarket подано 10 заявок від потенційних учасників аукціону.

"Купивши пам'ятник, покупець зможе поповнити колекцію артефактів соцреалізму, а також допомогти робітникам отримати зарплату", - наголосив генеральний директор ДП "СЕТАМ" Віктор Вишньов.