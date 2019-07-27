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Все про:ліс (242) Нацполіція (7928) суд (5346) Харківщина (753)

 Суд відмовився заарештовувати техніку "чорних" лісорубів, затриманих поліцією на Харківщині

Районний суд у Золочеві відмовився накладати арешт на майно, конфісковане правоохоронцями під час рейду на території трьох районів у Харківській області, де незаконно вивозили зрубані дерева.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на KHARKIV Today.

Виконуючи розпорядження президента України Володимира Зеленського про протидію незаконній вирубці лісів, 25 і 26 липня силовики в Харківській області провели масштабну операцію проти "чорних" лісорубів. У Золочівському, Чугуївському та Красноградському районах Харківської області затримали 6 вантажівок, які перевозили понад 75 кубічних метрів деревини дуба. Документи на зрубаний ліс у підозрюваних були відсутні.

Слідчі відкрили кримінальні провадження у ч. 1 ст. 246 (незаконна порубка лісу) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до трьох років.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Співробітник лісгоспу попався на незаконному збуті деревини на Закарпатті, - СБУ. ФОТО

26 липня Золочівський районний суд відмовив у накладенні арешту на транспортні засоби та спиляну деревину.

У поліції запевнили, що продовжать роботу з протидії незаконним вирубуванням лісу, зазначивши, що це питання перебуває на постійному контролі керівництва МВС та Національної поліції України.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Харківських екоінспекторів не пускають на державні лісопідприємства

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3139973
 
 
 Топ коментарі
 
суд соевый... угомонись восьмерка!
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Прикинь? Реформу судов проводил все ещё Порошенко
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вот так то и зеленского не боятся лесорубы *****...а дрожал сидел в киеве начальник сысы... судьи то чьи будут алё? в торжественной обстановке назначенные ПЕТРОМ ОЛЕКСЕЕВИЧЕМ в РАДЕ ПОЖИЗНЕННО ГЫГЫ... ничего... ЗЕ добирётся до всех...
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А треба глянути чиї, деяких ще Кучма пожиттєво назначав...
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ито верно... они сидят там десятилетиями животные...все корупционеры и к гадалке не ходи... не дети ведь мы те кто в годах и в курсе новостей и событий в стране и мире...всё на моём веку произошло.... время летит....а помню как ахметовы и все остальные с нуля начинали. 90 лихие. рекет и малиновые пиджачки....хахаха новые русские так сказать тогда.... а сегодня такие все важные. миллионеры. и миллиардеры....
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Считай подписали себе увольнение.
Что значит отказались выполнять закон, на страже которого должны быть???
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А может на довольствии этот суд у лесорубов.
По любому должна быть серьезная проверка на коррупционную составляющую.
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тут нужно смотреть.. на счёт кого идут средства от вырубки.. Кто то из высших чинов
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В любой момент может появиться "Ворошиловский стрелок" и начать вершить правосудие. Хороший кстати фильм, поучительный для тех, кто считает, что все и вся можно купить.
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Ой. здивували.
Два тижні тому в смт Любар було затримано 2 вантажних автомобілі з думом, до обіду автомобілів біля відділення поліції вже не було.
Ось вам рехворма поліції.
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найдите в гугле Гуты Харьковской области, переключите на спутниковый снимок и посмотрите на лес южнее посёлка
вы увидите массив, в котором масса полностью вырубленных участков В ГЛУБИНЕ леса
директор ГОСУДАРСТВЕННОГО лесхоза создал полтора десятка ЧАСТНЫХ лесопилок, которые годами режут 300-летние дубы на паркет и продают полуфабрикат в ЕС
его вызывал Зеленский в Харьков для разговора неделю назад
и что?
да ничего
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КАК?Да не может такого быть!Зеленский ведь издал указ!!!Это вам не хухры-мухры!Не послушаются - он издаст приказ,не послушаются - он издаст наказ,потом издаст референдум,потом издаст какой то звук.Вот так и жить будем.
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Вовік! Ось тобі нагода показати, що ти за справедливий суд! Сміливо вимагай відставки цих суддів, як корумпованих. Тебе підтримує вся Україна!
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