 "Не вірте жодному слову", - глава Окружного адмінсуду Вовк спростував автентичність опублікованих НАБУ записів

Про це він написав на своїй фейсбук-сторінці, передає Цензор.НЕТ.
"Не вірте жодному слову! Все брехня, від початку і до кінця. Воно навіть звучить якось так смішно, я б сказав їхній текст (сценарій) "по-деб*льному написаний". У поширеному аудіофрагменті скомпільовані набори слів, ймовірно сказаних в різних ситуаціях і в різний час.
Так, голоси схожі на голоси суддів ОАСК, але фрази вирізані з контексту, набрані в різні дні, з різних приводів, навіть в різних місцях. Це ж чутно по різному шуму на тлі, адже дуже грубо, непрофесійно зроблений монтаж. Мабуть, особливо не морочилися, на швидку руку склепали. Тут жодна експертиза не потрібна", - написав Вовк.
На його думку, публікація розмов і обшуки в суді є помстою з боку "влади, що програла", а також тиском на суд і на нього особисто.
"Адвокатами вже підготовлені і подані заяви до відповідних органів для надання правової оцінки діям виконавців цього політичного замовлення", - пише він.
Нагадаємо, 26 липня детективи НАБУ спільно зі слідчими Управління спеціальних розслідувань ГПУ (УСР ГПУ) здійснили санкціоновані слідчі дії (обшуки) у приміщеннях Окружного адміністративного суду міста Києва (ОАСК) та Суворовського районного суду м.Одеси в межах розслідування можливого вчинення кримінальних правопорушень головою та окремими суддями ОАСК.
Також НАБУ оприлюднило записи розмов нібито суддів Окружного адміністративного суду Києва, які фігурують у справі. На записах, за даними слідства, фігурують, зокрема, глава суду Павло Вовк, судді Євген Аблов, Богдан Санін, Ігор Погрибніченко, Олексій Огурцов, Павло Григорович, члени Вищої кваліфікаційної комісії суддів Сергій Остапець і Микола Сірош, адвокат Олександр Кротюк, нардеп Сергій Ківалов і його помічниця Антоніна Славицька.
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а вы верите глазам своим?
https://youtu.be/lhkTfQHYa1E
в Днепре так объезжают пробки на мосту!!! офигеть!!!
не нашел ничего крупнее...
я к тому...что там такая глубокая (или высокая?) колея, что надо иметь такое же расстояние между колесами и ...наверное... переть на ободах...ну не знаю?! первый раз такое вижу!!!
"Судья Аблов: - Что он, он может на меня обидеться, сказать, это вообще будет.
Глава суда Вовк: - Так спроси, ну. так. а что надо? Скажи, что я согласовал, что надо делать?
Судья Аблов: - Я согласую.
Глава суда Вовк: - Скажешь, Паша пошёл согласовал с руководством ДБР. Он общается и дружит с первым замом и замом. У вас сейчас, потеряешь доверие власти, проверят вас. Комиссию контролирует работники Авакова. Паша с Аваковым согласовал. Так, что принимай решение. Обжаловать не будут."
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Итак, Глава Окружного админсуда Киева Вовк знает, что Аваков контролирует комиссию ДБР, то есть совершает уголовное преступление. Вопрос - почему Аваков до сих пор не арестован за превышение власти и служебных полномочий? Володимир Зеленськийне вздумайте брать с собой Авакова в США, будет беда!
U.S. Department of State на заметку
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P\S Изначально НАБУ опубликовало видео длинной 1.03.36. Однако, через некоторое время НАБУ удалило видео и опубликовало новое длинной 1.03.17, то есть пропали 19 секунд. Было что-то важное на этих секундах? Видео - https://youtu.be/bWWfx8wg9yg