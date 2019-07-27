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 Політика України
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Все про:НАБУ (2039) прослуховування (107) Вовк Павло (14)

 "Не вірте жодному слову", - глава Окружного адмінсуду Вовк спростував автентичність опублікованих НАБУ записів

Глава Окружного адміністративного суду Києва (ОАСК) Павло Вовк заявляє, що опублікована НАБУ прослушка суддів ОАСК - підробка.

Про це він написав на своїй фейсбук-сторінці, передає Цензор.НЕТ.

"Не вірте жодному слову! Все брехня, від початку і до кінця. Воно навіть звучить якось так смішно, я б сказав їхній текст (сценарій) "по-деб*льному написаний". У поширеному аудіофрагменті скомпільовані набори слів, ймовірно сказаних в різних ситуаціях і в різний час.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Роботу суду ніхто не блокував", - в ГПУ спростували звинувачення ОАСК

Так, голоси схожі на голоси суддів ОАСК, але фрази вирізані з контексту, набрані в різні дні, з різних приводів, навіть в різних місцях. Це ж чутно по різному шуму на тлі, адже дуже грубо, непрофесійно зроблений монтаж. Мабуть, особливо не морочилися, на швидку руку склепали. Тут жодна експертиза не потрібна", - написав Вовк.

На його думку, публікація розмов і обшуки в суді є помстою з боку "влади, що програла", а також тиском на суд і на нього особисто.

"Адвокатами вже підготовлені і подані заяви до відповідних органів для надання правової оцінки діям виконавців цього політичного замовлення", - пише він.

Нагадаємо, 26 липня детективи НАБУ спільно зі слідчими Управління спеціальних розслідувань ГПУ (УСР ГПУ) здійснили санкціоновані слідчі дії (обшуки) у приміщеннях Окружного адміністративного суду міста Києва (ОАСК) та Суворовського районного суду м.Одеси в межах розслідування можливого вчинення кримінальних правопорушень головою та окремими суддями ОАСК.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Готуються проєкти підозр щодо керівництва і чотирьох суддів Окружного адмінсуду Києва, - Горбатюк (оновлено)

Також НАБУ оприлюднило записи розмов нібито суддів Окружного адміністративного суду Києва, які фігурують у справі. На записах, за даними слідства, фігурують, зокрема, глава суду Павло Вовк, судді Євген Аблов, Богдан Санін, Ігор Погрибніченко, Олексій Огурцов, Павло Григорович, члени Вищої кваліфікаційної комісії суддів Сергій Остапець і Микола Сірош, адвокат Олександр Кротюк, нардеп Сергій Ківалов і його помічниця Антоніна Славицька.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3139970
 
   
 Топ коментарі
 
Готовь клетчатое одеяло
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публикация разговоров и обыски в суде являются местью со стороны "проигравшей власти.

Ты глянь и єтому Порошенко в штаны наложил "Не верьте ни единому слову", - глава Окружного админсуда Вовк опроверг подлинность опубликованных НАБУ записей - Цензор.НЕТ 2735


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/// sorry, sorry, что не по теме!!!
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а вы верите глазам своим?
https://youtu.be/lhkTfQHYa1E

в Днепре так объезжают пробки на мосту!!! офигеть!!!
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В Бухаресті так поліція і швидка іздять.
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"Не вірте жодному слову", - глава Окружного адмінсуду Вовк спростував автентичність опублікованих НАБУ записів - Цензор.НЕТ 5922"Не вірте жодному слову", - глава Окружного адмінсуду Вовк спростував автентичність опублікованих НАБУ записів - Цензор.НЕТ 3527"Не вірте жодному слову", - глава Окружного адмінсуду Вовк спростував автентичність опублікованих НАБУ записів - Цензор.НЕТ 4191"Не вірте жодному слову", - глава Окружного адмінсуду Вовк спростував автентичність опублікованих НАБУ записів - Цензор.НЕТ 9602

не нашел ничего крупнее...
я к тому...что там такая глубокая (или высокая?) колея, что надо иметь такое же расстояние между колесами и ...наверное... переть на ободах...ну не знаю?! первый раз такое вижу!!!
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Конечно подделка!Верим! Ведь он ,и его коллеги все очень честные,порядочные,люди! Для них закон превыше всего !
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Вовк? Відомий суддя... Дуже "поважний" і люди його "*******"...
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Боюся щоб ці самі люди за всю його "діяльність" його на сувеніри не розібрали.
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Скорее можно поверить, что это стотысячная доля того что можно было бы озвучить, за время карьеры только этого судьи. ( когда его еще не прослушивали)
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быстрее постараться отмазаться,пока през с фаворитом в море плескаются...а там глядишь-и забудется
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Тамбовский волк теперь ему товарищ...
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"Не верьте ни единому слову"... Странно, почему я этому вовку не верю "Не вірте жодному слову", - глава Окружного адмінсуду Вовк спростував автентичність опублікованих НАБУ записів - Цензор.НЕТ 3113
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По делам их узнаете их. А решения этого суда были очень сомнительные. Да и бросив один только взгляд на его хитрое и вороватое лицо, понимаешь, что человек такого рода вряд ли заморачивается такими категориями, как честь и совесть. Не говоря уже о законе.
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Продолжу свою мысль. Этот парень больше похож на сутенера, чем на главу окружного суда. Внешность, конечно, бывает ошибочна. Но не решения суда.
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НАБУ! придите к этому Вовку домой с обыском . Да родню на доходы проверьте. И будет ясно кто из двоих врет
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Йому краще треба було б сказати: -вифсеврете... авидокажите... мєнятамнєт...
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Зеленоидная жаба, Зеклоун, хочет тиранию в стране сделать, *****-наркоман.
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ЛЕГЕНДАРНЫЙ ******** КОРУПЦИОНЕР ВОВК... ТАК ВОТ ОН КАКОЙ...АТО ЗАБЫЛ УЖЕ ЕГО *******....
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З таких як він громадяни Брюгге здирали шкіру в 13 столітті і ця чарівна картина і по тепер висить в ратуші міста Брюгге,як спомин.
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Больна людына, яка думае, шо ему поверят. Каким надо быть ИДИОТОМ?
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Цікаво інше, як цей вовк звязаниий з портновим, ну і сомо собою з зекомандою, думаю прямий звязок!
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А главное поводов же не было...усомниться в словах этого упыря!
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Вовк намагається переконати, що він вегетаріанець
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Коллега Зварыча, епта. Тому колядныкы насеяли, а тут честнейшего судью решили опорочить нарезанными аудиофайлами. Украинская Фемида во всей красе. Наглометр аж зашкаливает. Кстати, вчера снова посмотрел американский фильм "Судья" 2014 года.Очень сильное кино... Нам еще реформировать и реформировать это змеиное кубло, чтобы в Украине было хоть что-то похожее на настоящее правосудие.
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ТЕПЕРЬ для НАБУ должно быть ИХ честью! всё доказать И посадить этого зажравшегося судью - волчару НА нары, И доказать, что съёмка снята НЕ по дыбильному.
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Ростислав Шапошников7 год · Вчера НАБУ опубликовало записи разговоров судей Окружного административного суда Киева. Меня заинтересовал вот этот эпизод разговора 28.05.19 про Арсена Авакова:
"Судья Аблов: - Что он, он может на меня обидеться, сказать, это вообще будет.
Глава суда Вовк: - Так спроси, ну. так. а что надо? Скажи, что я согласовал, что надо делать?
Судья Аблов: - Я согласую.
Глава суда Вовк: - Скажешь, Паша пошёл согласовал с руководством ДБР. Он общается и дружит с первым замом и замом. У вас сейчас, потеряешь доверие власти, проверят вас. Комиссию контролирует работники Авакова. Паша с Аваковым согласовал. Так, что принимай решение. Обжаловать не будут."
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Итак, Глава Окружного админсуда Киева Вовк знает, что Аваков контролирует комиссию ДБР, то есть совершает уголовное преступление. Вопрос - почему Аваков до сих пор не арестован за превышение власти и служебных полномочий? Володимир Зеленськийне вздумайте брать с собой Авакова в США, будет беда!
U.S. Department of State на заметку
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P\S Изначально НАБУ опубликовало видео длинной 1.03.36. Однако, через некоторое время НАБУ удалило видео и опубликовало новое длинной 1.03.17, то есть пропали 19 секунд. Было что-то важное на этих секундах? Видео - https://youtu.be/bWWfx8wg9yg
"Не вірте жодному слову", - глава Окружного адмінсуду Вовк спростував автентичність опублікованих НАБУ записів - Цензор.НЕТ 859
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Вовк не пи..ли, а пройди квалификационную аттестацию или тебе слабо ответить на юридические вопросы
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