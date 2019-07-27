 У Москві на акції проти недопуску кандидатів до виборів у Мосміськдуму затримали понад 500 осіб. ФОТОрепортаж

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Гордон.

Захід не був узгоджений московською владою. Протестувальники зібралися біля будівлі мерії, після чого розосередилися по декількох вулицях і провулках у центрі міста. Силовики стали затримувати протестувальників.







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За даними правозахисників, під час заходу вже затримали 520 осіб.





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Протестувальники скандували: "Собяніна у відставку!" і "Путін - злодій!".

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