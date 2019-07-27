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 Фоторепортаж, За кордоном
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Все про:затримання (2971) Москва (591) протест (937) Росія (19120)

 У Москві на акції проти недопуску кандидатів до виборів у Мосміськдуму затримали понад 500 осіб. ФОТОрепортаж

У Москві відбувається несанкціонована акція на підтримку кандидатів, що не допущені до виборів у Мосміськдуму. Поліція і Росгвардія затримали вже понад 500 протестувальників.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Гордон.

У Москві на акції проти недопуску кандидатів до виборів у Мосміськдуму затримали понад 500 осіб 01

Захід не був узгоджений московською владою. Протестувальники зібралися біля будівлі мерії, після чого розосередилися по декількох вулицях і провулках у центрі міста. Силовики стали затримувати протестувальників.

У Москві на акції проти недопуску кандидатів до виборів у Мосміськдуму затримали понад 500 осіб 02

У Москві на акції проти недопуску кандидатів до виборів у Мосміськдуму затримали понад 500 осіб 03

Читайте на "Цензор.НЕТ": Російського опозиціонера Яшина затримали в Москві після нічних обшуків у його квартирі

У Москві на акції проти недопуску кандидатів до виборів у Мосміськдуму затримали понад 500 осіб 04
У Москві на акції проти недопуску кандидатів до виборів у Мосміськдуму затримали понад 500 осіб 05
У Москві на акції проти недопуску кандидатів до виборів у Мосміськдуму затримали понад 500 осіб 06

За даними правозахисників, під час заходу вже затримали 520 осіб.

У Москві на акції проти недопуску кандидатів до виборів у Мосміськдуму затримали понад 500 осіб 07
У Москві на акції проти недопуску кандидатів до виборів у Мосміськдуму затримали понад 500 осіб 08

Читайте на "Цензор.НЕТ": Справи кримських татар, яких затримали біля Верховного суду Росії, розглянуть 29 липня в Москві

У Москві на акції проти недопуску кандидатів до виборів у Мосміськдуму затримали понад 500 осіб 09
У Москві на акції проти недопуску кандидатів до виборів у Мосміськдуму затримали понад 500 осіб 10
У Москві на акції проти недопуску кандидатів до виборів у Мосміськдуму затримали понад 500 осіб 11

Протестувальники скандували: "Собяніна у відставку!" і "Путін - злодій!".

У Москві на акції проти недопуску кандидатів до виборів у Мосміськдуму затримали понад 500 осіб 12

Читайте на "Цензор.НЕТ": Правоохоронці затримують у Білій Церкві членів злочинної організації: одночасно відбуваються 50 обшуків, - поліція

У Москві на акції проти недопуску кандидатів до виборів у Мосміськдуму затримали понад 500 осіб 13

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3139968
 
   
 Топ коментарі
 
Нехай перебьют друг друга .
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Терпилы. В Киеве бы против произвола полиции уже бы миллион людей вышел. А в Мацкве с 15 лямов населения вышло полторы калеки. Холопы они и есть холопы
В Москве на акции против недопуска кандидатов к выборам в Мосгордуму задержали более 500 человек - Цензор.НЕТ 9265
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Дави их, ***!!! К стати, а где селфи терпил из автозаков?
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судя по методичке, он ольгинский бот.
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а он на работе, вся лахта на новостях своих сайтах занята, на цензор нелеквид кинули.
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говорят вам оплату за пост подняли, сколько теперь писать, вместо 11.80?
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до речі..так..вони дуже ******* зніматись в автозаках..мол ---ми борци.бабулю чи декфку космонавти скручують--здорові жлоби замість відбити у "космонавтів" відетелі фотки роблять-как жестокі паліцейскіє
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Homer‏ @ItechVK 21 мин.21 минуту назад

7. Напомню, что в рахе полный переход к подконтрольности всех сми начался не с захвата нтв и прочих каналов, а после того, как все остальные сми занялись самоцензурой. Вот тогда узурпация и произошла. Похоже упячку и прочие гнойные сми такой вариант устраивает.
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Там наверно свою дубину к тупым российским головам и бывший киевский "Беркут" приложил. Тот факт что тупых русских аленей лупит бывший "беркут", за который эти алени лили горючие слезы , не может не радовать
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Чем больше одних кацапов уничтожит других, тем лучше для украинцев
Тем ближе одсвобождение оккупирлванных территорий
Тем меньше погибнет украинских воинов
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Ждать не устанешь?
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Ці протестувальники,повині сидіти на пляшці. У Москві на акції проти недопуску кандидатів до виборів у Мосміськдуму затримали понад 500 осіб - Цензор.НЕТ 2319
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Поганим кацапам - пляшки від путінки.
Файним кацапам - від Jack Daniels.
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Свинособянин просто по Фройду напейсав У Москві на акції проти недопуску кандидатів до виборів у Мосміськдуму затримали понад 500 осіб - Цензор.НЕТ 8362
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Эти очередные кацапские сеансы садо-мазо опять впустую. Основная масса запоребрикового быдла никуда не двинется пока есть стекломой,ягель и табак в огороде.
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стали подлецы на колени и молчат...бунтовщики!
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Це ж скільки пляшок їм знадобиться...


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норм....
Болею за украинский Беркут, который сбежал в рашу...
Врежьте им ребята...! - бейте москвичей дубинками по головам из за всех сил...
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Хорошо что в Украине время майданов прошло. Народ сплотился вокруг власти.
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Тяжело придется россиянам, наш Майдан покажется им детским утренником.
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Болотная тоже детский утренник по сравнению с тем, что ожидает паРашу.
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ближайшее время ничего не будет, не зря же росгадов 400к набрали.
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стихийный бунт в Раше невозможно прогнозировать.
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Пусть скажут чей Крым и после этого я скажу ,стоят ли они моей поддержи или так им и надо
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даже не спрашивай, вон даже главнюк от оппозиции говорит
- крымнаш.
все бесполезно.
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можно портить бюллетени, если все испорчены выборов не будет
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от власне..20 років стабілізец..а дальше? ******** самі не знають куди їм рухатись---і відкотились в царський режим .слідуючий єтап середньовіччя і первісно-общиннмй лад..і т.д. У Москві на акції проти недопуску кандидатів до виборів у Мосміськдуму затримали понад 500 осіб - Цензор.НЕТ 3675
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Протесты?
Значит не все оболванены хунтой
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Да эти.. опозиционеры в Москве.. мазохисты
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Что там ПАСЕ говорило о важности сохранение для граждан россии доступа в Европейский суд по правам человека ? Кажется этим они мотивировали возврат россии в Парламентскую ассамблею СЕ . . .
Сохранили ? Они этим доступом сильно помогут этим в автозаках ? Ну-ну.
Да в гробу россия видела ваш ЕСПЧ и ваши права человека !
Вокруг этого лепрозория надо новую Берлинскую стену по периметру строить. И запрещать гражданам рф въезд в цивилизованные страны (всем !). Это дикая орда.
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Гейропа это любит, маски, наручники, дубинки.
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Один тут под европейским флажком пояснял что это очень важный инструмент.
Можно подать в этот суд и требовать компенсаций.
Вот с этой уверенностью можно даже на танки лезть с голой сракой.
Танки испугаются и разбегутся.
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Ерунда, если выйдет хотя бы 20-30 тыс.населения-будет реакция властей. Всех, что меньше-распихают омоновскими сапогами по автозака
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- Папа! Представляешь - они всех арестовали! Всех! Вообще без причин!
- Дочь, зачем тебе эти московские новости?
- Какие новости, папа? Я читаю Чиполлино!
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пам'ятаю--як один білорус писав білорусам на сайті за нашу революцію---почему украинци зимой делают революцию?--да потому.что они весь остальной год работают У Москві на акції проти недопуску кандидатів до виборів у Мосміськдуму затримали понад 500 осіб - Цензор.НЕТ 386
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Скажу крамольную вещь, но Рашку от "бессмысленного и беспощадного" Майдана спас украинский Майдан. Когда происходили события на Болотной, казалось конец неизбежен.
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теперь рашу ждет Болотная в квадрате.
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На кацапщині у 20 сторіччі відбулося багатоетапне винищення усіх кращих представників, здатних формувати та представляти Націю. Кадрових військових, бізнес, заможне селянство, вчених, інтелігенцію, кваліфікованих спеціалістів старої закалки... - кому пощастило, емігрували. Інші ж...
Початком була ще Перша Світова, коли завдяки зкріпно-бравадним традиціям тупо вгробили велику частину офіцерського корпусу - а далі понеслося: більшовицький заколот, Громадянська війна, червоний терор, потім сталінщина, тупий meatgrinder Другої Світової...
Висновок - хрін там хто вже зостався. Тож не бачу причин співчувати.
До того ж (це найважливіше!) вони принесли велике горе й іншим народам (нам ще й Голодомор влаштували). А тепер мишобраттів і на нашому Сході нєтутя.
Тож якщо там ще є хтось гідний - хай емігрують, поки ще можна.
Інші - хутчіш по домовинах.
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