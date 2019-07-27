 У Москві на акції проти недопуску кандидатів до виборів у Мосміськдуму затримали понад 500 осіб. ФОТОрепортаж

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Гордон.
Захід не був узгоджений московською владою. Протестувальники зібралися біля будівлі мерії, після чого розосередилися по декількох вулицях і провулках у центрі міста. Силовики стали затримувати протестувальників.
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За даними правозахисників, під час заходу вже затримали 520 осіб.
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Протестувальники скандували: "Собяніна у відставку!" і "Путін - злодій!".
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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3139968
7. Напомню, что в рахе полный переход к подконтрольности всех сми начался не с захвата нтв и прочих каналов, а после того, как все остальные сми занялись самоцензурой. Вот тогда узурпация и произошла. Похоже упячку и прочие гнойные сми такой вариант устраивает.
Тем ближе одсвобождение оккупирлванных территорий
Тем меньше погибнет украинских воинов
Файним кацапам - від Jack Daniels.
Болею за украинский Беркут, который сбежал в рашу...
Врежьте им ребята...! - бейте москвичей дубинками по головам из за всех сил...
- крымнаш.
все бесполезно.
Значит не все оболванены хунтой
Сохранили ? Они этим доступом сильно помогут этим в автозаках ? Ну-ну.
Да в гробу россия видела ваш ЕСПЧ и ваши права человека !
Вокруг этого лепрозория надо новую Берлинскую стену по периметру строить. И запрещать гражданам рф въезд в цивилизованные страны (всем !). Это дикая орда.
Можно подать в этот суд и требовать компенсаций.
Вот с этой уверенностью можно даже на танки лезть с голой сракой.
Танки испугаются и разбегутся.
Москва:
Киев:
- Дочь, зачем тебе эти московские новости?
- Какие новости, папа? Я читаю Чиполлино!
Початком була ще Перша Світова, коли завдяки зкріпно-бравадним традиціям тупо вгробили велику частину офіцерського корпусу - а далі понеслося: більшовицький заколот, Громадянська війна, червоний терор, потім сталінщина, тупий meatgrinder Другої Світової...
Висновок - хрін там хто вже зостався. Тож не бачу причин співчувати.
До того ж (це найважливіше!) вони принесли велике горе й іншим народам (нам ще й Голодомор влаштували). А тепер мишобраттів і на нашому Сході нєтутя.
Тож якщо там ще є хтось гідний - хай емігрують, поки ще можна.
Інші - хутчіш по домовинах.