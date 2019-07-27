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 Київські новини, Суспільство
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Все про:МВС (1286) УПЦ МП (554) церква (377) Яровий (60)

 У хресній ході вірян УПЦ МП у Києві взяли участь до 30 тис. осіб, - МВС

Станом на 16:00 27 липня хресний хід вірян УПЦ МП вулицями Києва завершився. Масові заходи відбулися без порушень громадського порядку та провокацій.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МВС.

"За попередньою інформацію, у масових заходах, присвячених 1031-й річниці Хрещення Київської Русі-України, взяло участь до 30-ти тисяч вірян із різних регіонів України. Остаточна кількість учасників наразі уточнюється", - розповів перший заступник міністра внутрішніх справ України Сергій Яровий.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Віряни УПЦ МП пройшли в Києві хрестною ходою з нагоди Дня хрещення київської Русі-України. ВIДЕО

Публічну безпеку громадян забезпечували 4 тисячі правоохоронців: працівники столичної поліції, київські патрульні, вибухотехніки, кінологи, поліція діалогу, бійці нацгвардії та рятувальники Державної служби з надзвичайних ситуацій. Було посилено безпеку в метрополітені. На вулицях міста чергували карети швидкої медичної допомоги та пожежні спецавто. 

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3139967
 
 
 Топ коментарі
 
Згадав архизкріпне фото з життя Козломордора:

У хресній ході вірян УПЦ МП у Києві взяли участь до 30 тис. осіб, - МВС - Цензор.НЕТ 1136
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А сколько ЛАВАНДОСА партия мертячука отлистала за это МРАКОБЕСИЕ!!!!
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парашенка это свиновальц?
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Татаро-монголы, которые в 1240-х годах установили свою власть в финском Залесье (будущей Московии), были вовсе не язычниками, а православными несторианами. В том числе сын Батыя Сартак (был кровно побратим с Александром Невским) был несторианской веры, в которую охотно перешли и московские князья. Обожествление власти укрепляло их позиции и тешило тщеславие, ведь паства теперь молилась в храмах не только фрескам с изображениями царей Орды (которые выступали ровней Иисусу), но и фрескам с изображениями своих московских князьков.
Кстати, именно отсюда вязалась традиция РПЦ обожествлять своих правителей - Александра Невского, Дмитрия Донского и прочих, ведь во времена несторианской Орды они и были не просто «святыми», а считались «богоцарями», их фрескам молились в храмах как своим богам.
В ордынское время произошел принципиальный раскол между религией Московии-Орды и религией Руси. В Русской православной церкви Киева категорически отвергали ересь несторианства, принятую в Москве со времен Сартака («куратора» финского Залесья, Суздальской земли), и считали московитов схизматиками, которые молятся не Богу, а своим царям Орды и князькам.
Правителям Московии это крайне не нравилось (а их несторианская вера не считалась тогда ни русской, ни православной, даже вообще «не христианской» по запискам иностранных путешественников; только в 1589 году Борис Годунов смог уговорить греков признать в Москве патриархию и название «Русская православная церковь», которое с крещения Руси принадлежало только митрополии Киева - в ответ на что Киев, протестуя, пошел в 1596 на заключение Унии).
Напомним, что в 1461 году ордыно-московское несторианство окончательно поругалось с греками и объявило о своей автокефалии, которая длилась рекордно долго для христианства - почти полтора века! В этот период в Московии и ее ордынском окружении была своя автокефальная несторианская вера - и совсем иная вера была на Руси, вера от крещения Руси, истинная. Поэтому неудивительно, что Иван Грозный, захватив Новгород, Псков, Тверь и Полоцк, первым делом уничтожил там все православное духовенство истинной русской веры (включая даже монахов), разграбил и разорил все православные храмы. А Новгородского епископа РПЦ Киева женил на кобыле, потом привязал его к этой кобыле лицом в круп, так с позором довез до Москвы, где его повесил под улюлюканья толпы московитов-несториан.
Все это сегодня табу для идеологов РПЦ и историков России - по понятным причинам, но как раз по понятным причинам ясна и ненависть Ивана Грозного к русскому православию. Как писал Лев Гумилев, только за один раз московский деспот ввел в ранг «святых» своей автокефальной несторианской религии около 40 татарских мурз - за то, что они перешли с татарскими народами на его службу, принимая московскую веру. Подобный произвол «наглым образом» отказывалась принимать РПЦ Киева - а посему войны объединенной Иваном Грозным Орды против русских княжеств тогда носили именно религиозный характер.
Но даже после «мира» с греками, которые в 1589 г. подарили Борису Годунову патриархию в Москве и само название «Русская православная церковь Москвы», и самих этих греков в Московии считали «гадкими иноверцами». Их делегацию пригласили на чествование избрания в цари первого Романова, но греки именовались в бумагах «нехристями», а после встречи с ними (как и с послами из ВКЛ) московит был обязан тщательно вымыть руки и помолиться - дабы они не нарушали своей «демократической скверной» несторианские устои обожествления московской власти.
В период автокефалии Москвы это было вовсе не «противопоставление русской и греческой традиции», а противопоставление русской традиции РПЦ Киева (где стали креститься на греческий манер тремя пальцами - что вполне понятно, ведь РПЦ Киева была греческой митрополией) - и традиции несторианства Орды-Московии (где по несторианской традиции крестились двумя пальцами - ведь Москва объявила себя независимой от православного мира и от греческой церковной власти).
Есть четкие свидетельства о том, что русские православные ВКЛ крестились тремя пальцами. Отсюда понятна еще одна причина Ивана Грозного ненавидеть православие свободной Руси: на Руси крестились тремя пальцами, а на Московии-Орде - двумя пальцами по традиции несторианства.
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да уж не понятно какое отношение свинособаки имеют к крещению Руси - Украина В те времена они только вылезли из мокшанских болот и жили на деревьях доедая падаль, как шакалы, за более удачливыми животными. Деревянные идолы, перед которыми они били поклоны появились на несколько веков позже.
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Все так, тільки на Україні не "русская" а "руська" була церква..., бо руси - це українці, як відомо...
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Твоя правда... следующий раз поправлю...)
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Как красиво звучит:КИЕВСКАЯ РУСЬ-УКРАИНА !!!! Почему бы нам не вернуть это название????Я двумя руками ЗА.Давайте попробуем раскачать эту тему У хресній ході вірян УПЦ МП у Києві взяли участь до 30 тис. осіб, - МВС - Цензор.НЕТ 9560
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Нет , это поклонники Термоса,как известно ,именно им Томос от Порошенко поперек горла.
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пока только было замечено 30 тыс свинорылых заЗЕков
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Поклонники Термоса и противники Томоса...
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"Не скигли, Кровосіся!":
Українська журналістка і соратник Януковича влаштували баттл у мережі.
субота, 27 липень 2019, 17:12
Відома українська журналістка і телеведуча Яніна Соколова яскраво висміяла екс-прем'єр-міністра України Миколу Азарова, який обурився її публікацією про результати позачергових парламентських виборів.»
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Так як ІгорЛ - просто повище пише коментар шоп всі бачили.
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Войско термоса против Томоса или термос-тур...
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А сколько ЛАВАНДОСА партия мертячука отлистала за это МРАКОБЕСИЕ!!!!
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Сколько автобусов парковалось на страррноводницкой и набережной. С какими номерами автобусы - какие области? Кто оплачивал автобусы ?

Мы в курсе как титушню в Киев привозили и до сих пор никого не наказали за убийства небесной сотни
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да зтраствует кресный ход масковскага гундиятаУ хресній ході вірян УПЦ МП у Києві взяли участь до 30 тис. осіб, - МВС - Цензор.НЕТ 9395
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Не густо. С учетом того что свозили баранов со всей Украины
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Остальные воспользовались мобильным приложением "Крестный ход мп"!

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Изначально было 30 млн. но аппетит приходит во время еды,а есть не хотелось У хресній ході вірян УПЦ МП у Києві взяли участь до 30 тис. осіб, - МВС - Цензор.НЕТ 9781
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Бездельники ,лучше бы поле перекопали или канал вырыли ...
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Дык они кроме срать в подъезде и тырить чужое белье во дворе ничего не умеют. У хресній ході вірян УПЦ МП у Києві взяли участь до 30 тис. осіб, - МВС - Цензор.НЕТ 5545
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опять начали меряться, у кого больше. Завтра скажут ПЦУ было 300 тысяч. А другие - наоборот. Как дети малые, честное слово )
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Граждане , в качестве офтопика , напомните будь ласка Куприку-склеротику як звали того религиозного мошенника в Киеве . Давненько дело было . Он кажись из США был , а потом его подловили и он вроде чухнул с Украины .
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Не , точно не Зеленский . Как-то ...ланджи чи манджи ... забув короче У хресній ході вірян УПЦ МП у Києві взяли участь до 30 тис. осіб, - МВС - Цензор.НЕТ 3026
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*** , нарештi ... я десь рiк не мiг згадати призвісько цього покидька . Хотiв якось почитати в чьому там справа була , але забув призвісько . Зараз собi у текстовий редактор збережу .
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А Гугл?
Нігер корєшував з Космосом. На одному шабаші висрав: наша цель - милиард доларов(зібрати) і почав бігати і трясти дебілів. Здається навіть цінності знімав з бабів і годинники з кретинів
Я радий за це падло У хресній ході вірян УПЦ МП у Києві взяли участь до 30 тис. осіб, - МВС - Цензор.НЕТ 5399 СБУ спіймала і ..... відпустила потім.
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Та гуглував разiв 100 ... Нічого не вийшло . Хіба я тут питав би
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ну так якщо писати "аджа" "маджа" чи "саджа", то ясно шо не знайде.
а якщо написати декілька слів "ключових" - то слава тов. Білу Гей.тсу)
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Не так було ... Ось диви як :

київ священик шахрай - десь так приблизно .
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а "аферист"? а ще якщо ви пам.ятав шо він чорнодупий, то точно би знайшло. а друг Льоні-поцмонавта, то зразу - бінго)
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Ну вы вспомнили ..... Сандей Аделадже - пятидесятники посольства божего
Нигер, срубающий капусту с дебиллов
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Ну забув пан Куприк призвісько цього Сандея . Що тепер робити ? Нiчого , я наздожену .
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о, я то же написал) не видя сего комента)) уважаю этого ловкого нигера.
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выгнали его потому как овощу конкурентом стал У хресній ході вірян УПЦ МП у Києві взяли участь до 30 тис. осіб, - МВС - Цензор.НЕТ 6035
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Згадав архизкріпне фото з життя Козломордора:


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верной дорогой идут лишнехромосомные *********
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потерпите кацапы.Уже не долго осталосьУ хресній ході вірян УПЦ МП у Києві взяли участь до 30 тис. осіб, - МВС - Цензор.НЕТ 4473
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это ваше "завтра" федерасты росиянские
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А Мародер, як вірянин УПЦ МП, участь у ході взяв? Чи йому зараз не до того?
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Правильно , а это поклонники Термоса, прошу не путать.
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а завтра чий день ходу? Чи мо' не *********?
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уу, завтра будет ПЦУ, а потом СЦУ. Да там черт ногу сломит, если честно )
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Тут ты кукарекаешь, а против бацьки шота скажи. Или слабо?
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А ты в курсе что твои товарисщи в овраге дохлою собаку доедают?
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Завтра имудеи пойдут по Трускавцу У хресній ході вірян УПЦ МП у Києві взяли участь до 30 тис. осіб, - МВС - Цензор.НЕТ 6144
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Филя патриархатный что-то заглох, не слышно.
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В комнату, оббитую войлоком посадили.
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Официальные "органы" УПЦ МП (Гундяева) сообщают что на "ходе" было 500.000 человек. Странно, а почему на 40 миллионов, мельчат что то они.
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Поп Гундяй - он
же агент КГБ "Михайлов", сделал состояние на беспошлинном импорте на
Россию сигарет и спирта «Royal» (наберите в поисковике "табачный митрополит"), живет со своей троюродной сестрой, судится с
соседями, фотошопит часы, переделывает заповеди в понятия, благословляет на братоубийственную
войну с Украиной.
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А что такого? Если почитать высеры о подвигах Яхве, то Гундяй еще очень добрый. Правда судим будет и "гореть вечно" ибо недотягивает очень сильно до сидуна-на-тверди У хресній ході вірян УПЦ МП у Києві взяли участь до 30 тис. осіб, - МВС - Цензор.НЕТ 7898
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всего лишь 150 вагонов...3 грузовых состава...дадому в расеюшку на мардву
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В мацьквє Майдан почався, а Цензор щось мовчить
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Невзорова слухав сьогодні - в принципі він допускає шо може щось бути.... І каже що допусти влада цих кілька опозиціонерів і навіть якщо виграють - легко розчиняться і спаскудяться. може спеціально провокують безпорядки?
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Подивимось. Якщо почнуться в москалів справжні непонятки, то нам треба цім скористатись
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Стадо мракобесов,а отстаивать свои права и бороться с негодяями хрен кого выгонишь из стойла,фу мля мерзость рабская!
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Зе!Зе!Зе зебіли, вони всі дебіли, вони дивляться шоу Едварда Біла.
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секта ватно-совковая на прогулку вышла, надо было подогнать икарусы и на раБсея отправить к святому гундяю и его насяльнику плешивому этих шариковых
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Ещё подождать лет 15-20 и этот советский биомусор сдохнет. Легче дышать будет.
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Незабаром Києвом пройдуть рязанські десантники. Не "крєстним ходам", звичайно, а польовим парадом перемоги. Над нами. Краще не дожити.
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УВАГА ! ДЛЯ ТЕБЕ, НАРОД...
Что ждет украинцев в случае глобального реванша? Рупор Путина - Жириновский заявил прямо:
"Вывезти всех украинцев в Сибирь мы не можем.У РЖД нет такого количества вагонов. Поэтому надо решать на месте. Окончательное решение украинского вопроса находится в компетенции нашей армии". "Оставлять их мы не имеем права, все помнят на что они способны со своими Майданами. Этот народ неуправляемый и опасный. Это может быть заразно и для российского общества. Бомбить Киев, бомбить Львов, все крупные города, которые нам не нужны, остальные мы заселим нашими".

https://www.facebook.com/100028123241986/videos/343602889920483/
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Крепостной ход это. Чисто бурлаки. Впрячь в баржу и пустить по Днепру.
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факерный шабаш поражает кто верит в этот бред...30000 больных шизиков..
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Православні країни,це відсталі країни.
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Тепер треба зробити за традицією несторіанства ікону кожного президента і почати із діючого😊
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