 У хресній ході вірян УПЦ МП у Києві взяли участь до 30 тис. осіб, - МВС

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МВС.

"За попередньою інформацію, у масових заходах, присвячених 1031-й річниці Хрещення Київської Русі-України, взяло участь до 30-ти тисяч вірян із різних регіонів України. Остаточна кількість учасників наразі уточнюється", - розповів перший заступник міністра внутрішніх справ України Сергій Яровий.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Віряни УПЦ МП пройшли в Києві хрестною ходою з нагоди Дня хрещення київської Русі-України. ВIДЕО

Публічну безпеку громадян забезпечували 4 тисячі правоохоронців: працівники столичної поліції, київські патрульні, вибухотехніки, кінологи, поліція діалогу, бійці нацгвардії та рятувальники Державної служби з надзвичайних ситуацій. Було посилено безпеку в метрополітені. На вулицях міста чергували карети швидкої медичної допомоги та пожежні спецавто.