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 На в'їзді до Києва в багажнику автомобіля виявлено гранатомет, - патрульна поліція. ФОТО

Під час огляду автомобіля на в'їзді до Києва патрульні виявили в багажнику предмет, схожий на ручний протитанковий гранатомет.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку патрульної поліції в фейсбуці.

На вїзді до Києва в багажнику автомобіля виявлено гранатомет, - патрульна поліція 01

Сьогодні,  27 липня, близько 12-ї години на одеському КП (в’їзд у Київ) патрульні зупинили водія автомобіль Skoda за технічну несправність його автомобіля.

Під час спілкування з патрульними чоловік помітно нервував, а тому патрульні вирішили провести поверхневу перевірку його транспортного засобу. Інтуїція інспекторів не підвела: в багажнику автомобіля патрульні виявили предмет, схожий на РПГ.

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Чоловік не зміг чітко пояснити, звідки він узяв цю річ, а головне, що з нею хотів зробити та куди саме везе.

На місце події поліцейські викликали слідчо-оперативну групу для встановлення усіх обставин та з'ясування походження виявленого предмета та подальшої кваліфікації дій чоловіка.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3139966
 
 
 Топ коментарі
 
дурень, не смог объяснить, что это универсальный, реактивный домкрат, поднимает машину один раз, а опускает уже груду металлолома. На въезде в Киев в багажнике автомобиля обнаружен гранатомет, - патрульная полиция - Цензор.НЕТ 6854
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дурень, не смог объяснить, что это универсальный, реактивный домкрат, поднимает машину один раз, а опускает уже груду металлолома. На въезде в Киев в багажнике автомобиля обнаружен гранатомет, - патрульная полиция - Цензор.НЕТ 6854
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Вполне может быть самопиар аваковцев. НИ фамилии задержанного, ни номера авто, ни номера УД по факту незаконного обращения с оружием. Через неделю никто про эту новость и не вспомнит. А сейчас - моя полиция, меня бережет. Ура Авакову! На в'їзді до Києва в багажнику автомобіля виявлено гранатомет, - патрульна поліція - Цензор.НЕТ 6706
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зе-помощник в Киев ехал - може "люстрацию" проводить, а може и "гражданскую конфискацию". народ он такой - "джерело влади".
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вдруг что то пойдет не так, то евреМайдан3 не с булыжниками и кактейлями, а с АК74 и РПГ.
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почему в теме свиношныри не тошнят что это проклятые евробляхеры? или тема евроблях уже для них не мыролюбна? и за нее эти самые евробляхеры могут свинят отреформировать потужно?
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что там? у зебилов опять перемога? чем хуже - тем лучше, да, зебилы? На в'їзді до Києва в багажнику автомобіля виявлено гранатомет, - патрульна поліція - Цензор.НЕТ 2928
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На в'їзді до Києва в багажнику автомобіля виявлено гранатомет, - патрульна поліція - Цензор.НЕТ 2741

а в Харькове копам пришлось ловить обезьян: в сеть попало видео погони )))))

https://youtu.be/dfRJcYtGl0Q
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В багажнике также находились Надюха "С" и ее сестра Вера "С". В салоне автомобиля было еще шесть человек.. В общем в авто влезли все 8 граждан проголосовавших за "Жанну д,Арк " из подпольной группы" ОПЗЖ.
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Він же стріляний, таких як гівна на сувеніри навозили за ці роки.
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Отстреляный 22-й "Нетто".
Реально дауны. Они, что не понимают сколько людей через войнушку прошло и легко определяют. Хоть бы крышку напялили на ПУ. Да и на казенной части крышка сброшена. Змылили фотку, что бы не видно было отсутствие чеки. Цирк на дроті.
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Стреляный тубус РПГ-22, абсолютно ничего нет незаконного, на военных форумах продается по 250 грн. Вот это новость)))
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Но обосраться мона неплохо, если кто-то такой направит на твою тачку, когда проезжаешь возле "шутника" На в'їзді до Києва в багажнику автомобіля виявлено гранатомет, - патрульна поліція - Цензор.НЕТ 2508
Потом машину в химчистку срочно. И это еще если в столб не въехать)
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