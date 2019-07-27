 Шустер вестиме щотижневу програму в ефірі телеканалу Ахметова

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Відомий журналіст і телеведучий Савік Шустер досяг домовленості про вихід своєї телепрограми з каналом Рената Ахметова ТРК "Україна". Про підписання контракту буде оголошено сьогодні.

Програма Шустера виходитиме щонеділі в п'ятницю ввечері.

Також читайте: Закриття справи Шустера свідчить про те, що всі обвинувачення проти нього були особистою помстою Порошенка, - Фірсов

Шустер за час кар'єри працював на різних українських телеканалах, проте останні кілька років журналіст не працював в Україні. У ситуації, що склалася, він звинувачував п'ятого президента України Петра Порошенка.