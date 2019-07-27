 Шустер вестиме щотижневу програму в ефірі телеканалу Ахметова

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Відомий журналіст і телеведучий Савік Шустер досяг домовленості про вихід своєї телепрограми з каналом Рената Ахметова ТРК "Україна". Про підписання контракту буде оголошено сьогодні.
Програма Шустера виходитиме щонеділі в п'ятницю ввечері.
Шустер за час кар'єри працював на різних українських телеканалах, проте останні кілька років журналіст не працював в Україні. У ситуації, що склалася, він звинувачував п'ятого президента України Петра Порошенка.
отатарывся
Особенно , в его попытке понять мотивы пан-исламистов ... Таким макаром он собственно и попал в Афганистан . Не оправдываю совок , который попёр туда . Но и что делал Савик в стане дикарей-головорезов тоже большой вопрос .
Но вклад Савика в свободу слова в Украине ключевой . Он очень талантливый журналист и то , что он начинал как репортёр это тоже большой плюс ...
Его возвращение в украинский эфир тоже -- я за разнообразие, так сать за информационный метаболизм . Кто не хочет , кому не нравится -- переключайте кнопку , не ленитесь ...
Я лично и 112 смотрю , и Ньюс-Уван ... хотя вижу рожу Мертветчука или Рабиновича -- устойчивый рвотный рефлекс ... Но умею переключать ватные говорящие головый .
Просмотр ТВ, да еще и кучи каналов, - типичный признак застарелого совка. Отъезд в Израиль от этого не спасает, как мы видим, а скорее наоборот.
мордамсерьгам.
стал похож на италияшку.
может и мозги у него превратились на макароны.
ну,...еще +1 рос канал в укртв.
На всех демократов набрасываются дружно, как стадо слюнявых, отвратительных гиен.
А мо, g7 зельцману мозги управляла.
Так, что шустерман очень не надолго