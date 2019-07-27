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 Політика України
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Все про:Ахметов (344) ТРК Україна (7) Шустер (125)

 Шустер вестиме щотижневу програму в ефірі телеканалу Ахметова

Савік Шустер досяг домовленості з телеканалом "Україна" про вихід своєї щотижневої програми.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Відомий журналіст і телеведучий Савік Шустер досяг домовленості про вихід своєї телепрограми з каналом Рената Ахметова ТРК "Україна". Про підписання контракту буде оголошено сьогодні.

Програма Шустера виходитиме щонеділі в п'ятницю ввечері.

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Шустер за час кар'єри працював на різних українських телеканалах, проте останні кілька років журналіст не працював в Україні. У ситуації, що склалася, він звинувачував п'ятого президента України Петра Порошенка.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3139965
 
 
 Топ коментарі
 
этот постоянно мигрирующий Фауст, уже продал душу новому черту Шустер будет вести еженедельную программу в эфире телеканала Ахметова - Цензор.НЕТ 3409
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То есть Ахметов уже не олигарх и вор а уважаемый человек и личный друг клована?
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Это ОТЛИЧНО ,кончилась эра пэти который клялся умереть за свободу слова а сам тварь поганая изгнал Савика из Украины !!!
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Африкан.Где ты видел,что Савик с Пэцей сварывся?Как раз наоборот,всегда приглашал на свои передачи.А эта ***** кучерява,молдаванин взял и Савика со страны выпер,гнида свиноподобная.
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Все сидят в тырнете, а страдают из-за тиливизора))
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Больше негде и никто не берет, так приперся к ахмету Украину доить.
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я не понимаю почему вы так истерите - у него самый высокий рейтинг был даже когда его из праймтайма в инет выгнали. не каждому интересно епнутых на голову вятровичей слушать
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Вятровичу запрещают вышиванку надевать.
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шустрый это тот же петушарий, в сумме это шустропетушарик.
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"Шустер будет вести еженедельную программу в эфире телеканала Ахметова" - а вообще в Украине остался один независимый канал "24 канал", смотреть практически нечего, везде антиукраинские или коллаборантские рыла, типа червоненко, мертвечук, шуфрич, бойко, рабинович и пр. антиукраинская сволота, другими словами, пятая колонна беса путлера, всех их, как тараканов из коробочки выпустил, наш, слава богу, бывший "настоящий патриот", шоколадный Мародёр, все они его кореша по воровству бюджета, клопы украинского народа и настоящая угроза существования независимой Украины, а Зе пора уже взять всю эту банду кремлёвского мясника за мошонку, и лишить их права граждан Украины, оставить им вид на жительство, а лучше пустить на удобрения.
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он говорит с трудом , видел его на комитете ВР по АТО , впечатление - убогий селюк
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Тепер таких більше буде( Бо тільки від слуги народу пройшло 13 чи 15 депутатів без вищої освіти...
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странно, шо шустер не будет вещать на каналах главы лехаима...
отатарывся Шустер вестиме щотижневу програму в ефірі телеканалу Ахметова - Цензор.НЕТ 1257
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Абсолютно не разделяю совершенно левацкую дженду Савика .
Особенно , в его попытке понять мотивы пан-исламистов ... Таким макаром он собственно и попал в Афганистан . Не оправдываю совок , который попёр туда . Но и что делал Савик в стане дикарей-головорезов тоже большой вопрос .

Но вклад Савика в свободу слова в Украине ключевой . Он очень талантливый журналист и то , что он начинал как репортёр это тоже большой плюс ...
Его возвращение в украинский эфир тоже -- я за разнообразие, так сать за информационный метаболизм . Кто не хочет , кому не нравится -- переключайте кнопку , не ленитесь ...

Я лично и 112 смотрю , и Ньюс-Уван ... хотя вижу рожу Мертветчука или Рабиновича -- устойчивый рвотный рефлекс ... Но умею переключать ватные говорящие головый .
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***Я лично и 112 смотрю , и Ньюс-Уван

Просмотр ТВ, да еще и кучи каналов, - типичный признак застарелого совка. Отъезд в Израиль от этого не спасает, как мы видим, а скорее наоборот.
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Как один знакомый говаривал,я выписаваю Правду,чтоб знать об чём клевещут.
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отличный журналист - репортер . все нападки , просто проявление антисемитизма и все .
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Элвис.Согласен с Вами почти со всем сказанным.Непонятен только вопрос,что Савик делал в Афгане.Как что.Работу свою выполнял,работу журналиста.Издание его послало,он и поехал.
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Пусть создаст программу, где главными будет народ. А политики будут сидеть на зрительских местах и парировать им. Так можно сделать?
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Это тот норот, который бенину зелупу избрал? Может, не надо?
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Савику хочется раздать всем сестрам по мордам серьгам.
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не ьыло его 3 года, жил в италии,
стал похож на италияшку.

может и мозги у него превратились на макароны.

ну,...еще +1 рос канал в укртв.
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Кто бы сомневался на кого действительно работает этот иуда
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Надо сказать, что порохоботы таки довольно последовательны, их мнение до неприличия похожи и предсказуемы.
На всех демократов набрасываются дружно, как стадо слюнявых, отвратительных гиен.
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Вам этот змей нравится? Когда его порошенка выпер, он ни слова не сказал. Когда парашенку начали пинать ногами, он проснулся и присоединился. Клоун )
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Шустер подлый пророссийский подбрехивач, хитрый манипулятор, который всегда был на стороне регионалов и всякой пророссийской шушеры
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Савик категорически мне не нравился во времена Януковича.А сейчас посмотрим.Я ТВ не смотрю.Теперь пятницу зарезервирую.Что мне категорически не нравилось,это попытка реанимировать политические трупы в своих передачах.Здох,так здох.зачем оживлять?
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Нічого нового це в інформаційну політику це не внесе ,скільки зараз 6 чи 7 інформаційних телеканалів ,одні і ті ж морди -набридло ,дуже мало аналітики і цікавих людей .
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Ну, зельцман и капительман побили горшки.
А мо, g7 зельцману мозги управляла.
Так, что шустерман очень не надолго
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Вспомнилось как известный журналист и телеведущий Савик Шустер вместе с Табачником (не гармонистом) в "Великих украинцах" обманом протащил Ярослава Мудрого на первое место.
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Вслед за Коломойским в Украину потянулись гастарбайтеры.Это путинботы верещат Украина без путина бедная! Украина без путина нищая! На самом деле деньги лежат под ногами. Наклоняйся и хапай, наклоняйся и хапай.
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Независимого телевидения у нас нет, как и впрочем у наших соседей ( ну тех что бывшие "братья" и "сестры", за исключением прибалтов) Так что имеем , что имеем. В ящике имеем мнение ( имеют в принципе нас, конечно) Медведчука - Левочкина ( Фиртаташа) - Рабиновича , в итоге Пукина( Бойко не в счет, это так.. вывеска, манекен), по другим Коломойского, Порошенко, Пинчука ну и конечно Ахметова. Так что Савик просто нашел работу у одного из владельцев ( кстати последние два точно не хуже предыдущих) С нескрываемым удовольствием наблюдаю , как сейчас ОПЗЖ и Опаблок на луганщине рвут друг другу глотки на мажоритарном округе, где ахметовка обошла младшего братишку "самого" путинского кума.) Флаг вам в руки,( И еще Шарий есть на закуску. Благо что вот так они "тремя" колоннами пошли, да Зеля еще от них откусил процентов 10, а то бы было бы еще печальнее. ) А Савик.. посмотрим, послушаем. Оно ведь стразу станет видно, что он за "песни запоет". Вон сейчас " независимый политолог и эксперт " Вадик Карасев запел медведчуковским голоском, аж заливается. Как до этого "независимый" Тарасик Чорновил заливался за Ябуковича, а потом за Пэтю Рошеновича. В общем конечно кто платит, тот и заказывает музыку, но посмотрим что услышим от Савика.
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Этот народ продажный. Он заслуживает рабство. Не зря россияне нас считают быдлом. Ахметов был олигарх, эти же писаки требовали от пороха его посадить,а теперь это светоч демократии. Так угодно новому богу Зе. Позор. Противно.
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Паразитам тоже чистота противна. Киздуй в рашку, если смотришь ей в рот.
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Сявка вышла из под воротни. Чего хотел то сказать, только по человечески, а не петекантропвскому?
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Что задело, ну и поделом. Zero, Игокович я про вас. Это вы продажные. А ответ в стиле дурак сам дурак тупой. Вы смешны и ничтожны, если не поняли о чём я.
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Наверно - народ-мечтатель. Зарплаты через пять лет будут как в ЕС - Давай Ющенко!, зарплаты будут, как во внутриМКАДьё - Давай Януковича!, зарплаты будут как в ЕС - Давай Порошенко!, зарплаты будут как... Давай - Зелемойского!...
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Дивно, коли Мариня ноги на аканали рината задирала і рушнички з Трухою вишивала, соєву мразоту це аж ніяк не турбувало...
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продался старый хрыч..деньги не пахнут..заработает хоть на гроб себе
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Українці їдуть в Польщу на роботу.А хазяї,такі як Шустер,керувати.
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Савик, тебе Петя-мародёр свою жизнь обещал.. Напомни ему об этом
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Вічна хитровжарена соска постсовкового олігархату...
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а як 5 років тому співала соловейком після того, як коломийша башляти більше не схотіла))
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Ещё одно продажное чмо возвращается из иудеи в Украину. Радости нет предела
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