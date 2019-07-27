 Вимагаю негайного звільнення громадянина Глуховері з обійманої посади, - Зеленський відреагував на інцидент із затриманням КОРДом патрульних на Дніпропетровщині

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку Зеленського у фейсбуці.
"Попри всі спроби замовчати історію про затримання спецпризначенцями КОРД патрульних Нацполіції, які зупинили за порушення ПДР автівку начальника обласного управління МВС у Дніпровській області Віталія Глуховері, відео з подробицями огидного інциденту з’явилось у соцмережах та ЗМІ.
Воно шокує цинізмом поведінки представників старої еліти, які справді переконані, що вони разом зі своїм обслуговуючим персоналом живуть над законом. Переглянувши його, я спочатку не мав слів, навіть нецензурних. Але вони швидко знайшлися.
Я вимагаю від міністра внутрішніх справ пана Арсена Авакова негайного звільнення громадянина Глуховері з обійманої посади, а від голови ДБР пана Романа Труби чекаю швидкого та безкомпромісного розслідування за оприлюдненими фактами", - написав Зеленський.
Президент також попередив усіх чиновників, що "часи безкарності й особливого ставлення до вас, до якого ви так звикли за часів всіх попередніх президентів України", назавжди минули.
Такое возможно только в бантустанах типа рашки или КНДР)
А отет цирк с царскими указами того уволить, єтого наградить, бо так вожжа под хвост попала.Туркмен-баши ..ля.
Почему ЗЕ ещё не уволил президента национальной федерации велоспорта???
"Когда я выступала за голландский клуб Valkenburg, мне предлагали принять гражданство Голландии, - рассказала Анна Соловей. - Агитировали остаться там после завершения карьеры. Но я даже не рассматривала этот вариант, потому что я украинка, а из голландских продуктов настоящий борщ не сваришь".
"Почему я должна бросать своих родителей и место, где я родилась и выросла. Я хочу иметь семью, детей, которые тоже, возможно, станут спортсменами, и хочу, чтобы они представляли Украину. Поэтому, считаю, что нужно сейчас делать шаги, чтобы все было хорошо в будущем", - заключила Анна Соловей.
ОСОБЕННО Я ПОТРЯСЕНА ПРВЕЛЕНИЕМ ПАТРУЛЬНОГО, который старался культурно обьяснить этому хаму начальнику полиции области ПРО ПРАВИЛА ПОВЕЛЕНИЯ В ЦИВИЛЛИЗОВАННОМ МИРЕ.
Сто баллов тебе , полицейский.
Именно такие ребята гибли на майдане и на фронте. Вы- гордость украинской нации
Звичайно, занадто важка ситуація в країні, щоб купатися в славі.
Може в Бога є якісь плани щодо цього президента і, у випадку їх реалізації, це буде фантастика.
Але Бог - Всемогутній.