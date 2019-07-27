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 Політика України
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Все про:Зеленський (2236) патрульна поліція (901) КОРД (92) Глуховеря (1)

 Вимагаю негайного звільнення громадянина Глуховері з обійманої посади, - Зеленський відреагував на інцидент із затриманням КОРДом патрульних на Дніпропетровщині

Президент України Володимир Зеленський вимагає звільнення глави Нацполіції в Дніпропетровській області Віталія Глуховері після оприлюднення інформації про використання спецпідрозділу КОРД проти патрульних, які зупинили його автомобіль.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку Зеленського у фейсбуці.

"Попри всі спроби замовчати історію про затримання спецпризначенцями КОРД патрульних Нацполіції, які зупинили за порушення ПДР автівку начальника обласного управління МВС у Дніпровській області Віталія Глуховері, відео з подробицями огидного інциденту з’явилось у соцмережах та ЗМІ.

Воно шокує цинізмом поведінки представників старої еліти, які справді переконані, що вони разом зі своїм обслуговуючим персоналом живуть над законом. Переглянувши його, я спочатку не мав слів, навіть нецензурних. Але вони швидко знайшлися.

Я вимагаю від міністра внутрішніх справ пана Арсена Авакова негайного звільнення громадянина Глуховері з обійманої посади, а від голови ДБР пана Романа Труби чекаю швидкого та безкомпромісного розслідування за оприлюдненими фактами", - написав Зеленський.

Дивіться також: "Боротимуся за службову репутацію", - спецпідрозділ КОРД затримав двох патрульних за зупинку і штраф водієві глави поліції Дніпропетровщини Глуховері. ВІДЕО

Президент також попередив усіх чиновників, що "часи безкарності й особливого ставлення до вас, до якого ви так звикли за часів всіх попередніх президентів України", назавжди минули.

Вимагаю негайного звільнення громадянина Глуховері з обійманої посади, - Зеленський відреагував на інцидент із затриманням КОРДом патрульних на Дніпропетровщині 01
Вимагаю негайного звільнення громадянина Глуховері з обійманої посади, - Зеленський відреагував на інцидент із затриманням КОРДом патрульних на Дніпропетровщині 02

Читайте також: ДБР відкрило провадження щодо затримання КОРДом патрульних на Дніпропетровщині. Інцидент стався у вересні 2018 року, - Варченко

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3139964
 
   
 Топ коментарі
 
... а на избиение бойца АТО он не отреагировал, лицемерное носатое существо.
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Что там с делом, когда охранники ЗЕ устроили дтп с автобусом перевозившим детей ? Уже замяли или как ?
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При 🐷 такогонебыло!!!
пороХОБОТЫ - скорбим!!
🤣🤣🤣
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Неповносправний, Вимагаю негайного звільнення громадянина Глуховері з обійманої посади, - Зеленський відреагував на інцидент із затриманням КОРДом патрульних на Дніпропетровщині - Цензор.НЕТ 3537 00-Куприк- і що в Китаї немає корупції? Вимагаю негайного звільнення громадянина Глуховері з обійманої посади, - Зеленський відреагував на інцидент із затриманням КОРДом патрульних на Дніпропетровщині - Цензор.НЕТ 342
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Ещё Зе очень сильно хочет убрать Кличка, что бы на его место поставить своего ****** с 1+1.
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Петя, готовь жопу! Порохососов тоже ждет награда. Уверен, списки уже готовы.
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вам до лахти вже нові методички підкинули?
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Учитывая шестибалльное шатание кресел под Аваковым и Князевым, последние этого Глуховерю перед увольнением могут ещё и отмудохать.
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Они все друг с другом мазаные. Убийства фермеров с рейдерством кто на Днепропетровщине крышует? Они самые. Связаны и между собой, и с криминалитетом, знаю по Харьковщине.
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Ну и ничего. Скажут, мол, ты понимаешь, время такое, ничего личного. «Бить будем аккуратно, но сильно».©️
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Представляете ньюс типа Меркель потребовала отставки какого-то копа?
Такое возможно только в бантустанах типа рашки или КНДР)
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сначала представь что спецназ Германии задерживает копов за то, что они выполняют свою работу? представил?
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Должна быть система реагирующая на подобное.
А отет цирк с царскими указами того уволить, єтого наградить, бо так вожжа под хвост попала.Туркмен-баши ..ля.
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Соевые ,запасы заканчиваются ? Что-то жидковато Вы стали дрыстаь ,много водички пользы не приносит.
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на жаль : "Будет день, будет и пища". Чи ти, нульовка, думаєш, якщо зеля буде працювати в інтересах України, а не грати бурхливу діяльність, ми будемо проти?
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У Вас нік якогось середнього роду, але Ви істенний Хохол. Тобто Вам і набздиш не вгодиш і насереш,розсереш.
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Старых Порохнявых надо выметать отовсюду ,со всех структур не дожидаясь заподлянки от них ,а они всегда будут,так как Пеца иначе не мог
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соя, он аваковский, тебе ж хозяин беня сказал, что аваков это круто. А ну, скажи "Аваков - круто"
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Ты уже докричался что кто не за Пеца то за Путина,продолжай дальше
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Если президент будет совать свой нос в каждую дыру, то его на на другие дела не хватит - надо выбирать, либо популизм, либо работа президента - другого не дано.
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Там вже давно вибрано. Робота президента це 25%, а популізм це 73%.
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Чтобы достичь результата в реформировании - нужно увольнять всех в - сбу, мвд, гпу - и начинать все с нуля !! .....к. эти конторы реформирования не подлежат !!! Вимагаю негайного звільнення громадянина Глуховері з обійманої посади, - Зеленський відреагував на інцидент із затриманням КОРДом патрульних на Дніпропетровщині - Цензор.НЕТ 2088
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Причем начинать нужно с юридического образования. У нас в юрке Ярослава Мудрого Таций полвека сидит, он еще ГКЧП телеграммой приветствовал, бандюган-коррупционер и подонок, там в юракадемии мрак - сплошные мажоры-прокурорские детки. Надо всех гнать на ***.
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та да, вася как после смерти Маслова уселся, так с совка и сидит. Я в шоке, если честно.
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В Одессе Кивалов печатает судей,там же и Порох получил кандидата юридических наук. Вимагаю негайного звільнення громадянина Глуховері з обійманої посади, - Зеленський відреагував на інцидент із затриманням КОРДом патрульних на Дніпропетровщині - Цензор.НЕТ 9401
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главное не отанавливаться на достигнутом..таких глуховерей - легионы..
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Зеля почує кожного. Піару багато .на інше ні часу, ні сил не вистачить, але нарід у захваті.
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Велосипедистке, которую выгоняют из сборной Украины, предлагают гражданство другой страны.

Почему ЗЕ ещё не уволил президента национальной федерации велоспорта???
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Ведущая украинская велогонщица Анна Соловей, в июне ставшая чемпионкой Европейских игр в Минске, а затем оказавшаяся на грани прекращения карьеры в сборной Украины из-за конфликта с президентом национальной федерации велоспорта, призналась, что ее приглашают выступать под флагом другой страны.
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Ваша песенка спета , можешь бухтеть шо угодно Вимагаю негайного звільнення громадянина Глуховері з обійманої посади, - Зеленський відреагував на інцидент із затриманням КОРДом патрульних на Дніпропетровщині - Цензор.НЕТ 6611
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Выборы прошли . Ты в жопе со своим хозяином .
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Каким хозяином, Вася что ты мне здесь пердишь.
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Её выбор:
"Когда я выступала за голландский клуб Valkenburg, мне предлагали принять гражданство Голландии, - рассказала Анна Соловей. - Агитировали остаться там после завершения карьеры. Но я даже не рассматривала этот вариант, потому что я украинка, а из голландских продуктов настоящий борщ не сваришь".

"Почему я должна бросать своих родителей и место, где я родилась и выросла. Я хочу иметь семью, детей, которые тоже, возможно, станут спортсменами, и хочу, чтобы они представляли Украину. Поэтому, считаю, что нужно сейчас делать шаги, чтобы все было хорошо в будущем", - заключила Анна Соловей.


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А вот на убийство 3х фермеров на днепрянщине и захват их земли ну никак не отреагировал.Позор команде Зеленского!!!
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Ну против, ПОРОХОБОТИКИ. Надо премию дать ИДИОТУ, что нарушает закон. Надо, как Порошенко, только звездеть. Ну порода такая, ПОРОХОБОТИКИ.
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Зеленський робить те що подобається плебсу, робить по пацанські, за що йому такі самі аплодують. Але його обрали президентом, він просто не в змозі реагувати на всі такі випадки особисто.
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Петя и такого не делал, за то Украину обворовывал целеустремленно.
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Петі вже нема, забудьте, але й нового президента нема, є хлопчик, який керує через смартфон.
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Кто тогда будет бабло заносить Авакяну?
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ну прям бацька лукашенка. Царь - надьожа. Шоу маст гоу он безперервно, інакше Вовині лашари почнуть про щось здогадуватись..
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можеш скільки завгодно перти на лукашенка але в Білорусі як було 10 млн людей так і залишилось а у нас?
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ну сейчас начнется.... В отпуск по состоянию здоровья родственников, командировки, просто отпуск и наконец койка в больничке, естественно не в Украине)))) Нельзя так с нашими чиновниками, сначала нужно арестовать, а потом уже объявлять! А то получается - генерал, приготовьтесь, за вами идут)))
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Таких генералів, як дніпровський Глуховеря по всій країні вистачає. Нахабність просто вражає. Таких треба саджати разом з Аваковим. За таку реформу за ґратами йому саме місце.
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Я не розумію : барига вже майже політичний труп і скоро ,сподіваюсь, в'язень, а порохоботи ніяк не зупиняться. Оце Пеця маховик розкрутив))
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ЗЕ отреагировал как нормальный человек.
ОСОБЕННО Я ПОТРЯСЕНА ПРВЕЛЕНИЕМ ПАТРУЛЬНОГО, который старался культурно обьяснить этому хаму начальнику полиции области ПРО ПРАВИЛА ПОВЕЛЕНИЯ В ЦИВИЛЛИЗОВАННОМ МИРЕ.
Сто баллов тебе , полицейский.
Именно такие ребята гибли на майдане и на фронте. Вы- гордость украинской нации
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Прямо с пляжа и потребовал. Вот она "краина в смартфоне"
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Зе неправильно сделал, что высказал свою позицию по такому событию, потому что был на пляже. Идиот.
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Володя , гони порошенковских гнид со всех занимаемых должностей.
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Закінчаться (попередніки),побачим як вова-грозний буде піаритись.
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В кого там фейсбук під боком - реакція вже пішла чи Вова в черговий раз пропостив в холосту? Вимагаю негайного звільнення громадянина Глуховері з обійманої посади, - Зеленський відреагував на інцидент із затриманням КОРДом патрульних на Дніпропетровщині - Цензор.НЕТ 6788
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Не ну вот зачем геноцыЦ начинать...у порохоботов и так либидо после выборов с 25 сморщилось до 8%, того гляди совсем рассосется
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Адекватна реакція. Видно, таки буде президентом.
Звичайно, занадто важка ситуація в країні, щоб купатися в славі.
Може в Бога є якісь плани щодо цього президента і, у випадку їх реалізації, це буде фантастика.
Але Бог - Всемогутній.
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