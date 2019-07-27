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 Політика України
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Все про:візит (668) Трамп (1892) Волкер Курт (434)

 Волкер про ймовірність візиту Трампа до України: "Я б не став нічого відкидати"

Спеціальний представник Держдепартаменту США з питань України Курт Волкер не відкидає можливості візиту президента США Дональда Трампа до України в майбутньому, проте підкреслив, що підготовка таких візитів вимагає часу.

"Візити американських президентів плануються дуже заздалегідь. Тому планування чогось такого вимагало б серйозних зусиль. Я б не став нічого відкидати, звичайно, але вже є запрошення президенту Зеленському (президенту України Володимиру Зеленському. - Ред.) відвідати Вашингтон", - сказав Волкер на брифінгу в суботу в Києві, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Він зазначив, що дипломати США зі свого боку також хотіли б, щоб Трамп у майбутньому відвідав Україну.

Читайте також: Дата візиту Зеленського в США узгоджується, її повідомлять найближчим часом, - Волкер

Як повідомлялося, 25 липня президент США Дональд Трамп і президент України Володимир Зеленський під час телефонної розмови домовилися предметно обговорити практичні питання українсько-американської взаємодії під час візиту глави української держави в США.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3139958
 
   
 Топ коментарі
 
Как опознать россиянина по одному каменту
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Скорее всего, Трамп и Зеленский впервые встретятся в Варшаве, 1 сентября.
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То такий собі автостьоб був?
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Было бы неплохо...
Трампушку показали бы Киев,Днепр и лндр
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Скорее всего, Трамп и Зеленский впервые встретятся в Варшаве, 1 сентября.
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Не-не. Какая Украина? Не ко времени. Трампу срочно надо с Борисом Аглицким чубами померяться.
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То один відомий вірменський татусь ображається на надмірну увагу до його улюбленого чада.
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Для підкреслення національного колориту пропоную слово «татусь» замінити на «дедьо» - слово з Покутського поговору Галицького діалекту Української мови
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Надо за дорого приобрести брендовый детектор россиян от известного производителя. А как иначе?
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Непорядок, Волкер решает вопросы Украины, а През на пляже.
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как раз наоборот,волкер хоть за порядком присматривает.и не дает буратине устроить в стране театр папы карло
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Те, що през, то ще фігня, а от те, що Богдан там же, то це проблема. Ну це таке. А от я б не виключив візит Трампа на Місяць. З візитом в Україну до Зєлєнского по вірогідності візит на Місяць стоять на одному рівні.
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Всё нормально, Президент и Волкер на переговорах, ********** на пляже.
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а почему бы трампу и не посетить Украину? После этого визита вполне возможно, что и порохохряк и коломойша оба в наручниках уедут в Гуантанамо Волкер о вероятности визита Трампа в Украину: "Я бы не стал ничего исключать" - Цензор.НЕТ 7232
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во как, интересно у тебя пердак вспыхнул при упоминании о коломойше или о порохохряке? Волкер о вероятности визита Трампа в Украину: "Я бы не стал ничего исключать" - Цензор.НЕТ 5931
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каким макаром? оно ж на рососии сидит
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Хочешь сказать из Зе повяжет, ну смишнойти, как наш гарант.
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хочу сказать то, что уже сказал, если тебе смешно, то посмейся, смех здоровье укрепляет, я сам смеюсь и пишу, чтобы другие смеялись
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У тебя другие желания есть? Например, чтобы инвестиции в страну пошли. Или перспективу ЕС и НАТО четко обрисовали?
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Шо на коленях стоят или уже лежат, протестуют...
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Ви ж розумієте, що ці всі мітинги, тим більш малочисленні, до сраки, там вже нічого не допоможе!?
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кажись Волкер знаком с многомировой интерпретацией.
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Потрібна партизанщина и починати треба з далекого сходу. Зелений клин.
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После покушения на Буша в Грузии, врятли.
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