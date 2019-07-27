 Зеленський поділився фотографією свого відпочинку з Богданом на пляжі в Одесі. ФОТО

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку Зеленського у фейсбуці.

"Ми, всюди охорона, бойові водолази, спецконтроль проходження в море, на пляж - через рамки)))) А на задньому фоні видно, як засмагають розвідники. Хороших вихідних", - написав президент, розмістивши відповідне фото.

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