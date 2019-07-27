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 Політика України, Фоторепортаж
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Все про:Богдан (25) Зеленський (2236) пляж (55)

 Зеленський поділився фотографією свого відпочинку з Богданом на пляжі в Одесі. ФОТО

Президент України Володимир Зеленський і глава Офісу президента Андрій Богдан із неофіційним візитом перебувають в Одесі на одному з місцевих пляжів.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку Зеленського у фейсбуці.

"Ми, всюди охорона, бойові водолази, спецконтроль проходження в море, на пляж - через рамки)))) А на задньому фоні видно, як засмагають розвідники. Хороших вихідних", - написав президент, розмістивши відповідне фото.

Зеленський поділився фотографією свого відпочинку з Богданом на пляжі в Одесі 01

Дивіться також: Неофіційний візит: Зеленський економ-класом прилетів в Одесу і відвідав концерт "Ліги сміху". ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3139957
 
   
 Топ коментарі
 
Який цікавий сімейний відпочинок
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Отдыхать прилетел с женой, но на пляж ходит с Богданом.
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Та знаємо всі українські євреї атеїсти...
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Пєтя був дьяконом УПЦ МП, потім забрав у Київа патріархію і зробив його залежним від Константинополя. То це і добре, що Вовік не лізе в релігію.
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Все правильно, когда в стране нет проблем, президент может и на пляже отдохнуть, и на концерт съездить.
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Зеленський або остаточно ще не вийшов з ролі коміка, або ніяк не може увійти в роль президента.
А, час минає - до безглуздо втрачених 5 років додались ще три місяці. Довго насолоджуватися простотою президента нема ніякої можливості.
Ну, разве, что он "прост как правда".
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Конечно.
Простота она хуже воровства.
На многолюдном обычном пляже сколько работы доя его охраны.
Ну пускай тренируются.
Что бы зарплату просто так не получали.
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Так не бывает. Я о том, что вот такая раскрутка Богдана- это лапша, на наши уши. Типа- серый кардинал. Не смешите. Главное тут "действующее лицо"- вот тот смарфончик, в руках. А у Богдана- есть ещё один, если Зеленскому таки руки надо свободными держать. Ото и весь, якобы серый кардинал.
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Зараз накуплять йому кукурудзи,пахлави,креветок,щоби рот був занятий і щоби воно часом не ляпнуло знову якусь херню
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Ага, такого наляпал, что даже Трамп его вызвал в Белый дом на беседу.
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вместо покращення зебилов ждут однополые браки)и уже понятно кто первый на очереди
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Человек с вами личным, сокровенным поделился а вы глумитесь... Нелюди))
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Хто з них перша леді???ляшко і той росіту показував
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Чому обов'язково зрадив? Всім нормальним людям така поведінка президента подобається.
А Юля? Юля свою роботу робить. До її заяв люди прислухаються
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Порохорилі скоро захлинуться в своїй злобі. Скаулять цілодобово на форумах.
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Вана еще на могиле лолиты нужду справит. А ты все воешь , порохорылый , после краха свинохряка.
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Охотно верю. Президентов Австралии можно гордиться.
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Так Беня работает,а это отвлекающие лохов болванчики,на пляжу)
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А где-то в это время обстрел. И, возможно ранение или смерть украинского воина. Как тебе отдыхается, мелкий шаурмятник?
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А соевого мародёра про Мальдивы почему не спрашивал???
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а с какого должны спрашивать,если человек за три года пару дней отдохнул - на свои?а вот с зекретин теперь раз в неделю,с охраной и обслугой,"отдыхает" за наш счет
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Его спрашивала вся страна, ты всё проспал.
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Нет чтоб на Мальдивы слетать, тогда соя зашлась бы в экстазе...
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Молодцы!!! Вот и оставайтесь людьми!!!! Только охрана всегда на чеку!!! Только так можно поверить, что каждый президент!!!Вы просто люди!!! Спасибо парни!!!
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Зачем столько восклицательных знаков?Штырит,что ли?
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Для меня большое количество восклицательных или вопросительных знаков говорит о низком интеллекте пишущего. Прости его, идиота.
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вы посмотрели это фото и поверили,что и вы президент?зебилы,вот что вы нюхаете?может тоже начать,чтоб это лядство счастьем казалось...или надо было дебилкой уже родиться.. Зеленський поділився фотографією свого відпочинку з Богданом на пляжі в Одесі - Цензор.НЕТ 1799 .
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за сам эпизод и замечательных актеров лайк. Стеб так себе, уровня одесской шпаны
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Ездила за продуктами - цены в Одессе как в ЕС . Персики брала в Ашане по 35 - 41 гривен. Персики - безвкусные . В Словакии и Греции персики по 0,8- 1,5 евро . В Словаки персики обычно менее спелые чем в Греции по качеству.
Помидоры , перец , бакладаны- цены словацкие. Только в Словакию их ведут с юга ЕС, а в Одессе - они местные.
Колбасные изделия - цены ЕС.
Вопрос - при зарплате в 300евро в Украине , цены такие как в ЕС при зарплате 1200 евро.
ЭТО БЕЗОБРАЗИЕ
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Я би на місці коломойского ,меньше йому коксу давав і телефончик відібрав ,щоб не постив всяку херню
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Крутий у нас президент в окулярах і торс який розкачаний! А то хто такий миршавий і в кепці сидить носа морщить?
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А то той,що підписи замість президента на указах ставить.
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А на хрена мне эта фотография от президента? Я думал, он работать будет, а не БогДашу удовлетворять.
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Можна хочаб оголосити амністію всім, хто засуджений не за важкі злочини. Торнадівці, наприклад, взагалі задурно сидять. На них нема ЖОДНОГО матеріалу, окрім відіо з неграми, що Матіос скачав з порносайтів. Але судді навіть не призначають їм експертизу, щоб не осоромитись.
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зепрездобол и его зекоМАНДА на отдыхе после тяжких трудов на ниве "перемирия" во время которого сепарня стреляет в наших бойцов.
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Голобородько

@goloborodyko

Розкрию маленьку таємницю - для мене важлива не моя присутність в Одесі, скільки моя НЕприсутність в Києві в дні святкуваннн Хрещення Київської Русі.
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Наш тіпа харант мабуть і досі думає,шо він все ще в 95 кварталі...
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Ця країна не в тому стані, щоб її президент міг безперервно хизуватися своє безтурботністю і лайдакуванням.
Схоже на те, що нас знову дурять ...або продовжують дурити.
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Видео для петушария Машталера и ему подобных.
Як змінилась армія за Петра Порошенка.

https://www.youtube.com/watch?v=xQBzTQHDbeQ
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Ну, а там в Офісі Президента когось залишили чи вони всі на пляж поїхали?
А, раптом хтось в шортах прийде, щоб побути біля влади на близькій відстані.
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Так офісу ще не має, приходиться по пляжах та вокзалах микатись....
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Що зарплатню у мінстеця отримав? А що ти хотів? Зараз часи скрутні, бери, що дають...
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