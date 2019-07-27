 Зеленський поділився фотографією свого відпочинку з Богданом на пляжі в Одесі. ФОТО

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку Зеленського у фейсбуці.
"Ми, всюди охорона, бойові водолази, спецконтроль проходження в море, на пляж - через рамки)))) А на задньому фоні видно, як засмагають розвідники. Хороших вихідних", - написав президент, розмістивши відповідне фото.
А, час минає - до безглуздо втрачених 5 років додались ще три місяці. Довго насолоджуватися простотою президента нема ніякої можливості.
Ну, разве, что он "прост как правда".
Простота она хуже воровства.
На многолюдном обычном пляже сколько работы доя его охраны.
Ну пускай тренируются.
Что бы зарплату просто так не получали.
А Юля? Юля свою роботу робить. До її заяв люди прислухаються
Помидоры , перец , бакладаны- цены словацкие. Только в Словакию их ведут с юга ЕС, а в Одессе - они местные.
Колбасные изделия - цены ЕС.
Вопрос - при зарплате в 300евро в Украине , цены такие как в ЕС при зарплате 1200 евро.
ЭТО БЕЗОБРАЗИЕ
@goloborodyko
Розкрию маленьку таємницю - для мене важлива не моя присутність в Одесі, скільки моя НЕприсутність в Києві в дні святкуваннн Хрещення Київської Русі.
Схоже на те, що нас знову дурять ...або продовжують дурити.
Як змінилась армія за Петра Порошенка.
https://www.youtube.com/watch?v=xQBzTQHDbeQ
А, раптом хтось в шортах прийде, щоб побути біля влади на близькій відстані.